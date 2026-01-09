Search
Fri, Jan 09, 2026
Skechers shoes for men: Comfort-first styles that actually keep up with real life

BySamarpita Yashaswini
Published on: Jan 09, 2026 12:46 pm IST

Skechers men’s shoes combine comfort, cushioning, and everyday style, offering reliable options for walking, travel, casual wear, and work-friendly looks.

Skechers has built its reputation on one promise: comfort that doesn’t quit. Over the years, the brand has moved far beyond basic sports shoes, offering sneakers and walking shoes that work for daily wear, travel, long hours on your feet, and casual styling. In 2026, Skechers continues to dominate the “wear-all-day” category with designs that balance cushioning, support, and clean aesthetics.

Skechers shoes for men: Comfort-first styles that keep up with real life(Pexels)
Here’s a closer look at Skechers men’s shoes that stand out for comfort, versatility, and everyday practicality.

Skechers shoes for men:

1.

Skechers Men D’Lux Fitness Roam Free Sneakers
Loading...

Designed for maximum comfort, these D’Lux Fitness sneakers are built with a cushioned midsole that supports long hours of wear. The fit feels stable without being restrictive, making them ideal for walking-heavy days, travel, or casual everyday use. Style-wise, they work well with joggers, relaxed jeans, and athleisure outfits.

2.

Skechers Men Terrenex Sneakers
Loading...

The Terrenex sneakers are rugged without looking bulky. Built for durability and grip, they’re ideal for outdoor walks, uneven surfaces, or active daily routines. The structured design provides good foot support, while the neutral aesthetic keeps them wearable beyond just sporty settings.

3.

Skechers Men D’Lux Walker Scrambler Walking Shoes
Loading...

As the name suggests, this pair is made for walking. The D’Lux Walker Scrambler focuses on shock absorption, stability, and comfort during long walks. The cushioning feels plush without sinking, reducing foot fatigue over time.

4.

Skechers Men Summits Brisbane Sneakers
Loading...

Lightweight and easy to wear, the Summits Brisbane sneakers are designed for fuss-free comfort. They offer flexibility and breathability, making them suitable for everyday errands, casual outings, or light activity. If you prefer a sneaker that feels light on the foot and easy to style, this pair fits right in.

5.

Skechers Men Lace-Up Shoes
Loading...

These lace-up shoes are a good bridge between casual sneakers and everyday smart footwear. With a clean design and cushioned sole, they work well for office environments that lean business-casual.

6.

Skechers Men Sneaker Shoes
Loading...

This category focuses on everyday comfort sneakers designed for regular wear. With a balanced sole and supportive fit, these shoes are ideal for men who want reliability without overthinking style. They’re easy to rotate into daily outfits and work well for commuting, casual wear, and long days outside.

Skechers continues to deliver shoes that prioritise comfort without ignoring everyday style. Whether you’re walking long distances, navigating busy schedules, or just want footwear that doesn’t leave your feet sore by evening, these Skechers men’s shoes are designed to support real life. Reliable, wearable, and easy to style, they prove that comfort-first footwear can still look good.

Similar stories for you:

Kasavu sarees for Pongal 2026: Timeless Kerala weaves to ring in the festivities

Winter footwear for women: Stylish, comfortable shoes that work hard in the cold

Embroidered woollen kurta sets: Where winter warmth meets timeless ethnic elegance

  • Are Skechers shoes good for all-day wear?

    Yes, most Skechers shoes are designed with cushioned soles and supportive fits, making them suitable for long hours of daily wear.

  • How do I choose the right Skechers shoe for my needs?

    Consider your primary use—walking, casual wear, travel, or outdoor activity—and choose a style designed for that purpose.

  • Can Skechers shoes be worn to the office?

    Yes, clean lace-up and minimal sneaker styles work well for business-casual and relaxed office environments.

  • Which Skechers shoes are best for walking?

    Walking-focused styles like the D’Lux Walker series are ideal for long walks, travel, and days spent on your feet.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

