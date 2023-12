Botswana Women vs Zimbabwe Women Live Score: It’s a Four. Zimbabwe Women at 58/2 after 7.1 overs

Botswana Women vs Zimbabwe Women Live Score: Welcome to the live coverage of Match 6 of ICC Women's T20 World Cup Africa Qualifier, 2023. Match will start on 11 Dec 2023 at 04:20 PM

Venue : Entebbe Cricket Oval, Entebbe



Botswana Women squad -

Merapelo Phiase, Oratile Kgeresi, Pako Mapotsane, Tebogo Motlhabaphuti, Wendy Moutswi, Amantle Mokgotlhe, Florence Samanyika, Goabilwe Matome, Shameelah Mosweu, Bontle Madimabe, Laura Mophakedi, Onneile Keitsemang, Tebogo Moitoi, Tuelo Shadrack

Zimbabwe Women squad -

Ashley Ndiraya, Chipo Mugeri-Tiripano, Mary-Anne Musonda, Josephine Nkomo, Kelis Ndhlovu, Nyasha Gwanzura, Chiedza Dhururu, Modester Mupachikwa, Audrey Mazvishaya, Francisca Chipare, Lindokuhle Mabhero, Loreen Tshuma, Nomvelo Sibanda, Precious Marange

Botswana Women vs Zimbabwe Women Live Score, Match 6 of ICC Women's T20 World Cup Africa Qualifier, 2023