Celebrity birthdays for the week of Nov. 22-28 include Mark Ruffalo and Scarlett Johansson
Celebrity birthdays for the week of Nov. 22-28 include Mark Ruffalo and Scarlett Johansson
Celebrity birthdays for the week of Nov. 22-28:
Nov. 22: Comedian-director Terry Gilliam is 86. Actor Tom Conti is 85. Guitarist-actor Steven Van Zandt is 76. Bassist Tina Weymouth of Talking Heads is 76. Singer Lawrence Gowan of Styx is 70. Actor Richard Kind is 70. Actor Jamie Lee Curtis is 68. Singer “Farmer Jason” Ringenberg is 68. Actor Mariel Hemingway is 65. Actor-producer Brian Robbins is 63. Actor Stephen Geoffreys is 62. Actor Nicholas Rowe is 60. Actor Mark Ruffalo is 59. Actor Sidse Babett Knudsen is 58. Drummer Chris Fryar of Zac Brown Band is 56. Actor-singer Tyler Hilton is 43. Actor Scarlett Johansson is 42. Actor Jamie Campbell Bower is 38. Actor Alden Ehrenreich is 37. Singer Candice Glover is 37. Actor Dacre Montgomery is 32. Actor Mackenzie Lintz is 30.
Nov. 23: Actor Franco Nero is 85. Screenwriter Joe Eszterhas is 82. Comedy writer Bruce Vilanch is 79. Singer Bruce Hornsby is 72. Actor Maxwell Caulfield is 67. Actor John Henton is 66. “Good Morning America” co-host Robin Roberts is 66. Singer-guitarist Ken Block of Sister Hazel is 60. Actor Salli Richardson-Whitfield is 59. Actor Oded Fehr is 56. Rapper Kurupt of Tha Dogg Pound is 54. Actor Page Kennedy is 50. Actor Kelly Brook is 47. Actor Lucas Grabeel is 42. TV personality Nicole “Snooki” Polizzi is 39. Singer-actor Miley Cyrus is 34.
Nov. 24: Country singer Johnny Carver is 86. Former Beatles drummer Pete Best is 85. Actor-comedian Billy Connolly is 84. Singer Lee Michaels is 81. Actor Dwight Schultz is 79. Actor Stanley Livingston is 76. Record producer/musician Terry Lewis is 70. Actor Ruben Santiago-Hudson is 70. Actor Denise Crosby is 69. Actor Shae D’Lyn is 64. Guitarist John Squire of the Stone Roses is 64. Guitarist Gary Stonadge of Big Audio Dynamite is 64. Actor Garret Dillahunt is 62. Actor Conleth Hill is 62. Comedian Brad Sherwood is 62. Actor Scott Krinsky is 58. Guitarist Chad Taylor of Live is 56. Actor Lola Glaudini is 55. Actor Colin Hanks is 49. Actor Katherine Heigl is 48. Actor Sarah Hyland is 36.
Nov. 25: Singer Bob Lind is 84. Actor-game show host Ben Stein is 82. Actor John Larroquette is 79. “Dancing With the Stars” judge Bruno Tonioli is 71. Singer Amy Grant is 66. Drummer Scott Mercado is 62. Singer Tim Armstrong of Rancid is 61. Actor Steve Harris is 61. Actor Billy Burke is 60. Singer Stacy Lattisaw is 60. Guitarist Rodney Sheppard of Sugar Ray is 60. Rapper-producer Erick Sermon is 58. Actor Jill Hennessy is 57. Actor Christina Applegate is 55. Actor Eddie Steeples is 53. Actor Kristian Nairn is 51. Actor Jill Flint is 49. Actor Jerry Ferrara is 47. Actor Valerie Azlynn is 46. Actor Katie Cassidy is 40. Actor Stephanie Hsu is 36. Contemporary Christian singer Jamie Grace is 35.
Nov. 26: Impressionist Rich Little is 88. Singer Jean Terrell is 82. Bassist John McVie of Fleetwood Mac is 81. Actor Marianne Muellerleile is 78. Actor Scott Jacoby is 70. Actor Jamie Rose is 67. Country singer Linda Davis is 64. Actor Scott Adsit is 61. Actor Kristin Bauer is 60. Actor Peter Facinelli is 53. Actor Tammy Lynn Michaels is 52. Hip-hop artist DJ Khaled is 51. Actor Maia Campbell is 50. Country singer Joe Nichols is 50. Musicians Randy and Anthony Armstrong of Red are 48. Actor Jessica Bowman is 46. Singer Natasha Bedingfield is 45. Actor Jessica Camacho is 44. Singer-guitarist Mike Gossin of Gloriana is 42. Drummer Ben Wysocki of The Fray is 42. Singer Lil Fizz of B2K is 41. Singer Aubrey Collins is 39. Singer-actor Rita Ora is 36. Actor Aubrey Peeples is 33.
Nov. 27: Director Kathryn Bigelow is 75. TV personality Bill Nye is 71. Actor William Fichtner is 70. Guitarist Charlie Burchill of Simple Minds is 67. Actor Michael Rispoli is 66. Drummer Charlie Benante of Anthrax is 64. Drummer Mike Bordin is 64. Actor Fisher Stevens is 63. Actor Robin Givens is 62. Actor Michael Vartan is 58. Actor Elizabeth Marvel is 57. Rapper Skoob of Das EFX is 56. Actor Kirk Acevedo is 55. Rapper Twista is 54. Actor Jaleel White is 50. Actor Arjay Smith is 43. Actor Alison Pill is 41. Actor Lashana Lynch is 39.
Nov. 28: Motown Records founder Berry Gordy Jr. is 97. Singer-songwriter Bruce Channel is 86. Singer Randy Newman is 83. Musician Paul Shaffer is 77. Actor Ed Harris is 76. Actor S. Epatha Merkerson is 74. Country singer Kristine Arnold of Sweethearts of the Rodeo is 70. Actor Judd Nelson is 67. Director Alfonso Cuarón is 65. Drummer Matt Cameron is 64. Actor Jane Sibbett is 64. Comedian Jon Stewart is 64. Actor Garcelle Beauvais is 60. Singer Dawn Robinson is 58. Actor Gina Tognoni is 53. Musician apl.de.ap of Black Eyed Peas is 52. Actor Malcolm Goodwin is 51. Actor Ryan Kwanten is 50. Actor Aimee Garcia is 48. Rapper Chamillionaire is 47. Actor Daniel Henney is 47. Keyboardist Rostam Batmanglij is 43. Singer-keyboardist Tyler Glenn of Neon Trees is 43. Singer Trey Songz is 42. Actor Mary Elizabeth Winstead is 42. Actor Scarlett Pomers is 38. Actor-rapper Bryshere Gray is 33.
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