French Open 2026 draw guide: Schedule, seeds, wildcards, confirmed players and live streaming details

The second Grand Slam season is upon us with the 2026 French Open slated to get underway on Sunday, May 24, at Stade Roland Garros in Paris. Ahead of the start of the tournament, the organisers will announce the singles draw, which will take place in the French capital on Thursday, May 21.

World No. 1 Jannik Sinner arrives in Paris as the overwhelming favourite in the men's singles draw. The Italian is currently on a 29-match winning streak, which includes a run to a title haul at five ATP Masters 1000 events this season: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, and Rome. He came close to clinching the major on the Parisian red dirt last year, before a sensational come-from-behind win saw Carlos Alcaraz win the title in the final. However, the Spaniard won't be around this time in Paris, as he continues to recover from a wrist injury that saw him miss the second-half of the clay-court season this time, and has ruled himself out of Wimbledon as well.

Nonetheless, Sinner will face tough challenges from Novak Djokovic, who will remain in the hunt for his 25th slam, and Alexander Zverev, who will target his first major crown after being one set from the title in 2024. Meanwhile, former Roland Garros champion Stan Wawrinka and Frenchman Gael Monfils are set for their final appearances in the draw.

The women's draw will be full of potential this time. Defending champion Coco Gauff has not had a great clay-court season this time and will face a threat from last year's runner-up, Aryna Sabalenka, four-time Roland-Garros winner Iga Swiatek, and a rejuvenated Elina Svitolina, who won her biggest title in eight years on the clay in Rome last week. Here's everything you need to know: French Open 2026 Live streaming details

When is the French Open 2026 draw?

The French Open draw will take place on Thursday 21 May at 5:30 pm IST.

Where can the French Open 2026 draw be streamed?

The live streaming of the French Open 2026 draw will be available on the Roland Garros YouTube channel.

French Open 2026 women’s seeds and full entry list:

Aryna Sabalenka -

Elena Rybakina KAZ

Iga Swiatek POL

Coco Gauff USA

Jessica Pegula USA

Amanda Anisimova USA

Elina Svitolina UKR

Mirra Andreeva —

Victoria Mboko CAN

Karolina Muchova CZE

Belinda Bencic SUI

Linda Noskova CZE

Jasmine Paolini ITA

Ekaterina Alexandrova —

Marta Kostyuk UKR

Naomi Osaka JPN

Iva Jovic USA

Sorana Cirstea ROU

Madison Keys USA

Liudmila Samsonova —

Clara Tauson DEN

Anna Kalinskaya —

Elise Mertens BEL

Leylah Fernandez CAN

Diana Shnaider —

Hailey Baptiste USA

Marie Bouzkova CZE

Anastasia Potapova AUT

Jelena Ostapenko LAT

Ann Li USA

Cristina Bucsa ESP

Xinyu Wang CHN

Remaining draw

Jaqueline Cristian ROU

Maya Joint AUS

Sara Bejlek CZE

Katerina Siniakova CZE

Emma Raducanu GBR

Alexandra Eala PHI

Emma Navarro USA

Elisabetta Cocciaretto ITA

Janice Tjen INA

Barbora Krejcikova CZE

Tereza Valentova CZE

Dayana Yastremska UKR

Laura Siegemund GER

Mccartney Kessler USA

Maria Sakkari GRE

Magdalena Frech POL

Lois Boisson FRA

Jessica Bouzas Maneiro ESP

Tatjana Maria GER

Qinwen Zheng CHN

Yuliia Starodubtseva UKR

Talia Gibson AUS

Caty McNally USA

Magda Linette POL

Anna Bondar HUN

Zeynep Sonmez TUR

Antonia Ruzic CRO

Daria Kasatkina AUS

Elsa Jacquemot FRA

Solana Sierra ARG

Nikola Bartunkova CZE

Oleksandra Oliynykova UKR

Panna Udvardy HUN

Katie Boulter GBR

Donna Vekic CRO

Elena-Gabriela Ruse ROU

Renata Zarazua MEX

Taylor Townsend USA

Shuai Zhang CHN

Yulia Putintseva KAZ

Petra Marcinko CRO

Camila Osorio COL

Beatriz Haddad Maia BRA

Anastasia Zakharova —

Alycia Parks USA

Eva Lys GER

Viktorija Golubic SUI

Kimberly Birrell AUS

Anhelina Kalinina UKR

Veronika Erjavec SLO

Kamilla Rakhimova UZB

Sofia Kenin USA

Oksana Selekhmeteva

Ajla Tomljanovic AUS

Lilli Tagger AUT

Peyton Stearns USA

Simona Waltert SUI

Diane Parry FRA

Daria Snigur UKR

Tamara Korpatsch GER

Ella Seidel GER

Emiliana Arango COL

Anna Blinkova —

Hanne Vandewinkel BEL

Francesca Jones GBR

Katie Volynets USA

Moyuka Uchijima JPN

Dalma Galfi HUN

Julia Grabher AUT

Jil Teichmann SUI

Sara Sorribes Tormo ESP

Danka Kovinic MNE

Women’s wildcards:

Clara Burel (FRA / Age 25)

Ksenia Efremova (FRA / Age 17 / No.623)

Fiona Ferro (FRA / Age 29 / No.197)

Léolia Jeanjean (FRA / Age 30 / No.127)

Emerson Jones (AUS / Age 17 / No.129)

Sarah Rakotomanga (FRA / Age 20 / No.159)

Alice Tubello (FRA / Age 25 / No.256)

Akasha Urhobo (USA / Age 19 / No.183)

Major absentees from the women's draw: While it is stacked with the top 32 seeds, a notable absentee will be former Wimbledon champion Marketa Vondrousova, who was charged in April by the International Tennis Integrity Agency (ITIA) with refusing a doping test after denying an officer entry to conduct it in December last year.

French Open 2026 men’s seeds and full entry list:

Seeds

Jannik Sinner ITA

Alexander Zverev GER

Novak Djokovic SRB

Felix Auger-Aliassime CAN

Ben Shelton USA

Alex de Minaur AUS

Taylor Fritz USA

Daniil Medvedev —

Alexander Bublik KAZ

Casper Ruud NOR

Jiri Lehecka CZE

Karen Khachanov —

Andrey Rublev —

Flavio Cobolli ITA

Valentin Vacherot MON

Tommy Paul USA

Francisco Cerundolo ARG

Frances Tiafoe USA

Luciano Darderi ITA

Learner Tien USA

Alejandro Davidovich Fokina ESP

Cameron Norrie GBR

Jakub Mensik CZE

Arthur Rinderknech FRA

Tomas Martin Etcheverry ARG

Arthur Fils FRA

Corentin Moutet FRA

Tallon Griekspoor NED

Brandon Nakashima USA

Ugo Humbert FRA

Joao Fonseca BRA

Alex Michelsen USA

Remaining draw

Gabriel Diallo CAN

Jaume Munar ESP

Denis Shapovalov CAN

Zizou Bergs BEL

Terence Atmane FRA

Fabian Marozsan HUN

Sebastian Korda USA

Mariano Navone ARG

Alejandro Tabilo CHI

Adrian Mannarino FRA

Tomas Machac CZE

Marin Cilic CRO

Botic van de Zandschulp NED

Ethan Quinn USA

Yannick Hanfmann GER

Nuno Borges POR

Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Marton Fucsovics HUN

Rafael Jodar ESP

Daniel Altmaier GER

Sebastian Baez ARG

Miomir Kecmanovic SRB

Alexei Popyrin AUS

Ignacio Buse PER

Zhizhen Zhang CHN

Roman Andres Burruchaga ARG

Jenson Brooksby USA

Hubert Hurkacz POL

Camilo Ugo Carabelli ARG

Raphael Collignon BEL

Lorenzo Sonego ITA

Stefanos Tsitsipas GRE

Reilly Opelka USA

Juan Manuel Cerundolo ARG

James Duckworth AUS

Alexander Blockx BEL

Kamil Majchrzak POL

Thiago Agustin Tirante ARG

Alexander Shevchenko KAZ

Marcos Giron USA

Valentin Royer FRA

Vit Kopriva CZE

Mattia Bellucci ITA

Marco Trungelliti ARG

Jan-Lennard Struff GER

Damir Dzumhur BIH

Cristian Garin CHI

Zachary Svajda USA

Thanasi Kokkinakis AUS

Eliot Spizzirri USA

Sebastian Ofner AUT

Dino Prizmic CRO

Hamad Medjedovic SRB

Aleksandar Vukic AUS

Quentin Halys FRA

Matteo Berrettini ITA

Francisco Comesana ARG

Roberto Bautista Agut ESP

Pablo Carreno Busta ESP

Alexandre Muller FRA

Patrick Kypson USA

Adolfo Daniel Vallejo PAR

Jacob Fearnley GBR

Aleksandar Kovacevic USA

Luca Van Assche FRA

Martin Landaluce ESP

Wu Yibing CHN

Rinky Hijikata AUS

Stan Wawrinka SUI

Men’s wildcards

Nishesh Basavareddy (USA / Age 21 / No.623)

Titouan Droguet (FRA / Age 24 / No.109)

Hugo Gaston (FRA / Age 25 / No.118)

Arthur Gea (FRA / Age 21 / No.143)

Moïse Kouame (FRA / Age 17 / No.313)

Gaël Monfils (FRA / Age 39 / No.222)

Clément Tabur (FRA / Age 26 / No.168)

Adam Walton (AUS / Age 27 / No.103)

Major absentee from men's draw: That will be none other than reigning champion Alcaraz. Italy's Lorenzo Musetti had also withdrawn from the tournament, which gave Wawrinka a spot in the main draw. Holger Rune and Jack Draper, both recovering from their respective injuries, will also miss out.

