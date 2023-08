Plan ahead! Power cuts scheduled in Bengaluru this weekend; Here is a list of affected areas

Bengaluru city is set to see power cuts in many areas this weekend, data uploaded on the Bangalore Electricity Supply Company's (BESCOM) website indicated.

Bengaluru faces frequent power shutdowns.(AFP/For representation)

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

Both BESCOM and the Karnataka Power Transmission Corporation Limited (KPTCL) are carrying a number of maintenance-related works, resulting in scheduled outages.

READ | Karnataka govt's free power scheme ‘Gruha Jyothi’ to be launched formally on August 5

Areas that will see power cuts on Friday, Saturday and Sunday are:

Bukkapatna, Hosahalli, Hunasekatte, Yaradakatte, Neralagudda, Ramalingapura, Salapura, Balapura, Madenahalli, Ranganathapura, Nimbemaradalli, S Ranganahalli, Huildore, Kambadahalli, Giddanahalli, Sakshihalli, Tuppadakoana, Karemadanahalli, Mannamma Temple, Sakshihalli, Tuppadakoana, Karemadanahalli, Murudeshwara Ceramic Factory, Janakal, Kilaradahalli and Ramanahalli.

Areas that will see power cuts on Saturday and Sunday are:

Yaliyuru, Gummanahalli, Junjuramanahalli, Emmerahalli, Hegganahalli, Edigaradasarahalli, Muddigere, Anthapura, Mekerahalli, Kunigatanahalli, Devarahalli, Manangi Thanda, Jayanagara, Bhuvanahalli, Ajjaiyanapalya, Anjaneya Temple, Hanumnathanagara, Forest Office, RMC, Krishna Nagar, KSRTC Dipo, Bypass Pertrol Bunk, Saraswathi Badavane, Nagajji Gudlu, Guddadahatti, Panjiganhally, Lakshmisagara, Jogihally, Dodda Aaladamara, Seebu agrahara, Nagenahally, Doddaseebi, Kallashettihally, Yaladabagi, Havinahalu, Tharur Road, Gollarahatti, Kappenahally, Sunvick Factory, Chinnenahally, Ranganahally, LH Palya, Thippanahally, Byadarahally, Javanahally Gate, Ganjalkunte, GC Palya, Chennenahally, Gangadarabetta, Balupalya Road, Dasarahalli, Venkatapura, Saluparahalli, Seebi Agrahara, Durgadahalli, Borasandra, Kallashettihalli, Kalajjiroppa, Sibaianapalya, Basarihalli, Hunjanal, Byadarahalli, Vaddanahalli, Brahamasandra, Kalenahalli, Gandhi nagara, Mayasandra, Talagunda, Matanahalli Kalapura, Honnenhalli, Balabasavanahally Cross, Junjappa Temple, Tharur Lake, Boopasandra Road, Hosamaranhally Road, Bramhasandra, Hulikere, Kuminaghatta, Venkateshapura, Singenahalli and R D Kaval.

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

Here is a day-wise list of possibly affected areas:

August 4, Friday

Mandipete, Binny Company Road, Chamarajpete Circle, Clock Tower, Mahaveer Road, Mandakki Batti, Karl Marx Nagar, Siddarameshwar Nagar, Indira Nagar, Koli Channappa, B T Layout, K R Road, Imam Nagara, Arli Mara Circle, Maganahalli Road, Bethur Road, Kanchipura G P, Kainodu G P, Belagur G P, Ballasamudra G P, Talya, Hulikere, Kuminaghatta, Venkateshapura, Malasinganahalli, Ghatihosalli, Singenahalli, Kanivehalli, Kenchapura, Devarahosalli, R D Kaval, Bukkapatna, Hosahalli, Hunasekatte, Yaradakatte, Neralagudda, Ramalingapura, Salapura, Balapura.

August 5, Saturday

Hosadurga Town, Kellodu Panchayath, Hunavinodu Panchayath, Madure Panchayath, Kanguvalli Panchayath all villages, Mathod GP, Karehalli GP

August 6, Sunday

Subramanya Nagara, Lokikere Road, Hirekogaluru, Somanahalu, Belliganudu, Gollarahalli, Doddamallapura, Chikkakogaluu, Geddalahatti, Mangenahalli, Bheemanare, Thanigere, Uppanayakanahalli, Maradi, Kakanuru, Santhebennur, Aralikatte, Dodderikatte, Kulenuru, Shivakulenuru, Kondadahalli, Chikkoda, Hosadurga Town, Kellodu Panchayath, Hunavinodu Panchayath, Madure Panchayath, Kanguvalli Panchayath all villages, Vaddarahalli Navilahalli, Sira Gate, A. M. Palya, Vasavinagara, Honnenahalli, S. N. Palya, V N Pura, Chinagiripalya, Beladhara, Chinivaranahalli, Mallenapalya, Gowdanakatte, Channmuddenahalli, J I Gollarahatti, Amalapura, Agrahara, Muddaramaiahna Palya, Singonahalli, Oblapura, Chiniga, Chikkagundagall, Seethakalpalya, Lingapura, Hosahalli, Rollepalya, Kurudeeraiahanahatti, Devarahatti, Gerahalli, Crusher Area, Kadasiddaiahanpalya, G G Halli, Ramabasappanapalya, Konthihalli, Bittanakurike, Nayakanapalya, R G Halli.

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}