    Bihar assembly election 2025: BJP's full list of candidates, first 71 announced

    The NDA alliance, of which the BJP is a part, recently announced its seat-sharing formula; BJP and CM Nitish Kumar's JD(U) are contesting 101 seats each

    Published on: Oct 14, 2025 3:28 PM IST
    By HT News Desk
    The Bharatiya Janata Party on Tuesday announced its first list of candidates for the Bihar assembly election 2025.

    The first BJP list of candidates has 71 names (File Photo / Representational Image)
    Incumbent deputy chief ministers Samrat Choudhary and Vijay Kumar Sinha will be fielded from the Tarapur and Lakhisarai assembly constituencies, respectively.

    The first list has 71 names, and 30 more are yet to be announced.

    The NDA alliance, of which the BJP is a part, recently announced its seat-sharing formula. The BJP and chief minister Nitish Kumar's JDU are contesting 101 seats each, with the rest going to other allies.

    Here is the full BJP list of candidates for the Bihar assembly election:

    Bihar assembly election: BJP list of candidates

    1. Bettiah - Renu Devi
    2. Raxaul -Pramod Kumar Sinha
    3. Pipra - Shyambabu Prasad Yadav
    4. Madhuban -Rana Randhir Singh
    5. Motihari -Pramod Kumar
    6. Dhaka - Pawan Jaiswal
    7. Riga - Baidyanath Prasad
    8. Bathnaha (SC) - Anil Kumar Ram
    9. Parihar - Gayatri Devi
    10. Sitamarhi - Sunil Kumar Pintu
    11. Benipatti - Vinod Narayan Jha
    12. Khajauli - Arun Shankar Prasad
    13. Bisfi - Haribhushan Thakur Bachaul
    14. Rajnagar (SC) - Sujeet Paswan
    15. Jhanjharpur - Nitish Mishra
    16. Chhatapur - Neeraj Kumar Singh Bablu
    17. Narpatganj - Devanti Yadav
    18. Forbesganj - Vidya Sagar Keshri
    19. Sikti - Vijay Kumar Mandal
    20. Kishanganj - Sweety Singh
    21. Banmankhi (SC) - Krishna Kumar Rishi
    22. Purnia - Vijay Kumar Khemka
    23. Katihar - Tarkishore Prasad
    24. Pranpur - Nisha Singh
    25. Korha (SC) - Kavita Devi
    26. Saharsa - Alok Ranjan Jha
    27. Gaura Bauram - Sujit Kumar Singh
    28. Darbhanga - Sanjay Saraogi
    29. Keoti - Murari Mohan Jha
    30. Jale - Jibesh Kumar Mishra
    31. Aurai - Rama Nishad
    32. Kurhani - Kedar Prasad Gupta
    33. Baruraj - Arun Kumar Singh
    34. Sahebganj - Raju Kumar Singh
    35. Baikunthpur - Mithilesh Tiwari
    36. Siwan - Mangal Pandey
    37. Daraundha - Kanjeet Singh
    38. Goriyakothi - Devesh Kant Singh
    39. Taraiya - Janak Singh
    40. Amnour - Krishan Kumar Mantoo
    41. Hajipur - Awadhesh Singh
    42. Lalganj - Sanjay Kumar Singh
    43. Patepur (SC) - Lakhendra Kumar Raushan
    44. Mohiuddinnagar - Rajesh Kumar Singh
    45. Bachhwara - Surendra Mehta
    46. Teghra - Rajnish Kumar
    47. Begusarai - Kundan Kumar
    48. Bhagalpur - Rohit Pandey
    49. Banka - Ram Narayan Mandal
    50. Katoria (ST) - Puran Lal Tudu
    51. Tarapur - Samrat Chaudhary
    52. Munger - Kumar Pranay
    53. Lakhisarai - Vijay Kumar Sinha
    54. Biharsharif- Dr Sunil Kumar
    55. Digha - Sanjiv Chaurasia
    56. Bankipur - Nitin Nabin
    57. Kumhrar - Sanjay Gupta
    58. Patna Sahib - Ratnesh Kushwaha
    59. Danapur - Ramkripal Yadav
    60. Bikram - Siddharth Saurav
    61. Barhara - Raghvendra Pratap Singh
    62. Arrah - Sanjay Singh "Tiger"
    63. Tarari - Vishal Prashant
    64. Arwal - Manoj Sharma
    65. Aurangabad - Trivikram Singh
    66. Gurua - Upendra Dangi
    67. Gaya Town- Dr Prem Kumar
    68. Wazirganj - Birendra Singh
    69. Hisua - Anil Singh
    70. Warsaliganj - Aruna Devi
    71. Jamui- Shreyasi Singh
    © 2025 HindustanTimes