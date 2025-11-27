WPL 2026 auction: Full list of players sold, team-wise squads and remaining purse
A total of INR 40.8 crore was spent as the teams secured 67 players from the 277 who went under the hammer at the maiden WPL mega-auction.
Teams for the 2026 edition of the Women’s Premier League began to take shape as the five franchises chalked out their squads at the auction table in New Delhi on Thursday. A total of INR 40.8 crore was spent as the teams secured 67 players from the 277 who went under the hammer at the maiden WPL mega-auction. The day saw fierce bidding, surprise picks and strategic buys, with 23 overseas players finding new homes across the five squads.
India's World Cup-winning hero, Deepti Sharma, who was adjudged the Player of the Tournament in the home event last month, emerged as the costliest buy at the auction after UP Warriorz re-acquired her using the Right to Match (RTM) card for INR 3.2 crore. She is now the second-highest-paid Indian player in WPL history, just ₹20 lakh behind Smriti Mandhana. UP Warriorz also shelled out INR 2.40 crore for the veteran India all-rounder Shikha Pandey, who last played for the national side in 2023.
WPL 2026 Auction: As it happened...
Other ODI World Cup stars Shree Charani and Laura Wolvaardt also walked away with hefty pay cheques.
WPL 2026 will get underway from January 6 to February 5, and will be played across two cities - Navi Mumbai and Vadodara.
WPL 2026 Auction - All sold players:
Set 1: Marquee
Sophie Devine - Gujarat Giants - INR 2 crore
Deepti Sharma - UP Warriorz (RTM) - INR 3.2 crore
Amelia Kerr - Mumbai Indians - INR 3 crore
Renuka Singh - Gujarat Giants - INR 60 lakh
Sophie Ecclestone - UP Warriorz (RTM) - IRN 85 lakh
Meg Lanning - UP Warriorz - INR 1.9 crore
Laura Wolvaardt - Delhi Capitals - INR 1.1 crore
Set 2: Capped batters
Bharti Fulmali - Gujarat Giants - 70 L
Phoebe Litchfield - UP Warriorz - INR 1.2 crore
Kiran Navgire - UP Warriorz (RTM) - INR 60 lakh
Set 3: Capped all-rounders
Chinelle Henry - Delhi Capitals - INR 1.3 crore
Sree Charani - Delhi Capitals - INR 1.3 crore
Nadine de Klerk - Royal Challengers Bengaluru - INR 65 lakh
Sneh Rana - Delhi Capitals - INR 50 lakh
Radha Yadav - Royal Challengers Bengaluru - INR 65 lakh
Harleen Deol - UP Warriorz - INR 50 lakh
Set 4: Capped keepers
Lizelle Lee - Delhi Capitals - INR 30 lakh
Set 5: Capped quicks
Lauren Bell - Royal Challengers Bengaluru - INR 90 lakh
Kranti Goud - UP Warriorz - INR 50 lakh
Shabnim Ismail - Mumbai Indians - INR 60 lakh
Titas Sadhu - Gujarat Giants - INR 30 lakh
Set 6: Capped spinners
Linsey Smith - Royal Challengers Bengaluru - INR 30 lakh
Set 7: Uncapped batters
Deeya Yadav - Delhi Capitals - INR 10 lakh
Set 8: Uncapped all-rounders
Sanskriti Gupta - Mumbai Indians - INR 20 lakh
Prema Rawat - Royal Challengers Bengaluru (RTM) - INR 20 lakh
ACCELERATED AUCTION Round 1
All-rounders:
Deandra Dottin - UP Warriorz - INR 80 lakh
Kashvee Gautam - Gujarat Giants (RTM) - INR 65 lakh
Shikha Pandey - UP Warriorz - INR 2.4 crore
Arundhati Reddy - Royal Challengers Bengaluru - INR 75 lakh
Sajeevan Sajana - Mumbai Indians - INR 75 lakh
Pooja Vastrakar - Royal Challengers Bengaluru - INR 85 lakh
Kanika Ahuja - Gujarat Giants - INR 30 lakh
Tanuja Kanwer - Gujarat Giants - INR 45 lakh
Georgia Wareham - Gujarat Giants - INR 1 crore
Nicola Carey - Mumbai Indians - INR 30 lakh
Wicketkeepers:
Taniyaa Bhatia - Delhi Capitals - INR 30 lakh
Uncapped all-rounders:
Anushka Sharma - Gujarat Giants - INR 45 lakh
Uncapped wicketkeepers:
Rahila Firdous - Mumbai Indians - INR 10 lakh
ACCELERATED AUCTION Round 2
Grace Harris - Royal Challengers Bengaluru - INR 75 lakh
Shipra Giri - Royal Challengers Bengaluru - INR 10 lakh
Mamatha Madiwala - Delhi Capitals - INR 10 lakh
Happy Kumari - Gujarat Giants - INR 10 lakh
Nandani Sharma - Delhi Capitals - INR 20 lakh
Kim Garth - Gujarat Giants - INR 50 lakh
Yastika Bhatia - Gujarat Giants - INR 50 lakh
Simran Shaikh - UP Warriorz - INR 10 lakh
Poonam Khemnar - Mumbai Indians - INR 10 lakh
Shivani Singh - Gujarat Giants - INR 10 lakh
Tara Norris - UP Warriorz - INR 10 lakh
Chloe Tryon - UP Warriorz - INR 30 lakh
Lucy Hamilton - Delhi Capitals - INR 10 lakh
Triveni Vasistha - Mumbai Indians - INR 20 lakh
Suman Meena - UP Warriorz - INR 10 lakh
Gautami Naik - Royal Challengers Bengaluru - INR 10 lakh
Nalla Reddy - Mumbai Indians - INR 10 lakh
ACCELARATED AUCTION, Round 3:
Saika Ishaque - Mumbai Indians - INR 30 lakh
G Trisha - UP Warriorz - INR 10 lakh
Prathyoosha Kumar - Royal Challengers Bengaluru - INR 10 lakh
Milly Illingworth - Mumbai Indians - INR 10 lakh
Danni Wyatt-Hodge - Gujarat Giants - INR 50 lakh
Minnu Mani - Delhi Capitals - INR 40 lakh
Pratika Rawal - UP Warriorz - INR 50 lakh
Rajeshwari Gayakwad - Gujarat Giants - INR 40 lakh
D Hemalatha - Royal Challengers Bengaluru - INR 30 lakh
Ayushi Soni - Gujarat Giants - INR 30 lakh
Full squad after WPL 2026 Auction:
Mumbai Indians: (Purse after auction: INR 0)
Nat Sciver-Brunt (R 3.5 Cr), Harmanpreet Kaur (R 2.5 Cr), Hayley Mathews (R 1.75 Cr), Amanjot Kaur (R 1 Cr), G Kamalini (R 50 Lakh), Amelia Kerr (3 Cr), Shabnim Ismail (60 Lakh), Sanskriti Gupta (20 Lakh), Sajeewan Sajana (75 Lakh), Rahila Firdous (10 Lakh), Nicola Carey (30 Lakh), Poonam Khemanr (10 Lakh), Triveni Vasistha (20 Lakh), Nalla Reddy (10 Lakh), Saika Ishaque (30 Lakh), Milly Illingworth (10 Lakh)
Delhi Capitals: (Purse after auction: INR 0)
Jemimah Rodrigues (R 2.2 Cr), Shafali Verma (R 2.2 Cr), Annabel Sutherland (R 2.2 Cr), Marizanne Kapp (R 2.2 Cr), Niki Prasad (R 50 Lakh), Laura Wolvaardt (1.1 Cr), Chinnelle Henry (1 Cr), Sree Charani (1.3 Cr), Sneh Rana (50 Lakh), Lizelle Lee (30 Lakh), Deeya Yadav (10 Lakh), Taniya Bhatia (30 Lakh), Mamatha Madiwala (10 Lakh), Nandani Sharma (20 Lakh), Lucy Hamilton (10 Lakh), Minnu Mani (40 Lakh)
Royal Challengers Bengaluru: (Purse after auction: INR 0)
Smriti Mandhana (R 3.5 Cr), Richa Ghosh (R 2.75 Cr), Ellyse Perry (R 2 Cr), Shreyanka Patil (R 60 Lakh), Georgia Voll (60 Lakh), Nadine de Klerk (65 Lakh), Radha Yadav (65 Lakh), Lauren Bell (90 Lakh), Linsey Smith (30 Lakh), Prema Rawat (RTM 20 Lakh), Arundhati Reddy (75 Lakh), Pooja Vastrakar (85 Lakh), Grace Harris (75 Lakh), Gautami Naik (10 Lakh), Prathyousha Kumar (10 Lakh), D Hemalatha (30 Lakh)
Gujarat Giants: (Purse after auction: INR 15 lakh)
Ashleigh Gardner (R 3.5 Cr), Beth Mooney (R 2.5 Cr), Sophie Devine (2 Cr), Renuka Singh (60 Lakh), Bharti Fulmali (RTM 70 Lakh), Titas Sadhu (30 Lakh), Kashvee Gautam (RTM 65 Lakh), Kanika Ahuja (30 Lakh), Tanuja Kanwar (45 Lakh), Georgia Wareham (1 Cr), Anushka Sharma (45 Lakh), Happy Kumari (10 Lakh), Kim Garth (50 Lakh), Yastika Bhatia (50 Lakh), Shivani Singh (10 Lakh), Danni Wyatt-Hodge (50 Lakh), Rajeshwari Gayakwad (40 Lakh), Ayushi Soni (30 Lakh)
UP Warriorz: (Purse after auction: INR 15 lakh)
Shweta Sehrawat (R 50 Lakh), Deepti Sharma (R 3.2 Cr), Sophie Ecclestone (RTM 85 Lakh), Meg Lanning (1.9 Cr), Phoebe Litchfield (1.2 Cr), Kiran Navgire (RTM 60 Lakh), Harleen Deol (50 Lakh), Kranti Goud (RTM 50 Lakh), Asha Sobhana (1.1 Cr), Deandra Dottin (80 Lakh), Shikha Pandey (2.4 Crore), Shipra Giri (10 Lakh), Simran Shaikh (10 Lakh), Tara Norris (10 Lakh), Chloe Tryon (30 Lakh), Suman Meena (10 Lakh), G Trisha (10 Lakh), Pratika Rawal (50 Lakh)