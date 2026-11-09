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Ramayana to Sooryavanshi: How Diwali releases have fared at the Indian box office

With Ramayana's solid start at the box office, here's a look at how the Diwali releases have performed in the past few years

Published on: Nov 9, 2026, 11:12:16 IST
By Akash Bhatnagar
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Ramayana having taken a solid start at the box office shows why Diwali remains one of the biggest release window for Indian filmmakers. Here’s how the Diwali releases have performed at the Indian box office in the past few years.

2026

Ramayana: Rise of a Legend

A still from Ramayana
A still from Ramayana

Cast: Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Ravie DubeyDirection: Nitesh TiwariDay 1 collection: 47 cr

2025

Thamma

Cast: Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin SiddiquiDirection: Aditya SarpotdarDay 1 collection: 24 cr Lifetime: 134.78 cr Ek Deewane Ki Deewaniyat Cast: Harshvardhan Rane, Sonam BajwaDirection: Milap ZaveriDay 1 collection: 9 cr Lifetime: 78.99 cr

2024

Bhool Bhulaiyaa 3 Cast: Kartik Aaryan, Vidya Balan, Madhuri Dixit, Triptii Dimri Direction: Anees BazmeeDay 1 collection: 35.50 cr Lifetime: 260.11 cr

Tiger 3 Cast: Salman Khan, Katrina Kaif, Emraan HashmiDIrection: Maneesh SharmaDay 1 collection: 44.50 cr Lifetime: 282.79 cr

2022

Ram Setu Cast: Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez, Nushrratt BharucchaDirection: Abhishek SharmaDay 1 collection: 15.25 cr Lifetime: 74.70 cr

Thank God Cast: Sidharth Malhotra, Ajay Devgn, Rakul Preet SinghDirection: Indra KumarDay 1 collection: 8.10 cr Lifetime: 36.35 cr

2021

SooryavanshiCast: Akshay Kumar, Katrina Kaif, Ajay Devgn, Ranveer SinghDirection: Rohit ShettyDay 1 collection: 26.29 cr Lifetime: 195.55 cr

Note: All domestic nett collection tabulated by Sacnilk.com

 
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