Bihar assembly election 2025: BJP's full list of candidates, first 71 announced

The Bharatiya Janata Party on Tuesday announced its first list of candidates for the Bihar assembly election 2025.
Incumbent deputy chief ministers Samrat Choudhary and Vijay Kumar Sinha will be fielded from the Tarapur and Lakhisarai assembly constituencies, respectively.
The first list has 71 names, and 30 more are yet to be announced.
The NDA alliance, of which the BJP is a part, recently announced its seat-sharing formula. The BJP and chief minister Nitish Kumar's JDU are contesting 101 seats each, with the rest going to other allies.
Here is the full BJP list of candidates for the Bihar assembly election:
Bihar assembly election: BJP list of candidates
- Bettiah - Renu Devi
- Raxaul -Pramod Kumar Sinha
- Pipra - Shyambabu Prasad Yadav
- Madhuban -Rana Randhir Singh
- Motihari -Pramod Kumar
- Dhaka - Pawan Jaiswal
- Riga - Baidyanath Prasad
- Bathnaha (SC) - Anil Kumar Ram
- Parihar - Gayatri Devi
- Sitamarhi - Sunil Kumar Pintu
- Benipatti - Vinod Narayan Jha
- Khajauli - Arun Shankar Prasad
- Bisfi - Haribhushan Thakur Bachaul
- Rajnagar (SC) - Sujeet Paswan
- Jhanjharpur - Nitish Mishra
- Chhatapur - Neeraj Kumar Singh Bablu
- Narpatganj - Devanti Yadav
- Forbesganj - Vidya Sagar Keshri
- Sikti - Vijay Kumar Mandal
- Kishanganj - Sweety Singh
- Banmankhi (SC) - Krishna Kumar Rishi
- Purnia - Vijay Kumar Khemka
- Katihar - Tarkishore Prasad
- Pranpur - Nisha Singh
- Korha (SC) - Kavita Devi
- Saharsa - Alok Ranjan Jha
- Gaura Bauram - Sujit Kumar Singh
- Darbhanga - Sanjay Saraogi
- Keoti - Murari Mohan Jha
- Jale - Jibesh Kumar Mishra
- Aurai - Rama Nishad
- Kurhani - Kedar Prasad Gupta
- Baruraj - Arun Kumar Singh
- Sahebganj - Raju Kumar Singh
- Baikunthpur - Mithilesh Tiwari
- Siwan - Mangal Pandey
- Daraundha - Kanjeet Singh
- Goriyakothi - Devesh Kant Singh
- Taraiya - Janak Singh
- Amnour - Krishan Kumar Mantoo
- Hajipur - Awadhesh Singh
- Lalganj - Sanjay Kumar Singh
- Patepur (SC) - Lakhendra Kumar Raushan
- Mohiuddinnagar - Rajesh Kumar Singh
- Bachhwara - Surendra Mehta
- Teghra - Rajnish Kumar
- Begusarai - Kundan Kumar
- Bhagalpur - Rohit Pandey
- Banka - Ram Narayan Mandal
- Katoria (ST) - Puran Lal Tudu
- Tarapur - Samrat Chaudhary
- Munger - Kumar Pranay
- Lakhisarai - Vijay Kumar Sinha
- Biharsharif- Dr Sunil Kumar
- Digha - Sanjiv Chaurasia
- Bankipur - Nitin Nabin
- Kumhrar - Sanjay Gupta
- Patna Sahib - Ratnesh Kushwaha
- Danapur - Ramkripal Yadav
- Bikram - Siddharth Saurav
- Barhara - Raghvendra Pratap Singh
- Arrah - Sanjay Singh "Tiger"
- Tarari - Vishal Prashant
- Arwal - Manoj Sharma
- Aurangabad - Trivikram Singh
- Gurua - Upendra Dangi
- Gaya Town- Dr Prem Kumar
- Wazirganj - Birendra Singh
- Hisua - Anil Singh
- Warsaliganj - Aruna Devi
- Jamui- Shreyasi Singh