    Weekend Planner (May 2-3): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City’s Weekend Planner for May 2 (Saturday) and May 3 (Sunday).

    Published on: Apr 30, 2026 3:14 PM IST
    By HT Correspondent
    FLICK FIX

    Watch The Devil Wears Prada 2 at the theatres this week as actors Meryl Streep, Anne Hathaway, and Stanley Tucci cast their magic.

    Where: In theatres

    Time: All day

    The Devil Wears Prada 2

    Cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci

    Ek Din

    Cast: Sai Pallavi, Junaid Khan, Kavin Dave, Kunal Kapoor

    Raja Shivaji

    Cast: Riteish Deshmukh, Sanjay Dutt, Vidya Balan, Abhishek Bachchan, Genelia Deshmukh

    BITE STOP

    Saturday

    Lunch at Dharampur Haveli Experience (kite-flying, high tea, lunch)

    Where: Dharampura Haveli, Chandni Chowk, near Jama Masjid Gate No 3

    Time: Noon to 3pm

    Sunday

    Peppa Pig Themed Sunday Brunch

    Where: The Weekend Stud Farm , Sector 16B, Greater Noida

    Time: Noon to 3pm

    PLAY DATE

    Saturday

    Kahanibaaz ft Ashish Vidyarthi

    Where: Aiwan-E-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House

    Time: 8pm

    Copenhagen

    Where: Akshara Theatre, 11-B, Baba Kharak Singh Marg

    Time: 3.30pm & 6.30pm

    Indradhanush ft Roshan Abbas

    Where: The Laugh Store, CyberHub, Gurugram

    Time: 7pm

    Sunday

    Chalte Chalte with Meena Kumari

    Where: NCUI Auditorium, 3, August Kranti Marg

    Time: 4.30pm

    Kisi Ko Batana Mat ft Anubhav Singh Bassi

    Where: Talkatora Stadium, President’s Estate

    Time: 2pm & 6pm

    GROOVE IT

    Saturday

    Pragaman — An Odyssey of a Pianist ft Aman Bathla

    Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, Mandi House

    Time: 6pm

    Steve Levi Live

    Where: Room XO, Aipl Joy Central, Sector 65, Gurugram

    Time: 10pm

    All That Jazz Edition 2

    Where: The Quorum, Sector 43, Gurugram

    Time: 8pm

    POWER HOUR

    Sunday

    Delhi Legends Half Marathon

    Where: JLN Stadium, Lodhi Road

    Time: 5.30am

