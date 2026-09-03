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Weekend Planner (September 5 and 6): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for September 5 (Saturday) and September 6 (Sunday).

Published on: Sep 3, 2026, 15:35:57 IST
By HT Correspondent, New Delhi
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FLICK FIX

At the theatres this weekend, watch Mirzapur: The Movie featuring actors Ali Fazal, Divyendu Sharma, Pankaj Tripathi.
At the theatres this weekend, watch Mirzapur: The Movie featuring actors Ali Fazal, Divyendu Sharma, Pankaj Tripathi.

SATURDAY-SUNDAY 

Where: In theatres

Time: All day

Mirzapur: The Movie

Cast: Ali Fazal, Divyendu Sharma, Pankaj Tripathi, Shweta Tripathi, Ravi Kishan

Jeevan Ya Bheema Con

Cast: Arshad Warsi, Sanjeeda Shaikh, Vijay Raaz

Mahaprabhu Jagannath

Cast: Prachi Save Saathi, Sonal Kaushal , Aadityaraj Sharma

BITE STOP

SATURDAY

Indo-Japenese Pop Up with Chef Doma Wang

Where: Inja, The Manor Hotel, Friends Colony

Time: 1pm to 8pm

SUNDAY

Dimsum Brunch at Honk

Where: Honk - Pullman New Delhi Aerocity | Pullman New Delhi, Aerocity, New Delhi

When: Sunday onwards

Time 12pm - 3pm

PLAY DATE

SATURDAY

North East Fest 2026

Where: Talkatora Indoor Stadium, President’s Estate

Time: 12pm onwards

Ravi Kishan Cosplay Party

Where: Civil Lines SOCIAL, The Exchange Building, Civil Lines

Time: 8pm

SUNDAY

BUNTY ft. Gaurav Kapoor

Where: The Laughter Store, DLF Cyberhub, Gurugram

Time: 2pm and 4.30pm

Kahanibaaz By Ashish Vidyarthi

Where: Aiwan-E-Ghalib Auditorium, Ghalib Institute, Mandi House

Time: 8pm

GROOVE IT

Rashmeet Kaur Live

Where: The Rooftop, Pacific Outlet Mall, Jasola

Time: 7pm

Janmashtami Bhajan Jamming and Dahi Handi

Where: Guftagu Cafe, DLF Phase 2, Gurugram

Time: 5pm

SUNDAY

Main Ghazal Hu’n

Where: Studio XO, Sector 94, Noida

Time: 9pm

POWER HOUR

SATURDAY-SUNDAY

Running Club

Where: Gate No. 1, Lodhi Garden

Time: 8am

 
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