Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings score after 17 overs is 173/1
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 173/1 after 17 overs, Sanju Samson at 97 runs and Ayush Mhatre at 58 runs
Chennai Super Kings Innings Highlights :
- Chennai 50/0 in 5.1 overs
- 1st wicket partnership: 50 off 31 balls between S Samson (35) and R Gaikwad (14)
- Mandatory Power play (1-6): CHE 61/0
- S Samson T20 fifty: 50 runs in 26 balls (9x4) (0x6)
- Strategic Time-out: CHE 77/1 in 9.0 overs
- S Samson dropped on 52 by P Nissanka in 9.3 overs
- Chennai 100/1 in 10.4 overs
- 2nd wicket partnership: 50 off 32 balls between S Samson (25) and A Mhatre (24)
- A Mhatre dropped on 23 by K Yadav in 11.3 overs
- Strategic Time-out: CHE 130/1 in 13.0 overs
- S Samson T20 fifty: 50 runs in 27 balls (3x4) (4x6)
- Chennai 150/1 in 14.3 overs
- Sat, 11 Apr 2026 08:56:22 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 173/1 after 17 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Sanju Samson 97 (49)
Ayush Mhatre 58 (35)
Delhi Capitals
Lungi Ngidi 0/28 (3)
- Sat, 11 Apr 2026 08:50:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 168/1 after 16 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Sanju Samson 95 (46)
Ayush Mhatre 55 (32)
Delhi Capitals
Mukesh Kumar 0/22 (3)
- Sat, 11 Apr 2026 08:50:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on Mukesh Kumar bowling . Chennai Super Kings at 168/1 after 15.6 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Four! Beautiful shot. The batter leans into this one and drives this through point on the off side for a boundary.
- Sat, 11 Apr 2026 08:45:21 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 160/1 after 15 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Ayush Mhatre 53 (29)
Sanju Samson 90 (43)
Delhi Capitals
T Natarajan 0/43 (3)
- Sat, 11 Apr 2026 08:44:21 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on T Natarajan bowling . Chennai Super Kings at 158/1 after 14.4 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: FOUR! CREAMED! Very full and outside off. Samson uses the width to his benefit. Gets under the ball nicely and carves it to deep point for a blazing boundary.
- Sat, 11 Apr 2026 08:42:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Six on T Natarajan bowling . Chennai Super Kings at 154/1 after 14.3 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! SMOKED! And as per Daren Ganga on air, this is Samson's 400th T20 six.
- Sat, 11 Apr 2026 08:41:24 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Ayush Mhatre smashed a Six on T Natarajan bowling . Chennai Super Kings at 147/1 after 14.1 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! FIFTY FOR AYUSH MHATRE! His 3rd in the IPL.
- Sat, 11 Apr 2026 08:40:21 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 141/1 after 14 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Ayush Mhatre 45 (26)
Sanju Samson 79 (40)
Delhi Capitals
Axar Patel 1/39 (4)
- Sat, 11 Apr 2026 08:39:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Ayush Mhatre smashed a Six on Axar Patel bowling . Chennai Super Kings at 140/1 after 13.5 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! Into the arc, and out of the park!
- Sat, 11 Apr 2026 08:34:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 130/1 after 13 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Ayush Mhatre 36 (22)
Sanju Samson 77 (38)
Delhi Capitals
Lungi Ngidi 0/23 (2)
- Sat, 11 Apr 2026 08:32:21 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Ayush Mhatre smashed a Six on Lungi Ngidi bowling . Chennai Super Kings at 129/1 after 12.3 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! Straight and long enough! Off-pace delivery and right into the slot, outside off. Ayush Mhatre picks the length early and smokes it down the ground for a big six.
- Sat, 11 Apr 2026 08:29:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 119/1 after 12 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Sanju Samson 77 (38)
Ayush Mhatre 25 (16)
Delhi Capitals
Kuldeep Yadav 0/24 (2)
- Sat, 11 Apr 2026 08:29:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Six on Kuldeep Yadav bowling . Chennai Super Kings at 119/1 after 11.6 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! High and handsome! Pushed across the batter, on a fuller length. Sanju Samson strides across and launches it into the stands behind deep extra cover. He moves to 77 fro 38 balls.
- Sat, 11 Apr 2026 08:26:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Ayush Mhatre smashed a Six on Kuldeep Yadav bowling . Chennai Super Kings at 110/1 after 11.2 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! Sails all the way!
- Sat, 11 Apr 2026 08:23:21 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Six on T Natarajan bowling . Chennai Super Kings at 99/1 after 10.3 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! And away she goes! Back of a length, on middle. Sanju Samson gets into a stable position before whipping it behind deep mid-wicket for a cracking six.
- Sat, 11 Apr 2026 08:21:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Ayush Mhatre smashed a Four on T Natarajan bowling . Chennai Super Kings at 92/1 after 10.1 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: FOUR! Geez, that's a cracking shot!
- Sat, 11 Apr 2026 08:20:21 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 88/1 after 10 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Ayush Mhatre 11 (10)
Sanju Samson 61 (32)
Delhi Capitals
Axar Patel 1/28 (3)
- Sat, 11 Apr 2026 08:19:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on Axar Patel bowling . Chennai Super Kings at 86/1 after 9.4 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: FOUR! Adding insult to injury.
- Sat, 11 Apr 2026 08:19:21 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on Axar Patel bowling . Chennai Super Kings at 82/1 after 9.3 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: DROPPED AND FOUR! Both batters get a life in the space of three deliveries.
- Sat, 11 Apr 2026 08:13:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 77/1 after 9 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Sanju Samson 52 (29)
Ayush Mhatre 9 (7)
Delhi Capitals
Mukesh Kumar 0/14 (2)
- Sat, 11 Apr 2026 08:05:51 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 65/1 after 7 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Ayush Mhatre 2 (2)
Sanju Samson 47 (22)
Delhi Capitals
Axar Patel 1/17 (2)
- Sat, 11 Apr 2026 08:03:20 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: It’s a Wicket. Ruturaj Gaikwad is out and Chennai Super Kings at 62/1 after 6.2 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: OUT! CAUGHT! 'Catch,' is the call from the keeper and Pathum Nissanka obliges.
- Sat, 11 Apr 2026 07:59:50 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 61/0 after 6 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Sanju Samson 45 (19)
Ruturaj Gaikwad 15 (17)
Delhi Capitals
Lungi Ngidi 0/12 (1)
- Sat, 11 Apr 2026 07:58:50 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on Lungi Ngidi bowling . Chennai Super Kings at 60/0 after 5.5 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: FOUR! A touch of class from Sanju!
- Sat, 11 Apr 2026 07:56:20 pmChennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on Lungi Ngidi bowling . Chennai Super Kings at 54/0 after 5.2 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: FOUR! Easy pickings!