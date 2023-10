Meghalaya vs Mumbai Live Score: Match 22 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2023 to start at 11:00 AM

Meghalaya vs Mumbai Live Score: Welcome to the live coverage of Match 22 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2023. Match will start on 17 Oct 2023 at 11:00 AM

Venue : Sawai Mansingh Stadium, Jaipur



Meghalaya squad -

Anish Charak, Kilco Marak, Mewada Shylla, Arien Sangma, Rajesh B Bishnoi, Nakul Verma, Akash Choudhary, Amiangshu Sen, Chengkam Sangma, Junjun Sangma, Larry Sangma, Ram Gurung, Riboklang Hynniewta, Sanvert Kurkalang, Sylvester Mylliempdah

Mumbai squad -

Ajinkya Rahane, Ajit Yadav, Angkrish Raghuvanshi, Sarfaraz Khan, Yashasvi Jaiswal, Sairaj Patil, Shams Mulani, Shivam Dube, Hardik Tamore, Prasad Pawar, Atharva Ankolekar, Dhawal Kulkarni, Mohit Avasthi, Royston Dias, Tanush Kotian, Tushar Deshpande

