Weekend Planner (May 2-3): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City’s Weekend Planner for May 2 (Saturday) and May 3 (Sunday).

Published on: Apr 30, 2026 03:14 pm IST
By HT Correspondent
FLICK FIX

Watch The Devil Wears Prada 2 at the theatres this week as actors Meryl Streep, Anne Hathaway, and Stanley Tucci cast their magic.

Where: In theatres

Time: All day

The Devil Wears Prada 2

Cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci

Ek Din

Cast: Sai Pallavi, Junaid Khan, Kavin Dave, Kunal Kapoor

Raja Shivaji

Cast: Riteish Deshmukh, Sanjay Dutt, Vidya Balan, Abhishek Bachchan, Genelia Deshmukh

BITE STOP

Saturday

Lunch at Dharampur Haveli Experience (kite-flying, high tea, lunch)

Where: Dharampura Haveli, Chandni Chowk, near Jama Masjid Gate No 3

Time: Noon to 3pm

Sunday

Peppa Pig Themed Sunday Brunch

Where: The Weekend Stud Farm , Sector 16B, Greater Noida

Time: Noon to 3pm

PLAY DATE

Saturday

Kahanibaaz ft Ashish Vidyarthi

Where: Aiwan-E-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House

Time: 8pm

Copenhagen

Where: Akshara Theatre, 11-B, Baba Kharak Singh Marg

Time: 3.30pm & 6.30pm

 
meryl streep
