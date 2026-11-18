#ArtAttack

Gram It: Clear blue skies over Humayun’s Tomb offer a welcome respite from Delhi’s November smog. In a rare breather, the Capital recorded no ‘severe’ air quality days between November 1 and 15, a first since 2015, compared to three during the same period last year. The average AQI also improved, dropping from 367 in 2025 to 343 this year. (Photo: Sanchit Khanna/HT)

What: Crimean Gold: ‘Civilized’ Europe Plunders Russian Treasures

Where: Russian House, 24, Firoz Shah Road, Mandi House

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When: November 18

Timing: 11am to 6pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

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#Staged

What: 36th Urdu Drama Festival | Mahjabeen Hun, Meena Hun, Naaz Hun… (Director: M Saeed Alam)

Where: Shri Ram Centre For Performing Arts, Safdar Hashmi Marg, Mandi House

When: November 18

Timing: 6.30pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

#StepUp

What: Abhinandan Samaroh: Nritya Lahari – An Odissi presentation Ft. Vinod Kevin Bachan & Vrinda Chadha | Laasya Nartanam – Mohiniyattam presentation Ft. Hritika Aneesh, Gayathri Nambisan & Reshmi Mohan | Ganesh Vandana and Teen Taal Kathak Ft. Roopa Rani Das Borah | Jagannath Ashtakam – Odissi Ft. Shreya Rai, Mamali Nayak, Shriyadita Ghosh, Manasvi Mohan, Advikaa Chugh

Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

When: November 18

Timing: 7pm

Entry: Free

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#LitTalk

What: The Making of a Champion - From Promising Juniors to Elite Athletes – Speaker: Deepthi Bopaiah

Where: Gulmohar, India Habitat Centre, Lodhi Road

When: November 18

Timing: 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

#TuneIn

What: Aarambh - Hindustani Classical Vocal Recital Ft. Ghulam Hasan Khan, accompanied by Ujith Udaya Kumar (Tabla) and Zakir Dholpuri (Harmonium); Followed by Pakhawaj recital by Aditya Dip, accompanied by Anish Mishra (Sarangi)

Where: The Theatre – Amaltas, India Habitat Centre, Lodhi Road

When: November 18

Timing: 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

#LitTalk

What: Book Discussion Group | An Alchemy of Words and Silences: Contemporary Hindi Women Poets by Rekha Sethi – Discussants: Harish Trivedi, Garima Srivastava, Nishat Zaidi, Rekha Sethi (Author)

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Where: Conference Room II, India International Centre (IIC), 40, Max Mueller Marg, Lodhi Road

When: November 18

Timing: 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

#PlayDate

What: Workshop | Book Beadazzle

Where: Kenangan Coffee, 22, M Block Market, Greater Kailash II

When: November 18

Timing: 3.06pm

Entry: ₹799 (Register here)

Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line)

#JustForLaughs

What: Standing Up Ft. Kunal Kamra

Where: KOPA Restaurant & Bar, 3rd Floor & 4th Floor, Plot No. 32, Feroz Gandhi Marg, Link Road, Lajpat Nagar III

When: November 18

Timing: 6pm

Entry: ₹1,499 (Register here)

Nearest Metro Station: Lajpat Nagar (Pink & Violet Lines)

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For more, follow @htcity.delhijunction