Mumbai Local Train Block Live Updates: Central & Western Railway services affected

Mumbai Local Train Block Live Updates: The Central and Western Railway will conduct Mega and Jumbo block on Sunday to maintain railway tracks and other works under the zones.

Passengers travelling in a local train in Mumbai.

The details are as follows:

Central line:

๐Œ๐š๐ญ๐ฎ๐ง๐ ๐š โ€“ ๐“๐ก๐š๐ง๐ž ๐”๐ฉ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ง ๐’๐ฅ๐จ๐ฐ ๐ฅ๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐Ÿ–.๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐š๐ฆ ๐ญ๐จ ๐Ÿ.๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ฉ๐ฆ

Harbour line:

๐Š๐ฎ๐ซ๐ฅ๐š - ๐•๐š๐ฌ๐ก๐ข ๐”๐ฉ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ง ๐‡๐š๐ซ๐›๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐Ÿ๐Ÿ.๐Ÿ๐ŸŽ ๐š๐ฆ ๐ญ๐จ ๐Ÿ’.๐Ÿ๐ŸŽ ๐ฉ๐ฆโฃ

๐’๐ฉ๐ฅ ๐ญ๐ซ๐š๐ข๐ง๐ฌ ๐›๐ž๐ญ๐ฐ๐ž๐ž๐ง ๐‚๐’๐Œ๐“ - ๐Š๐ฎ๐ซ๐ฅ๐š & ๐•๐š๐ฌ๐ก๐ข - ๐๐š๐ง๐ฏ๐ž๐ฅ

Western line:

๐Œ๐š๐ซ๐ข๐ง๐ž ๐‹๐ข๐ง๐ž๐ฌ - ๐Œ๐š๐ก๐ข๐ง ๐”๐ฉ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ง ๐’๐ฅ๐จ๐ฐ ๐‹๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐Ÿ๐ŸŽ.๐Ÿ‘๐Ÿ“ ๐š๐ฆ ๐ญ๐จ ๐Ÿ‘.๐Ÿ‘๐Ÿ“ ๐ฉ๐ฆ