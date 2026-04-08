...
...

Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Highlights: Peshawar Zalmi beat Hyderabad Kingsmen by 4 wickets

By hindustantimes.com
Apr 08, 2026 11:07:50 pm IST

Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi beat Hyderabad Kingsmen by 4 wickets

Advertisement
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score, Match 15 of Pakistan Super League, 2026

Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:

First Innings

Hyderabad Kingsmen Score - 145/10 in 18.2 overs


Hyderabad Kingsmen batting performance
Kusal Perera 58(35)
Marnus Labuschagne 27(27)
Iftikhar Ahmed 4-21-4
Sufiyan Muqeem 4-32-4

Second Innings

Peshawar Zalmi Score - 146/6 in 20.0 overs


Peshawar Zalmi batting performance
Babar Azam 43(37)
Kusal Mendis 27(23)
Saim Ayub 4-19-2
Mohammad Ali 3-16-1
...Read More

 

Follow all the updates here:

  • Wed, 08 Apr 2026 11:07:50 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi beat Hyderabad Kingsmen by 4 wickets

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: 1 run.

  • Wed, 08 Apr 2026 11:05:20 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 146/6 after 20 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Aamer Jamal 6 (10)
    Iftikhar Ahmed 15 (10)
    Hyderabad Kingsmen
    Hunain Shah 1/32 (4)

  • Wed, 08 Apr 2026 10:57:50 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 132/6 after 19 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Iftikhar Ahmed 3 (6)
    Aamer Jamal 4 (8)
    Hyderabad Kingsmen
    Mohammad Ali 1/16 (3)

  • Wed, 08 Apr 2026 10:50:20 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 127/6 after 18 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Aamer Jamal 2 (5)
    Iftikhar Ahmed 0 (3)
    Hyderabad Kingsmen
    Hunain Shah 1/18 (3)

  • Wed, 08 Apr 2026 10:44:20 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Abdul Samad is out and Peshawar Zalmi at 125/6 after 17.1 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Usman Khan b Hunain Shah.

  • Wed, 08 Apr 2026 10:41:20 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 125/5 after 17 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Iftikhar Ahmed 0 (3)
    Abdul Samad 1 (2)
    Hyderabad Kingsmen
    Mohammad Ali 1/11 (2)

  • Wed, 08 Apr 2026 10:38:20 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Farhan Yousaf is out and Peshawar Zalmi at 125/5 after 16.3 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! lbw b Mohammad Ali.

  • Wed, 08 Apr 2026 10:33:20 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 123/4 after 16 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Farhan Yousaf 14 (10)
    Iftikhar Ahmed 1 (1)
    Hyderabad Kingsmen
    Maheesh Theekshana 1/22 (3)

  • Wed, 08 Apr 2026 10:23:50 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 105/3 after 14 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Babar Azam 39 (35)
    Farhan Yousaf 1 (1)
    Hyderabad Kingsmen
    Saim Ayub 2/19 (4)

  • Wed, 08 Apr 2026 10:21:49 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Michael Bracewell is out and Peshawar Zalmi at 104/3 after 13.4 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Irfan Khan b Saim Ayub.

  • Wed, 08 Apr 2026 10:10:19 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 79/2 after 11 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Babar Azam 29 (27)
    Michael Bracewell 11 (10)
    Hyderabad Kingsmen
    Hunain Shah 0/1 (1)

  • Wed, 08 Apr 2026 09:59:19 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 78/2 after 10 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Michael Bracewell 10 (7)
    Babar Azam 29 (24)
    Hyderabad Kingsmen
    Maheesh Theekshana 1/15 (2)

  • Wed, 08 Apr 2026 09:54:49 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 69/2 after 9 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Michael Bracewell 2 (2)
    Babar Azam 28 (23)
    Hyderabad Kingsmen
    Saim Ayub 1/8 (2)

  • Wed, 08 Apr 2026 09:51:19 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Kusal Mendis is out and Peshawar Zalmi at 66/2 after 8.2 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Mohammad Ali b Saim Ayub.

  • Wed, 08 Apr 2026 09:49:49 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 66/1 after 8 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Kusal Mendis 27 (21)
    Babar Azam 27 (21)
    Hyderabad Kingsmen
    Maaz Sadaqat 0/30 (3)

  • Wed, 08 Apr 2026 09:45:49 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 61/1 after 7 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Babar Azam 25 (19)
    Kusal Mendis 24 (17)
    Hyderabad Kingsmen
    Saim Ayub 0/5 (1)

  • Wed, 08 Apr 2026 09:40:48 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 56/1 after 6 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Kusal Mendis 22 (14)
    Babar Azam 22 (16)
    Hyderabad Kingsmen
    Maaz Sadaqat 0/25 (2)

  • Wed, 08 Apr 2026 09:34:18 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 30/1 after 4 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Kusal Mendis 3 (6)
    Babar Azam 15 (12)
    Hyderabad Kingsmen
    Maaz Sadaqat 0/11 (1)

  • Wed, 08 Apr 2026 09:30:48 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Peshawar Zalmi at 19/1 after 3 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Kusal Mendis 1 (4)
    Babar Azam 6 (8)
    Hyderabad Kingsmen
    Hassan Khan 0/2 (1)

  • Wed, 08 Apr 2026 08:58:18 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Hassan Khan is out and Hyderabad Kingsmen at 145/10 after 18.2 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Iftikhar Ahmed b Aamer Jamal.

  • Wed, 08 Apr 2026 08:55:48 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: Hyderabad Kingsmen at 145/9 after 18 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score:
    Hyderabad Kingsmen
    Hassan Khan 9 (7)
    Mohammad Ali 0 (0)
    Peshawar Zalmi
    Nahid Rana 0/30 (3)

  • Wed, 08 Apr 2026 08:48:47 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Maheesh Theekshana is out and Hyderabad Kingsmen at 137/8 after 16.6 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c & b Sufiyan Muqeem.

  • Wed, 08 Apr 2026 08:48:47 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Kusal Perera is out and Hyderabad Kingsmen at 137/7 after 16.5 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Iftikhar Ahmed b Sufiyan Muqeem.

  • Wed, 08 Apr 2026 08:47:17 pm
    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: It’s a Wicket. Irfan Khan is out and Hyderabad Kingsmen at 136/6 after 16.3 overs

    Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score: OUT! c Babar Azam b Sufiyan Muqeem.

Newer Updates Older Updates
SHARE THIS ARTICLE ON
Home / Cricket News / IPL 2026 / Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Highlights: Peshawar Zalmi beat Hyderabad Kingsmen by 4 wickets
 
Sign in
Sign out
Subscribe Now
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.