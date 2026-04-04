Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Highlights: Rajasthan Royals beat Gujarat Titans by 6 runs
- 5:55 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals beat Gujarat Titans by 6 runs
- 5:54 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 204/8 after 20 overs
- 5:52 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Rashid Khan is out and Gujarat Titans at 204/8 after 19.5 overs
- 5:41 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 196/7 after 18 overs
- 5:39 PM IST, Apr 4Kagiso Rabada smashed a Six on Sandeep Sharma bowling . Gujarat Titans at 192/7 after 17.3 overs
- 5:37 PM IST, Apr 4Rashid Khan smashed a Four on Sandeep Sharma bowling . Gujarat Titans at 185/7 after 17.1 overs
- 5:34 PM IST, Apr 4Rashid Khan smashed a Four on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 176/7 after 16.2 overs
- 5:29 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 171/7 after 16 overs
- 5:28 PM IST, Apr 4Kagiso Rabada smashed a Six on Jofra Archer bowling . Gujarat Titans at 170/7 after 15.4 overs
- 5:24 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 161/7 after 15 overs
- 5:24 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Rashid Khan is out and Gujarat Titans at 161/7 after 14.5 overs
- 5:23 PM IST, Apr 4Rashid Khan smashed a Four on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 159/6 after 14.4 overs
- 5:21 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Rahul Tewatia is out and Gujarat Titans at 155/6 after 14.3 overs
- 5:20 PM IST, Apr 4Rahul Tewatia smashed a Six on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 155/5 after 14.2 overs
- 5:19 PM IST, Apr 4Rahul Tewatia smashed a Four on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 149/5 after 14.1 overs
- 5:18 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 145/5 after 14 overs
- 5:18 PM IST, Apr 4Shahrukh Khan smashed a Four on Nandre Burger bowling . Gujarat Titans at 145/5 after 13.6 overs
- 5:17 PM IST, Apr 4Shahrukh Khan smashed a Six on Nandre Burger bowling . Gujarat Titans at 141/5 after 13.4 overs
- 5:11 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 133/4 after 13 overs
- 5:09 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Washington Sundar is out and Gujarat Titans at 131/4 after 12.3 overs
- 5:08 PM IST, Apr 4Washington Sundar smashed a Four on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 131/3 after 12.2 overs
- 5:07 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Glenn Phillips is out and Gujarat Titans at 127/3 after 12.1 overs
- 5:05 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 127/2 after 12 overs
- 5:05 PM IST, Apr 4Jos Buttler smashed a Four on Tushar Deshpande bowling . Gujarat Titans at 127/2 after 11.6 overs
- 5:04 PM IST, Apr 4Jos Buttler smashed a Four on Tushar Deshpande bowling . Gujarat Titans at 123/2 after 11.5 overs
- 5:02 PM IST, Apr 4Jos Buttler smashed a Four on Tushar Deshpande bowling . Gujarat Titans at 117/2 after 11.2 overs
- 5:00 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 112/2 after 11 overs
- 5:00 PM IST, Apr 4Jos Buttler smashed a Four on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 112/2 after 10.6 overs
- 4:58 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Sai Sudharsan is out and Gujarat Titans at 107/2 after 10.4 overs
- 4:55 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 103/1 after 10 overs
- 4:55 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Four on Nandre Burger bowling . Gujarat Titans at 103/1 after 9.6 overs
- 4:53 PM IST, Apr 4Jos Buttler smashed a Four on Nandre Burger bowling . Gujarat Titans at 98/1 after 9.3 overs
- 4:50 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 92/1 after 9 overs
- 4:49 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Six on Ravindra Jadeja bowling . Gujarat Titans at 92/1 after 8.5 overs
- 4:47 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Four on Ravindra Jadeja bowling . Gujarat Titans at 84/1 after 8.3 overs
- 4:42 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 78/1 after 8 overs
- 4:42 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Kumar Kushagra is out and Gujarat Titans at 78/1 after 7.6 overs
- 4:39 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Four on Riyan Parag bowling . Gujarat Titans at 71/0 after 7.1 overs
- 4:37 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 67/0 after 7 overs
- 4:35 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Four on Ravindra Jadeja bowling . Gujarat Titans at 60/0 after 6.1 overs
- 4:34 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 56/0 after 6 overs
- 4:33 PM IST, Apr 4Kumar Kushagra smashed a Four on Sandeep Sharma bowling . Gujarat Titans at 56/0 after 5.4 overs
- 4:31 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Four on Sandeep Sharma bowling . Gujarat Titans at 51/0 after 5.2 overs
- 4:29 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 45/0 after 5 overs
- 4:26 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Four on Tushar Deshpande bowling . Gujarat Titans at 44/0 after 4.1 overs
- 4:25 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 40/0 after 4 overs
- 4:22 PM IST, Apr 4Kumar Kushagra smashed a Four on Sandeep Sharma bowling . Gujarat Titans at 38/0 after 3.2 overs
- 4:20 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 32/0 after 3 overs
- 4:20 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Four on Jofra Archer bowling . Gujarat Titans at 32/0 after 2.6 overs
- 4:18 PM IST, Apr 4Kumar Kushagra smashed a Four on Jofra Archer bowling . Gujarat Titans at 27/0 after 2.3 overs
- 4:16 PM IST, Apr 4Gujarat Titans at 22/0 after 2 overs
- 4:14 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Four on Nandre Burger bowling . Gujarat Titans at 21/0 after 1.2 overs
- 4:10 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Four on Jofra Archer bowling . Gujarat Titans at 15/0 after 0.6 overs
- 4:08 PM IST, Apr 4Sai Sudharsan smashed a Six on Jofra Archer bowling . Gujarat Titans at 11/0 after 0.2 overs
- 3:50 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 210/6 after 20 overs
- 3:50 PM IST, Apr 4Ravindra Jadeja smashed a Four on Mohammed Siraj bowling . Rajasthan Royals at 210/6 after 19.6 overs
- 3:46 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Dhruv Jurel is out and Rajasthan Royals at 205/6 after 19.3 overs
- 3:45 PM IST, Apr 4Dhruv Jurel smashed a Four on Mohammed Siraj bowling . Rajasthan Royals at 205/5 after 19.1 overs
- 3:44 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 201/5 after 19 overs
- 3:43 PM IST, Apr 4Dhruv Jurel smashed a Six on Prasidh Krishna bowling . Rajasthan Royals at 200/5 after 18.4 overs
- 3:39 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 190/5 after 18 overs
- 3:35 PM IST, Apr 4Dhruv Jurel smashed a Six on Ashok Sharma bowling . Rajasthan Royals at 183/5 after 17.1 overs
- 3:34 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 177/5 after 17 overs
- 3:32 PM IST, Apr 4Dhruv Jurel smashed a Six on Kagiso Rabada bowling . Rajasthan Royals at 173/5 after 16.3 overs
- 3:28 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Donovan Ferreira is out and Rajasthan Royals at 166/5 after 16.1 overs
- 3:28 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 166/4 after 16 overs
- 3:23 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Shimron Hetmyer is out and Rajasthan Royals at 165/4 after 15.3 overs
- 3:22 PM IST, Apr 4Shimron Hetmyer smashed a Four on Ashok Sharma bowling . Rajasthan Royals at 165/3 after 15.2 overs
- 3:20 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 160/3 after 15 overs
- 3:17 PM IST, Apr 4Dhruv Jurel smashed a Six on Rashid Khan bowling . Rajasthan Royals at 155/3 after 14.1 overs
- 3:15 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 148/3 after 14 overs
- 3:15 PM IST, Apr 4Shimron Hetmyer smashed a Six on Prasidh Krishna bowling . Rajasthan Royals at 148/3 after 13.6 overs
- 3:13 PM IST, Apr 4Shimron Hetmyer smashed a Six on Prasidh Krishna bowling . Rajasthan Royals at 142/3 after 13.5 overs
- 3:07 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Riyan Parag is out and Rajasthan Royals at 135/3 after 13.2 overs
- 3:06 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 134/2 after 13 overs
- 3:05 PM IST, Apr 4Riyan Parag smashed a Six on Kagiso Rabada bowling . Rajasthan Royals at 132/2 after 12.4 overs
- 3:02 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Yashasvi Jaiswal is out and Rajasthan Royals at 126/2 after 12.3 overs
- 3:02 PM IST, Apr 4Yashasvi Jaiswal smashed a Four on Kagiso Rabada bowling . Rajasthan Royals at 126/1 after 12.2 overs
- 3:00 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 122/1 after 12 overs
- 3:00 PM IST, Apr 4Dhruv Jurel smashed a Six on Mohammed Siraj bowling . Rajasthan Royals at 122/1 after 11.6 overs
- 2:57 PM IST, Apr 4Yashasvi Jaiswal smashed a Four on Mohammed Siraj bowling . Rajasthan Royals at 111/1 after 11.2 overs
- 2:51 PM IST, Apr 4Dhruv Jurel smashed a Four on Rashid Khan bowling . Rajasthan Royals at 101/1 after 10.1 overs
- 2:50 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 97/1 after 10 overs
- 2:48 PM IST, Apr 4Dhruv Jurel smashed a Four on Ashok Sharma bowling . Rajasthan Royals at 96/1 after 9.2 overs
- 2:46 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 92/1 after 9 overs
- 2:43 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 80/1 after 8 overs
- 2:43 PM IST, Apr 4Yashasvi Jaiswal smashed a Four on Prasidh Krishna bowling . Rajasthan Royals at 80/1 after 7.6 overs
- 2:37 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 74/1 after 7 overs
- 2:31 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 69/0 after 6 overs
- 2:30 PM IST, Apr 4Yashasvi Jaiswal smashed a Four on Prasidh Krishna bowling . Rajasthan Royals at 68/0 after 5.4 overs
- 2:29 PM IST, Apr 4Yashasvi Jaiswal smashed a Six on Prasidh Krishna bowling . Rajasthan Royals at 64/0 after 5.3 overs
- 2:26 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 57/0 after 5 overs
- 2:19 PM IST, Apr 4Vaibhav Sooryavanshi smashed a Four on Kagiso Rabada bowling . Rajasthan Royals at 37/0 after 3.2 overs
- 2:16 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 32/0 after 3 overs
- 2:14 PM IST, Apr 4Yashasvi Jaiswal smashed a Four on Mohammed Siraj bowling . Rajasthan Royals at 32/0 after 2.4 overs
- 2:12 PM IST, Apr 4Yashasvi Jaiswal smashed a Four on Mohammed Siraj bowling . Rajasthan Royals at 27/0 after 2.2 overs
- 2:11 PM IST, Apr 4Yashasvi Jaiswal smashed a Six on Mohammed Siraj bowling . Rajasthan Royals at 23/0 after 2.1 overs
- 2:10 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 17/0 after 2 overs
- 2:05 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals at 10/0 after 1 overs
- 2:05 PM IST, Apr 4Vaibhav Sooryavanshi smashed a Four on Mohammed Siraj bowling . Rajasthan Royals at 9/0 after 0.4 overs
- 2:03 PM IST, Apr 4Vaibhav Sooryavanshi smashed a Four on Mohammed Siraj bowling . Rajasthan Royals at 5/0 after 0.2 overs
- 1:39 PM IST, Apr 4Rajasthan Royals Playing XI
- 1:39 PM IST, Apr 4Gujarat Titans Playing XI
- 1:09 PM IST, Apr 4Welcome to the live coverage of Match 9 of Indian Premier League, 2026
First Innings
Rajasthan Royals Score - 210/6 in 20.0 overs
Rajasthan Royals batting performance
Dhruv Jurel 75(42)
Yashasvi Jaiswal 55(36)
Kagiso Rabada 4-42-2
Ashok Sharma 4-37-1
Second Innings
Gujarat Titans Score - 204/8 in 20.0 overs
Gujarat Titans batting performance
Sai Sudharsan 73(44)
Jos Buttler 26(14)
Ravi Bishnoi 4-41-4
Tushar Deshpande 3-24-1
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Rajasthan Royals beat Gujarat Titans by 6 runs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: That's it, it's all over.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Gujarat Titans at 204/8 after 20 overs
Gujarat Titans
Ashok Sharma 0 (1)
Kagiso Rabada 23 (16)
Rajasthan Royals
Tushar Deshpande 1/24 (3)
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: It’s a Wicket. Rashid Khan is out and Gujarat Titans at 204/8 after 19.5 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: OUT! c Jofra Archer b Tushar Deshpande.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Gujarat Titans at 196/7 after 18 overs
Gujarat Titans
Rashid Khan 21 (11)
Kagiso Rabada 20 (10)
Rajasthan Royals
Sandeep Sharma 0/34 (3)
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Kagiso Rabada smashed a Six on Sandeep Sharma bowling . Gujarat Titans at 192/7 after 17.3 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: SIX! Kagiso Rabada is playing a blinder right now.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Rashid Khan smashed a Four on Sandeep Sharma bowling . Gujarat Titans at 185/7 after 17.1 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: FOUR! Oh, this is impressive from the GT lower order.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Rashid Khan smashed a Four on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 176/7 after 16.2 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: FOUR! This chase is still very much alive.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Gujarat Titans at 171/7 after 16 overs
Gujarat Titans
Rashid Khan 8 (5)
Kagiso Rabada 8 (4)
Rajasthan Royals
Jofra Archer 0/35 (3)
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Kagiso Rabada smashed a Six on Jofra Archer bowling . Gujarat Titans at 170/7 after 15.4 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: SIX! Oh, that's a clean strike from KG!
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Gujarat Titans at 161/7 after 15 overs
Gujarat Titans
Kagiso Rabada 0 (1)
Rashid Khan 6 (2)
Rajasthan Royals
Ravi Bishnoi 4/31 (3)
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: It’s a Wicket. Rashid Khan is out and Gujarat Titans at 161/7 after 14.5 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: OUT! run out (Ravindra Jadeja / Dhruv Jurel).
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Rashid Khan smashed a Four on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 159/6 after 14.4 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: FOUR! Oh, almost a five-for for Bishnoi. How has that missed the stumps?
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: It’s a Wicket. Rahul Tewatia is out and Gujarat Titans at 155/6 after 14.3 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: OUT! c Dhruv Jurel b Ravi Bishnoi.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Rahul Tewatia smashed a Six on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 155/5 after 14.2 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: SIX! Innovative and mighty effective!
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Rahul Tewatia smashed a Four on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 149/5 after 14.1 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: FOUR! Races away. The one that makes the bowler scratch his head as there was nothing wrong with the ball.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Gujarat Titans at 145/5 after 14 overs
Gujarat Titans
Shahrukh Khan 11 (4)
Rahul Tewatia 2 (3)
Rajasthan Royals
Nandre Burger 1/29 (3)
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Shahrukh Khan smashed a Four on Nandre Burger bowling . Gujarat Titans at 145/5 after 13.6 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: FOUR! Neatly done! A well-directed short ball coming in and around the bodyline. Shahrukh Khan deals with it by arching back. Uses the pace and ramps it over the keeper for a boundary.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Shahrukh Khan smashed a Six on Nandre Burger bowling . Gujarat Titans at 141/5 after 13.4 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: SIX! Wow, what a sound off the bat.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Gujarat Titans at 133/4 after 13 overs
Gujarat Titans
Jos Buttler 26 (13)
Rahul Tewatia 1 (2)
Rajasthan Royals
Ravi Bishnoi 3/15 (2)
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: It’s a Wicket. Washington Sundar is out and Gujarat Titans at 131/4 after 12.3 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: OUT! CAUGHT! The slide continues for the Titans.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Washington Sundar smashed a Four on Ravi Bishnoi bowling . Gujarat Titans at 131/3 after 12.2 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: FOUR! A good way to get off the mark!
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: It’s a Wicket. Glenn Phillips is out and Gujarat Titans at 127/3 after 12.1 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: OUT! IN THE AIR AND CAUGHT! Bishnoi gets his second and Deep Dasgupta on air mentions that he completes 200 T20 wickets and is the youngest Indian to do so.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Gujarat Titans at 127/2 after 12 overs
Gujarat Titans
Jos Buttler 25 (12)
Glenn Phillips 3 (3)
Rajasthan Royals
Tushar Deshpande 0/20 (2)
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Jos Buttler smashed a Four on Tushar Deshpande bowling . Gujarat Titans at 127/2 after 11.6 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: FOUR! Dismissed out of his presence!
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: Jos Buttler smashed a Four on Tushar Deshpande bowling . Gujarat Titans at 123/2 after 11.5 overs
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live Score: FOUR! That's top shot, in total control.