Tennis: French Open results - collated
Tennis: French Open results - collated
French Open results on Thursday, the fifth day of the 2026 tournament at Roland Garros :
Men
2nd rd
Juan Manuel Cerundolo bt Jannik Sinner 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1
Martin Landaluce bt Vit Kopriva 1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0
Matteo Berrettini bt Arthur Rinderknech 6-4, 6-4, 6-4
Francisco Comesana bt Luciano Darderi 7-6 , 4-6, 6-4, 2-6, 6-4
Jaime Faria bt Jan-Lennard Struff 7-5, 7-6 , 6-2
Frances Tiafoe bt Hubert Hurkacz 6-7 , 7-6 , 6-4, 6-7 , 6-4
Matteo Arnaldi bt Stefanos Tsitsipas 7-6 , 5-7, 6-3, 6-2
Raphael Collignon bt Ben Shelton 6-4, 7-5, 6-4
Felix Auger-Aliassime bt Roman Andres Burruchaga 4-6, 6-0, 7-5, 6-1
Brandon Nakashima bt Luca Van Assche 6-7 , 6-4, 5-7, 6-1, 6-3
Moise Kouame bt Daniel Vallejo 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6
Alejandro Tabilo bt Valentin Vacherot - walkover
Flavio Cobolli bt Wu Yibing 6-4, 6-4, 6-4{{/usCountry}}
Flavio Cobolli bt Wu Yibing 6-4, 6-4, 6-4{{/usCountry}}
Learner Tien bt Facundo Diaz Acosta 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 , 6-3{{/usCountry}}
Learner Tien bt Facundo Diaz Acosta 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 , 6-3{{/usCountry}}
Francisco Cerundolo bt Hugo Gaston 2-6, 6-4, 6-2, 6-1{{/usCountry}}
Francisco Cerundolo bt Hugo Gaston 2-6, 6-4, 6-2, 6-1{{/usCountry}}
Zachary Svajda bt Adam Walton 6-3, 6-4, 6-7 , 6-2{{/usCountry}}
Zachary Svajda bt Adam Walton 6-3, 6-4, 6-7 , 6-2{{/usCountry}}
Women{{/usCountry}}
Women{{/usCountry}}
2nd rd{{/usCountry}}
2nd rd{{/usCountry}}
Aryna Sabalenka bt Elsa Jacquemot 7-5, 6-2{{/usCountry}}
Aryna Sabalenka bt Elsa Jacquemot 7-5, 6-2{{/usCountry}}
Daria Kasatkina bt Susan Bandecchi 7-5, 7-6{{/usCountry}}
Daria Kasatkina bt Susan Bandecchi 7-5, 7-6{{/usCountry}}
Iva Jovic bt Emma Navarro 6-0, 6-3{{/usCountry}}
Iva Jovic bt Emma Navarro 6-0, 6-3{{/usCountry}}
Naomi Osaka bt Donna Vekic 7-6 , 6-4{{/usCountry}}
Naomi Osaka bt Donna Vekic 7-6 , 6-4{{/usCountry}}
Victoria Mboko bt Katerina Siniakova 5-7, 6-4, 6-2{{/usCountry}}
Victoria Mboko bt Katerina Siniakova 5-7, 6-4, 6-2{{/usCountry}}
Madison Keys bt Antonia Ruzic 6-4, 6-4{{/usCountry}}
Madison Keys bt Antonia Ruzic 6-4, 6-4{{/usCountry}}
Diana Shnaider bt McCartney Kessler 7-6 , 6-1{{/usCountry}}
Diana Shnaider bt McCartney Kessler 7-6 , 6-1{{/usCountry}}
Oleksandra Oliynykova bt Kimberly Birrell 6-3, 0-6, 7-6{{/usCountry}}
Oleksandra Oliynykova bt Kimberly Birrell 6-3, 0-6, 7-6{{/usCountry}}
Coco Gauff bt Mayar Sherif 6-3, 6-2{{/usCountry}}
Coco Gauff bt Mayar Sherif 6-3, 6-2{{/usCountry}}
Anastasia Potapova bt Katie Boulter 5-7, 6-4, 6-2{{/usCountry}}
Anastasia Potapova bt Katie Boulter 5-7, 6-4, 6-2{{/usCountry}}
Anna Kalinskaya bt Alina Korneeva 7-6 , 6-4{{/usCountry}}
Anna Kalinskaya bt Alina Korneeva 7-6 , 6-4{{/usCountry}}
Camila Osorio bt Yulia Putintseva 7-5, 6-7 , 7-5
Maria Sakkari bt Claire Liu 6-7 , 6-3, 6-3
Maja Chwalinska bt Elise Mertens 6-4, 6-0
Diane Parry bt Ann Li 6-3, 6-4
Amanda Anisimova bt Julia Grabher 6-0 - retired
This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.