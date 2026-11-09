Ramayana to Sooryavanshi: How Diwali releases have fared at the Indian box office

Ramayana having taken a solid start at the box office shows why Diwali remains one of the biggest release window for Indian filmmakers. Here’s how the Diwali releases have performed at the Indian box office in the past few years.
2026
Ramayana: Rise of a Legend
Cast: Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Ravie DubeyDirection: Nitesh TiwariDay 1 collection: ₹47 cr
2025
Thamma
Cast: Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin SiddiquiDirection: Aditya SarpotdarDay 1 collection: ₹24 cr Lifetime: ₹134.78 cr Ek Deewane Ki Deewaniyat Cast: Harshvardhan Rane, Sonam BajwaDirection: Milap ZaveriDay 1 collection: ₹9 cr Lifetime: ₹78.99 cr
2024
Bhool Bhulaiyaa 3 Cast: Kartik Aaryan, Vidya Balan, Madhuri Dixit, Triptii Dimri Direction: Anees BazmeeDay 1 collection: ₹35.50 cr Lifetime: ₹260.11 cr
Singham AgainCast: Ajay Devgn, Kareena Kapoor Khan, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Tiger ShroffDirection: Rohit ShettyDay 1 collection: ₹43.50 cr Lifetime: ₹247.86 cr
2023{{/usCountry}}
Singham AgainCast: Ajay Devgn, Kareena Kapoor Khan, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Tiger ShroffDirection: Rohit ShettyDay 1 collection: ₹43.50 cr Lifetime: ₹247.86 cr
2023{{/usCountry}}
Tiger 3 Cast: Salman Khan, Katrina Kaif, Emraan HashmiDIrection: Maneesh SharmaDay 1 collection: ₹44.50 cr Lifetime: ₹282.79 cr
2022
Ram Setu Cast: Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez, Nushrratt BharucchaDirection: Abhishek SharmaDay 1 collection: ₹15.25 cr Lifetime: ₹74.70 cr
Thank God Cast: Sidharth Malhotra, Ajay Devgn, Rakul Preet SinghDirection: Indra KumarDay 1 collection: ₹8.10 cr Lifetime: ₹36.35 cr
2021
SooryavanshiCast: Akshay Kumar, Katrina Kaif, Ajay Devgn, Ranveer SinghDirection: Rohit ShettyDay 1 collection: ₹26.29 cr Lifetime: ₹195.55 cr