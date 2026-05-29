    Tennis: French Open results - collated

    Published on: May 29, 2026 3:33 AM IST
    AFP
    French Open results on Thursday, the fifth day of the 2026 tournament at Roland Garros :

    Men

    2nd rd

    Juan Manuel Cerundolo bt Jannik Sinner 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1

    Martin Landaluce bt Vit Kopriva 1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0

    Matteo Berrettini bt Arthur Rinderknech 6-4, 6-4, 6-4

    Francisco Comesana bt Luciano Darderi 7-6 , 4-6, 6-4, 2-6, 6-4

    Jaime Faria bt Jan-Lennard Struff 7-5, 7-6 , 6-2

    Frances Tiafoe bt Hubert Hurkacz 6-7 , 7-6 , 6-4, 6-7 , 6-4

    Matteo Arnaldi bt Stefanos Tsitsipas 7-6 , 5-7, 6-3, 6-2

    Raphael Collignon bt Ben Shelton 6-4, 7-5, 6-4

    Felix Auger-Aliassime bt Roman Andres Burruchaga 4-6, 6-0, 7-5, 6-1

    Brandon Nakashima bt Luca Van Assche 6-7 , 6-4, 5-7, 6-1, 6-3

    Moise Kouame bt Daniel Vallejo 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6

    Alejandro Tabilo bt Valentin Vacherot - walkover

    Flavio Cobolli bt Wu Yibing 6-4, 6-4, 6-4

    Learner Tien bt Facundo Diaz Acosta 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 , 6-3

    Francisco Cerundolo bt Hugo Gaston 2-6, 6-4, 6-2, 6-1

    Zachary Svajda bt Adam Walton 6-3, 6-4, 6-7 , 6-2

    Women

    2nd rd

    Aryna Sabalenka bt Elsa Jacquemot 7-5, 6-2

    Daria Kasatkina bt Susan Bandecchi 7-5, 7-6

    Iva Jovic bt Emma Navarro 6-0, 6-3

    Naomi Osaka bt Donna Vekic 7-6 , 6-4

    Victoria Mboko bt Katerina Siniakova 5-7, 6-4, 6-2

    Madison Keys bt Antonia Ruzic 6-4, 6-4

    Diana Shnaider bt McCartney Kessler 7-6 , 6-1

    Oleksandra Oliynykova bt Kimberly Birrell 6-3, 0-6, 7-6

    Coco Gauff bt Mayar Sherif 6-3, 6-2

    Anastasia Potapova bt Katie Boulter 5-7, 6-4, 6-2

    Anna Kalinskaya bt Alina Korneeva 7-6 , 6-4

    Camila Osorio bt Yulia Putintseva 7-5, 6-7 , 7-5

    Maria Sakkari bt Claire Liu 6-7 , 6-3, 6-3

    Maja Chwalinska bt Elise Mertens 6-4, 6-0

    Diane Parry bt Ann Li 6-3, 6-4

    Amanda Anisimova bt Julia Grabher 6-0 - retired

    This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.

