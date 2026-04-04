New Zealand Women vs South Africa Women Highlights: New Zealand Women beat South Africa Women by 66 runs
- 5:05 AM IST, Apr 4New Zealand Women beat South Africa Women by 66 runs
- 5:03 AM IST, Apr 4South Africa Women at 240/9 after 46 overs
- 5:01 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Nonkululeko Mlaba is out and South Africa Women at 237/9 after 45.3 overs
- 4:58 AM IST, Apr 4South Africa Women at 235/8 after 45 overs
- 4:57 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Chloe Tryon is out and South Africa Women at 232/8 after 44.2 overs
- 4:53 AM IST, Apr 4South Africa Women at 230/7 after 44 overs
- 4:49 AM IST, Apr 4South Africa Women at 229/7 after 43 overs
- 4:46 AM IST, Apr 4South Africa Women at 224/7 after 42 overs
- 4:45 AM IST, Apr 4Chloe Tryon smashed a Six on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 222/7 after 41.5 overs
- 4:43 AM IST, Apr 4Chloe Tryon smashed a Four on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 212/7 after 41.2 overs
- 4:40 AM IST, Apr 4South Africa Women at 208/7 after 41 overs
- 4:38 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Nadine De Klerk is out and South Africa Women at 204/7 after 40.1 overs
- 4:35 AM IST, Apr 4South Africa Women at 204/6 after 40 overs
- 4:33 AM IST, Apr 4South Africa Women at 198/6 after 39 overs
- 4:30 AM IST, Apr 4South Africa Women at 193/6 after 38 overs
- 4:27 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Sune Luus is out and South Africa Women at 192/6 after 37.4 overs
- 4:25 AM IST, Apr 4South Africa Women at 190/5 after 37 overs
- 4:22 AM IST, Apr 4Sune Luus smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 184/5 after 35.6 overs
- 4:20 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Sinalo Jafta is out and South Africa Women at 178/5 after 35.3 overs
- 4:18 AM IST, Apr 4Sinalo Jafta smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 178/4 after 35.1 overs
- 4:17 AM IST, Apr 4South Africa Women at 174/4 after 35 overs
- 4:16 AM IST, Apr 4Sinalo Jafta smashed a Four on Suzie Bates bowling . South Africa Women at 173/4 after 34.5 overs
- 4:10 AM IST, Apr 4South Africa Women at 166/4 after 34 overs
- 4:07 AM IST, Apr 4South Africa Women at 165/4 after 33 overs
- 4:05 AM IST, Apr 4Sune Luus smashed a Four on Nensi Patel bowling . South Africa Women at 162/4 after 32.1 overs
- 4:04 AM IST, Apr 4South Africa Women at 158/4 after 32 overs
- 4:01 AM IST, Apr 4South Africa Women at 157/4 after 31 overs
- 3:57 AM IST, Apr 4South Africa Women at 154/4 after 30 overs
- 3:56 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Anneke Bosch is out and South Africa Women at 154/4 after 29.4 overs
- 3:51 AM IST, Apr 4South Africa Women at 153/3 after 29 overs
- 3:50 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Anneke Bosch is out and South Africa Women at 151/4 after 28.5 overs
- 3:47 AM IST, Apr 4South Africa Women at 151/3 after 28 overs
- 3:43 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Annerie Dercksen is out and South Africa Women at 148/3 after 27.1 overs
- 3:41 AM IST, Apr 4South Africa Women at 148/2 after 27 overs
- 3:37 AM IST, Apr 4South Africa Women at 145/2 after 26 overs
- 3:37 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Laura Wolvaardt is out and South Africa Women at 145/2 after 25.6 overs
- 3:36 AM IST, Apr 4Annerie Dercksen smashed a Six on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 144/1 after 25.4 overs
- 3:35 AM IST, Apr 4Annerie Dercksen smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 138/1 after 25.1 overs
- 3:33 AM IST, Apr 4South Africa Women at 134/1 after 25 overs
- 3:30 AM IST, Apr 4South Africa Women at 129/1 after 24 overs
- 3:29 AM IST, Apr 4Annerie Dercksen smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 128/1 after 23.4 overs
- 3:27 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 123/1 after 23.1 overs
- 3:26 AM IST, Apr 4South Africa Women at 119/1 after 23 overs
- 3:24 AM IST, Apr 4South Africa Women at 115/1 after 22 overs
- 3:23 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 115/1 after 21.4 overs
- 3:21 AM IST, Apr 4South Africa Women at 109/1 after 21 overs
- 3:21 AM IST, Apr 4Annerie Dercksen smashed a Four on Nensi Patel bowling . South Africa Women at 109/1 after 20.6 overs
- 3:19 AM IST, Apr 4South Africa Women at 101/1 after 20 overs
- 3:17 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 99/1 after 19.2 overs
- 3:15 AM IST, Apr 4South Africa Women at 95/1 after 19 overs
- 3:13 AM IST, Apr 4South Africa Women at 92/1 after 18 overs
- 3:07 AM IST, Apr 4South Africa Women at 88/1 after 17 overs
- 3:04 AM IST, Apr 4South Africa Women at 84/1 after 16 overs
- 3:03 AM IST, Apr 4Annerie Dercksen smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 84/1 after 15.4 overs
- 3:00 AM IST, Apr 4South Africa Women at 77/1 after 15 overs
- 2:56 AM IST, Apr 4South Africa Women at 71/1 after 14 overs
- 2:46 AM IST, Apr 4South Africa Women at 65/0 after 12 overs
- 2:45 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 63/0 after 11.4 overs
- 2:42 AM IST, Apr 4South Africa Women at 55/0 after 11 overs
- 2:39 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 52/0 after 10.1 overs
- 2:38 AM IST, Apr 4South Africa Women at 48/0 after 10 overs
- 2:35 AM IST, Apr 4South Africa Women at 46/0 after 9 overs
- 2:33 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 44/0 after 8.3 overs
- 2:31 AM IST, Apr 4South Africa Women at 39/0 after 8 overs
- 2:27 AM IST, Apr 4South Africa Women at 37/0 after 7 overs
- 2:24 AM IST, Apr 4South Africa Women at 35/0 after 6 overs
- 2:20 AM IST, Apr 4South Africa Women at 29/0 after 5 overs
- 2:19 AM IST, Apr 4Tazmin Brits smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 29/0 after 4.5 overs
- 2:16 AM IST, Apr 4South Africa Women at 23/0 after 4 overs
- 2:16 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 23/0 after 3.5 overs
- 2:14 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 19/0 after 3.1 overs
- 2:13 AM IST, Apr 4South Africa Women at 15/0 after 3 overs
- 2:09 AM IST, Apr 4South Africa Women at 13/0 after 2 overs
- 2:05 AM IST, Apr 4South Africa Women at 12/0 after 1 overs
- 2:05 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Jess Kerr bowling . South Africa Women at 12/0 after 0.6 overs
- 2:04 AM IST, Apr 4Tazmin Brits smashed a Four on Jess Kerr bowling . South Africa Women at 7/0 after 0.3 overs
- 1:32 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 306/7 after 50 overs
- 1:31 AM IST, Apr 4Nensi Patel smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 304/7 after 49.5 overs
- 1:25 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 297/7 after 49.1 overs
- 1:24 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 293/7 after 49 overs
- 1:22 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Jess Kerr is out and New Zealand Women at 285/7 after 48.1 overs
- 1:19 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 285/6 after 48 overs
- 1:16 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Izzy Sharp is out and New Zealand Women at 278/6 after 47.2 overs
- 1:13 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 278/5 after 47 overs
- 1:10 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 268/5 after 46 overs
- 1:09 AM IST, Apr 4Izzy Sharp smashed a Six on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 266/5 after 45.4 overs
- 1:06 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 258/5 after 45 overs
- 1:02 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 252/5 after 44 overs
- 1:02 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 251/5 after 43.5 overs
- 12:57 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 242/5 after 43 overs
- 12:56 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Ayanda Hlubi bowling . New Zealand Women at 238/5 after 42.2 overs
- 12:53 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 233/5 after 42 overs
- 12:53 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Isabella Gaze is out and New Zealand Women at 233/5 after 41.6 overs
- 12:49 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 231/4 after 41.4 overs
- 12:49 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 227/4 after 41.3 overs
- 12:46 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 223/4 after 41 overs
- 12:44 AM IST, Apr 4Isabella Gaze smashed a Four on Ayanda Hlubi bowling . New Zealand Women at 219/4 after 40.1 overs
- 12:42 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 215/4 after 40 overs
- 12:42 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Brooke Halliday is out and New Zealand Women at 214/4 after 39.4 overs
- 12:39 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 212/3 after 39.1 overs
- 12:37 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 208/3 after 39 overs
- 12:35 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Chloe Tryon bowling . New Zealand Women at 204/3 after 38.3 overs
- 12:34 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Chloe Tryon bowling . New Zealand Women at 200/3 after 38.2 overs
- 12:33 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 195/3 after 38 overs
- 12:31 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 192/3 after 37.3 overs
- 12:29 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 186/3 after 37 overs
- 12:29 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 185/3 after 36.5 overs
- 12:25 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 175/3 after 36 overs
- 12:25 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 175/3 after 35.6 overs
- 12:22 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 165/3 after 35 overs
- 12:21 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 162/3 after 34.4 overs
- 12:20 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 158/3 after 34.3 overs
- 12:14 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 153/3 after 34 overs
- 12:09 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 146/3 after 33 overs
- 12:06 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 136/3 after 32 overs
- 12:04 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Ayanda Hlubi bowling . New Zealand Women at 133/3 after 31.3 overs
- 12:02 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 127/3 after 31 overs
- 12:01 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Chloe Tryon bowling . New Zealand Women at 127/3 after 30.5 overs
- 11:58 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Ayanda Hlubi bowling . New Zealand Women at 121/3 after 29.6 overs
- 11:55 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 115/3 after 29 overs
- 11:50 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 112/3 after 28 overs
- 11:44 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Sune Luus bowling . New Zealand Women at 102/3 after 25.1 overs
- 11:42 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 98/3 after 25 overs
- 11:39 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 90/3 after 24 overs
- 11:37 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 86/3 after 23 overs
- 11:37 PM IST, Apr 3Brooke Halliday smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 86/3 after 22.5 overs
- 11:34 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 80/3 after 22 overs
- 11:31 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 78/3 after 21 overs
- 11:30 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 77/3 after 20.3 overs
- 11:28 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 71/3 after 20 overs
- 11:25 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 67/3 after 19 overs
- 11:16 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 62/3 after 17 overs
- 11:15 PM IST, Apr 3Brooke Halliday smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 61/3 after 16.2 overs
- 11:14 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 57/3 after 16 overs
- 11:10 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 56/3 after 15 overs
- 11:08 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 56/3 after 14.3 overs
- 11:07 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 52/3 after 14 overs
- 11:03 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 51/3 after 13 overs
- 10:59 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 50/3 after 12 overs
- 10:57 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 46/3 after 11.2 overs
- 10:55 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 40/3 after 11 overs
- 10:49 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 32/3 after 10 overs
- 10:48 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 32/3 after 9.3 overs
- 10:45 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 28/3 after 9 overs
- 10:40 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 25/3 after 8 overs
- 10:39 PM IST, Apr 3Brooke Halliday smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 25/3 after 7.3 overs
- 10:38 PM IST, Apr 3Brooke Halliday smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 21/3 after 7.2 overs
- 10:35 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 11/3 after 7 overs
- 10:31 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 9/3 after 6 overs
- 10:27 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 7/3 after 5 overs
- 10:22 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 4/3 after 4 overs
- 10:17 PM IST, Apr 3It’s a Wicket. Amelia Kerr is out and New Zealand Women at 3/3 after 3.1 overs
- 10:16 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 3/2 after 3 overs
- 10:15 PM IST, Apr 3It’s a Wicket. Georgia Plimmer is out and New Zealand Women at 3/2 after 2.4 overs
- 10:10 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 3/1 after 2 overs
- 10:10 PM IST, Apr 3It’s a Wicket. Suzie Bates is out and New Zealand Women at 3/1 after 1.6 overs
- 10:04 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 0/0 after 1 overs
- 9:09 PM IST, Apr 3Welcome to the live coverage of 3rd ODI of South Africa Women tour of New Zealand, 2026
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
First Innings
New Zealand Women Score - 306/7 in 50.0 overs
New Zealand Women batting performance
Maddy Green 141(128)
Brooke Halliday 98(124)
Ayanda Hlubi 10-47-2
Tumi Sekhukhune 8-57-2
Second Innings
South Africa Women Score - 240/10 in 46.1 overs
South Africa Women batting performance
Laura Wolvaardt 69(68)
Annerie Dercksen 47(52)
Rosemary Mair 9.1-50-5
Amelia Kerr 9-37-2
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: New Zealand Women beat South Africa Women by 66 runs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! That is a simple catch to the fielder.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 240/9 after 46 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Tumi Sekhukhune 8 (11)
Ayanda Hlubi 1 (1)
New Zealand Women
Amelia Kerr 2/37 (9)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: It’s a Wicket. Nonkululeko Mlaba is out and South Africa Women at 237/9 after 45.3 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! Good return catch. No one s help required.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 235/8 after 45 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Nonkululeko Mlaba 2 (3)
Tumi Sekhukhune 6 (9)
New Zealand Women
Rosemary Mair 4/50 (9)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: It’s a Wicket. Chloe Tryon is out and South Africa Women at 232/8 after 44.2 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! That is a sharp catch taken by the wicketkeeper.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 230/7 after 44 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Tumi Sekhukhune 5 (8)
Chloe Tryon 27 (24)
New Zealand Women
Amelia Kerr 1/32 (8)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 229/7 after 43 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Tumi Sekhukhune 5 (6)
Chloe Tryon 26 (20)
New Zealand Women
Jess Kerr 1/45 (10)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 224/7 after 42 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Chloe Tryon 24 (17)
Tumi Sekhukhune 2 (3)
New Zealand Women
Rosemary Mair 3/45 (8)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Chloe Tryon smashed a Six on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 222/7 after 41.5 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Six! That is pulled powerfully into the stands.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Chloe Tryon smashed a Four on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 212/7 after 41.2 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Four! That is pulled through the on side. The ball races to the fence in no time.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 208/7 after 41 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Chloe Tryon 9 (11)
Tumi Sekhukhune 2 (3)
New Zealand Women
Jess Kerr 1/40 (9)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: It’s a Wicket. Nadine De Klerk is out and South Africa Women at 204/7 after 40.1 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! That is a simple catch to the fielder.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 204/6 after 40 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Chloe Tryon 7 (9)
Nadine De Klerk 9 (10)
New Zealand Women
Nensi Patel 1/40 (9)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 198/6 after 39 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Nadine De Klerk 7 (8)
Chloe Tryon 3 (5)
New Zealand Women
Jess Kerr 0/36 (8)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 193/6 after 38 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Chloe Tryon 1 (2)
Nadine De Klerk 4 (5)
New Zealand Women
Nensi Patel 1/34 (8)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: It’s a Wicket. Sune Luus is out and South Africa Women at 192/6 after 37.4 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! c Amelia Kerr b Nensi Patel.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 190/5 after 37 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Sune Luus 20 (28)
Nadine De Klerk 3 (4)
New Zealand Women
Suzie Bates 0/14 (2)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Sune Luus smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 184/5 after 35.6 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: 4 Byes, beaten! Lovely bowling as the batter is defeated all ends up.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: It’s a Wicket. Sinalo Jafta is out and South Africa Women at 178/5 after 35.3 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! Caught behind! That has gone straight into the gloves of the keeper.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Sinalo Jafta smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 178/4 after 35.1 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Four! No need to run for that. The batter stays in the crease and punches it through point. Finds the fence.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 174/4 after 35 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Sinalo Jafta 8 (18)
Sune Luus 16 (23)
New Zealand Women
Suzie Bates 0/8 (1)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Sinalo Jafta smashed a Four on Suzie Bates bowling . South Africa Women at 173/4 after 34.5 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Four! That reaches the fence. The batter sweeps this away and finds the boundary at square leg.
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 166/4 after 34 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Sinalo Jafta 2 (14)
Sune Luus 14 (21)
New Zealand Women
Amelia Kerr 0/25 (6)
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 165/4 after 33 overs
New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
South Africa Women
Sune Luus 13 (18)
Sinalo Jafta 2 (11)
New Zealand Women
Nensi Patel 0/31 (7)