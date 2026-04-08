Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Highlights: Peshawar Zalmi beat Hyderabad Kingsmen by 4 wickets
First Innings
Hyderabad Kingsmen Score - 145/10 in 18.2 overs
Hyderabad Kingsmen batting performance
Kusal Perera 58(35)
Marnus Labuschagne 27(27)
Iftikhar Ahmed 4-21-4
Sufiyan Muqeem 4-32-4
Second Innings
Peshawar Zalmi Score - 146/6 in 20.0 overs
Peshawar Zalmi batting performance
Babar Azam 43(37)
Kusal Mendis 27(23)
Saim Ayub 4-19-2
Mohammad Ali 3-16-1
- Wed, 08 Apr 2026 11:07:50 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi beat Hyderabad Kingsmen by 4 wickets
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: 1 run.
- Wed, 08 Apr 2026 11:05:20 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 146/6 after 20 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Aamer Jamal 6 (10)
Iftikhar Ahmed 15 (10)
Hyderabad Kingsmen
Hunain Shah 1/32 (4)
- Wed, 08 Apr 2026 10:57:50 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 132/6 after 19 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Iftikhar Ahmed 3 (6)
Aamer Jamal 4 (8)
Hyderabad Kingsmen
Mohammad Ali 1/16 (3)
- Wed, 08 Apr 2026 10:50:20 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 127/6 after 18 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Aamer Jamal 2 (5)
Iftikhar Ahmed 0 (3)
Hyderabad Kingsmen
Hunain Shah 1/18 (3)
- Wed, 08 Apr 2026 10:44:20 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Abdul Samad is out and Peshawar Zalmi at 125/6 after 17.1 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Usman Khan b Hunain Shah.
- Wed, 08 Apr 2026 10:41:20 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 125/5 after 17 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Iftikhar Ahmed 0 (3)
Abdul Samad 1 (2)
Hyderabad Kingsmen
Mohammad Ali 1/11 (2)
- Wed, 08 Apr 2026 10:38:20 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Farhan Yousaf is out and Peshawar Zalmi at 125/5 after 16.3 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! lbw b Mohammad Ali.
- Wed, 08 Apr 2026 10:33:20 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 123/4 after 16 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Farhan Yousaf 14 (10)
Iftikhar Ahmed 1 (1)
Hyderabad Kingsmen
Maheesh Theekshana 1/22 (3)
- Wed, 08 Apr 2026 10:23:50 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 105/3 after 14 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Babar Azam 39 (35)
Farhan Yousaf 1 (1)
Hyderabad Kingsmen
Saim Ayub 2/19 (4)
- Wed, 08 Apr 2026 10:21:49 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Michael Bracewell is out and Peshawar Zalmi at 104/3 after 13.4 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Irfan Khan b Saim Ayub.
- Wed, 08 Apr 2026 10:10:19 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 79/2 after 11 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Babar Azam 29 (27)
Michael Bracewell 11 (10)
Hyderabad Kingsmen
Hunain Shah 0/1 (1)
- Wed, 08 Apr 2026 09:59:19 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 78/2 after 10 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Michael Bracewell 10 (7)
Babar Azam 29 (24)
Hyderabad Kingsmen
Maheesh Theekshana 1/15 (2)
- Wed, 08 Apr 2026 09:54:49 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 69/2 after 9 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Michael Bracewell 2 (2)
Babar Azam 28 (23)
Hyderabad Kingsmen
Saim Ayub 1/8 (2)
- Wed, 08 Apr 2026 09:51:19 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Kusal Mendis is out and Peshawar Zalmi at 66/2 after 8.2 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Mohammad Ali b Saim Ayub.
- Wed, 08 Apr 2026 09:49:49 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 66/1 after 8 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Kusal Mendis 27 (21)
Babar Azam 27 (21)
Hyderabad Kingsmen
Maaz Sadaqat 0/30 (3)
- Wed, 08 Apr 2026 09:45:49 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 61/1 after 7 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Babar Azam 25 (19)
Kusal Mendis 24 (17)
Hyderabad Kingsmen
Saim Ayub 0/5 (1)
- Wed, 08 Apr 2026 09:40:48 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 56/1 after 6 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Kusal Mendis 22 (14)
Babar Azam 22 (16)
Hyderabad Kingsmen
Maaz Sadaqat 0/25 (2)
- Wed, 08 Apr 2026 09:34:18 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 30/1 after 4 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Kusal Mendis 3 (6)
Babar Azam 15 (12)
Hyderabad Kingsmen
Maaz Sadaqat 0/11 (1)
- Wed, 08 Apr 2026 09:30:48 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 19/1 after 3 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Peshawar Zalmi
Kusal Mendis 1 (4)
Babar Azam 6 (8)
Hyderabad Kingsmen
Hassan Khan 0/2 (1)
- Wed, 08 Apr 2026 08:58:18 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Hassan Khan is out and Hyderabad Kingsmen at 145/10 after 18.2 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Iftikhar Ahmed b Aamer Jamal.
- Wed, 08 Apr 2026 08:55:48 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Hyderabad Kingsmen at 145/9 after 18 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
Hyderabad Kingsmen
Hassan Khan 9 (7)
Mohammad Ali 0 (0)
Peshawar Zalmi
Nahid Rana 0/30 (3)
- Wed, 08 Apr 2026 08:48:47 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Maheesh Theekshana is out and Hyderabad Kingsmen at 137/8 after 16.6 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c & b Sufiyan Muqeem.
- Wed, 08 Apr 2026 08:48:47 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Kusal Perera is out and Hyderabad Kingsmen at 137/7 after 16.5 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Iftikhar Ahmed b Sufiyan Muqeem.
- Wed, 08 Apr 2026 08:47:17 pmHyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Irfan Khan is out and Hyderabad Kingsmen at 136/6 after 16.3 overs
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Babar Azam b Sufiyan Muqeem.