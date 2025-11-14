Search
Fri, Nov 14, 2025
Who won Bihar election in 2025? Check status of all 243 assembly seats

ByHT News Desk
Published on: Nov 14, 2025 03:09 pm IST

The majority mark in the 243-seat Bihar assembly is 122. Voting for the Bihar assembly elections took place in two phases - November 6 and November 11.

The Election Commission of India began counting votes for the Bihar assembly elections 2025 at 8 am on Friday, November 14, with the National Democratic Alliance (NDA) of the BJP and the JD(U) taking an early lead and widening the gap against its rival Mahagathbandhan as per initial trends.

Prime Minister Narendra Modi, along with Bihar chief minister Nitish Kumar, being garlanded during a public rally(ANI/File)

Follow Bihar election results live updates

While the ECI had not declared result of any seat till 3 pm, leads of all constituencies were available on the poll body's website - results.eci.gov.in.

Full list of leading candidates

SeatLeaderPartyStatus
KochadhamanMD. SARWAR ALAMAIMIMLEAD
Valmiki NagarSURENDRA PRASADINCLEAD
MadhubaniMADHAW ANANDRLMLEAD
MahuaSANJAY KUMAR SINGHLJPRVLEAD
KalyanpurSACHINDRA PRASAD SINGHBJPLEAD
SakraADITYA KUMARJD(U)LEAD
KishanganjMD. QAMRUL HODAINCLEAD
AmourAKHTARUL IMANAIMIMLEAD
RaghunathpurOSAMA SHAHABRJDLEAD
SonbarshaRATNESH SADAJD(U)LEAD
BaisiGHULAM SARWARAIMIMLEAD
RajnagarSUJEET KUMARBJPLEAD
Raja PakarMAHENDRA RAMJD(U)LEAD
MotihariPRAMOD KUMARBJPLEAD
DighaSANJIV CHAURASIABJPLEAD
DaraundaKARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGHBJPLEAD
KurhaniSUNIL KUMAR SUMANRJDLEAD
BelharMANOJ YADAVJD(U)LEAD
BankipurNITIN NABINBJPLEAD
MuzaffarpurRANJAN KUMARBJPLEAD
ChiraiaLAL BABU PRASAD GUPTABJPLEAD
Kusheshwar AsthanATIREK KUMARJD(U)LEAD
Gaura BauramSUJIT KUMARBJPLEAD
RamnagarNAND KISHOR RAMBJPLEAD
KasbaNITESH KUMAR SINGHLJPRVLEAD
MakhdumpurSUBEDAR DASRJDLEAD
BenipurBINAY KUMAR CHOUDHARYJD(U)LEAD
AlinagarMAITHILI THAKURBJPLEAD
TarapurSAMRAT CHOUDHARYBJPLEAD
DhakaPAWAN KUMAR JAISWALBJPLEAD
NarkatiaganjSANJAY KUMAR PANDEYBJPLEAD
JhanjharpurNITISH MISHRABJPLEAD
NautanNARAYAN PRASADBJPLEAD
RaghopurSATISH KUMARBJPLEAD
DarbhangaSANJAY SARAOGIBJPLEAD
KantiAJIT KUMARJD(U)LEAD
HayaghatRAM CHANDRA PRASADBJPLEAD
KadwaDULAL CHANDRA GOSWAMIJD(U)LEAD
DanapurRAM KRIPAL YADAVBJPLEAD
BagahaRAM SINGHBJPLEAD
BarurajARUN KUMAR SINGHBJPLEAD
PatepurLAKHENDRA KUMAR RAUSHANBJPLEAD
ParooSHANKAR PRASADRJDLEAD
KeotiMURARI MOHAN JHABJPLEAD
JaleJIBESH KUMARBJPLEAD
BalrampurSANGITA DEVILJPRVLEAD
ObraPRAKASH CHANDRALJPRVLEAD
MungerKUMAR PRANAYBJPLEAD
ManihariMANOHAR PRASAD SINGHINCLEAD
LaukahaSATISH KUMAR SAHJD(U)LEAD
FatuhaDR. RAMANAND YADAVRJDLEAD
SahebganjRAJU KUMAR SINGHBJPLEAD
BrahampurHULAS PANDELJPRVLEAD
AuraiRAMA NISHADBJPLEAD
BarariBIJAY SINGHJD(U)LEAD
ZiradeiBHISM PRATAP SINGHJD(U)LEAD
AlamnagarNARENDRA NARAYAN YADAVJD(U)LEAD
NirmaliANIRUDDHA PRASAD YADAVJD(U)LEAD
MatihaniNARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGHRJDLEAD
BuxarANAND MISHRABJPLEAD
UjiarpurALOK KUMAR MEHTARJDLEAD
MarhauraJITENDRA KUMAR RAIRJDLEAD
ChanpatiaUMAKANT SINGHBJPLEAD
ManerBHAI BIRENDRARJDLEAD
AurangabadTRIVIKRAM NARAYAN SINGHBJPLEAD
DumraonRAHUL KUMAR SINGHJD(U)LEAD
PariharGAYETRI DEVIBJPLEAD
BettiahWASHI AHMADINCLEAD
SiktaSAMMRIDH VARMAJD(U)LEAD
PipraRAMBILASH KAMATJD(U)LEAD
BaikunthpurMITHILESH TIWARIBJPLEAD
BarauliMANJEET KUMAR SINGHJD(U)LEAD
LakhisaraiVIJAY KUMAR SINHABJPLEAD
BegusaraiAMITA BHUSHANINCLEAD
RajpurSANTOSH KUMAR NIRALAJD(U)LEAD
BakhriSANJAY KUMARLJPRVLEAD
MohiuddinnagarEJYA YADAVRJDLEAD
MasaurhiARUN MANJHIJD(U)LEAD
GopalganjSUBHASH SINGHBJPLEAD
SursandPROF. NAGENDRA RAUTJD(U)LEAD
AlauliRAM CHANDRA SADAJD(U)LEAD
KhagariaBABLU KUMARJD(U)LEAD
BibhutipurAJAY KUMARCPI(M)LEAD
RoseraBIRENDRA KUMARBJPLEAD
PaliganjSANDEEP SAURAVCPI (ML) (L)LEAD
BeldaurPANNA LAL SINGH PATELJD(U)LEAD
LalganjSANJAY KUMAR SINGHBJPLEAD
KuchaikoteAMRENDRA KUMAR PANDEYJD(U)LEAD
BajpattiRAMESHWAR KUMAR MEHTORLMLEAD
MohaniaSANGITA KUMARIBJPLEAD
BikramSIDDHARTH SAURAVBJPLEAD
ParbattaBABULAL SHORYALJPRVLEAD
BihpurKUMAR SHAILENDRABJPLEAD
BachhwaraSURENDRA MEHTABJPLEAD
ChhatapurNIRAJ KUMAR SINGHBJPLEAD
BhoreySUNIL KUMARJD(U)LEAD
HathuaRAMSEWAK SINGHJD(U)LEAD
TeghraRAJNISH KUMARBJPLEAD
SiwanMANGAL PANDEYBJPLEAD
SitamarhiSUNIL KUMAR PINTUBJPLEAD
ChainpurMD. ZAMA KHANJD(U)LEAD
SandeshDIPU SINGHRJDLEAD
GopalpurSHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDALJD(U)LEAD
JamuiSHREYASI SINGHBJPLEAD
PirpaintiMURARI PASAVANBJPLEAD
KahalgaonSHUBHANAND MUKESHJD(U)LEAD
NarpatganjDEVANTI YADAVBJPLEAD
KesariaSHALINI MISHRAJD(U)LEAD
RunnisaidpurPANKAJ KUMARJD(U)LEAD
DarauliVISHNU DEO PASWANLJPRVLEAD
ChenariMURARI PRASAD GAUTAMLJPRVLEAD
ArrahSANJAY SINGH (TIGER)BJPLEAD
BiharsharifDR. SUNIL KUMARBJPLEAD
BhagalpurAJEET SHARMAINCLEAD
SultanganjLALIT NARAYAN MANDALJD(U)LEAD
RaniganjACHMIT RISHIDEVJD(U)LEAD
HisuaANIL SINGHBJPLEAD
HarlakhiSUDHANSHU SHEKHARJD(U)LEAD
Gaya TownPREM KUMARBJPLEAD
NathnagarMITHUN KUMARLJPRVLEAD
AmarpurJAYANT RAJJD(U)LEAD
KargaharBASHISTH SINGHJD(U)LEAD
DhoraiyaMANISH KUMARJD(U)LEAD
BankaRAM NARAYAN MANDALBJPLEAD
ArariaSHAGUFTA AZIMJD(U)LEAD
TikariAJAY KUMARRJDLEAD
KhajauliARUN SHANKAR PRASADBJPLEAD
DinaraALOK KUMAR SINGHRLMLEAD
NokhaNAGENDRA CHANDRAVANSHIJD(U)LEAD
SiktiVIJAY KUMAR MANDALBJPLEAD
BabubarhiMINA KUMARIJD(U)LEAD
DehriRAJEEV RANJAN SINGHLJPRVLEAD
JagdishpurKISHORE KUNALRJDLEAD
BisfiHARIBHUSHAN THAKURBJPLEAD
KarakatARUN SINGH (VILL-AJNAP TOLA)CPI (ML) (L)LEAD
WazirganjBIRENDRA SINGHBJPLEAD
ArwalMANOJ KUMARBJPLEAD
BarhSIYARAM SINGHBJPLEAD
HarsidhiKRISHNANANDAN PASWANBJPLEAD
BakhtiarpurARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAOLJPRVLEAD
KatoriaSWEETY SIMA HEMBROMRJDLEAD
GoriakothiDEVESH KANT SINGHBJPLEAD
BarharaRAGHVENDRA PRATAP SINGHBJPLEAD
KumhrarSANJAY KUMARBJPLEAD
Patna SahibRATNESH KUMARBJPLEAD
TarariVISHAL PRASHANTBJPLEAD
RaxaulPRAMOD KUMAR SINHABJPLEAD
BarhariaARUN KUMAR GUPTARJDLEAD
KutumbaLALAN RAMHAMSLEAD
JamalpurNACHIKETAJD(U)LEAD
GovindganjRAJU TIWARILJPRVLEAD
BanmankhiKRISHNA KUMAR RISHIBJPLEAD
BaniapurKEDAR NATH SINGHBJPLEAD
KurthaPAPPU KUMAR VERMAJD(U)LEAD
PipraSHYAM BABU PRASAD YADAVBJPLEAD
JehanabadCHANDESHWAR PRASADJD(U)LEAD
BarbighaDR. KUMAR PUSPANJAYJD(U)LEAD
JokihatMOHAMMAD MURSHID ALAMAIMIMLEAD
KatiharTARKISHORE PRASADBJPLEAD
PurniaVIJAY KUMAR KHEMKABJPLEAD
BelsandAMIT KUMARLJPRVLEAD
ShahpurRAKESH RANJANBJPLEAD
SugauliRAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTALJPRVLEAD
RigaBAIDYANATH PRASADBJPLEAD
SuryagarhaRAMANAND MANDALJD(U)LEAD
MaharajganjHEM NARAYAN SAHJD(U)LEAD
BathnahaANIL KUMARBJPLEAD
EkmaMANORANJAN SINGHJD(U)LEAD
SheikhpuraRANDHIR KUMAR SONIJD(U)LEAD
ManjhiRANDHIR KUMAR SINGHJD(U)LEAD
RamgarhSATISH KUMAR SINGH YADAVBSPLEAD
TaraiyaJANAK SINGHBJPLEAD
MadhubanRANA RANDHIRBJPLEAD
GhosiRAMBALI SINGH YADAVCPI (ML) (L)LEAD
ChapraCHHOTI KUMARIBJPLEAD
Simri BakhtiarpurSANJAY KUMAR SINGHLJPRVLEAD
VaishaliSIDDHARTH PATELJD(U)LEAD
BhabuaBHARAT BINDBJPLEAD
MahnarUMESH SINGH KUSHWAHAJD(U)LEAD
AsthawanJITENDRA KUMARJD(U)LEAD
AmnourKRISHAN KUMAR MANTOOBJPLEAD
SupaulBIJENDRA PRASAD YADAVJD(U)LEAD
BenipattiVINOD NARAYAN JHABJPLEAD
NabinagarAMOD KUMAR SINGHRJDLEAD
PhulparasSHEELA KUMARIJD(U)LEAD
BochahanBABY KUMARILJPRVLEAD
RupauliKALADHAR PRASAD MANDALJD(U)LEAD
ParsaKARISHMARJDLEAD
PranpurNISHA SINGHBJPLEAD
SonepurVINAY KUMAR SINGHBJPLEAD
RafiganjPRAMOD KUMAR SINGHJD(U)LEAD
GarkhaSIMANT MRINALLJPRVLEAD
SasaramSNEHLATARLMLEAD
BihariganjNIRANJAN KUMAR MEHTAJD(U)LEAD
DhamdahaLESHI SINGHJD(U)LEAD
RajgirKAUSHAL KISHOREJD(U)LEAD
BahadurganjMOHAMMAD KALIMUDDINLJPRVLEAD
IslampurRUHAIL RANJANJD(U)LEAD
SaharsaALOK RANJANBJPLEAD
HilsaKRISHNA MURARI SHARANJD(U)LEAD
KalyanpurMAHESHWAR HAZARIJD(U)LEAD
WarisnagarMANJARIK MRINALJD(U)LEAD
BelaganjVISHVANATH KUMAR SINGHRJDLEAD
SamastipurASHWAMEDH DEVIJD(U)LEAD
Sahebpur KamalSATTANAND SAMBUDDHA ALIAS LALAN JEERJDLEAD
HajipurAWADHESH SINGHBJPLEAD
KorhaKAVITA DEVIBJPLEAD
NawadaVIBHA DEVIJD(U)LEAD
SingheshwarRAMESH RISHIJD(U)LEAD
MadhepuraKAVITA KUMARI SAHAJD(U)LEAD
JhajhaDAMODAR RAWATJD(U)LEAD
NalandaSHRAWON KUMARJD(U)LEAD
ChakaiSUMIT KUMAR SINGHJD(U)LEAD
AtriROMIT KUMARHAMSLEAD
MorwaRANVIJAY SAHURJDLEAD
SarairanjanVIJAY KUMAR CHOUDHARYJD(U)LEAD
ForbesganjVIDYA SAGAR KESHARIBJPLEAD
GuruaUPENDRA PRASADBJPLEAD
GohAMRENDRA KUMARRJDLEAD
Darbhanga RuralLALIT KUMAR YADAVRJDLEAD
HasanpurRAJ KUMAR RAYJD(U)LEAD
MahishiGAUTAM KRISHNARJDLEAD
HarnautHARI NARAYAN SINGHJD(U)LEAD
NarkatiaSHAMIM AHMADRJDLEAD
MokamaANANT KUMAR SINGHJD(U)LEAD
LauriyaVINAY BIHARIBJPLEAD
SherghatiUDAY KUMAR SINGHLJPRVLEAD
GobindpurBINITA MEHTALJPRVLEAD
ImamganjDEEPA KUMARIHAMSLEAD
BahadurpurMADAN SAHNIJD(U)LEAD
SikandraUDAY NARAIN CHOUDHARYRJDLEAD
GaighatKOMAL SINGHJD(U)LEAD
SheoharSHWETA GUPTAJD(U)LEAD
PhulwariGOPAL RAVI DASCPI (ML) (L)LEAD
WarsaliganjARUNA DEVIBJPLEAD
BarachattiJYOTI DEVIHAMSLEAD
MinapurAJAY KUMARJD(U)LEAD
Bodh GayaSHYAMDEO PASWANLJPRVLEAD
AgiaonMAHESH PASWANBJPLEAD
Cheria - BariarpurABHISHEK ANANDJD(U)LEAD
TriveniganjSONAM RANIJD(U)LEAD
ThakurganjGHULAM HASNAINAIMIMLEAD
RajauliVIMAL RAJBANSHILJPRVLEAD

The main fight is between the NDA, whose biggest players are the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Janata Dal (United), and the Mahagathbandhan of the Rashtriya Janata Dal (RJD) and Congress primarily.

