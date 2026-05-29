French Open results on Thursday, the fifth day of the 2026 tournament at Roland Garros : Tennis: French Open results - collated

Men

2nd rd

Juan Manuel Cerundolo bt Jannik Sinner 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1

Martin Landaluce bt Vit Kopriva 1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0

Matteo Berrettini bt Arthur Rinderknech 6-4, 6-4, 6-4

Francisco Comesana bt Luciano Darderi 7-6 , 4-6, 6-4, 2-6, 6-4

Jaime Faria bt Jan-Lennard Struff 7-5, 7-6 , 6-2

Frances Tiafoe bt Hubert Hurkacz 6-7 , 7-6 , 6-4, 6-7 , 6-4

Matteo Arnaldi bt Stefanos Tsitsipas 7-6 , 5-7, 6-3, 6-2

Raphael Collignon bt Ben Shelton 6-4, 7-5, 6-4

Felix Auger-Aliassime bt Roman Andres Burruchaga 4-6, 6-0, 7-5, 6-1

Brandon Nakashima bt Luca Van Assche 6-7 , 6-4, 5-7, 6-1, 6-3

Moise Kouame bt Daniel Vallejo 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6

Alejandro Tabilo bt Valentin Vacherot - walkover

Flavio Cobolli bt Wu Yibing 6-4, 6-4, 6-4

Learner Tien bt Facundo Diaz Acosta 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 , 6-3

Francisco Cerundolo bt Hugo Gaston 2-6, 6-4, 6-2, 6-1

Zachary Svajda bt Adam Walton 6-3, 6-4, 6-7 , 6-2

Women

2nd rd

Aryna Sabalenka bt Elsa Jacquemot 7-5, 6-2

Daria Kasatkina bt Susan Bandecchi 7-5, 7-6

Iva Jovic bt Emma Navarro 6-0, 6-3

Naomi Osaka bt Donna Vekic 7-6 , 6-4

Victoria Mboko bt Katerina Siniakova 5-7, 6-4, 6-2

Madison Keys bt Antonia Ruzic 6-4, 6-4

Diana Shnaider bt McCartney Kessler 7-6 , 6-1

Oleksandra Oliynykova bt Kimberly Birrell 6-3, 0-6, 7-6

Coco Gauff bt Mayar Sherif 6-3, 6-2

Anastasia Potapova bt Katie Boulter 5-7, 6-4, 6-2

Anna Kalinskaya bt Alina Korneeva 7-6 , 6-4

Camila Osorio bt Yulia Putintseva 7-5, 6-7 , 7-5

Maria Sakkari bt Claire Liu 6-7 , 6-3, 6-3

Maja Chwalinska bt Elise Mertens 6-4, 6-0

Diane Parry bt Ann Li 6-3, 6-4

Amanda Anisimova bt Julia Grabher 6-0 - retired

This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.