Indy 500 leaderboard update: Scott McLaughlin, Marco Andretti crash out; who's leading?

Scott McLaughlin and Marco Andretti crashed out early in the 2025 Indianapolis 500 on Sunday after the 109th running of the iconic American race was delayed because of weather. McLaughlin crashed in practice, and he did not take part in the fast 12 qualifying. IndyCar Series drivers take the green flag to begin the 109th Running of the Indianapolis 500 at Indianapolis Motor Speedway(IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Meanwhile, Marco Andretti wrecked his car in the opening lap. Daly, Rossi, and others, through the 31st, moved up two places after Josef Newgarden and Will Power were found to have had illegal modifications.

Here is the starting grid

1. (83) Robert Shwartzman (R), Chevrolet, Prema, 232.790

2. (75) Takuma Sato (W), Honda, Rahal Letterman Lanigan, 232.478

3. (5) Pato O'Ward, Chevrolet, Arrow McLaren, 232.098

2025 Indy 500 Row 2

4. (9) Scott Dixon (W), Honda, Chip Ganassi Racing, 232.052

5. (60) Felix Rosenqvist, Honda, Meyer Shank, 231.987

6. (10) Alex Palou, Honda, Chip Ganassi Racing, 231.378

2025 Indy 500 Row 3

7. (4) David Malukas, Chevrolet, AJ Foyt Racing, 231.599

8. (7) Christian Lundgaard, Chevrolet, Arrow McLaren, 231.360

9. (28) Marcus Ericsson (W), Honda, Andretti Global, 231.014

2025 Indy 500 Row 4

10. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, Team Penske, no speed*

11. (76) Conor Daly, Chevrolet, Juncos Hollinger Racing, 231.725

12. (20) Alexander Rossi (W), Chevrolet, Ed Carpenter Racing, 231.701

2025 Indy 500 Row 5

13. (8) Kyffin Simpson, Honda, Chip Ganassi Racing, 231.641

14. (33) Ed Carpenter, Chevrolet, Ed Carpenter Racing, 231.633

15. (14) Santino Ferrucci, Chevrolet, AJ Foyt Racing, 231.593

2025 Indy 500 Row 6

16. (30) Devlin DeFrancesco, Honda, Rahal Letterman Lanigan, 231.575

17. (77) Sting Ray Robb, Chevrolet, Juncos Hollinger, 231.461

18. (21) Christian Rasmussen, Chevrolet, Ed Carpenter Racing, 231.438

2025 Indy 500 Row 7

19. (17) Kyle Larson, Chevrolet, Arrow McLaren/Hendrick, 231.326

20. (45) Louis Foster (R), Honda, Rahal Letterman Lanigan, 231.058

21. (90) Callum Ilott, Chevrolet, Prema, 230.993

2025 Indy 500 Row 8

22. (06) Helio Castroneves (W), Honda, Meyer Shank, 230.978

23. (27) Kyle Kirkwood, Honda, Andretti Global, 230.917

24. (6) Nolan Siegel (R), Chevrolet, Arrow McLaren, 230.571

2025 Indy 500 Row 9

25. (23) Ryan Hunter-Reay (W), Chevrolet, Dreyer & Reinbold/Cusick, 230.363

26. (24) Jack Harvey, Chevrolet, Dreyer & Reinbold/Cusick, 230.348

27. (26) Colton Herta, Honda, Andretti Global, 230.192

2025 Indy 500 Row 10

28. (15) Graham Rahal, Honda, Rahal Letterman Lanigan, 229.863

29. (98) Marco Andretti, Honda, Andretti Global, 229.741

30. (66) Marcus Armstrong, Honda, Meyer Shank, 229.091

2025 Indy 500 Row 11

31. (18) Rinus Veekay, Honda, Dale Coyne Racing, 226.913

32. (2) Josef Newgarden (W), Chevrolet, Team Penske, no speed*

33. (12) Will Power (W), Chevrolet, Team Penske, no speed*

