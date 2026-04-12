Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Islamabad United score after 11 overs is 95/3
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Welcome to the live coverage of Match 21 of Pakistan Super League, 2026. Match will start on 12 Apr 2026 at 07:30 PM
Venue : National Stadium, Karachi
Hyderabad Kingsmen squad -
Glenn Maxwell, Hammad Azam, Kusal Perera, Sharjeel Khan, Saad Ali, Shayan Jahangir, Marnus Labuschagne, Asif Mehmood, Hassan Khan, Riley Meredith, Usman Khan, Maheesh Theekshana, Saim Ayub, Irfan Khan, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Mohammad Ali, Rizwan Mehmood, Hunain Shah, Ahmed Hussain, Tayyab Arif
Islamabad United squad -
Imad Wasim, Devon Conway, Andries Gous, Mark Chapman, Faheem Ashraf, Chris Green, Richard Gleeson, Salman Irshad, Sameen Gul, Shadab Khan, Dipendra Singh Airee, Max Bryant, Muhammad Hasnain, Haider Ali, Nisar Ahmad, Mehran Mumtaz, Mohammad Faiq, Salman Mirza, Hamza Sajjad, Mohsin Riaz, Sameer Minhas ...Read More
- Sun, 12 Apr 2026 08:27:52 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 95/3 after 11 overs
Islamabad United
Haider Ali 2 (4)
Mark Chapman 5 (4)
Hyderabad Kingsmen
Saim Ayub 0/23 (3)
- Sun, 12 Apr 2026 08:24:22 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 89/3 after 10 overs
Islamabad United
Haider Ali 0 (1)
Mark Chapman 1 (1)
Hyderabad Kingsmen
Glenn Maxwell 0/12 (2)
- Sun, 12 Apr 2026 08:23:22 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: It’s a Wicket. Devon Conway is out and Islamabad United at 89/3 after 9.5 overs
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: OUT! run out (Hunain Shah / Usman Khan).
- Sun, 12 Apr 2026 08:14:22 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 84/1 after 9 overs
Islamabad United
Devon Conway 43 (29)
Mohammad Faiq 16 (12)
Hyderabad Kingsmen
Hassan Khan 0/11 (2)
- Sun, 12 Apr 2026 08:05:52 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 62/1 after 7 overs
Islamabad United
Devon Conway 34 (24)
Mohammad Faiq 3 (5)
Hyderabad Kingsmen
Hassan Khan 0/4 (1)
- Sun, 12 Apr 2026 07:59:22 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 57/1 after 6 overs
Islamabad United
Mohammad Faiq 1 (1)
Devon Conway 32 (22)
Hyderabad Kingsmen
Mohammad Ali 1/16 (2)
- Sun, 12 Apr 2026 07:57:52 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: It’s a Wicket. Sameer Minhas is out and Islamabad United at 56/1 after 5.5 overs
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: OUT! b Mohammad Ali.
- Sun, 12 Apr 2026 07:48:52 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 40/0 after 4 overs
Islamabad United
Devon Conway 29 (18)
Sameer Minhas 10 (6)
Hyderabad Kingsmen
Glenn Maxwell 0/7 (1)
- Sun, 12 Apr 2026 07:44:52 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 33/0 after 3 overs
Islamabad United
Sameer Minhas 9 (4)
Devon Conway 24 (14)
Hyderabad Kingsmen
Saim Ayub 0/5 (1)
- Sun, 12 Apr 2026 07:35:51 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 11/0 after 1 overs
Islamabad United
Devon Conway 10 (5)
Sameer Minhas 1 (1)
Hyderabad Kingsmen
Mohammad Ali 0/11 (1)
- Sun, 12 Apr 2026 07:13:21 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Scores: Islamabad United Playing XI
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Islamabad United (Playing XI) - Mehran Mumtaz, Devon Conway (WK), Faheem Ashraf, Mark Chapman, Chris Green (C), Mohammad Faiq, Sameer Minhas, Haider Ali, Imad Wasim, Richard Gleeson and Salman Irshad.
- Sun, 12 Apr 2026 07:11:51 pmHyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Scores: Hyderabad Kingsmen Playing XI
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United Live Score: Hyderabad Kingsmen (Playing XI) - Saim Ayub, Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne (C), Usman Khan (WK), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Irfan Khan, Hassan Khan, Hunain Shah, Asif Mehmood and Mohammad Ali.
- Sun, 12 Apr 2026 06:39:47 pmWelcome to the live coverage of Match 21 of Pakistan Super League, 2026
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United Match Details
