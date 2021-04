71 express, unreserved trains to run from April 5 on these routes

Railways minister Piyush Goyal said on Friday the Indian Railways will start 71 unreserved train services from April 5 for safe and comfortable travel for the passengers. Piyush Goyal released the list of these 71 trains that will be run by Northern Railway on Twitter.

"In addition to the transport facilities for passengers, Railways is going to start 71 unreserved train services from 5th April. These trains will ensure safe and comfortable travel of passengers," Piyush Goyal tweeted.

The ministry of railways also announced the introduction of a weekly Rajdhani Superfast Special train between Hazrat Nizamuddin in Delhi and Secunderabad by increasing passenger amenities that will run from April 4. The train will run from Delhi every Sunday and from Secunderabad on Wednesday, the ministry informed.

Here is the list of express or unreserved trains which will from run April 5:

1. 04335 Moradabad- Ghaziabad

2. 04336 Ghaziabad- Moradabad

3. 04327 Sitapur City- Kanpur

4. 04328 Kanpur- Sitapur City

5. 04329 Sitapur City -Shahjehanpur

6. 04330 Shahjehanpur- Stapur City

7. 04334 Najibabad-Gajrola

8. 04333 Gajrola- Najibabad

9. 04523 Saharanpur-Nangaldam

10. 04524 Nangaldam- Ambala

11. 04532 Ambala-Saharanpur

12. 04263 Varanasi- Sultanpur

13. 04264 Sultanpur-Varanasi

14. 04267 Varanasi- Pratapgarh

15. 04268 Pratapgarh- Varanasi

16. 04641Jalandhar City- Pathankot

17. 04642 Pathankot- Jalandhar City

18. 04626 Ferozpur- Ludhiana

19. 04625 Ludhiana- Ferozpur

20. 04627 Ferozpur- Fazilka

21. 04628 Fazilka- Ferozpur

22. 04629 Lidhiana- Lohain Khas

23. 04630 LohianKhas- Ludhiana

24. 04632 Fazilka- Bhatinda

25. 04631 Bhatinda- Fazilka

26. 04643 Ferozpur- Fazilka

27. 04644 Fazilka- Ferozpur

28. 04647 Pathankot- Baijnath Paprola

29. 04648 Baijnath Paprola- Pathankot

30. 04658 Ferozpur- Bhatinda

31. 04657 Bhatinda- Ferozpur

32. 04659 Amritsar- Pathankot

33. 04460 Pathankpt- Amritsar

34. 04461 Delhi- Rohtak

35. 04462 Rohtak- Delhi

36. 04456 Rohtak- Delhi

37. 04455 NewDelhi-Ghaziabad

38. 04469 Rewari- Delhi

39. 04470 Delhi- Rewari

40. 04430 Saharanpur- Shamli-Delhi

41. 04429 Delhi-Shamli-Saharanpur

42. 04452 Kurukshetra- Delhi

43. 04451 Delhi- Panipat

44. 04453 NewDelhi- Rohtak

45. 04454 Rohtak- NewDelhi

46. 04450 Panipat- NewDelhi

47. 04449 NewDelhi- Kurukshetra

48. 04437 Palwal- Shakurbasti

49. 04457 Rohtak- Delhi

50. 04447 Ghaziabad- NewDelhi

51. 04438 New Delhi- Palwal

52. 04439 Palwal- Ghaziabad

53. 04435 Rewari- Meerut Cantt

54. 04436 Meerut Cantt- Rewari

55. 04441 Ghaziabad- NewDelhi

56. 04442 NewDelhi- Ghaziabad

57. 04440 NewDelhi- Palwal

58. 04446 Shakurbasti- Palwal

59. 04445 Palwal- New Delhi

60. 04465 Delhi- Shamli

61. 04446 Shamli- Delhi

62. 04433 Delhi- Rewari

63. 04434 Rewari- Delhi

64. 04432 Jakhal- Delhi

65. 04431 Delhi- Jalhal

66. 04471 Ghaziabad- Panipat

67. 04472 Panipat-Gjhaziabaz

68. 04459 Delhi- Saharanpur

69. 04460 Saharanpur- Delhi

70. 04444 NewDelhi- Ghaziabad

71. 04443 Ghaziabad- NewDelhi