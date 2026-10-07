Amazon Great Indian Festival 2026 is live for Prime members: Here are top deals on laptops, tablets, speakers, more

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ASUS TUF A15 (2026),Smartchoice,AMD Ryzen 7 8845HS,RTX 3050,16GB RAM (Upgradeable Upto 64GB),512GB SSD,FHD,15.6(39.6 cm),Win 11,M365 Basic(1Y),Office 24,Black,2.3 Kg,FA506NCG-HN192WS,Gaming LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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HP Chromebook 14, MediaTek Kompanio 540 (4GB LPDDR5, 128GB UFS) HD, Touch, Anti-Glare, Micro-Edge, 14/35.6cm, ChromeOS, 100GB Google One(1yr),Modern gray,1.35kg, nm0006MU, HD Camera w/shutter LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Book4 15.6 Full HD Screen | Intel Core i5 1335U Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home | ms-Office | Fingerprint Reader | Intel Iris XE Graphics | NP750XGJ-LG7IN | Grey.View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple iPad Air 27.59 cm (11″) (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 7 with Apple N1, Touch ID, All-Day Battery Life — StarlightView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Tab S10 Lite [Smartchoice], 10.9-inch (27.7 CM), LCD Display, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Dual Speakers, S Pen, Gray, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Tab A11+, 11-inch (27.82 CM), LCD Display, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi+5G, Quad Speakers, Dolby Atmos, Gray, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Redmi Pad 2, 11-inch (27.94 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 4GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi + Cellular (4G), Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Motorola Pad 60 Neo 11 Inches Display |Wi-Fi |(Blue, 8 GB RAM, 128 GB ROM)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Nord Buds 4 TWS Earbuds with 52dB Real-time ANC, Game Sound Spatial Audio, 6-Mic AI Clear Calls, Up to 54hrs Playback, 10 min for 11 hrs Fast Charging, Bluetooth 6.1 - Stellar BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sennheiser Momentum 4 Wireless Over Ear Headphones (Smartchoice), German Design, ANC, 60h Battery, Customizable Sound, 4 Digital Mics for Crystal-Clear Calls, Multipoint Connectivity, Black/CopperView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony WH-1000XM6 The Best Wireless Noise Canceling Headphones, HD NC Processor QN3, 12 Microphones, Adaptive NC Optimizer, Mastered by Engineers, Studio-Quality- BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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JBL C100SI Wired In Ear Headphones with Mic, JBL Pure Bass Sound, One Button Multi-function Remote, Premium Metallic Finish, Angled Buds for Comfort fit (White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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boAt Airdopes 219, 4Mics ENx, 40H Battery, Best in Segment for Calling, App Support, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Carbon Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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boAt Valour Watch 1 GPS, AI Based Auto Gym Mode, Built-in GPS, Advanced X2 Chip, 6-axis sensors, 3 ATM,15 Days Battery,1.43 AMOLED Display w/Gorilla Glass Smart Watches for Man (Fusion Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Pebble Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life| 100+ Sports Modes| Advanced Health Tracking HR| SpO2| Stress| Sleep| OneKey Measurement| Smart Notifications - Midnight BlueView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Garmin Forerunner 55, GPS Running Watch with Daily Suggested Workouts, Up to 2 Weeks of Battery Life (Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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boAt Ultima Prime smartwatch with 1.43” AMOLED Display, AOD, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown,100+ Sports Modes, Create Your Own Watchface, smartwatch for man and Woman (Onyx Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Forest Green]View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASUS ProArt Display PA278QGV Gen2 Professional Monitor – 27-inch, IPS, QHD (2560 x 1440), 95% DCI-P3, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, 120Hz, HDR-10, Light Sync, VESA MediaSyncView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 24 Curved Monitor|1800R Curved Screen|100Hz|4ms|SRGB 95%|Ports-HDMI,D-Sub,Headphone|Game Mode|EyeSaver Mode|16.7M Color Support|Flicker Free|Off Timer Plus|LS24D368GAWXXL|BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Zebronics Full HD LED Monitor, 21.5 Anti-Glare Screen, 100Hz Refresh Rate, Ultra Slim, Bezel-Less Display, 250nits Brightness, HDMI & VGA, Wall Mountable (A122)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 34G600A Smartchoice 86.36cm(34 Inch) Ultragear Curved (1800R) WQHD (3440x1440) Gaming Monitor, 160Hz, 1ms, Speakers, Anti-Glare, AMD FreeSync Premium, DP, HDMI, Tilt/Height/Swivel Adjustment(Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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BenQ EW270Q 27-inch (68.58 cm) 2K QHD IPS Gaming Monitor | USB-C (65W) | HDMI |HDRi| 1200:1 Contrast Ratio| 90% P3 Gamut| 350 Nits| Speakers (5W x 2)| AMD FreeSync Premium| Game Color Mode, WhiteView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Black) | 30W Hi-Quality Speaker with Mic | Upto 12hrs Playback Time | IP67 Waterproof & Type C | Wireless Stereo PairingView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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JBL Flip Essential 2, Wireless Portable Bluetooth Speaker with Deep Base, IPX7 Water & Dustproof (Without Mic, Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Bose TV Speaker- Small Soundbar for TV with Bluetooth and HDMI-ARC Connectivity, Includes Remote Control and Optical Audio Cable, Wall Mountable Black, 50 WattsView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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JBL Cinema SB590 Deep Bass, Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center channel for superior voice clarity, HDMI eARC, Bluetooth & Optical Connectivity (440W)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony HT-S40R Real 5.1ch Dolby Audio Soundbar for TV with Subwoofer & Wireless Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (600W, Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical Connectivity, Sound Mode)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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