...
...
...
Next StoryDown Arrow

Tennis: French Open results - collated

Tennis: French Open results - collated

Published on: May 29, 2026 03:33 am IST
AFP |
Advertisement

French Open results on Thursday, the fifth day of the 2026 tournament at Roland Garros :

Tennis: French Open results - collated

Men

2nd rd

Juan Manuel Cerundolo bt Jannik Sinner 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1

Martin Landaluce bt Vit Kopriva 1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0

Matteo Berrettini bt Arthur Rinderknech 6-4, 6-4, 6-4

Francisco Comesana bt Luciano Darderi 7-6 , 4-6, 6-4, 2-6, 6-4

Jaime Faria bt Jan-Lennard Struff 7-5, 7-6 , 6-2

Frances Tiafoe bt Hubert Hurkacz 6-7 , 7-6 , 6-4, 6-7 , 6-4

Matteo Arnaldi bt Stefanos Tsitsipas 7-6 , 5-7, 6-3, 6-2

Raphael Collignon bt Ben Shelton 6-4, 7-5, 6-4

Felix Auger-Aliassime bt Roman Andres Burruchaga 4-6, 6-0, 7-5, 6-1

Brandon Nakashima bt Luca Van Assche 6-7 , 6-4, 5-7, 6-1, 6-3

Moise Kouame bt Daniel Vallejo 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6

Alejandro Tabilo bt Valentin Vacherot - walkover

Camila Osorio bt Yulia Putintseva 7-5, 6-7 , 7-5

Maria Sakkari bt Claire Liu 6-7 , 6-3, 6-3

Maja Chwalinska bt Elise Mertens 6-4, 6-0

Diane Parry bt Ann Li 6-3, 6-4

Amanda Anisimova bt Julia Grabher 6-0 - retired

This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.

 
roland garros french open
Stay updated with the latest sports news, including latest headlines and updates from the Olympics 2024, where Indian athletes will compete for glory in Paris. Catch all the action from tennis Grand Slam tournaments, follow your favourite football teams and players with the latest match results, and get the latest on international hockey tournaments and series.
Stay updated with the latest sports news, including latest headlines and updates from the Olympics 2024, where Indian athletes will compete for glory in Paris. Catch all the action from tennis Grand Slam tournaments, follow your favourite football teams and players with the latest match results, and get the latest on international hockey tournaments and series.
Home / Sports / Tennis News / Tennis: French Open results - collated
SHARE THIS ARTICLE ON
Sign in
Sign out
Subscribe Now
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.