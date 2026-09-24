Don't wait for the Great Indian Festival Sale: Grab early deals on gadgets and electronics

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Apple 2026 MacBook Air 13″ Laptop with M5 chip: AI and Apple Intelligence, 34.46 cm (13.6″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 12MP Center Stage Camera, Touch ID; MidnightView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Acer Smartchoice Aspire One, AMD Ryzen 3-7320U, 8GB LPDDR5 RAM/ 256GB SSD, 14.0/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.48KG, A114-43, Thin and Light LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASUS Vivobook 14,Smartchoice,AMD Ryzen AI 5 330,16GB RAM,512GB SSD(Upgradeable),FHD+ 14,Win11,Office24,M365 Basic (1Y), Blue,1.46Kg,M1407KA-LY132WS,AMD Radeon 2 Year Brand WarrantyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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HP OmniBook 5 OLED ● Intel Core Ultra 5 322 ● 45 TOPS● (16GB LPDDR5x,512GB SSD) ●2K 14/35.6cm ● Win11 ● Office24 ● Sahara Silver●1.3kg ●hh0099TU ●mini GaN Charger● Upto 29hrs battery life ●AI LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dell Inspiron 15 3000 3520 Business Notebook [Windows 11 Pro], 15.6 FHD Touchscreen, 11th Generation Intel Quad-Core i5-1135G7, 16GB RAM, 1TB PCIe SSDView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 126 cms (50 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 50NU870BPLA 2026View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Xiaomi (108 cm) 43 inch X Pro 4K QLED | Dolby Vision & HDR10+| Filmmaker Mode|Gemini AI| Google TV | L43MB-APINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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VW 109 cm (43 inches) Spectra Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ3View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Xiaomi (139 cm) 55 inch X 4K Ultra HD Smart | Dolby Vision | 120Hz Game Booster | Eye Care Mode | Google TV | L55MB-AINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 43 inch (108cm) Mini LED 4K Vision AI 2026 Smart TV | 30W Speakers | 4K Upscaling | Mini-LED HDR | 150+ Channels | 7 Years OS Upgrade | UA43M2EHAULXLView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo Tab Plus Gen 2 {Smartchoice} with JBL 9-unit Speaker System, Wifi only, 12.1 2.5K Display, 800nits Peak Brightness |8GB RAM + 256GB ROM (Expandable upto 2TB), MediaTek Dimensity 7400| 10200mAhView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Tab A11+ [Smartchoice], 11-inch (27.82 CM), LCD Display, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Dolby Atmos, Gray, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Redmi Pad 2 Pro, 12.1-inch (30.73 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 8GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Pad 2 (12.1 Inch),12GB RAM, 256GB Storage Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate, 6 Speakers, 3K 12.1 Display, AI Features, 9610 mAh Battery, Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Redmi Pad 2, 11-inch (27.94 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi + Cellular (4G), Quad Speakers, Dolby Atmos, Sky Blue, AI EnabledView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Silver, BT) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG MonitorView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Noise Pro 6R 1.46 AMOLED Smart Watch, 1000 NITS, Powered by AI Pro, Built-in GPS, Strava Integration, Stainless Steel Dial, Video Watch Faces, 3ATM, Emergency SOS, TWS Connectivity (Chrome Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Amazfit Balance (Smartchoice) 46mm AMOLED Smart Watch, Body Composition, 14 Days Battery, Dual-Band GPS, BT Calling, VO₂ Max, Aluminium Alloy Frame, Temperature Sensor, AI Zepp Coach(Sunset Grey)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97 AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple AirPods 5 Wireless EarbudsView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CMF by Nothing Buds 2 48 dB Hybrid ANC, Ultra Bass Technology 2.0, 55 Hrs Playtime Bluetooth in Ear Headset (Orange, in the Ear)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Nord Buds 4 Pro E518A Raven Black inView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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realme Buds T500 Pro TWS Earbuds with 12.4mm Drivers, Upto 50dB ANC,3D Spatial Audio, 56H Playtime, AI ENC, IP55 Rating, and 45ms Low Latency BT 6.1 (Chocolate)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch ControlsView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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