WPL 2026 auction: Full list of players sold, team-wise squads and remaining purse

ByHT Sports Desk
Updated on: Nov 27, 2025 09:23 pm IST

A total of INR 40.8 crore was spent as the teams secured 67 players from the 277 who went under the hammer at the maiden WPL mega-auction.

Teams for the 2026 edition of the Women’s Premier League began to take shape as the five franchises chalked out their squads at the auction table in New Delhi on Thursday. A total of INR 40.8 crore was spent as the teams secured 67 players from the 277 who went under the hammer at the maiden WPL mega-auction. The day saw fierce bidding, surprise picks and strategic buys, with 23 overseas players finding new homes across the five squads.

277 players went under the hammer in the WPL 2026 Auction
277 players went under the hammer in the WPL 2026 Auction

India's World Cup-winning hero, Deepti Sharma, who was adjudged the Player of the Tournament in the home event last month, emerged as the costliest buy at the auction after UP Warriorz re-acquired her using the Right to Match (RTM) card for INR 3.2 crore. She is now the second-highest-paid Indian player in WPL history, just 20 lakh behind Smriti Mandhana. UP Warriorz also shelled out INR 2.40 crore for the veteran India all-rounder Shikha Pandey, who last played for the national side in 2023.

WPL 2026 Auction: As it happened...

Other ODI World Cup stars Shree Charani and Laura Wolvaardt also walked away with hefty pay cheques.

WPL 2026 will get underway from January 6 to February 5, and will be played across two cities - Navi Mumbai and Vadodara.

WPL 2026 Auction - All sold players:

Set 1: Marquee

Sophie Devine - Gujarat Giants - INR 2 crore

Deepti Sharma - UP Warriorz (RTM) - INR 3.2 crore

Amelia Kerr - Mumbai Indians - INR 3 crore

Renuka Singh - Gujarat Giants - INR 60 lakh

Sophie Ecclestone - UP Warriorz (RTM) - IRN 85 lakh

Meg Lanning - UP Warriorz - INR 1.9 crore

Laura Wolvaardt - Delhi Capitals - INR 1.1 crore

Set 2: Capped batters

Bharti Fulmali - Gujarat Giants - 70 L

Phoebe Litchfield - UP Warriorz - INR 1.2 crore

Kiran Navgire - UP Warriorz (RTM) - INR 60 lakh

Set 3: Capped all-rounders

Chinelle Henry - Delhi Capitals - INR 1.3 crore

Sree Charani - Delhi Capitals - INR 1.3 crore

Nadine de Klerk - Royal Challengers Bengaluru - INR 65 lakh

Sneh Rana - Delhi Capitals - INR 50 lakh

Radha Yadav - Royal Challengers Bengaluru - INR 65 lakh

Harleen Deol - UP Warriorz - INR 50 lakh

Set 4: Capped keepers

Lizelle Lee - Delhi Capitals - INR 30 lakh

Set 5: Capped quicks

Lauren Bell - Royal Challengers Bengaluru - INR 90 lakh

Kranti Goud - UP Warriorz - INR 50 lakh

Shabnim Ismail - Mumbai Indians - INR 60 lakh

Titas Sadhu - Gujarat Giants - INR 30 lakh

Set 6: Capped spinners

Linsey Smith - Royal Challengers Bengaluru - INR 30 lakh

Set 7: Uncapped batters

Deeya Yadav - Delhi Capitals - INR 10 lakh

Set 8: Uncapped all-rounders

Sanskriti Gupta - Mumbai Indians - INR 20 lakh

Prema Rawat - Royal Challengers Bengaluru (RTM) - INR 20 lakh

ACCELERATED AUCTION Round 1

All-rounders:

Deandra Dottin - UP Warriorz - INR 80 lakh

Kashvee Gautam - Gujarat Giants (RTM) - INR 65 lakh

Shikha Pandey - UP Warriorz - INR 2.4 crore

Arundhati Reddy - Royal Challengers Bengaluru - INR 75 lakh

Sajeevan Sajana - Mumbai Indians - INR 75 lakh

Pooja Vastrakar - Royal Challengers Bengaluru - INR 85 lakh

Kanika Ahuja - Gujarat Giants - INR 30 lakh

Tanuja Kanwer - Gujarat Giants - INR 45 lakh

Georgia Wareham - Gujarat Giants - INR 1 crore

Nicola Carey - Mumbai Indians - INR 30 lakh

Wicketkeepers:

Taniyaa Bhatia - Delhi Capitals - INR 30 lakh

Uncapped all-rounders:

Anushka Sharma - Gujarat Giants - INR 45 lakh

Uncapped wicketkeepers:

Rahila Firdous - Mumbai Indians - INR 10 lakh

Nicola Carey - Mumbai Indians - INR 30 lakh

ACCELERATED AUCTION Round 2

Grace Harris - Royal Challengers Bengaluru - INR 75 lakh

Shipra Giri - Royal Challengers Bengaluru - INR 10 lakh

Mamatha Madiwala - Delhi Capitals - INR 10 lakh

Happy Kumari - Gujarat Giants - INR 10 lakh

Nandani Sharma - Delhi Capitals - INR 20 lakh

Kim Garth - Gujarat Giants - INR 50 lakh

Yastika Bhatia - Gujarat Giants - INR 50 lakh

Simran Shaikh - UP Warriorz - INR 10 lakh

Poonam Khemnar - Mumbai Indians - INR 10 lakh

Shivani Singh - Gujarat Giants - INR 10 lakh

Tara Norris - UP Warriorz - INR 10 lakh

Chloe Tryon - UP Warriorz - INR 30 lakh

Lucy Hamilton - Delhi Capitals - INR 10 lakh

Triveni Vasistha - Mumbai Indians - INR 20 lakh

Suman Meena - UP Warriorz - INR 10 lakh

Gautami Naik - Royal Challengers Bengaluru - INR 10 lakh

Nalla Reddy - Mumbai Indians - INR 10 lakh

ACCELARATED AUCTION, Round 3:

Saika Ishaque - Mumbai Indians - INR 30 lakh

G Trisha - UP Warriorz - INR 10 lakh

Prathyoosha Kumar - Royal Challengers Bengaluru - INR 10 lakh

Milly Illingworth - Mumbai Indians - INR 10 lakh

Danni Wyatt-Hodge - Gujarat Giants - INR 50 lakh

Minnu Mani - Delhi Capitals - INR 40 lakh

Pratika Rawal - UP Warriorz - INR 50 lakh

Rajeshwari Gayakwad - Gujarat Giants - INR 40 lakh

D Hemalatha - Royal Challengers Bengaluru - INR 30 lakh

Ayushi Soni - Gujarat Giants - INR 30 lakh

Full squad after WPL 2026 Auction:

Mumbai Indians: (Purse after auction: INR 0)

Nat Sciver-Brunt (R 3.5 Cr), Harmanpreet Kaur (R 2.5 Cr), Hayley Mathews (R 1.75 Cr), Amanjot Kaur (R 1 Cr), G Kamalini (R 50 Lakh), Amelia Kerr (3 Cr), Shabnim Ismail (60 Lakh), Sanskriti Gupta (20 Lakh), Sajeewan Sajana (75 Lakh), Rahila Firdous (10 Lakh), Nicola Carey (30 Lakh), Poonam Khemanr (10 Lakh), Triveni Vasistha (20 Lakh), Nalla Reddy (10 Lakh), Saika Ishaque (30 Lakh), Milly Illingworth (10 Lakh)

Delhi Capitals: (Purse after auction: INR 0)

Jemimah Rodrigues (R 2.2 Cr), Shafali Verma (R 2.2 Cr), Annabel Sutherland (R 2.2 Cr), Marizanne Kapp (R 2.2 Cr), Niki Prasad (R 50 Lakh), Laura Wolvaardt (1.1 Cr), Chinnelle Henry (1 Cr), Sree Charani (1.3 Cr), Sneh Rana (50 Lakh), Lizelle Lee (30 Lakh), Deeya Yadav (10 Lakh), Taniya Bhatia (30 Lakh), Mamatha Madiwala (10 Lakh), Nandani Sharma (20 Lakh), Lucy Hamilton (10 Lakh), Minnu Mani (40 Lakh)

Royal Challengers Bengaluru: (Purse after auction: INR 0)

Smriti Mandhana (R 3.5 Cr), Richa Ghosh (R 2.75 Cr), Ellyse Perry (R 2 Cr), Shreyanka Patil (R 60 Lakh), Georgia Voll (60 Lakh), Nadine de Klerk (65 Lakh), Radha Yadav (65 Lakh), Lauren Bell (90 Lakh), Linsey Smith (30 Lakh), Prema Rawat (RTM 20 Lakh), Arundhati Reddy (75 Lakh), Pooja Vastrakar (85 Lakh), Grace Harris (75 Lakh), Gautami Naik (10 Lakh), Prathyousha Kumar (10 Lakh), D Hemalatha (30 Lakh)

Gujarat Giants: (Purse after auction: INR 15 lakh)

Ashleigh Gardner (R 3.5 Cr), Beth Mooney (R 2.5 Cr), Sophie Devine (2 Cr), Renuka Singh (60 Lakh), Bharti Fulmali (RTM 70 Lakh), Titas Sadhu (30 Lakh), Kashvee Gautam (RTM 65 Lakh), Kanika Ahuja (30 Lakh), Tanuja Kanwar (45 Lakh), Georgia Wareham (1 Cr), Anushka Sharma (45 Lakh), Happy Kumari (10 Lakh), Kim Garth (50 Lakh), Yastika Bhatia (50 Lakh), Shivani Singh (10 Lakh), Danni Wyatt-Hodge (50 Lakh), Rajeshwari Gayakwad (40 Lakh), Ayushi Soni (30 Lakh)

UP Warriorz: (Purse after auction: INR 15 lakh)

Shweta Sehrawat (R 50 Lakh), Deepti Sharma (R 3.2 Cr), Sophie Ecclestone (RTM 85 Lakh), Meg Lanning (1.9 Cr), Phoebe Litchfield (1.2 Cr), Kiran Navgire (RTM 60 Lakh), Harleen Deol (50 Lakh), Kranti Goud (RTM 50 Lakh), Asha Sobhana (1.1 Cr), Deandra Dottin (80 Lakh), Shikha Pandey (2.4 Crore), Shipra Giri (10 Lakh), Simran Shaikh (10 Lakh), Tara Norris (10 Lakh), Chloe Tryon (30 Lakh), Suman Meena (10 Lakh), G Trisha (10 Lakh), Pratika Rawal (50 Lakh)

