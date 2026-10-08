Pope says church must review attitude to 'sexuality and intimacy'

Pope Leo XIV on Wednesday called on the Roman Catholic Church to revise the way it helps families and handles failed marriages as he opened a major weeklong religious assembly.

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With the church debating how it recognises separations, Leo did not directly mention divorce but called on Catholic leaders to reflect on the "experience of fragility" and the handling of "situations marked by limitations, wounds, and apparent failures."

Leo's predecessor, Francis, who died in 2025, made a tentative step in 2016 for Catholics who have divorced and remarried in civil ceremonies to receive Communion. It sparked a Church-wide debate and pushback from conservative Catholics. Leo's address was made to a week-long closed assembly of bishops from 120 countries, who will be joined by leaders from Eastern churches, experts, theologians and 11 lay couples to mark the 10th anniversary of the late Pope Francis' "Amoris Laetitia" document.

According to Church teaching, a Catholic who divorces and then remarries in a civil ceremony remains bound by the first marriage, unless it was officially annulled, and cannot receive communion.

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{{^usCountry}} "Amoris Laetitia" introduced the possibility of case-by-case decisions, without challenging the principle that a Catholic marriage cannot be dissolved. {{/usCountry}}

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Leo said: "Young people continue to aspire to love, fidelity, and a sense of belonging, but many struggle to envision how such a vision of love can take shape in their own lives."

"In many contexts, a gap has widened between the way sexuality and intimacy are experienced and the Christian vision of marriage," he said.

The assembly, which is to release a final report, is to discuss marriage and difficulties faced in life and could look at ways to welcome the LGBTQ community, another one of Francis' concerns.

cmk/tw/gv

Le pape Léon XIV a appelé mercredi l'Église catholique à s'interroger sur sa manière d'accompagner les familles, à l'ouverture d'une Assemblée mondiale d'une semaine consacrée au 10e anniversaire d'un document majeur du pape François.

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Cette assemblée à huis clos réunit du 7 au 14 octobre au Vatican les évêques d'environ 120 pays, les chefs des Églises orientales, des experts, théologiens et 11 couples laïcs pour un point d'étape sur l'exhortation apostolique "Amoris Laetitia" .

Dans ce texte publié en 2016, le pape argentin - décédé en 2025 - avait discrètement ouvert la voie à l'accès à la communion aux catholiques divorcés et remariés civilement, un tournant qui avait suscité un vif débat au sein de l'Église, cristallisant les critiques de sa frange conservatrice.

Selon l'enseignement de l'Église, un catholique divorcé puis remarié civilement demeure lié par son premier mariage, sauf si ce dernier est invalidé, et ne peut donc pas recevoir la communion. "Amoris Laetitia" avait introduit la possibilité d'un discernement au cas par cas, sans remettre en cause le principe de l'indissolubilité du mariage catholique.

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Dans son discours d'ouverture mercredi, Léon XIV n'a pas directement abordé la question, mais a appelé l'Église à s'interroger sur "l'expérience de la fragilité" et l'accompagnement des "situations marquées par des limites, des blessures et des échecs apparents."

Listant plusieurs défis - l'insécurité économique, les migrations, la violence, la solitude et "la fragilité affective" - il a notamment abordé la place de la sexualité et la fidélité chez les jeunes couples.

"Dans de nombreux contextes, un fossé s'est creusé entre la manière dont la sexualité et l'intimité est vécue et la vision chrétienne du mariage", a déclaré le pape.

"Les jeunes continuent d'aspirer à l'amour, à la fidélité et au sentiment d'appartenance, mais beaucoup ont du mal à concevoir comment une telle vision de l'amour peut prendre forme dans leur propre vie", a-t-il ajouté.

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Cette rencontre se penchera sur cinq thématiques - dont le mariage et les difficultés de la vie - et pourrait aborder des questions telles que l'accueil des LGBT . Elle s'achèvera par la publication d'un rapport final.

cmk/liu

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