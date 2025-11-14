Who won Bihar election in 2025? Check status of all 243 assembly seats
The majority mark in the 243-seat Bihar assembly is 122. Voting for the Bihar assembly elections took place in two phases - November 6 and November 11.
The Election Commission of India began counting votes for the Bihar assembly elections 2025 at 8 am on Friday, November 14, with the National Democratic Alliance (NDA) of the BJP and the JD(U) taking an early lead and widening the gap against its rival Mahagathbandhan as per initial trends.
While the ECI had not declared result of any seat till 3 pm, leads of all constituencies were available on the poll body's website - results.eci.gov.in.
Full list of leading candidates
|Seat
|Leader
|Party
|Status
|Kochadhaman
|MD. SARWAR ALAM
|AIMIM
|LEAD
|Valmiki Nagar
|SURENDRA PRASAD
|INC
|LEAD
|Madhubani
|MADHAW ANAND
|RLM
|LEAD
|Mahua
|SANJAY KUMAR SINGH
|LJPRV
|LEAD
|Kalyanpur
|SACHINDRA PRASAD SINGH
|BJP
|LEAD
|Sakra
|ADITYA KUMAR
|JD(U)
|LEAD
|Kishanganj
|MD. QAMRUL HODA
|INC
|LEAD
|Amour
|AKHTARUL IMAN
|AIMIM
|LEAD
|Raghunathpur
|OSAMA SHAHAB
|RJD
|LEAD
|Sonbarsha
|RATNESH SADA
|JD(U)
|LEAD
|Baisi
|GHULAM SARWAR
|AIMIM
|LEAD
|Rajnagar
|SUJEET KUMAR
|BJP
|LEAD
|Raja Pakar
|MAHENDRA RAM
|JD(U)
|LEAD
|Motihari
|PRAMOD KUMAR
|BJP
|LEAD
|Digha
|SANJIV CHAURASIA
|BJP
|LEAD
|Daraunda
|KARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGH
|BJP
|LEAD
|Kurhani
|SUNIL KUMAR SUMAN
|RJD
|LEAD
|Belhar
|MANOJ YADAV
|JD(U)
|LEAD
|Bankipur
|NITIN NABIN
|BJP
|LEAD
|Muzaffarpur
|RANJAN KUMAR
|BJP
|LEAD
|Chiraia
|LAL BABU PRASAD GUPTA
|BJP
|LEAD
|Kusheshwar Asthan
|ATIREK KUMAR
|JD(U)
|LEAD
|Gaura Bauram
|SUJIT KUMAR
|BJP
|LEAD
|Ramnagar
|NAND KISHOR RAM
|BJP
|LEAD
|Kasba
|NITESH KUMAR SINGH
|LJPRV
|LEAD
|Makhdumpur
|SUBEDAR DAS
|RJD
|LEAD
|Benipur
|BINAY KUMAR CHOUDHARY
|JD(U)
|LEAD
|Alinagar
|MAITHILI THAKUR
|BJP
|LEAD
|Tarapur
|SAMRAT CHOUDHARY
|BJP
|LEAD
|Dhaka
|PAWAN KUMAR JAISWAL
|BJP
|LEAD
|Narkatiaganj
|SANJAY KUMAR PANDEY
|BJP
|LEAD
|Jhanjharpur
|NITISH MISHRA
|BJP
|LEAD
|Nautan
|NARAYAN PRASAD
|BJP
|LEAD
|Raghopur
|SATISH KUMAR
|BJP
|LEAD
|Darbhanga
|SANJAY SARAOGI
|BJP
|LEAD
|Kanti
|AJIT KUMAR
|JD(U)
|LEAD
|Hayaghat
|RAM CHANDRA PRASAD
|BJP
|LEAD
|Kadwa
|DULAL CHANDRA GOSWAMI
|JD(U)
|LEAD
|Danapur
|RAM KRIPAL YADAV
|BJP
|LEAD
|Bagaha
|RAM SINGH
|BJP
|LEAD
|Baruraj
|ARUN KUMAR SINGH
|BJP
|LEAD
|Patepur
|LAKHENDRA KUMAR RAUSHAN
|BJP
|LEAD
|Paroo
|SHANKAR PRASAD
|RJD
|LEAD
|Keoti
|MURARI MOHAN JHA
|BJP
|LEAD
|Jale
|JIBESH KUMAR
|BJP
|LEAD
|Balrampur
|SANGITA DEVI
|LJPRV
|LEAD
|Obra
|PRAKASH CHANDRA
|LJPRV
|LEAD
|Munger
|KUMAR PRANAY
|BJP
|LEAD
|Manihari
|MANOHAR PRASAD SINGH
|INC
|LEAD
|Laukaha
|SATISH KUMAR SAH
|JD(U)
|LEAD
|Fatuha
|DR. RAMANAND YADAV
|RJD
|LEAD
|Sahebganj
|RAJU KUMAR SINGH
|BJP
|LEAD
|Brahampur
|HULAS PANDE
|LJPRV
|LEAD
|Aurai
|RAMA NISHAD
|BJP
|LEAD
|Barari
|BIJAY SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Ziradei
|BHISM PRATAP SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Alamnagar
|NARENDRA NARAYAN YADAV
|JD(U)
|LEAD
|Nirmali
|ANIRUDDHA PRASAD YADAV
|JD(U)
|LEAD
|Matihani
|NARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGH
|RJD
|LEAD
|Buxar
|ANAND MISHRA
|BJP
|LEAD
|Ujiarpur
|ALOK KUMAR MEHTA
|RJD
|LEAD
|Marhaura
|JITENDRA KUMAR RAI
|RJD
|LEAD
|Chanpatia
|UMAKANT SINGH
|BJP
|LEAD
|Maner
|BHAI BIRENDRA
|RJD
|LEAD
|Aurangabad
|TRIVIKRAM NARAYAN SINGH
|BJP
|LEAD
|Dumraon
|RAHUL KUMAR SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Parihar
|GAYETRI DEVI
|BJP
|LEAD
|Bettiah
|WASHI AHMAD
|INC
|LEAD
|Sikta
|SAMMRIDH VARMA
|JD(U)
|LEAD
|Pipra
|RAMBILASH KAMAT
|JD(U)
|LEAD
|Baikunthpur
|MITHILESH TIWARI
|BJP
|LEAD
|Barauli
|MANJEET KUMAR SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Lakhisarai
|VIJAY KUMAR SINHA
|BJP
|LEAD
|Begusarai
|AMITA BHUSHAN
|INC
|LEAD
|Rajpur
|SANTOSH KUMAR NIRALA
|JD(U)
|LEAD
|Bakhri
|SANJAY KUMAR
|LJPRV
|LEAD
|Mohiuddinnagar
|EJYA YADAV
|RJD
|LEAD
|Masaurhi
|ARUN MANJHI
|JD(U)
|LEAD
|Gopalganj
|SUBHASH SINGH
|BJP
|LEAD
|Sursand
|PROF. NAGENDRA RAUT
|JD(U)
|LEAD
|Alauli
|RAM CHANDRA SADA
|JD(U)
|LEAD
|Khagaria
|BABLU KUMAR
|JD(U)
|LEAD
|Bibhutipur
|AJAY KUMAR
|CPI(M)
|LEAD
|Rosera
|BIRENDRA KUMAR
|BJP
|LEAD
|Paliganj
|SANDEEP SAURAV
|CPI (ML) (L)
|LEAD
|Beldaur
|PANNA LAL SINGH PATEL
|JD(U)
|LEAD
|Lalganj
|SANJAY KUMAR SINGH
|BJP
|LEAD
|Kuchaikote
|AMRENDRA KUMAR PANDEY
|JD(U)
|LEAD
|Bajpatti
|RAMESHWAR KUMAR MEHTO
|RLM
|LEAD
|Mohania
|SANGITA KUMARI
|BJP
|LEAD
|Bikram
|SIDDHARTH SAURAV
|BJP
|LEAD
|Parbatta
|BABULAL SHORYA
|LJPRV
|LEAD
|Bihpur
|KUMAR SHAILENDRA
|BJP
|LEAD
|Bachhwara
|SURENDRA MEHTA
|BJP
|LEAD
|Chhatapur
|NIRAJ KUMAR SINGH
|BJP
|LEAD
|Bhorey
|SUNIL KUMAR
|JD(U)
|LEAD
|Hathua
|RAMSEWAK SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Teghra
|RAJNISH KUMAR
|BJP
|LEAD
|Siwan
|MANGAL PANDEY
|BJP
|LEAD
|Sitamarhi
|SUNIL KUMAR PINTU
|BJP
|LEAD
|Chainpur
|MD. ZAMA KHAN
|JD(U)
|LEAD
|Sandesh
|DIPU SINGH
|RJD
|LEAD
|Gopalpur
|SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL
|JD(U)
|LEAD
|Jamui
|SHREYASI SINGH
|BJP
|LEAD
|Pirpainti
|MURARI PASAVAN
|BJP
|LEAD
|Kahalgaon
|SHUBHANAND MUKESH
|JD(U)
|LEAD
|Narpatganj
|DEVANTI YADAV
|BJP
|LEAD
|Kesaria
|SHALINI MISHRA
|JD(U)
|LEAD
|Runnisaidpur
|PANKAJ KUMAR
|JD(U)
|LEAD
|Darauli
|VISHNU DEO PASWAN
|LJPRV
|LEAD
|Chenari
|MURARI PRASAD GAUTAM
|LJPRV
|LEAD
|Arrah
|SANJAY SINGH (TIGER)
|BJP
|LEAD
|Biharsharif
|DR. SUNIL KUMAR
|BJP
|LEAD
|Bhagalpur
|AJEET SHARMA
|INC
|LEAD
|Sultanganj
|LALIT NARAYAN MANDAL
|JD(U)
|LEAD
|Raniganj
|ACHMIT RISHIDEV
|JD(U)
|LEAD
|Hisua
|ANIL SINGH
|BJP
|LEAD
|Harlakhi
|SUDHANSHU SHEKHAR
|JD(U)
|LEAD
|Gaya Town
|PREM KUMAR
|BJP
|LEAD
|Nathnagar
|MITHUN KUMAR
|LJPRV
|LEAD
|Amarpur
|JAYANT RAJ
|JD(U)
|LEAD
|Kargahar
|BASHISTH SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Dhoraiya
|MANISH KUMAR
|JD(U)
|LEAD
|Banka
|RAM NARAYAN MANDAL
|BJP
|LEAD
|Araria
|SHAGUFTA AZIM
|JD(U)
|LEAD
|Tikari
|AJAY KUMAR
|RJD
|LEAD
|Khajauli
|ARUN SHANKAR PRASAD
|BJP
|LEAD
|Dinara
|ALOK KUMAR SINGH
|RLM
|LEAD
|Nokha
|NAGENDRA CHANDRAVANSHI
|JD(U)
|LEAD
|Sikti
|VIJAY KUMAR MANDAL
|BJP
|LEAD
|Babubarhi
|MINA KUMARI
|JD(U)
|LEAD
|Dehri
|RAJEEV RANJAN SINGH
|LJPRV
|LEAD
|Jagdishpur
|KISHORE KUNAL
|RJD
|LEAD
|Bisfi
|HARIBHUSHAN THAKUR
|BJP
|LEAD
|Karakat
|ARUN SINGH (VILL-AJNAP TOLA)
|CPI (ML) (L)
|LEAD
|Wazirganj
|BIRENDRA SINGH
|BJP
|LEAD
|Arwal
|MANOJ KUMAR
|BJP
|LEAD
|Barh
|SIYARAM SINGH
|BJP
|LEAD
|Harsidhi
|KRISHNANANDAN PASWAN
|BJP
|LEAD
|Bakhtiarpur
|ARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAO
|LJPRV
|LEAD
|Katoria
|SWEETY SIMA HEMBROM
|RJD
|LEAD
|Goriakothi
|DEVESH KANT SINGH
|BJP
|LEAD
|Barhara
|RAGHVENDRA PRATAP SINGH
|BJP
|LEAD
|Kumhrar
|SANJAY KUMAR
|BJP
|LEAD
|Patna Sahib
|RATNESH KUMAR
|BJP
|LEAD
|Tarari
|VISHAL PRASHANT
|BJP
|LEAD
|Raxaul
|PRAMOD KUMAR SINHA
|BJP
|LEAD
|Barharia
|ARUN KUMAR GUPTA
|RJD
|LEAD
|Kutumba
|LALAN RAM
|HAMS
|LEAD
|Jamalpur
|NACHIKETA
|JD(U)
|LEAD
|Govindganj
|RAJU TIWARI
|LJPRV
|LEAD
|Banmankhi
|KRISHNA KUMAR RISHI
|BJP
|LEAD
|Baniapur
|KEDAR NATH SINGH
|BJP
|LEAD
|Kurtha
|PAPPU KUMAR VERMA
|JD(U)
|LEAD
|Pipra
|SHYAM BABU PRASAD YADAV
|BJP
|LEAD
|Jehanabad
|CHANDESHWAR PRASAD
|JD(U)
|LEAD
|Barbigha
|DR. KUMAR PUSPANJAY
|JD(U)
|LEAD
|Jokihat
|MOHAMMAD MURSHID ALAM
|AIMIM
|LEAD
|Katihar
|TARKISHORE PRASAD
|BJP
|LEAD
|Purnia
|VIJAY KUMAR KHEMKA
|BJP
|LEAD
|Belsand
|AMIT KUMAR
|LJPRV
|LEAD
|Shahpur
|RAKESH RANJAN
|BJP
|LEAD
|Sugauli
|RAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTA
|LJPRV
|LEAD
|Riga
|BAIDYANATH PRASAD
|BJP
|LEAD
|Suryagarha
|RAMANAND MANDAL
|JD(U)
|LEAD
|Maharajganj
|HEM NARAYAN SAH
|JD(U)
|LEAD
|Bathnaha
|ANIL KUMAR
|BJP
|LEAD
|Ekma
|MANORANJAN SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Sheikhpura
|RANDHIR KUMAR SONI
|JD(U)
|LEAD
|Manjhi
|RANDHIR KUMAR SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Ramgarh
|SATISH KUMAR SINGH YADAV
|BSP
|LEAD
|Taraiya
|JANAK SINGH
|BJP
|LEAD
|Madhuban
|RANA RANDHIR
|BJP
|LEAD
|Ghosi
|RAMBALI SINGH YADAV
|CPI (ML) (L)
|LEAD
|Chapra
|CHHOTI KUMARI
|BJP
|LEAD
|Simri Bakhtiarpur
|SANJAY KUMAR SINGH
|LJPRV
|LEAD
|Vaishali
|SIDDHARTH PATEL
|JD(U)
|LEAD
|Bhabua
|BHARAT BIND
|BJP
|LEAD
|Mahnar
|UMESH SINGH KUSHWAHA
|JD(U)
|LEAD
|Asthawan
|JITENDRA KUMAR
|JD(U)
|LEAD
|Amnour
|KRISHAN KUMAR MANTOO
|BJP
|LEAD
|Supaul
|BIJENDRA PRASAD YADAV
|JD(U)
|LEAD
|Benipatti
|VINOD NARAYAN JHA
|BJP
|LEAD
|Nabinagar
|AMOD KUMAR SINGH
|RJD
|LEAD
|Phulparas
|SHEELA KUMARI
|JD(U)
|LEAD
|Bochahan
|BABY KUMARI
|LJPRV
|LEAD
|Rupauli
|KALADHAR PRASAD MANDAL
|JD(U)
|LEAD
|Parsa
|KARISHMA
|RJD
|LEAD
|Pranpur
|NISHA SINGH
|BJP
|LEAD
|Sonepur
|VINAY KUMAR SINGH
|BJP
|LEAD
|Rafiganj
|PRAMOD KUMAR SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Garkha
|SIMANT MRINAL
|LJPRV
|LEAD
|Sasaram
|SNEHLATA
|RLM
|LEAD
|Bihariganj
|NIRANJAN KUMAR MEHTA
|JD(U)
|LEAD
|Dhamdaha
|LESHI SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Rajgir
|KAUSHAL KISHORE
|JD(U)
|LEAD
|Bahadurganj
|MOHAMMAD KALIMUDDIN
|LJPRV
|LEAD
|Islampur
|RUHAIL RANJAN
|JD(U)
|LEAD
|Saharsa
|ALOK RANJAN
|BJP
|LEAD
|Hilsa
|KRISHNA MURARI SHARAN
|JD(U)
|LEAD
|Kalyanpur
|MAHESHWAR HAZARI
|JD(U)
|LEAD
|Warisnagar
|MANJARIK MRINAL
|JD(U)
|LEAD
|Belaganj
|VISHVANATH KUMAR SINGH
|RJD
|LEAD
|Samastipur
|ASHWAMEDH DEVI
|JD(U)
|LEAD
|Sahebpur Kamal
|SATTANAND SAMBUDDHA ALIAS LALAN JEE
|RJD
|LEAD
|Hajipur
|AWADHESH SINGH
|BJP
|LEAD
|Korha
|KAVITA DEVI
|BJP
|LEAD
|Nawada
|VIBHA DEVI
|JD(U)
|LEAD
|Singheshwar
|RAMESH RISHI
|JD(U)
|LEAD
|Madhepura
|KAVITA KUMARI SAHA
|JD(U)
|LEAD
|Jhajha
|DAMODAR RAWAT
|JD(U)
|LEAD
|Nalanda
|SHRAWON KUMAR
|JD(U)
|LEAD
|Chakai
|SUMIT KUMAR SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Atri
|ROMIT KUMAR
|HAMS
|LEAD
|Morwa
|RANVIJAY SAHU
|RJD
|LEAD
|Sarairanjan
|VIJAY KUMAR CHOUDHARY
|JD(U)
|LEAD
|Forbesganj
|VIDYA SAGAR KESHARI
|BJP
|LEAD
|Gurua
|UPENDRA PRASAD
|BJP
|LEAD
|Goh
|AMRENDRA KUMAR
|RJD
|LEAD
|Darbhanga Rural
|LALIT KUMAR YADAV
|RJD
|LEAD
|Hasanpur
|RAJ KUMAR RAY
|JD(U)
|LEAD
|Mahishi
|GAUTAM KRISHNA
|RJD
|LEAD
|Harnaut
|HARI NARAYAN SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Narkatia
|SHAMIM AHMAD
|RJD
|LEAD
|Mokama
|ANANT KUMAR SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Lauriya
|VINAY BIHARI
|BJP
|LEAD
|Sherghati
|UDAY KUMAR SINGH
|LJPRV
|LEAD
|Gobindpur
|BINITA MEHTA
|LJPRV
|LEAD
|Imamganj
|DEEPA KUMARI
|HAMS
|LEAD
|Bahadurpur
|MADAN SAHNI
|JD(U)
|LEAD
|Sikandra
|UDAY NARAIN CHOUDHARY
|RJD
|LEAD
|Gaighat
|KOMAL SINGH
|JD(U)
|LEAD
|Sheohar
|SHWETA GUPTA
|JD(U)
|LEAD
|Phulwari
|GOPAL RAVI DAS
|CPI (ML) (L)
|LEAD
|Warsaliganj
|ARUNA DEVI
|BJP
|LEAD
|Barachatti
|JYOTI DEVI
|HAMS
|LEAD
|Minapur
|AJAY KUMAR
|JD(U)
|LEAD
|Bodh Gaya
|SHYAMDEO PASWAN
|LJPRV
|LEAD
|Agiaon
|MAHESH PASWAN
|BJP
|LEAD
|Cheria - Bariarpur
|ABHISHEK ANAND
|JD(U)
|LEAD
|Triveniganj
|SONAM RANI
|JD(U)
|LEAD
|Thakurganj
|GHULAM HASNAIN
|AIMIM
|LEAD
|Rajauli
|VIMAL RAJBANSHI
|LJPRV
|LEAD
The main fight is between the NDA, whose biggest players are the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Janata Dal (United), and the Mahagathbandhan of the Rashtriya Janata Dal (RJD) and Congress primarily.