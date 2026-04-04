    New Zealand Women vs South Africa Women Highlights: New Zealand Women beat South Africa Women by 66 runs

    By hindustantimes.com
    Updated on: Apr 04, 2026 10:35:59 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: New Zealand Women beat South Africa Women by 66 runs

    Key Events
    • 5:05 AM IST, Apr 4New Zealand Women beat South Africa Women by 66 runs
    • 5:03 AM IST, Apr 4South Africa Women at 240/9 after 46 overs
    • 5:01 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Nonkululeko Mlaba is out and South Africa Women at 237/9 after 45.3 overs
    • 4:58 AM IST, Apr 4South Africa Women at 235/8 after 45 overs
    • 4:57 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Chloe Tryon is out and South Africa Women at 232/8 after 44.2 overs
    • 4:53 AM IST, Apr 4South Africa Women at 230/7 after 44 overs
    • 4:49 AM IST, Apr 4South Africa Women at 229/7 after 43 overs
    • 4:46 AM IST, Apr 4South Africa Women at 224/7 after 42 overs
    • 4:45 AM IST, Apr 4Chloe Tryon smashed a Six on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 222/7 after 41.5 overs
    • 4:43 AM IST, Apr 4Chloe Tryon smashed a Four on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 212/7 after 41.2 overs
    • 4:40 AM IST, Apr 4South Africa Women at 208/7 after 41 overs
    • 4:38 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Nadine De Klerk is out and South Africa Women at 204/7 after 40.1 overs
    • 4:35 AM IST, Apr 4South Africa Women at 204/6 after 40 overs
    • 4:33 AM IST, Apr 4South Africa Women at 198/6 after 39 overs
    • 4:30 AM IST, Apr 4South Africa Women at 193/6 after 38 overs
    • 4:29 AM IST, Apr 4South Africa Women at 193/6 after 38 overs
    • 4:27 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Sune Luus is out and South Africa Women at 192/6 after 37.4 overs
    • 4:25 AM IST, Apr 4South Africa Women at 190/5 after 37 overs
    • 4:22 AM IST, Apr 4Sune Luus smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 184/5 after 35.6 overs
    • 4:20 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Sinalo Jafta is out and South Africa Women at 178/5 after 35.3 overs
    • 4:18 AM IST, Apr 4Sinalo Jafta smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 178/4 after 35.1 overs
    • 4:17 AM IST, Apr 4South Africa Women at 174/4 after 35 overs
    • 4:16 AM IST, Apr 4Sinalo Jafta smashed a Four on Suzie Bates bowling . South Africa Women at 173/4 after 34.5 overs
    • 4:10 AM IST, Apr 4South Africa Women at 166/4 after 34 overs
    • 4:07 AM IST, Apr 4South Africa Women at 165/4 after 33 overs
    • 4:05 AM IST, Apr 4Sune Luus smashed a Four on Nensi Patel bowling . South Africa Women at 162/4 after 32.1 overs
    • 4:04 AM IST, Apr 4South Africa Women at 158/4 after 32 overs
    • 4:01 AM IST, Apr 4South Africa Women at 157/4 after 31 overs
    • 3:57 AM IST, Apr 4South Africa Women at 154/4 after 30 overs
    • 3:56 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Anneke Bosch is out and South Africa Women at 154/4 after 29.4 overs
    • 3:51 AM IST, Apr 4South Africa Women at 153/3 after 29 overs
    • 3:50 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Anneke Bosch is out and South Africa Women at 151/4 after 28.5 overs
    • 3:47 AM IST, Apr 4South Africa Women at 151/3 after 28 overs
    • 3:43 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Annerie Dercksen is out and South Africa Women at 148/3 after 27.1 overs
    • 3:41 AM IST, Apr 4South Africa Women at 148/2 after 27 overs
    • 3:37 AM IST, Apr 4South Africa Women at 145/2 after 26 overs
    • 3:37 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Laura Wolvaardt is out and South Africa Women at 145/2 after 25.6 overs
    • 3:36 AM IST, Apr 4Annerie Dercksen smashed a Six on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 144/1 after 25.4 overs
    • 3:35 AM IST, Apr 4Annerie Dercksen smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 138/1 after 25.1 overs
    • 3:33 AM IST, Apr 4South Africa Women at 134/1 after 25 overs
    • 3:30 AM IST, Apr 4South Africa Women at 129/1 after 24 overs
    • 3:29 AM IST, Apr 4Annerie Dercksen smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 128/1 after 23.4 overs
    • 3:27 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 123/1 after 23.1 overs
    • 3:26 AM IST, Apr 4South Africa Women at 119/1 after 23 overs
    • 3:24 AM IST, Apr 4South Africa Women at 115/1 after 22 overs
    • 3:23 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 115/1 after 21.4 overs
    • 3:21 AM IST, Apr 4South Africa Women at 109/1 after 21 overs
    • 3:21 AM IST, Apr 4Annerie Dercksen smashed a Four on Nensi Patel bowling . South Africa Women at 109/1 after 20.6 overs
    • 3:19 AM IST, Apr 4South Africa Women at 101/1 after 20 overs
    • 3:17 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 99/1 after 19.2 overs
    • 3:15 AM IST, Apr 4South Africa Women at 95/1 after 19 overs
    • 3:13 AM IST, Apr 4South Africa Women at 92/1 after 18 overs
    • 3:07 AM IST, Apr 4South Africa Women at 88/1 after 17 overs
    • 3:04 AM IST, Apr 4South Africa Women at 84/1 after 16 overs
    • 3:03 AM IST, Apr 4Annerie Dercksen smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 84/1 after 15.4 overs
    • 3:00 AM IST, Apr 4South Africa Women at 77/1 after 15 overs
    • 2:56 AM IST, Apr 4South Africa Women at 71/1 after 14 overs
    • 2:46 AM IST, Apr 4South Africa Women at 65/0 after 12 overs
    • 2:45 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 63/0 after 11.4 overs
    • 2:42 AM IST, Apr 4South Africa Women at 55/0 after 11 overs
    • 2:39 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 52/0 after 10.1 overs
    • 2:38 AM IST, Apr 4South Africa Women at 48/0 after 10 overs
    • 2:35 AM IST, Apr 4South Africa Women at 46/0 after 9 overs
    • 2:33 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 44/0 after 8.3 overs
    • 2:31 AM IST, Apr 4South Africa Women at 39/0 after 8 overs
    • 2:27 AM IST, Apr 4South Africa Women at 37/0 after 7 overs
    • 2:24 AM IST, Apr 4South Africa Women at 35/0 after 6 overs
    • 2:20 AM IST, Apr 4South Africa Women at 29/0 after 5 overs
    • 2:19 AM IST, Apr 4Tazmin Brits smashed a Four on Kayley Knight bowling . South Africa Women at 29/0 after 4.5 overs
    • 2:16 AM IST, Apr 4South Africa Women at 23/0 after 4 overs
    • 2:16 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 23/0 after 3.5 overs
    • 2:14 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 19/0 after 3.1 overs
    • 2:13 AM IST, Apr 4South Africa Women at 15/0 after 3 overs
    • 2:09 AM IST, Apr 4South Africa Women at 13/0 after 2 overs
    • 2:05 AM IST, Apr 4South Africa Women at 12/0 after 1 overs
    • 2:05 AM IST, Apr 4Laura Wolvaardt smashed a Four on Jess Kerr bowling . South Africa Women at 12/0 after 0.6 overs
    • 2:04 AM IST, Apr 4Tazmin Brits smashed a Four on Jess Kerr bowling . South Africa Women at 7/0 after 0.3 overs
    • 1:32 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 306/7 after 50 overs
    • 1:31 AM IST, Apr 4Nensi Patel smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 304/7 after 49.5 overs
    • 1:25 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 297/7 after 49.1 overs
    • 1:24 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 293/7 after 49 overs
    • 1:22 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Jess Kerr is out and New Zealand Women at 285/7 after 48.1 overs
    • 1:19 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 285/6 after 48 overs
    • 1:16 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Izzy Sharp is out and New Zealand Women at 278/6 after 47.2 overs
    • 1:13 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 278/5 after 47 overs
    • 1:10 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 268/5 after 46 overs
    • 1:09 AM IST, Apr 4Izzy Sharp smashed a Six on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 266/5 after 45.4 overs
    • 1:06 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 258/5 after 45 overs
    • 1:02 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 252/5 after 44 overs
    • 1:02 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 251/5 after 43.5 overs
    • 12:57 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 242/5 after 43 overs
    • 12:56 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Ayanda Hlubi bowling . New Zealand Women at 238/5 after 42.2 overs
    • 12:53 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 233/5 after 42 overs
    • 12:53 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Isabella Gaze is out and New Zealand Women at 233/5 after 41.6 overs
    • 12:49 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 231/4 after 41.4 overs
    • 12:49 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 227/4 after 41.3 overs
    • 12:46 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 223/4 after 41 overs
    • 12:44 AM IST, Apr 4Isabella Gaze smashed a Four on Ayanda Hlubi bowling . New Zealand Women at 219/4 after 40.1 overs
    • 12:42 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 215/4 after 40 overs
    • 12:42 AM IST, Apr 4It’s a Wicket. Brooke Halliday is out and New Zealand Women at 214/4 after 39.4 overs
    • 12:39 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 212/3 after 39.1 overs
    • 12:37 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 208/3 after 39 overs
    • 12:35 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Chloe Tryon bowling . New Zealand Women at 204/3 after 38.3 overs
    • 12:34 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Chloe Tryon bowling . New Zealand Women at 200/3 after 38.2 overs
    • 12:33 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 195/3 after 38 overs
    • 12:31 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 192/3 after 37.3 overs
    • 12:29 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 186/3 after 37 overs
    • 12:29 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 185/3 after 36.5 overs
    • 12:25 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 175/3 after 36 overs
    • 12:25 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 175/3 after 35.6 overs
    • 12:22 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 165/3 after 35 overs
    • 12:21 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 162/3 after 34.4 overs
    • 12:20 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 158/3 after 34.3 overs
    • 12:14 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 153/3 after 34 overs
    • 12:09 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 146/3 after 33 overs
    • 12:06 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 136/3 after 32 overs
    • 12:04 AM IST, Apr 4Maddy Green smashed a Four on Ayanda Hlubi bowling . New Zealand Women at 133/3 after 31.3 overs
    • 12:02 AM IST, Apr 4New Zealand Women at 127/3 after 31 overs
    • 12:01 AM IST, Apr 4Brooke Halliday smashed a Four on Chloe Tryon bowling . New Zealand Women at 127/3 after 30.5 overs
    • 11:58 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Ayanda Hlubi bowling . New Zealand Women at 121/3 after 29.6 overs
    • 11:55 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 115/3 after 29 overs
    • 11:50 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 112/3 after 28 overs
    • 11:44 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Sune Luus bowling . New Zealand Women at 102/3 after 25.1 overs
    • 11:42 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 98/3 after 25 overs
    • 11:39 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 90/3 after 24 overs
    • 11:37 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 86/3 after 23 overs
    • 11:37 PM IST, Apr 3Brooke Halliday smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 86/3 after 22.5 overs
    • 11:34 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 80/3 after 22 overs
    • 11:31 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 78/3 after 21 overs
    • 11:30 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 77/3 after 20.3 overs
    • 11:28 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 71/3 after 20 overs
    • 11:25 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 67/3 after 19 overs
    • 11:16 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 62/3 after 17 overs
    • 11:15 PM IST, Apr 3Brooke Halliday smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 61/3 after 16.2 overs
    • 11:14 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 57/3 after 16 overs
    • 11:10 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 56/3 after 15 overs
    • 11:08 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Nonkululeko Mlaba bowling . New Zealand Women at 56/3 after 14.3 overs
    • 11:07 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 52/3 after 14 overs
    • 11:03 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 51/3 after 13 overs
    • 10:59 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 50/3 after 12 overs
    • 10:57 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 46/3 after 11.2 overs
    • 10:55 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 40/3 after 11 overs
    • 10:49 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 32/3 after 10 overs
    • 10:48 PM IST, Apr 3Maddy Green smashed a Four on Nadine De Klerk bowling . New Zealand Women at 32/3 after 9.3 overs
    • 10:45 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 28/3 after 9 overs
    • 10:40 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 25/3 after 8 overs
    • 10:39 PM IST, Apr 3Brooke Halliday smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 25/3 after 7.3 overs
    • 10:38 PM IST, Apr 3Brooke Halliday smashed a Four on Tumi Sekhukhune bowling . New Zealand Women at 21/3 after 7.2 overs
    • 10:35 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 11/3 after 7 overs
    • 10:31 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 9/3 after 6 overs
    • 10:27 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 7/3 after 5 overs
    • 10:22 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 4/3 after 4 overs
    • 10:17 PM IST, Apr 3It’s a Wicket. Amelia Kerr is out and New Zealand Women at 3/3 after 3.1 overs
    • 10:16 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 3/2 after 3 overs
    • 10:15 PM IST, Apr 3It’s a Wicket. Georgia Plimmer is out and New Zealand Women at 3/2 after 2.4 overs
    • 10:10 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 3/1 after 2 overs
    • 10:10 PM IST, Apr 3It’s a Wicket. Suzie Bates is out and New Zealand Women at 3/1 after 1.6 overs
    • 10:04 PM IST, Apr 3New Zealand Women at 0/0 after 1 overs
    • 9:09 PM IST, Apr 3Welcome to the live coverage of 3rd ODI of South Africa Women tour of New Zealand, 2026
    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score, 3rd ODI of South Africa Women tour of New Zealand, 2026
    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score, 3rd ODI of South Africa Women tour of New Zealand, 2026

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:

    First Innings

    New Zealand Women Score - 306/7 in 50.0 overs


    New Zealand Women batting performance
    Maddy Green 141(128)
    Brooke Halliday 98(124)
    Ayanda Hlubi 10-47-2
    Tumi Sekhukhune 8-57-2

    Second Innings

    South Africa Women Score - 240/10 in 46.1 overs


    South Africa Women batting performance
    Laura Wolvaardt 69(68)
    Annerie Dercksen 47(52)
    Rosemary Mair 9.1-50-5
    Amelia Kerr 9-37-2

    ...Read More

    Follow all the updates here:
    Apr 04, 2026 10:35:59 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: New Zealand Women beat South Africa Women by 66 runs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! That is a simple catch to the fielder.

    Apr 04, 2026 10:33:29 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 240/9 after 46 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Tumi Sekhukhune 8 (11)
    Ayanda Hlubi 1 (1)
    New Zealand Women
    Amelia Kerr 2/37 (9)

    Apr 04, 2026 10:31:29 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: It’s a Wicket. Nonkululeko Mlaba is out and South Africa Women at 237/9 after 45.3 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! Good return catch. No one s help required.

    Apr 04, 2026 10:28:59 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 235/8 after 45 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Nonkululeko Mlaba 2 (3)
    Tumi Sekhukhune 6 (9)
    New Zealand Women
    Rosemary Mair 4/50 (9)

    Apr 04, 2026 10:27:29 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: It’s a Wicket. Chloe Tryon is out and South Africa Women at 232/8 after 44.2 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! That is a sharp catch taken by the wicketkeeper.

    Apr 04, 2026 10:23:29 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 230/7 after 44 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Tumi Sekhukhune 5 (8)
    Chloe Tryon 27 (24)
    New Zealand Women
    Amelia Kerr 1/32 (8)

    Apr 04, 2026 10:19:59 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 229/7 after 43 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Tumi Sekhukhune 5 (6)
    Chloe Tryon 26 (20)
    New Zealand Women
    Jess Kerr 1/45 (10)

    Apr 04, 2026 10:16:29 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 224/7 after 42 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Chloe Tryon 24 (17)
    Tumi Sekhukhune 2 (3)
    New Zealand Women
    Rosemary Mair 3/45 (8)

    Apr 04, 2026 10:15:29 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Chloe Tryon smashed a Six on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 222/7 after 41.5 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Six! That is pulled powerfully into the stands.

    Apr 04, 2026 10:13:29 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Chloe Tryon smashed a Four on Rosemary Mair bowling . South Africa Women at 212/7 after 41.2 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Four! That is pulled through the on side. The ball races to the fence in no time.

    Apr 04, 2026 10:10:28 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 208/7 after 41 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Chloe Tryon 9 (11)
    Tumi Sekhukhune 2 (3)
    New Zealand Women
    Jess Kerr 1/40 (9)

    Apr 04, 2026 10:08:29 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: It’s a Wicket. Nadine De Klerk is out and South Africa Women at 204/7 after 40.1 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! That is a simple catch to the fielder.

    Apr 04, 2026 10:05:58 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 204/6 after 40 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Chloe Tryon 7 (9)
    Nadine De Klerk 9 (10)
    New Zealand Women
    Nensi Patel 1/40 (9)

    Apr 04, 2026 10:03:28 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 198/6 after 39 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Nadine De Klerk 7 (8)
    Chloe Tryon 3 (5)
    New Zealand Women
    Jess Kerr 0/36 (8)

    Apr 04, 2026 10:00:28 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 193/6 after 38 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Chloe Tryon 1 (2)
    Nadine De Klerk 4 (5)
    New Zealand Women
    Nensi Patel 1/34 (8)

    Apr 04, 2026 9:59:58 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 193/6 after 38 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Chloe Tryon 1 (2)
    Nadine De Klerk 4 (5)
    New Zealand Women
    Nensi Patel 1/34 (8)

    Apr 04, 2026 9:57:58 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: It’s a Wicket. Sune Luus is out and South Africa Women at 192/6 after 37.4 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! c Amelia Kerr b Nensi Patel.

    Apr 04, 2026 9:55:28 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 190/5 after 37 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Sune Luus 20 (28)
    Nadine De Klerk 3 (4)
    New Zealand Women
    Suzie Bates 0/14 (2)

    Apr 04, 2026 9:52:58 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Sune Luus smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 184/5 after 35.6 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: 4 Byes, beaten! Lovely bowling as the batter is defeated all ends up.

    Apr 04, 2026 9:50:58 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: It’s a Wicket. Sinalo Jafta is out and South Africa Women at 178/5 after 35.3 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: OUT! Caught behind! That has gone straight into the gloves of the keeper.

    Apr 04, 2026 9:48:28 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Sinalo Jafta smashed a Four on Amelia Kerr bowling . South Africa Women at 178/4 after 35.1 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Four! No need to run for that. The batter stays in the crease and punches it through point. Finds the fence.

    Apr 04, 2026 9:47:28 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 174/4 after 35 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Sinalo Jafta 8 (18)
    Sune Luus 16 (23)
    New Zealand Women
    Suzie Bates 0/8 (1)

    Apr 04, 2026 9:46:58 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Sinalo Jafta smashed a Four on Suzie Bates bowling . South Africa Women at 173/4 after 34.5 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: Four! That reaches the fence. The batter sweeps this away and finds the boundary at square leg.

    Apr 04, 2026 9:40:58 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 166/4 after 34 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Sinalo Jafta 2 (14)
    Sune Luus 14 (21)
    New Zealand Women
    Amelia Kerr 0/25 (6)

    Apr 04, 2026 9:37:28 AM IST

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score: South Africa Women at 165/4 after 33 overs

    New Zealand Women vs South Africa Women Live Score:
    South Africa Women
    Sune Luus 13 (18)
    Sinalo Jafta 2 (11)
    New Zealand Women
    Nensi Patel 0/31 (7)

