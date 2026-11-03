Last chance to grab the Deals! Amazon Diwali Sale Ends soon up to 50% off on Smartwatches, Earbuds and more

|Product
|Rating
|Price
Samsung Galaxy Watch8 (40mm, Bluetooth, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant IndexView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Amazfit Active Max(Smartchoice) Smart Watch 1.5 AMOLED Display,25-Day Battery,Offline Maps,GPS,4GB Storage,170+Sport Modes,5 ATM,Heart Rate & Sleep Fitness Tracker, Android & iPhone,BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/LView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Garmin Vivoactive® 5, Health & Fitness GPS Smartwatch, 42mm, Black | 24/7 Health Monitoring, Built-In Sports Apps, Sleep Coach, Body Battery™ Energy Monitoring, Workout Benefit & Recovery TimeView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Huawei Band 11 Health & Fitness Tracker, Enhanced Sleep Tracking, All-Day Health Monitoring, Ultra-Slim & Comfort Wear, iOS & Android Compatible, Smart Watch. (Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Sony WF-1000XM5 Best Active Noise Cancelling Wireless Bluetooth Earbuds with Mic, TWS, Up to 24 Hours Battery Life - BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Samsung Galaxy Buds4 Pro (Black) in-Ear Wireless Earbuds with Hi-Fi Audio | Adaptive ANC 2.0 and EQ 2.0 | 2-Way Speaker | 360-Audio | Voice Detect | Live Translation | Head Gesture | IP57View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
OnePlus Buds Pro 3 Bluetooth TWS in-Ear Buds – Dual Drivers, Dual DACs, Dynaudio EQs, AI-Powered Translator, Up to 50dB Adaptive Noise Cancellation, Up to 43Hrs Battery.View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
realme Buds Air 8 Pro TWS Earbuds with 11mm+6mm Dual DAC Drivers| 55dB ANC| 6-Mic VPU| 3D Spatial Audio |50H Playtime| IP55 Rating (Master White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Oppo Enco Air5 Pro True Wireless in-Ear Earbuds with 12mm Dynamic Driver and 55dB ANC with Hi-Res Audio with LHDC 5.0, 54Hrs Playtime,Low Latency,Fast Charging.(Matte Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Lenovo V15 AMD Ryzen 5 150 15.6 (39.62cm) FHD 300 Nits Antiglare Thin and Light Laptop (16GB/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Luna Grey/1.65 Kg)-83V40063IGView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Acer Smartchoice Aspire One, AMD Ryzen 5-40,Office 2024 + M365 Basic, 8GB LPDDR5 RAM/ 512GB SSD, 14.0/35.56cm WXGA Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.48KG, A114-43, Thin and Light LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
HP 14, AMD Ryzen 7 7730U (16GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 14/35.6cm, Win11, M365 Basic(1yr), Office Home24, Silver,1.4kg, EM0104AU, FHD Camera w/Privacy Shutter, Backlit LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Lenovo IdeaPad Slim 3 Smartchoice 13th Gen Intel Core i7-13620H 15.3 inch (38.8cm) WUXGA IPS Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Metal A Cover/Backlit Keyboard/Luna Grey/1.6Kg), 83K101JGINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
HP Smartchoice Omnibook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor 45 Tops (16GB LPDDR5x,1TB SSD) 2K,16/40.6cm, Win11, Office24, Silver, 1.59kg, fb0001QU, Multi-Day Battery AI LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Acer Iconia Tab10 | 10.36 | 2K IPS Display, 480 Nit | Quad Speakers | 8GB + 128GB (Expandable) | Wi-Fi + (Calling)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 with Pen Plus {Smartchoice} 13 Display, 3.5K Resolution, 144Hz Refresh | 8GB, 256GB | Snapdragon 8s Gen 4 | 10200mAh, 4 JBL Speakers, USB 3.0 with DP-Out, Wi-Fi 7, Luna GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Samsung Galaxy Tab S10 Lite [Smartchoice], 10.9-inch (27.7 CM), LCD Display, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Dual Speakers, S Pen, Gray, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Redmi Pad 2 Pro, 12.1-inch (30.73 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 8GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
XIAOMI Pad 8, 11.2 -inch (28.44 CM), LCD 3.2K, 12GB RAM, 256GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers Dolby Atmos, Supports Focus Pen Pro, Graphite Grey, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
PHILIPS 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED Google TV 55MLED610/94View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Xiaomi (108 cm) 43 inch FX Pro 4K QLED Smart | HDR10+ | 30W Box Speakers | Filmmaker Mode | Fire TV | L43MB-FPINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
TCL 108 cm (43 inches) Smartchoice 4K Ultra HD Smart QLED Google TV | HDR 10+ | Dolby Vision & Atmos | 30W Speaker Output | Game Master | 43T6DView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
LG 108 cms (43 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 43NU870BPLA 2026View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Samsung 55 inch (138cm) Mini LED 4K Vision AI 2026 Smart TV | 30W Speakers | 4K Upscaling | Mini-LED HDR | 150+ Channels | 7 Years OS Upgrade | UA55M2EHAULXLView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
boAt 2026 Launch Stone Edge w/Bass Boost Mode, 45W Output, Up to 8 Hours Playtime, IPX5 Resistant, Type-C Charging, TWS Mode, Built-in Mic, Voice Assistant, Portable Bluetooth Speaker (Dune Beige)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Sony ULT Field 5 Bluetooth Speaker, 100W Bass (2 Modes), 25Hr Battery, Power Bank, IP67 Waterproof, Quick Charge, Party Light, Connect, Strap-BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Bose New SoundLink Flex Portable Bluetooth Speaker (2nd Gen), Portable Outdoor Speaker with Hi-Fi Audio, Up to 12 Hours Battery Life, Waterproof and Dustproof, BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
JBL Flip Essential 2, Wireless Portable Bluetooth Speaker with Deep Base, IPX7 Water & Dustproof (Without Mic, Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}
Tribit XSound Go Bluetooth Speaker (2026), 20W, IPX7,24H Playtime,Black | Bluetooth 6.0, XBass, Portable Design, Enhanced Bass, Built-in Microphone, Hands-Free Calling, Indoor and Outdoor UseView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
|{{#product}}{{#rating}}{{/rating}}{{/product}}
|{{#product}}
{{/product}}
{{#discountedPrice}}₹{{discountedPrice}}{{/discountedPrice}}
{{#productPrice}}₹{{productPrice}}{{/productPrice}}
|{{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}}{{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#product}}{{/product}}