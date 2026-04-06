    Multan Sultans vs Rawalpindiz Highlights: Multan Sultans beat Rawalpindiz by 7 wickets

    By hindustantimes.com
    Updated on: Apr 06, 2026 10:48:17 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans beat Rawalpindiz by 7 wickets

    Key Events
    • 34 Mins agoMultan Sultans beat Rawalpindiz by 7 wickets
    • 36 Mins agoMultan Sultans at 176/3 after 16 overs
    • 37 Mins agoMultan Sultans at 174/3 after 16 overs
    • 46 Mins agoMultan Sultans at 145/3 after 14 overs
    • 49 Mins agoIt’s a Wicket. Sahibzada Farhan is out and Multan Sultans at 139/3 after 13.1 overs
    • 51 Mins agoMultan Sultans at 139/2 after 13 overs
    • 1 Hr 1 Mins agoIt’s a Wicket. Josh Philippe is out and Multan Sultans at 122/2 after 11.1 overs
    • 1 Hr 1 Mins agoMultan Sultans at 122/1 after 11 overs
    • 1 Hr 16 Mins agoMultan Sultans at 84/1 after 9 overs
    • 1 Hr 28 Mins agoMultan Sultans at 58/1 after 6 overs
    • 1 Hr 34 Mins agoMultan Sultans at 45/1 after 5 overs
    • 1 Hr 35 Mins agoMultan Sultans at 35/1 after 4 overs
    • 3:45 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 182/8 after 20 overs
    • 3:42 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 166/8 after 19 overs
    • 3:32 PM IST, Apr 6It’s a Wicket. Asif Afridi is out and Rawalpindiz at 151/8 after 17.3 overs
    • 3:29 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 150/7 after 17 overs
    • 3:24 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 136/7 after 16 overs
    • 3:19 PM IST, Apr 6It’s a Wicket. Rishad Hossain is out and Rawalpindiz at 128/7 after 15.2 overs
    • 3:15 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 128/6 after 15 overs
    • 3:12 PM IST, Apr 6It’s a Wicket. Dian Forrester is out and Rawalpindiz at 127/6 after 14.5 overs
    • 3:05 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 120/5 after 14 overs
    • 2:55 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 94/5 after 12 overs
    • 2:55 PM IST, Apr 6It’s a Wicket. Daryl Mitchell is out and Rawalpindiz at 94/5 after 11.6 overs
    • 2:44 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 72/3 after 9 overs
    • 2:40 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 69/3 after 8 overs
    • 2:30 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 52/2 after 6 overs
    • 2:28 PM IST, Apr 6It’s a Wicket. Mohammad Rizwan is out and Rawalpindiz at 48/2 after 5.2 overs
    • 2:25 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 44/1 after 5 overs
    • 2:19 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 28/1 after 4 overs
    • 2:14 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 19/1 after 3 overs
    • 2:09 PM IST, Apr 6Rawalpindiz at 11/0 after 2 overs
    • 1:46 PM IST, Apr 6Rawalpindiz Playing XI
    • 1:42 PM IST, Apr 6Multan Sultans Playing XI
    • 1:34 PM IST, Apr 6Toss Update
    • 1:09 PM IST, Apr 6Welcome to the live coverage of Match 14 of Pakistan Super League, 2026
    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score, Match 14 of Pakistan Super League, 2026
    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:

    First Innings

    Rawalpindiz Score - 182/8 in 20.0 overs


    Rawalpindiz batting performance
    Sam Billings 56(34)
    Kamran Ghulam 35(24)
    Faisal Akram 4-31-4
    Arafat Minhas 4-22-2

    Second Innings

    Multan Sultans Score - 186/3 in 16.2 overs


    Multan Sultans batting performance
    Sahibzada Farhan 68(38)
    Josh Philippe 56(30)
    Mohammad Amir 3-32-2
    Mohammad Amir Khan 4-44-1

    ...Read More

    Follow all the updates here:
    Apr 06, 2026 10:48:17 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans beat Rawalpindiz by 7 wickets

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Six.

    Apr 06, 2026 10:46:17 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans at 176/3 after 16 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Multan Sultans
    Shan Masood 27 (15)
    Ashton Turner 16 (8)
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir Khan 1/44 (4)

    Apr 06, 2026 10:45:47 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans at 174/3 after 16 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Multan Sultans
    Shan Masood 25 (15)
    Ashton Turner 16 (8)
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir Khan 1/42 (4)

    Apr 06, 2026 10:36:47 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans at 145/3 after 14 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Multan Sultans
    Ashton Turner 1 (2)
    Shan Masood 15 (9)
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir Khan 1/33 (3)

    Apr 06, 2026 10:33:17 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: It’s a Wicket. Sahibzada Farhan is out and Multan Sultans at 139/3 after 13.1 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: OUT! b Mohammad Amir Khan.

    Apr 06, 2026 10:31:17 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans at 139/2 after 13 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Multan Sultans
    Shan Masood 10 (6)
    Sahibzada Farhan 68 (37)
    Rawalpindiz
    Daryl Mitchell 0/15 (2)

    Apr 06, 2026 10:21:17 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: It’s a Wicket. Josh Philippe is out and Multan Sultans at 122/2 after 11.1 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: OUT! c Sam Billings b Mohammad Amir.

    Apr 06, 2026 10:21:17 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans at 122/1 after 11 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Multan Sultans
    Sahibzada Farhan 61 (32)
    Josh Philippe 56 (29)
    Rawalpindiz
    Asif Afridi 0/35 (4)

    Apr 06, 2026 10:06:16 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans at 84/1 after 9 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Multan Sultans
    Josh Philippe 41 (24)
    Sahibzada Farhan 38 (25)
    Rawalpindiz
    Daryl Mitchell 0/6 (1)

    Apr 06, 2026 9:54:16 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans at 58/1 after 6 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Multan Sultans
    Josh Philippe 22 (14)
    Sahibzada Farhan 31 (17)
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir 1/24 (2)

    Apr 06, 2026 9:48:16 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans at 45/1 after 5 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Multan Sultans
    Sahibzada Farhan 18 (13)
    Josh Philippe 22 (12)
    Rawalpindiz
    Asif Afridi 0/23 (3)

    Apr 06, 2026 9:47:16 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Multan Sultans at 35/1 after 4 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Multan Sultans
    Josh Philippe 17 (9)
    Sahibzada Farhan 13 (10)
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir Khan 0/11 (1)

    Apr 06, 2026 9:15:15 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Rawalpindiz at 182/8 after 20 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Rawalpindiz
    Sam Billings 56 (34)
    Mohammad Amir Khan 0 (2)
    Multan Sultans
    Mohammad Wasim 0/44 (4)

    Apr 06, 2026 9:12:15 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Rawalpindiz at 166/8 after 19 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Rawalpindiz
    Sam Billings 41 (28)
    Mohammad Amir Khan 0 (2)
    Multan Sultans
    Peter Siddle 1/31 (4)

    Apr 06, 2026 9:02:45 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: It’s a Wicket. Asif Afridi is out and Rawalpindiz at 151/8 after 17.3 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: OUT! c Steve Smith b Faisal Akram.

    Apr 06, 2026 8:59:45 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Rawalpindiz at 150/7 after 17 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Rawalpindiz
    Asif Afridi 7 (4)
    Sam Billings 26 (20)
    Multan Sultans
    Mohammad Wasim 0/28 (3)

    Apr 06, 2026 8:54:15 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Rawalpindiz at 136/7 after 16 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Rawalpindiz
    Asif Afridi 7 (3)
    Sam Billings 13 (15)
    Multan Sultans
    Arafat Minhas 2/22 (4)

    Apr 06, 2026 8:49:15 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: It’s a Wicket. Rishad Hossain is out and Rawalpindiz at 128/7 after 15.2 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: OUT! lbw b Arafat Minhas.

    Apr 06, 2026 8:45:15 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Rawalpindiz at 128/6 after 15 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Rawalpindiz
    Rishad Hossain 1 (1)
    Sam Billings 12 (14)
    Multan Sultans
    Peter Siddle 1/18 (3)

    Apr 06, 2026 8:42:15 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: It’s a Wicket. Dian Forrester is out and Rawalpindiz at 127/6 after 14.5 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: OUT! c Mohammad Nawaz b Peter Siddle.

    Apr 06, 2026 8:35:44 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Rawalpindiz at 120/5 after 14 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Rawalpindiz
    Dian Forrester 24 (10)
    Sam Billings 5 (10)
    Multan Sultans
    Mohammad Wasim 0/14 (2)

    Apr 06, 2026 8:25:14 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Rawalpindiz at 94/5 after 12 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Rawalpindiz
    Daryl Mitchell 17 (12)
    Sam Billings 3 (8)
    Multan Sultans
    Faisal Akram 3/29 (3)

    Apr 06, 2026 8:25:14 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: It’s a Wicket. Daryl Mitchell is out and Rawalpindiz at 94/5 after 11.6 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: OUT! c & b Faisal Akram.

    Apr 06, 2026 8:14:44 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Rawalpindiz at 72/3 after 9 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Rawalpindiz
    Kamran Ghulam 29 (22)
    Daryl Mitchell 4 (4)
    Multan Sultans
    Arafat Minhas 1/11 (2)

    Apr 06, 2026 8:10:44 PM IST

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score: Rawalpindiz at 69/3 after 8 overs

    Multan Sultans vs Rawalpindiz Live Score:
    Rawalpindiz
    Daryl Mitchell 2 (2)
    Kamran Ghulam 28 (18)
    Multan Sultans
    Faisal Akram 1/10 (1)

    Home cricket ipl Multan Sultans vs Rawalpindiz Highlights: Multan Sultans beat Rawalpindiz by 7 wickets
