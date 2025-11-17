Celebrity birthdays for the week of Nov. 23-29 includes Colin Hanks and Miley Cyrus
Celebrity birthdays for the week of Nov. 23-29:
Nov. 23: Actor Franco Nero is 84. Screenwriter Joe Eszterhas is 81. Comedy writer Bruce Vilanch is 78. Singer Bruce Hornsby is 71. Actor Maxwell Caulfield is 66. Actor John Henton is 65. “Good Morning America” co-host Robin Roberts is 65. Singer-guitarist Ken Block of Sister Hazel is 59. Actor Salli Richardson-Whitfield is 58. Actor Oded Fehr is 55. Rapper Kurupt of Tha Dogg Pound is 53. Actor Page Kennedy is 49. Actor Kelly Brook is 46. Actor Lucas Grabeel is 41. TV personality Nicole “Snooki” Polizzi is 38. Singer-actor Miley Cyrus is 33.
Nov. 24: Country singer Johnny Carver is 85. Former Beatles drummer Pete Best is 84. Actor-comedian Billy Connolly is 83. Singer Lee Michaels is 80. Actor Dwight Schultz is 78. Actor Stanley Livingston is 75. Record producer/musician Terry Lewis is 69. Actor Ruben Santiago-Hudson is 69. Actor Denise Crosby is 68. Actor Shae D’Lyn is 63. Guitarist John Squire of the Stone Roses is 63. Guitarist Gary Stonadge of Big Audio Dynamite is 63. Actor Garret Dillahunt is 61. Actor Conleth Hall is 61. Comedian Brad Sherwood is 61. Actor Scott Krinsky is 57. Guitarist Chad Taylor of Live is 55. Actor Lola Glaudini is 54. Actor Colin Hanks is 48. Actor Katherine Heigl is 47. Actor Sarah Hyland is 35.
Nov. 25: Singer Bob Lind is 83. Actor-game show host Ben Stein is 81. Actor John Larroquette is 78. “Dancing With the Stars” judge Bruno Tonioli is 70. Singer Amy Grant is 65. Drummer Scott Mercado is 61. Singer Tim Armstrong of Rancid is 60. Actor Steve Harris is 60. Actor Billy Burke is 59. Singer Stacy Lattisaw is 59. Guitarist Rodney Sheppard of Sugar Ray is 59. Rapper-producer Erick Sermon is 57. Actor Jill Hennessy is 56. Actor Christina Applegate is 54. Actor Eddie Steeples is 52. Actor Kristian Nairn is 50. Actor Jill Flint is 48. Actor Jerry Ferrara is 46. Actor Valerie Azlynn is 45. Actor Katie Cassidy is 39. Actor Stephanie Hsu is 35. Contemporary Christian singer Jamie Grace is 34.
Nov. 26: Impressionist Rich Little is 87. Singer Jean Terrell is 81. Bassist John McVie of Fleetwood Mac is 80. Actor Marianne Muellerleile is 77. Actor Scott Jacoby is 69. Actor Jamie Rose is 66. Country singer Linda Davis is 63. Actor Scott Adsit is 60. Actor Kristin Bauer is 59. Actor Peter Facinelli is 52. Actor Tammy Lynn Michaels is 51. Hip-hop artist DJ Khaled is 50. Actor Maia Campbell is 49. Country singer Joe Nichols is 49. Musicians Randy and Anthony Armstrong of Red are 47. Actor Jessica Bowman is 45. Singer Natasha Bedingfield is 44. Actor Jessica Camacho is 43. Singer-guitarist Mike Gossin of Gloriana is 41. Drummer Ben Wysocki of The Fray is 41. Singer Lil Fizz of B2K is 40. Singer Aubrey Collins is 38. Singer-actor Rita Ora is 35. Actor Aubrey Peeples is 32.
Nov. 27: Director Kathryn Bigelow is 74. TV personality Bill Nye is 70. Actor William Fichtner is 69. Guitarist Charlie Burchill of Simple Minds is 66. Actor Michael Rispoli is 65. Drummer Charlie Benante of Anthrax is 63. Drummer Mike Bordin is 63. Actor Fisher Stevens is 62. Actor Robin Givens is 61. Actor Michael Vartan is 57. Actor Elizabeth Marvel is 56. Rapper Skoob of Das EFX is 55. Actor Kirk Acevedo is 54. Rapper Twista is 53. Actor Jaleel White is 49. Actor Arjay Smith is 42. Actor Alison Pill is 40. Actor Lashana Lynch is 38.
Nov. 28: Motown Records founder Berry Gordy Jr. is 96. Singer-songwriter Bruce Channel is 85. Singer Randy Newman is 82. Musician Paul Shaffer is 76. Actor Ed Harris is 75. Actor S. Epatha Merkerson is 73. Country singer Kristine Arnold of Sweethearts of the Rodeo is 69. Actor Judd Nelson is 66. Director Alfonso Cuarón is 64. Drummer Matt Cameron is 63. Actor Jane Sibbett is 63. Comedian Jon Stewart is 63. Actor Garcelle Beauvais is 59. Singer Dawn Robinson is 57. Actor Gina Tognoni is 52. Musician apl.de.ap of Black Eyed Peas is 51. Actor Malcolm Goodwin is 50. Actor Ryan Kwanten is 49. Actor Aimee Garcia is 47. Rapper Chamillionaire is 46. Actor Daniel Henney is 46. Keyboardist Rostam Batmanglij is 42. Singer-keyboardist Tyler Glenn of Neon Trees is 42. Singer Trey Songz is 41. Actor Mary Elizabeth Winstead is 41. Actor Scarlett Pomers is 37. Actor-rapper Bryshere Gray is 32.
Nov. 29: Singer-keyboardist Felix Cavaliere of The Rascals is 83. Actor Jeff Fahey is 73. Director Joel Coen is 71. Actor-comedian Howie Mandel is 70. Actor Cathy Moriarty is 65. Actor Kim Delaney is 64. Actor Andrew McCarthy is 63. Actor Don Cheadle is 61. Actor-producer Neill Barry is 60. Singer Jonathan Knight of New Kids on the Block is 57. Actor Larry Joe Campbell is 55. Keyboardist Frank Delgado of Deftones is 55. Actor Paola Turbay is 55. Contemporary Christian singer Crowder is 54. Actor Gena Lee Nolin is 54. Actor Brian Baumgartner is 53. Actor Julian Ovenden is 50. Actor Anna Faris is 49. Gospel singer James Fortune is 48. Actor Lauren German is 47. Rapper The Game is 46. Drummer Ringo Garza of Los Lonely Boys is 44. Actor-comedian John Milhiser is 44. Actor Lucas Black is 43. Actor Diego Boneta is 35. Actor Lovie Simone is 27.
