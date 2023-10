Delhi vs Karnataka Live Score: Match 63 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2023 to start at 11:00 AM

Delhi vs Karnataka Live Score: Welcome to the live coverage of Match 63 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2023. Match will start on 21 Oct 2023 at 11:00 AM

Venue : Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun



Delhi squad -

Ayush Badoni, Himmat Singh, Jonty Sidhu, Kshitiz Sharma, Priyansh Arya, Yash Dhull, Dev Lakra, Lalit Yadav, Pranshu Vijayran, Anuj Rawat, Lakshay Thareja, Harshit Rana, Hrithik Shokeen, Ishant Sharma, Mayank Yadav, Navdeep Saini, Shivank Vashisht, Suyash Sharma, Vaibhav Sharma

Karnataka squad -

Abhinav Manohar, Devdutt Padikkal, Manish Pandey, Mayank Agarwal, Ravikumar Samarth, Krishnappa Gowtham, Manoj Bhandage, Shubhang Hegde, BR Sharath, Krishnan Shrijith, LR Chethan, Prasidh Krishna, Pravin Dubey, Vasuki Koushik, Vidwath Kaverappa, Vyshak Vijay Kumar

Delhi vs Karnataka Live Score, Match 63 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2023