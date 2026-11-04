James Talarico, Abdul El-Sayed among key US midterm election winners as Democrats flip Congress

The 2026 US midterm elections delivered a major setback to President Donald Trump and the Republicans, with Democrats making significant gains in Congress and taking control of both chambers. The results marked a sharp rebuke to the Republican administration, as voters in several key contests turned against the party in power.
Democratic victories in closely watched races, including in Texas and Michigan, displayed the scale of the party's gains, while the outcome also raised questions about Trump's political standing ahead of the next presidential election.
Full list of US House winners (The list is being updated as and when results are being announced)
|SEAT
|SEAT CODE
|WINNER
|PARTY
|FLIPPED
|Alabama
|District 1
|AL-01
|Jerry Carl
|Republican
|No
|District 2
|AL-02
|Shomari C. Figures
|Democrat
|No
|District 3
|AL-03
|Mike Rogers
|Republican
|No
|District 4
|AL-04
|Robert B. Aderholt
|Republican
|No
|District 5
|AL-05
|Dale W. Strong
|Republican
|No
|District 6
|AL-06
|Gary Palmer
|Republican
|No
|District 7
|AL-07
|Terri Sewell
|Democrat
|No
|Alaska
|District
|Arizona
|District 1
|AZ-01
|District 2
|AZ-02
|District 3
|AZ-03
|Yassamin Ansari
|Democrat
|No
|District 4
|AZ-04
|Greg Stanton
|Democrat
|No
|District 5
|AZ-05
|District 6
|AZ-06
|District 7
|AZ-07
|Adelita Grijalva
|Democrat
|No
|District 8
|AZ-08
|District 9
|AZ-09
|Paul Gosar
|Republican
|No
|Arkansas
|District 1
|AR-01
|Rick Crawford
|Republican
|No
|District 2
|AR-02
|District 3
|AR-03
|Steve Womack
|Republican
|No
|District 4
|AR-04
|Bruce Westerman
|Republican
|No
|California
|District 1
|CA-01
|Mike McGuire
|Democrat
|Yes
|District 2
|CA-02
|Jared Huffman
|Democrat
|No
|District 3
|CA-03
|Ami Bera
|Democrat
|Yes
|District 4
|District 5
|District 6
|CA-06
|Richard Pan
|Democrat
|No
|District 7
|CA-08
|John Garamendi
|Democrat
|No
|District 8
|CA-09
|Josh Harder
|Democrat
|No
|District 9
|CA-10
|Mark DeSaulnier
|Democrat
|No
|District 10
|CA-16
|Sam Liccardo
|Democrat
|No
|District 11
|District 12
|CA-12
|Lateefah Simon
|Democrat
|No
|District 13
|District 14
|District 15
|CA-15
|Kevin Mullin
|Democrat
|No
|District 16
|CA-16
|Sam Liccardo
|Democrat
|No
|District 17
|CA-17
|Ro Khanna
|Democrat
|No
|District 18
|CA-18
|Zoe Lofgren
|Democrat
|No
|District 19
|CA-19
|Jimmy Panetta
|Democrat
|No
|District 20
|CA-20
|Vince Fong
|Republican
|No
|District 21
|CA-21
|Jim Costa
|Democrat
|No
|District 22
|District 23
|District 24
|CA-24
|Salud Carbajal
|Democrat
|No
|District 25
|CA-25
|Raul Ruiz
|Democrat
|No
|District 26
|CA-26
|Jacqui Irwin
|Democrat
|No
|District 27
|CA-27
|George Whitesides
|Democrat
|No
|District 28
|CA-28
|Judy Chu
|Democrat
|No
|District 29
|CA-32
|Brad Sherman
|Democrat
|No
|District 30
|CA-30
|Laura Friedman
|Democrat
|No
|District 31
|CA-31
|Gil Cisneros
|Democrat
|No
|District 32
|CA-32
|Brad Sherman
|Democrat
|No
|District 33
|CA-33
|Pete Aguilar
|Democrat
|No
|District 34
|District 35
|CA-35
|Norma Torres
|Democrat
|No
|District 36
|CA-36
|Ted Lieu
|Democrat
|No
|District 37
|CA-37
|Sydney Kamlager-Dove
|Democrat
|No
|District 38
|CA-38
|Hilda Solis
|Democrat
|No
|District 39
|CA-39
|Mark Takano
|Democrat
|No
|District 40
|District 41
|CA-41
|Linda Sánchez
|Democrat
|Yes
|District 42
|CA-42
|Robert Garcia
|Democrat
|No
|District 43
|CA-43
|Maxine Waters
|Democrat
|No
|District 44
|CA-44
|Nanette Barragan
|Democrat
|No
|District 45
|CA-45
|Derek Tran
|Democrat
|No
|District 46
|CA-46
|Lou Correa
|Democrat
|No
|District 47
|District 48
|District 49
|CA-49
|Mike Levin
|Democrat
|No
|District 50
|CA-50
|Scott Peters
|Democrat
|No
|District 51
|CA-51
|Sara Jacobs
|Democrat
|No
|District 52
|CA-52
|Juan Vargas
|Democrat
|No
|Colorado
|District 1
|CO-01
|Melat Kiros
|Democrat
|No
|District 2
|CO-02
|Joe Neguse
|Democrat
|No
|District 3
|District 4
|District 5
|District 6
|CO-06
|Jason Crow
|Democrat
|No
|District 7
|CO-07
|Brittany Pettersen
|Democrat
|No
|District 8
|CO-08
|Manny Rutinel
|Democrat
|Yes
|Connecticut
|District 1
|CT-01
|Luke Bronin
|Democrat
|No
|District 2
|CT-02
|Joe Courtney
|Democrat
|No
|District 3
|CT-03
|Rosa DeLauro
|Democrat
|No
|District 4
|CT-04
|Jim Himes
|Democrat
|No
|District 5
|CT-05
|Jahana Hayes
|Democrat
|No
|Delaware
|District
|DE-01
|Sarah McBride
|Democrat
|No
|Florida
|District 1
|FL-01
|Jimmy Patronis
|Republican
|No
|District 2
|FL-02
|Austin Rogers
|Democrat
|No
|District 3
|FL-03
|Kat Cammack
|Republican
|No
|District 4
|FL-04
|Aaron Bean
|Republican
|No
|District 5
|FL-05
|John Rutherford
|Republican
|No
|District 6
|FL-06
|Randy Fine
|Republican
|No
|District 7
|District 8
|FL-08
|Mike Haridopolos
|Republican
|No
|District 9
|District 10
|FL-10
|Maxwell Frost
|Democrat
|No
|District 11
|FL-11
|Joe Strada
|Republican
|No
|District 12
|FL-12
|Gus Bilirakis
|Republican
|No
|District 13
|District 14
|FL-14
|Kathy Castor
|Democrat
|No
|District 15
|FL-15
|Laurel Lee
|Republican
|No
|District 16
|FL-16
|Sydney Gruters
|Republican
|No
|District 17
|FL-17
|Greg Steube
|Republican
|No
|District 18
|FL-18
|Scott Franklin
|Republican
|No
|District 19
|FL-19
|Jim Schwartzel
|Republican
|No
|District 20
|FL-20
|Debbie Wasserman Schultz
|Democrat
|No
|District 21
|FL-21
|Brian Mast
|Republican
|No
|District 22
|FL-22
|Pia Dandiya
|Democrat
|No
|District 23
|FL-23
|Lois Frankel
|Democrat
|No
|District 24
|FL-24
|Oliver Gilbert
|Democrat
|No
|District 25
|FL-25
|Jared Moskowitz
|Democrat
|No
|District 26
|District 27
|District 28
|FL-28
|Carlos Gimenez
|Republican
|No
|Georgia
|District 1
|GA-01
|James Kingston
|Republican
|No
|District 2
|GA-02
|Sanford Bishop
|Democrat
|No
|District 3
|GA-03
|Brian Jack
|Republican
|No
|District 4
|GA-04
|Henry Johnson
|Democrat
|No
|District 5
|GA-05
|Nikema Williams
|Democrat
|No
|District 6
|GA-06
|Lucy McBath
|Democrat
|No
|District 7
|GA-07
|Rich McCormick
|Republican
|No
|District 8
|GA-08
|Austin Scott
|Republican
|No
|District 9
|GA-09
|Andrew Clyde
|Republican
|No
|District 10
|GA-10
|Houston Gaines
|Republican
|No
|District 11
|GA-11
|John Cowan
|Republican
|No
|District 12
|GA-12
|Rick Allen
|Republican
|No
|District 13
|GA-13
|Jasmine Clark
|Democrat
|No
|District 14
|GA-14
|Clay Fuller
|Republican
|No
|Hawaii
|District 1
|HI-01
|Ed Case
|Democrat
|No
|District 2
|HI-02
|Jill Tokuda
|Democrat
|No
|Idaho
|District 1
|ID-01
|Russ Fulcher
|Republican
|No
|District 2
|ID-02
|Mike Simpson
|Republican
|No
|Illinois
|District 1
|IL-01
|Jonathan Jackson
|Democrat
|No
|District 2
|IL-02
|Donna Miller
|Democrat
|No
|District 3
|IL-03
|Delia Ramirez
|Democrat
|No
|District 4
|IL-04
|Patty Garcia
|Democrat
|No
|District 5
|IL-05
|Mike Quigley
|Democrat
|No
|District 6
|IL-06
|Sean Casten
|Democrat
|No
|District 7
|IL-07
|La Shawn Ford
|Democrat
|No
|District 8
|IL-08
|Melissa Bean
|Democrat
|No
|District 9
|IL-09
|Daniel Biss
|Democrat
|No
|District 10
|IL-10
|Brad Schneider
|Democrat
|No
|District 11
|IL-11
|Bill Foster
|Democrat
|No
|District 12
|IL-12
|Mike Bost
|Republican
|No
|District 13
|IL-13
|Nikki Budzinski
|Democrat
|No
|District 14
|IL-14
|Lauren Underwood
|Democrat
|No
|District 15
|IL-15
|Mary Miller
|Republican
|No
|District 16
|IL-16
|Darin LaHood
|Republican
|No
|District 17
|IL-17
|Eric Sorensen
|Democrat
|No
|Indiana
|District 1
|IN-01
|Frank Mrvan
|Democrat
|No
|District 2
|IN-02
|Rudy Yakym
|Republican
|No
|District 3
|IN-03
|Marlin Stutzman
|Republican
|No
|District 4
|IN-04
|Jim Baird
|Republican
|No
|District 5
|IN-05
|J.D. Ford
|Democrat
|Yes
|District 6
|IN-06
|Jefferson Shreve
|Republican
|No
|District 7
|IN-07
|André Carson
|Democrat
|No
|District 8
|IN-08
|Mark Messmer
|Republican
|No
|District 9
|IN-09
|Erin Houchin
|Republican
|No
|Iowa
|District 1
|IA-01
|Christina Bohannan
|Democrat
|Yes
|District 2
|IA-02
|Lindsay James
|Democrat
|Yes
|District 3
|IA-03
|Sarah Trone Garriott
|Democrat
|Yes
|District 4
|IA-04
|Chris McGowan
|Republican
|No
|Kansas
|District 1
|KS-01
|Tracey Mann
|Republican
|No
|District 2
|KS-02
|Derek Schmidt
|Republican
|No
|District 3
|KS-03
|Sharice Davids
|Democrat
|No
|District 4
|KS-04
|Ron Estes
|Republican
|No
|Kentucky
|District 1
|KY-01
|James Comer
|Republican
|No
|District 2
|KY-02
|S. Guthrie
|Republican
|No
|District 3
|KY-03
|Morgan McGarvey
|Democrat
|No
|District 4
|KY-04
|Ed Gallrein
|Republican
|No
|District 5
|KY-05
|Hal Rogers
|Republican
|No
|District 6
|KY-06
|Zach Dembo
|Democrat
|Yes
|Louisiana
|District 1
|LA-01
|Steve Scalise
|Republican
|No
|District 2
|LA-02
|Troy Carter
|Democrat
|No
|District 3
|LA-03
|Clay Higgins
|Republican
|No
|District 4
|LA-04
|Mike Johnson
|Republican
|No
|District 5
|District 6
|Maine
|District 1
|District 2
|Maryland
|District 1
|MD-01
|Andy Harris
|Republican
|No
|District 2
|MD-02
|Johnny Olszewski
|Democrat
|No
|District 3
|MD-03
|Sarah Elfreth
|Democrat
|No
|District 4
|MD-04
|Glenn F. Ivey
|Democrat
|No
|District 5
|MD-05
|Adrian Boafo
|Democrat
|No
|District 6
|MD-06
|April McClain Delaney
|Democrat
|No
|District 7
|MD-07
|Kweisi Mfume
|Democrat
|No
|District 8
|MD-08
|Jamie Raskin
|Democrat
|No
|Massachusetts
|District 1
|MA-01
|Richard Neal
|Democrat
|No
|District 2
|MA-02
|James McGovern
|Democrat
|No
|District 3
|MA-03
|Lori Trahan
|Democrat
|No
|District 4
|MA-04
|Jake Auchincloss
|Democrat
|No
|District 5
|MA-05
|Katherine Clark
|Democrat
|No
|District 6
|MA-06
|Dan Koh
|Democrat
|No
|District 7
|MA-07
|Ayanna Pressley
|Democrat
|No
|District 8
|MA-08
|Stephen Lynch
|Democrat
|No
|District 9
|MA-09
|Bill Keating
|Democrat
|No
|Michigan
|District 1
|MI-01
|Jack Bergman
|Republican
|No
|District 2
|MI-02
|John Moolenaar
|Republican
|No
|District 3
|MI-03
|Hillary Scholten
|Democrat
|No
|District 4
|District 5
|MI-05
|Tim Walberg
|Republican
|No
|District 6
|MI-06
|Debbie Dingell
|Democrat
|No
|District 7
|District 8
|MI-08
|Kristen McDonald Rivet
|Democrat
|No
|District 9
|MI-09
|Lisa McClain
|Republican
|No
|District 10
|District 11
|MI-11
|Jeremy Moss
|Democrat
|No
|District 12
|MI-12
|Rashida Tlaib
|Democrat
|No
|District 13
|MI-13
|Donavan McKinney
|Democrat
|No
|Minnesota
|District 1
|District 2
|MN-02
|Matt Little
|Democrat
|No
|District 3
|MN-03
|Kelly Morrison
|Democrat
|No
|District 4
|MN-04
|Betty McCollum
|Democrat
|No
|District 5
|MN-05
|Ilhan Omar
|Democrat
|No
|District 6
|MN-06
|Tom Emmer
|Republican
|No
|District 7
|MN-07
|Michelle Fischbach
|Republican
|No
|District 8
|MN-08
|Pete Stauber
|Republican
|No
|Mississippi
|District 1
|MS-01
|Trent Kelly
|Republican
|No
|District 2
|MS-02
|Bennie G. Thompson
|Democrat
|No
|District 3
|MS-03
|Michael Guest
|Republican
|No
|District 4
|MS-04
|Mike Ezell
|Republican
|No
|Missouri
|District 1
|MD-01
|Andy Harris
|Republican
|No
|District 2
|MD-02
|Johnny Olszewski
|Democrat
|No
|District 3
|MD-03
|Sarah Elfreth
|Democrat
|No
|District 4
|MD-04
|Glenn F. Ivey
|Democrat
|No
|District 5
|MD-05
|Adrian Boafo
|Democrat
|No
|District 6
|MD-06
|April McClain Delaney
|Democrat
|No
|District 7
|MD-07
|Kweisi Mfume
|Democrat
|No
|District 8
|MD-08
|Jamie Raskin
|Democrat
|No
|Montana
|District 1
|District 2
|MT-02
|Troy Downing
|Republican
|No
|Nebraska
|District 1
|District 2
|NE-02
|Denise Powell
|Democrat
|Yes
|District 3
|NE-03
|Adrian Smith
|Republican
|No
|Nevada
|District 1
|NV-01
|Dina Titus
|Democrat
|No
|District 2
|District 3
|NV-03
|Susie Lee
|Democrat
|No
|District 4
|NV-04
|Steven A. Horsford
|Democrat
|No
|New Hampshire
|District 1
|NH-01
|Stefany Shaheen
|Democrat
|No
|District 2
|NH-02
|Maggie Goodlander
|Democrat
|No
|New Jersey
|District 1
|NJ-01
|Donald Norcross
|Democrat
|No
|District 2
|District 3
|NJ-03
|Herb Conaway
|Democrat
|No
|District 4
|NJ-04
|Christopher H. Smith
|Republican
|No
|District 5
|NJ-05
|Josh Gottheimer
|Democrat
|No
|District 6
|NJ-06
|Frank Pallone Jr.
|Democrat
|No
|District 7
|NJ-07
|Rebecca Bennett
|Democrat
|Yes
|District 8
|NJ-08
|Rob Menendez
|Democrat
|No
|District 9
|NJ-09
|Nellie Pou
|Democrat
|No
|District 10
|NJ-10
|LaMonica R. McIver
|Democrat
|No
|District 11
|NJ-11
|Analilia Mejia
|Democrat
|No
|District 12
|NJ-12
|Adam Hamawy
|Democrat
|No
|New Mexico
|District 1
|NM-01
|Melanie Ann Stansbury
|Democrat
|No
|District 2
|NM-02
|Gabriel Vasquez
|Democrat
|No
|District 3
|NM-03
|Teresa Leger Fernandez
|Democrat
|No
|New York
|District 1
|District 2
|District 3
|District 4
|District 5
|NY-05
|Gregory W. Meeks
|Democrat
|No
|District 6
|NY-06
|Grace Meng
|Democrat
|No
|District 7
|NY-07
|Claire Valdez
|Democrat
|No
|District 8
|NY-08
|Hakeem S. Jeffries
|Democrat
|No
|District 9
|NY-09
|Yvette D. Clarke
|Democrat
|No
|District 10
|NY-10
|Brad Lander
|Democrat
|No
|District 11
|NY-11
|Nicole Malliotakis
|Republican
|No
|District 12
|NY-12
|Micah C. Lasher
|Democrat
|No
|District 13
|NY-13
|Darializa Avila Chevalier
|Democrat
|No
|District 14
|NY-14
|Alexandria Ocasio-Cortez
|Democrat
|No
|District 15
|NY-15
|Ritchie Torres
|Democrat
|No
|District 16
|NY-16
|George S. Latimer
|Democrat
|No
|District 17
|District 18
|NY-18
|Pat Ryan
|Democrat
|No
|District 19
|NY-19
|Josh Riley
|Democrat
|No
|District 20
|NY-20
|Paul D. Tonko
|Democrat
|No
|District 21
|District 22
|NY-22
|John W. Mannion
|Democrat
|No
|District 23
|NY-23
|Nick Langworthy
|Republican
|No
|District 24
|NY-24
|Claudia Tenney
|Republican
|No
|District 25
|NY-25
|Joseph D. Morelle
|Democrat
|No
|District 26
|NY-26
|Tim Kennedy
|Democrat
|No
|North Carolina
|District 1
|NC-02
|Deborah K. Ross
|Democrat
|No
|District 2
|District 3
|District 4
|NC-04
|Valerie P. Foushee
|Democrat
|No
|District 5
|District 6
|District 7
|District 8
|District 9
|District 10
|District 11
|NC-11
|Jamie Ager
|Democrat
|Yes
|District 12
|NC-12
|Alma S. Adams
|Democrat
|No
|District 13
|District 14
|North Dakota
|District
|ND-01 Julie Fedorchak Republican No
|Ohio
|District 1
|OH-01
|Greg Landsman
|Democrat
|No
|District 2
|OH-02
|David J. Taylor
|Republican
|No
|District 3
|OH-03
|Joyce Beatty
|Democrat
|No
|District 4
|OH-04
|Jim Jordan
|Republican
|No
|District 5
|OH-05
|Bob Latta
|Republican
|No
|District 6
|OH-06
|Michael A. Rulli
|Republican
|No
|District 7
|OH-07
|Brian Poindexter
|Democrat
|Yes
|District 8
|OH-08
|Warren Davidson
|Republican
|No
|District 9
|OH-09
|Marcy Kaptur
|Democrat
|No
|District 10
|District 11
|OH-11
|Shontel M. Brown
|Democrat
|No
|District 12
|OH-12
|Troy Balderson
|Republican
|No
|District 13
|OH-13
|Emilia Sykes
|Democrat
|No
|District 14
|OH-14
|David P. Joyce
|Republican
|No
|District 15
|OH-15
|Don Leonard
|Democrat
|Yes
|Oklahoma
|District 1
|OK-01
|Mark Tedford
|Republican
|No
|District 2
|OK-02
|Josh Brecheen
|Republican
|No
|District 3
|OK-03
|Frank D. Lucas
|Republican
|No
|District 4
|OK-04
|Tom Cole
|Republican
|No
|District 5
|Oregon
|District 1
|OR-01
|Suzanne Bonamici
|Democrat
|No
|District 2
|OR-02
|Cliff Bentz
|Republican
|No
|District 3
|OR-03
|Maxine E. Dexter
|Democrat
|No
|District 4
|OR-04
|Val Hoyle
|Democrat
|No
|District 5
|OR-05
|Janelle S. Bynum
|Democrat
|No
|District 6
|OR-06
|Andrea Salinas
|Democrat
|No
|Pennsylvania
|District 1
|PA-01
|Bob Harvie
|Democrat
|Yes
|District 2
|PA-02
|Brendan F. Boyle
|Democrat
|No
|District 3
|PA-03
|Chris Rabb
|Democrat
|No
|District 4
|PA-04
|Madeleine Dean
|Democrat
|No
|District 5
|PA-05
|Mary Gay Scanlon
|Democrat
|No
|District 6
|PA-06
|Chrissy Houlahan
|Democrat
|No
|District 7
|PA-07
|Bob Brooks
|Democrat
|Yes
|District 8
|PA-08
|Paige Cognetti
|Democrat
|Yes
|District 9
|PA-09
|Dan Meuser
|Republican
|No
|District 10
|PA-10
|Janelle Stelson
|Democrat
|Yes
|District 11
|PA-11
|Lloyd K. Smucker
|Republican
|No
|District 12
|PA-12
|Summer Lee
|Democrat
|No
|District 13
|PA-13
|John Joyce
|Republican
|No
|District 14
|PA-14
|Guy Reschenthaler
|Republican
|No
|District 15
|PA-15
|Glenn Thompson
|Republican
|No
|District 16
|PA-16
|Mike Kelly
|Republican
|No
|District 17
|PA-17
|Chris Deluzio
|Democrat
|No
|Rhode Island
|District 1
|RI-01
|Gabriel Amo
|Democrat
|No
|District 2
|RI-02
|Seth Magaziner
|Democrat
|No
|South Carolina
|District 1
|District 2
|District 3
|SC-03
|Sheri Biggs
|Republican
|No
|District 4
|SC-04
|William Timmons
|Republican
|No
|District 5
|SC-05
|Wes Climer
|Republican
|No
|District 6
|SC-06
|Jim Clyburn
|Democrat
|No
|District 7
|SC-07
|Russell Fry
|Republican
|No
|South Dakota
|District
|SD-01
|Marty Jackley
|Republican
|No
|Tennessee
|District 1
|TN-01
|Diana Harshbarger
|Republican
|No
|District 2
|TN-02
|Tim Burchett
|Republican
|No
|District 3
|TN-03
|Chuck Fleischmann
|Republican
|No
|District 4
|District 5
|TN-05
|Charlie Hatcher
|Republican
|No
|District 6
|TN-06
|Johnny Garrett
|Republican
|No
|District 7
|District 8
|TN-08
|David Kustoff
|Republican
|No
|District 9
|Brent Taylor
|Texas
|District 1
|TX-01
|Nathaniel Moran
|Republican
|No
|District 2
|District 3
|TX-03
|Keith Self
|Republican
|No
|District 4
|TX-04
|Pat Fallon
|Republican
|No
|District 5
|District 6
|TX-06
|Jake Ellzey
|Republican
|No
|District 7
|TX-07
|Lizzie Pannill Fletcher
|Democrat
|No
|District 8
|TX-08
|Jessica Hart Steinmann
|Republican
|No
|District 9
|TX-12
|Craig Goldman
|Republican
|No
|District 10
|TX-10
|Chris Gober
|Republican
|No
|District 11
|TX-11
|August Pfluger
|Republican
|No
|District 12
|District 13
|TX-13
|Ronny Jackson
|Republican
|No
|District 14
|TX-14
|Randy Weber
|Republican
|No
|District 15
|TX-15
|Bobby Pulido
|Democrat
|Yes
|District 16
|TX-16
|Veronica Escobar
|Democrat
|No
|District 17
|TX-17
|Pete Sessions
|Republican
|No
|District 18
|TX-18
|Christian Dashaun Menefee
|Democrat
|No
|District 19
|TX-19
|Tom Sell
|Republican
|No
|District 20
|TX-20
|Joaquin Castro
|Democrat
|No
|District 21
|TX-21
|Mark Teixeira
|Republican
|No
|District 22
|TX-23
|Katy Padilla Stout
|Democrat
|Yes
|District 23
|TX-24
|Beth Van Duyne
|Republican
|No
|District 24
|TX-25
|Roger Williams
|Republican
|No
|District 25
|TX-26
|Brandon Gill
|Republican
|No
|District 26
|TX-28
|Henry Cuellar
|Democrat
|No
|District 27
|TX-29
|Sylvia Garcia
|Democrat
|No
|District 28
|TX-30
|Frederick D. Haynes III
|Democrat
|No
|District 29
|TX-31
|John Carter
|Republican
|No
|District 30
|TX-33
|Colin Allred
|Democrat
|No
|District 31
|TX-34
|Vicente Gonzalez
|Democrat
|No
|District 32
|TX-35
|Johnny C. Garcia
|Democrat
|No
|District 33
|District 34
|District 35
|District 36
|TX-36
|Brian Babin
|Republican
|No
|District 37
|TX-37
|Greg Casar
|Democrat
|No
|District 38
|Utah
|District 1
|UT-01
|Ben McAdams
|Democrat
|Yes
|District 2
|District 3
|UT-03
|Celeste Maloy
|Republican
|No
|District 4
|Vermont
|District
|VT-01
|Becca Balint
|Democrat
|No
|Virginia
|District 1
|District 2
|VA-02
|Elaine G. Luria
|Democrat
|Yes
|District 3
|VA-03
|Bobby Scott
|Democrat
|No
|District 4
|VA-04
|Jennifer L. McClellan
|Democrat
|No
|District 5
|District 6
|VA-06
|Ben L. Cline
|Republican
|No
|District 7
|VA-07
|Eugene S. Vindman
|Democrat
|No
|District 8
|VA-08
|Donald S. Beyer Jr.
|Democrat
|No
|District 9
|VA-09
|H. Morgan Griffith
|Republican
|No
|District 10
|VA-10
|Suhas Subramanyam
|Democrat
|No
|District 11
|VA-11
|James R. Walkinshaw
|Democrat
|No
|Washington
|District 1
|WA-01
|Suzan DelBene
|Democrat
|No
|District 2
|WA-02
|Rick Larsen
|Democrat
|No
|District 3
|District 4
|District 5
|District 6
|WA-06
|Emily Randall
|Democrat
|No
|District 7
|WA-07
|Pramila Jayapal
|Democrat
|No
|District 8
|WA-08
|Kim Schrier
|Democrat
|No
|District 9
|WA-09
|Adam Smith
|Democrat
|No
|District 10
|WA-10
|Marilyn Strickland
|Democrat
|No
|West Virginia
|District 1
|WV-01
|Carol Miller
|Republican
|No
|District 2
|WV-02
|Riley Moore
|Republican
|No
|Wisconsin
|District 1
|WI-01
|Mitchell Berman
|Democrat
|Yes
|District 2
|WI-02
|Mark Pocan
|Democrat
|No
|District 3
|WI-03
|Rebecca Cooke
|Democrat
|Yes
|District 4
|WI-04
|Gwen Moore
|Democrat
|No
|District 5
|WI-05
|Scott Fitzgerald
|Republican
|No
|District 6
|WI-06
|Glenn Grothman
|Republican
|No
|District 7
|WI-07
|Michael Alfonso
|Republican
|No
|District 8
|WI-08
|Tony Wied
|Republican
|No
|Wyoming
|District
|WY-01
|Chuck Gray
|Republican
|No
The biggest breakthroughs came in states that had long been Republican strongholds. In Texas, Democrat James Talarico won the Senate race against Trump-backed Ken Paxton, while Gina Hinojosa defeated Republican Governor Greg Abbott. In Michigan, Democrat Abdul El-Sayed defeated Republican Mike Rogers to become the first Muslim elected to the US Senate. Democrats also scored major Senate victories in Kansas and South Carolina, while Republican losses included Trump-backed candidates in several key races. In Ohio, Democrat Amy Acton defeated Republican Vivek Ramaswamy in the gubernatorial contest.
Full list of US Senate winners (List yet to be fully updated){{/usCountry}}
Full list of US Senate winners (List yet to be fully updated){{/usCountry}}
|SEAT
|WINNER
|PARTY
|FLIPPED
|Georgia
|Jon Ossoff
|Democrat
|No
|Kentucky
|Andy Barr
|Republican
|No
|South Carolina
|Annie Andrews
|Democrat
|Yes
|Virginia
|Mark R Warner
|Democrat
|No
|North Carolina
|Roy Coooper
|Democrat
|Yes
|Ohio
|Sherrod Brown
|Democrat
|Yes
|West Virginia
|Shelley Moore Capito
|Republican
|No
|Alabama
|Barry Moore
|Republican
|No
|Delaware
|Chris Coons
|Democrat
|No
|Florida
|Ashley Moody
|Republican
|No
|Illinois
|Juliana Stratton
|Democrat
|No
|Maine
|Troy D Jackson
|Democrat
|Yes
|Massachusetts
|Edward J Markey
|Democrat
|No
|Mississippi
|New Hampshire
|Chris Pappas
|Democrat
|No
|New Jersey
|Cory Booker
|Democrat
|No
|Oklahoma
|Kevin Hern
|Republican
|No
|Rhode Island
|Jack Reed
|Democrat
|No
|Tennessee
|Bill Hagerty
|Republican
|No
|Arkansas
|Tom Cotton
|Republican
|No
|Colorado
|John Hickenlooper
|Democrat
|No
|Iowa
|Josh Turek
|Democrat
|Yes
|Kansas
|Adam Hamilton
|Democrat
|Yes
|Louisiana
|Julia Letlow
|Republican
|No
|Michigan
|Abdul El-Sayed
|Democrat
|No
|Minnesota
|Penny Flanagan
|Democrat
|No
|Nebraska
|Pete Ricketts
|Republican
|No
|New Mexico
|Ben R Lujan
|Democrat
|No
|South Dakota
|Mike Rounds
|Republican
|No
|Texas
|James Talarico
|Democrat
|Yes
|Wyoming
|Harriet Hageman
|Republican
|No
|Montana
|Kurt Alme
|Republican
|No
|Idaho
|Jim Risch
|Republican
|No
|Oregon
|Jeff Merkley
|Democrat
|No
|Alaska
The results are expected to reshape the final two years of Trump's presidency, with Democrats set to use their congressional majorities to scrutinise his administration and challenge his legislative agenda. Trump, however, sought to play down the outcome, saying he was not on the ballot and blaming the quality of some Republican candidates.
He also acknowledged that the Iran war had partly contributed to the party's poor performance.