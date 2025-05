Will mock drills be held in your city on May 7? Check list here

The Ministry of Home Affairs on Monday has directed all states and union territories to conduct mock drills on May 7 to check preparedness against “new and complex threats," across 259 districts in the country. Lucknow, India, May 06, 2025: Due to the ongoing tension between India and Pakistan, the Indian government ordered various states to conduct mock drills, following which a mock drill was conducted by the Civil Defence at the Reserve Police Lines in Lucknow, Uttar Pradesh India, on Tuesday, May 06, 2025. (Photo by Deepak Gupta/Hindustan Times)

The civil defence exercise comes as tensions heighten with neighbouring country Pakistan following the Pahalgam terrorist attack.

Security personnel have begun preparations for the civil defence mock drills. The objective of the exercises will be to test civilian readiness in the event of a national emergency.

“The conduct of the exercise is planned up to the village level. This exercise aims to assess and enhance the readiness of civil defence mechanisms across all states and Union territories,” the MHA stated in a letter.

The drills are also conducted as per three categories under which districts have been placed, namely: Category 1 - high priority, Category 2 - medium priority, and Category 3 - low priority.

Here's a list of all the cities where mock drills will occur

1. Andaman & Nicobar Islands

Port Blair – Category-I

2. Andhra Pradesh

Hyderabad – Category-I

Visakhapatnam – Category-I

3. Arunachal Pradesh

Alog (West Siang) – Category-I

Itanagar – Category-I

Tawang – Category-I

Bomdila – Category-III

4. Assam

Hayuling - Category-I

Bongaigaon - Category-I

Dibrugarh - Category-I

Dhubri - Category-I

Goalpara - Category-I

Jorhat - Category-I

Sibsagar - Category-I

Tinsukia - Category-I

Tezpur - Category-I

Digboi - Category-I

Duliajan - Category-I

Guwahati (Dispur) - Category-I

Rangia - Category-I

Namrup - Category-I

Nazira - Category-I

North-Lakhimpur - Category-I

Numaligarh - Category-I

Darrang - Category-II

Golaghat - Category-II

Karbi Anglong - Category-II

Kokrajhar - Category-II

5. Bihar

Barauni - Category-I

Katihar - Category-I

Patna - Category-I

Purnea - Category-I

Begusarai - Category-I

6. Chandigarh

Chandigarh – Category-I

7. Chhattisgarh

Durg (Bhilai) – Category-I

8. Dadra & Nagar Haveli

Silvasa – Category-I

9. Daman & Diu

Daman – Category-I

10. Delhi

Delhi (including New Delhi & Cantonment) – Category-I

11. Goa

North Goa (Panaji) – Category-I

South Goa (Mormugao with Vasco, Dabolim, Harbour) – Category-I

12. Gujarat

Ahmedabad - Category-I

Surat - Category-I

Vadodara - Category-I

Kakrapar - Category-I

Jamnagar - Category-I

Gandhinagar - Category-I

Bhavnagar - Category-I

Kandla - Category-I

Nalia - Category-I

Ankleshwar - Category-I

Okha - Category-I

Vadinar - Category-I

Bharuch - Category-II

Dangs - Category-II

Kutch - Category-II

Mehsana - Category-II

Narmada - Category-II

Navsari - Category-II

13. Haryana

Ambala - Category-I

Faridabad - Category-I

Gurgaon - Category-I

Hissar - Category-I

Panchkula - Category-I

Panipat - Category-I

Rohtak - Category-I

Sirsa - Category-I

Sonepat - Category-I

Yamunanagar - Category-I

Jhajjar - Category-II

14. Himachal Pradesh

Shimla – Category-I

15. Jammu & Kashmir

Anantnag - Category-I

Pulwama - Category-I

Badgam - Category-I

Baramulla - Category-I

Doda - Category-I

Jammu - Category-I

Kargil - Category-I

Kathua - Category-I

Kupwara - Category-I

Leh - Category-I

Poonch - Category-I

Rajauri - Category-I

Srinagar - Category-I

Udhampur - Category-I

Samba - Category-I

Akhnoor - Category-I

Uri - Category-I

Naushera - Category-I

Sunderbani - Category-I

Awantipur - Category-I

16. Jharkhand

Bokaro – Category-I

Gomio – Category-I

Godda – Category-II

Sahebganj – Category-II

Jamshedpur – Category-I

Ranchi – Category-I

17. Karnataka

Bengaluru (Urban) – Category-I

Malleshwaram – Category-I

Raichur – Category-I

18. Kerala

Cochin (Kochi) – Category-I

Thiruvananthapuram – Category-I

19. Lakshadweep

Kavaratti – Category-I

20. Madhya Pradesh

Bhopal – Category-I

Gwalior – Category-I

Indore – Category-I

Jabalpur – Category-I

Katni – Category-I

21. Maharashtra

Mumbai - Category-I

Uran - Category-I

Tarapur - Category-I

Thane - Category-I

Pune - Category-I

Nasik - Category-I

Rohn-Dhatao-Nagothane - Category-I

Monmad - Category-I

Sinner - Category-I

Thal-Vayshot - Category-I

Pimpri-Chinchwad - Category-I

Aurangabad - Category-II

Bhusawal - Category-II

Raigarh - Category-II

Ratnagiri - Category-II

Sindhudurg - Category-II

22. Manipur

Imphal – Category-I

Churachandpur – Category-I

Ukhrul – Category-I

Moreh – Category-I

Ningthoukhong – Category-I

23. Meghalaya

East Khasi Hill (Shillong) – Category-I

Jaintia Hill (Jawai) – Category-I

West Garo Hill (Tura) – Category-I

24. Mizoram

Aizawl – Category-I

25. Nagaland

Dimapur - Category-I

Kohima - Category-I

Mokokchung - Category-I

Mon - Category-I

Phek - Category-I

Tuensang - Category-I

Wokha - Category-I

Zunheboto - Category-I

Kiphire - Category-I

Peren - Category-I

26. Odisha

Talcher - Category-I

Hirakud - Category-I

Paradip - Category-I

Rourkela - Category-I

Balasore - Category-I

Koraput - Category-I

Bhubaneswar - Category-I

Gopalpur - Category-I

Bhadrak - Category-II

Dhenkanal - Category-II

Jagatsinghpur - Category-II

Kendrapara - Category-II

27. Puducherry

Puducherry – Category-I

28. Punjab

Amritsar - Category-I

Bhatinda - Category-I

Ferozepur - Category-I

Gurdaspur - Category-I

Ropar - Category-I

Sangrur - Category-I

Hoshiarpur - Category-I

Jalandhar - Category-I

Ludhiana - Category-I

Patiala - Category-I

Pathankot - Category-I

Adampur - Category-I

Barnala - Category-I

Bhakra-Nangal - Category-I

Halwara - Category-I

Kotkapura - Category-I

Batala - Category-I

Mohali (SAS Nagar) - Category-I

Abohar - Category-I

Faridpur - Category-I

29. Rajasthan

Ajmer - Category-I

Alwar - Category-I

Barmer - Category-I

Bharatpur - Category-I

Bikaner - Category-I

Bundi - Category-I

Ganganagar - Category-I

Phulera (Jaipur) - Category-I

Nagaur (Merta Road) - Category-I

Jalore - Category-I

Beawar (Ajmer) - Category-I

Hanumangarh - Category-I

Jaipur - Category-I

Lalgarh (Ganganagar) - Category-I

Jaisalmer - Category-I

Sawai Madhopur - Category-I

Jodhpur - Category-I

Udaipur - Category-I

Sikar - Category-I

Nal - Category-I

Suratgarh - Category-I

Abu Road - Category-I

Nasirabad (Ajmer) - Category-I

Bhivari - Category-I

Pali - Category-I

Bhilwara - Category-I

Kota - Category-I

Rawatbhata - Category-I

30. Sikkim

Gangtok – Category-I

31. Tamil Nadu

Chennai – Category-I

Kalpakkam – Category-I

32. Tripura

Agartala – Category-I

33. Uttar Pradesh

Bulandshahr (Narora) - Category-I

Agra - Category-I

Allahabad - Category-I

Bareilly - Category-I

Ghaziabad - Category-I

Gorakhpur - Category-I

Jhansi - Category-I

Kanpur - Category-I

Lucknow - Category-I

Mathura - Category-I

Meerut - Category-I

Moradabad - Category-I

Saharanpur - Category-I

Varanasi - Category-I

Bakshi-Ka-Talab - Category-I

Mughalsarai - Category-I

Sarsawa - Category-I

Bagpat - Category-I

Muzaffarnagar - Category-I

34. Uttarakhand

Dehradun – Category-I

35. West Bengal

Cooch Behar - Category-I

Darjeeling - Category-I

Jalpaiguri - Category-I

Malda - Category-I

Siliguri - Category-I

Greater Kolkata - Category-I

Durgapur - Category-I

Haldia - Category-I

Hashimara - Category-I

Kharagpur - Category-I

Burnpur-Asansol - Category-I

Farakka-Khejuriaghat - Category-I

Chittaranjan - Category-I

Balurghat - Category-I

Alipurduar - Category-I

Raiganj - Category-I

Islampur - Category-I

Dinhata - Category-I

Makhiligunj - Category-I

Mathabhanga - Category-I

Kalimpong - Category-I

Jaldhaka - Category-I

Kurseong - Category-I

Kolaghat - Category-I

Bardhaman - Category-I

Birbhum - Category-I

East & West Medinipur - Category-I

Howrah - Category-I

Hooghly - Category-I

Murshidabad - Category-I