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Weekend Planner (November 14 and 15): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Read HT City’s Weekend Planner for November 14 (Saturday) and November 15 (Sunday).

Published on: Nov 12, 2026, 14:58:02 IST
By HT Correspondent
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FLICK FIX

At the theatres this weekend, watch I play Rocky starring Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne.
At the theatres this weekend, watch I play Rocky starring Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne.

SATURDAY-SUNDAY 

Where: In theatres

Time: All day

I Play Rocky

Cast: Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne

Ghost Soldier

Cast: Garret Dillahunt, Jim Caviezel, Shea Whigham

Wildwood

Cast: Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett

BITE STOP

SATURDAY-SUNDAY

Korean Culinary Festival

Where: Café, Hyatt Regency Delhi, Bhikaji Cama Place

Time: 12:30 PM – 3:00 PM (Lunch) 7:00 PM – 11:00 PM (Dinner)

The art of sushi making

Where: Deja Brew, Block M, Greater Kailash II

Time: 1 PM to 2:30 PM

GROOVE IT

SATURDAY

Kamakshi Khanna Live

Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Saket

Time: 8.30pm

Wax For Joy FT. Dave Switch & Nakul

Where: Top Banana, M-5, Greater Kailash II

Time: 9pm

SUNDAY

Braindance Ft. Chintan Kalra

Where: Bigfuz - Jampad, Sound Rental, Humayunpur, Safdarjung Enclave

Time: 6pm

SATURDAY-SUNDAY 

Anant Utsav — Folk, Tribal Arts & Craft Festival

Where: Amphitheatre, Sunder Nursery, Nizamuddin

Time: 5.30pm to 9.30pm

PLAY DATE

SATURDAY

Dastan-E-Akhtari

Where: The Immersion Room, E5, DLF Phase I, Sector 26A, Gurugram

SUNDAY

Harsh-O-Ullas Ft. Harsh Gujral

Where: Kedarnath Sahni Auditorium, Press Enclave, Ajmeri Gate

Time: 7.30pm

Prothoma Ppandav Bodhu

Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

Time: 7.30pm

POWER HOUR

SATURDAY-SUNDAY

Air Rifle Live Shooting

Where: Triggerline Shooting Range, Block G, Bank Road Vikaspuri

Time: 3.30pm to 6.30pm

For more, follow @htcity.delhijunction

 
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Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (November 14 and 15): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out
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