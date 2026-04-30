Weekend Planner (May 2-3): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
Where: In theatres
Time: All day
The Devil Wears Prada 2
Cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci
Ek Din
Cast: Sai Pallavi, Junaid Khan, Kavin Dave, Kunal Kapoor
Raja Shivaji
Cast: Riteish Deshmukh, Sanjay Dutt, Vidya Balan, Abhishek Bachchan, Genelia Deshmukh
BITE STOP
Saturday
Lunch at Dharampur Haveli Experience (kite-flying, high tea, lunch)
Where: Dharampura Haveli, Chandni Chowk, near Jama Masjid Gate No 3
Time: Noon to 3pm
Sunday
Peppa Pig Themed Sunday Brunch
Where: The Weekend Stud Farm , Sector 16B, Greater Noida
Time: Noon to 3pm
PLAY DATE
Saturday
Kahanibaaz ft Ashish Vidyarthi
Where: Aiwan-E-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House
Time: 8pm
Copenhagen
Where: Akshara Theatre, 11-B, Baba Kharak Singh Marg
Time: 3.30pm & 6.30pm
Indradhanush ft Roshan Abbas
Where: The Laugh Store, CyberHub, Gurugram
Time: 7pm
Sunday
Chalte Chalte with Meena Kumari
Where: NCUI Auditorium, 3, August Kranti Marg
Time: 4.30pm
Kisi Ko Batana Mat ft Anubhav Singh Bassi
Where: Talkatora Stadium, President’s Estate
Time: 2pm & 6pm
GROOVE IT
Saturday
Pragaman — An Odyssey of a Pianist ft Aman Bathla
Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, Mandi House
Time: 6pm
Steve Levi Live
Where: Room XO, Aipl Joy Central, Sector 65, Gurugram
Time: 10pm
All That Jazz Edition 2
Where: The Quorum, Sector 43, Gurugram
Time: 8pm
POWER HOUR
Sunday
Delhi Legends Half Marathon
Where: JLN Stadium, Lodhi Road
Time: 5.30am
