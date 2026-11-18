#ArtAttack
What: Crimean Gold: ‘Civilized’ Europe Plunders Russian Treasures
Where: Russian House, 24, Firoz Shah Road, Mandi House
When: November 18
Timing: 11am to 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#Staged
What: 36th Urdu Drama Festival | Mahjabeen Hun, Meena Hun, Naaz Hun… (Director: M Saeed Alam)
Where: Shri Ram Centre For Performing Arts, Safdar Hashmi Marg, Mandi House
When: November 18
Timing: 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#StepUp
What: Abhinandan Samaroh: Nritya Lahari – An Odissi presentation Ft. Vinod Kevin Bachan & Vrinda Chadha | Laasya Nartanam – Mohiniyattam presentation Ft. Hritika Aneesh, Gayathri Nambisan & Reshmi Mohan | Ganesh Vandana and Teen Taal Kathak Ft. Roopa Rani Das Borah | Jagannath Ashtakam – Odissi Ft. Shreya Rai, Mamali Nayak, Shriyadita Ghosh, Manasvi Mohan, Advikaa Chugh
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: November 18
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line){{/usCountry}}
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line){{/usCountry}}
#LitTalk
What: The Making of a Champion - From Promising Juniors to Elite Athletes – Speaker: Deepthi Bopaiah
Where: Gulmohar, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: November 18
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#TuneIn
What: Aarambh - Hindustani Classical Vocal Recital Ft. Ghulam Hasan Khan, accompanied by Ujith Udaya Kumar (Tabla) and Zakir Dholpuri (Harmonium); Followed by Pakhawaj recital by Aditya Dip, accompanied by Anish Mishra (Sarangi)
Where: The Theatre – Amaltas, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: November 18
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#LitTalk
What: Book Discussion Group | An Alchemy of Words and Silences: Contemporary Hindi Women Poets by Rekha Sethi – Discussants: Harish Trivedi, Garima Srivastava, Nishat Zaidi, Rekha Sethi (Author)
Where: Conference Room II, India International Centre (IIC), 40, Max Mueller Marg, Lodhi Road
When: November 18
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#PlayDate
What: Workshop | Book Beadazzle
Where: Kenangan Coffee, 22, M Block Market, Greater Kailash II
When: November 18
Timing: 3.06pm
Entry: ₹799 (Register here)
Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line)
#JustForLaughs
What: Standing Up Ft. Kunal Kamra
Where: KOPA Restaurant & Bar, 3rd Floor & 4th Floor, Plot No. 32, Feroz Gandhi Marg, Link Road, Lajpat Nagar III
When: November 18
Timing: 6pm
Entry: ₹1,499 (Register here)
Nearest Metro Station: Lajpat Nagar (Pink & Violet Lines)
For more, follow @htcity.delhijunction