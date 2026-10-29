Weekend Planner (October 31 and November 1): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
Nakhrewaalii
Cast: Ansh Duggal, Pragati Srivastava, Kumud Mishra
Pyre
Cast: Padam Singh, Heera Devi
The Fix
Cast: Liam Neeson, Zachary Levi, Elnaaz Norouzi
Sense and Sensibility
Cast: Daisy Edgar-Jones, Bodhi Rae Breathnach, Caitriona Balfe
Wicker
Cast: Olivia Colman, Peter Dinklage, Elizabeth Debicki, Richard E Grant
Adarsha Kutumbam House No: 47 (AK47)
Cast: Daggubati Venkatesh, Srinidhi Shetty, Naara Rohith, Nivetha Pethuraj
Killer
Cast: Jyoti Poorvaj, Suku Poovraj, Manish Gilada, Archana Ananth
Cult
Cast: Vishwak Sen, Gayatri Bharadwaj, Murali Sharma
Singgaramm
Cast: Yogi Babu, Vela Ramamoorthy
Enemy Of The Smuggler
Cast: JD Chakravarthy, Smeha Manimegalai, Radhika Sarathkumar, Mime Gopi
Sidhu
Cast: Aristo Suresh, Jaffer Idukki, Joy Mathew
Geriga
Cast: Rishan Sha, Neebha Bala, Anjana Nair
BITE STOP
SATURDAY-SUNDAY
The Forager’s Table
Where: OMO: Soul Food Community, DLF Phase IV, Gurugram
Time: Noon to 10pm
The Diwali Edit | Supperclub
Where: Rosei Ghara, Shahpur Jat, Siri Fort
Time: 12.50pm to 7.30pm{{/usCountry}}
Time: 12.50pm to 7.30pm{{/usCountry}}
PLAY DATE
SATURDAY
HorrorCon India
Where: NSIC Exhibition Grounds (Gate 6), Okhla Phase III
Time: 2pm to 10pm
Timeless Ghalib
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7.30pm
SUNDAY
Khon — Classical masked dance drama from Thailand
Where: Fountain Lawns, India International Centre, Lodhi Road
Time: 6.30pm
GROOVE IT
SATURDAY
Open Plate Ft. Kutle Khan
Where: World St, Worldmark 4 and 5, Aerocity
Time: Noon to 10pm
Chizai Live
Where: The Piano Man Jazz Club, Safdarjung
Time: 8.30pm
Anyasa
Where: Dirty Good, One Golden Mile, Bhikaji Cama Place
Time: 9pm
POWER HOUR
SATURDAY
I Play Rocky Run — Community Run
Where: Lodhi Garden (Gate 1), Opposite Mausam Bhawan, Lodhi Road
Time: 7am
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