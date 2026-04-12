Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru score after 10 overs is 115/0

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 115/0 after 10 overs, Phil Salt at 78 runs and Virat Kohli at 35 runs
Royal Challengers Bengaluru Innings Live Score:
Royal Challengers Bengaluru Innings Highlights :
- Bengaluru 55/0 in 4.2 overs
- 1st wkt Partnership: 50 off 26 balls between P Salt (34) and V Kohli (20)
- Mandatory Power play (1-6): Gujarat 71/0
- P Salt fifty: 53 runs in 25 balls (4x4) (4x6)
- 1st wkt Partnership: 100 off 52 balls between P Salt (69) and V Kohli (30)
- Sun, 12 Apr 2026 08:25:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 115/0 after 10 overs
Royal Challengers Bengaluru at 115/0 after 10 overs
Royal Challengers Bengaluru
Phil Salt 78 (35)
Virat Kohli 35 (25)
Mumbai Indians
Hardik Pandya 0/19 (2)
- Sun, 12 Apr 2026 08:21:22 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Six on Hardik Pandya bowling . Royal Challengers Bengaluru at 113/0 after 9.3 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: SIX! This time Salt does connect.
- Sun, 12 Apr 2026 08:18:22 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 105/0 after 9 overs
Royal Challengers Bengaluru at 105/0 after 9 overs
Royal Challengers Bengaluru
Virat Kohli 34 (24)
Phil Salt 69 (30)
Mumbai Indians
Mitchell Santner 0/36 (3)
- Sun, 12 Apr 2026 08:18:22 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Virat Kohli smashed a Four on Mitchell Santner bowling . Royal Challengers Bengaluru at 105/0 after 8.6 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: FOUR! Oh, a valiant effort in the deep, will go down as a DROPPED CHANCE.
- Sun, 12 Apr 2026 08:15:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Virat Kohli smashed a Four on Mitchell Santner bowling . Royal Challengers Bengaluru at 101/0 after 8.4 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Four! That is a supreme insult to a bowler. The ball is driven straight back to where it came from.
- Sun, 12 Apr 2026 08:10:22 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 95/0 after 8 overs
Royal Challengers Bengaluru at 95/0 after 8 overs
Royal Challengers Bengaluru
Virat Kohli 25 (19)
Phil Salt 68 (29)
Mumbai Indians
Mayank Markande 0/20 (1)
- Sun, 12 Apr 2026 08:09:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Six on Mayank Markande bowling . Royal Challengers Bengaluru at 93/0 after 7.4 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: SIX! Oh, this is carnage from Phil Salt.
- Sun, 12 Apr 2026 08:09:22 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Four on Mayank Markande bowling . Royal Challengers Bengaluru at 87/0 after 7.3 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: FOUR! Make it a hat-trick of boundaries.
- Sun, 12 Apr 2026 08:08:22 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Four on Mayank Markande bowling . Royal Challengers Bengaluru at 83/0 after 7.2 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: FOUR! Excellent placement.
- Sun, 12 Apr 2026 08:07:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Four on Mayank Markande bowling . Royal Challengers Bengaluru at 79/0 after 7.1 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: FOUR! No margin for error and up comes the FIFTY for Phil Salt.
- Sun, 12 Apr 2026 08:05:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 75/0 after 7 overs
Royal Challengers Bengaluru at 75/0 after 7 overs
Royal Challengers Bengaluru
Phil Salt 49 (24)
Virat Kohli 24 (18)
Mumbai Indians
Mitchell Santner 0/26 (2)
- Sun, 12 Apr 2026 08:02:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 71/0 after 6 overs
Royal Challengers Bengaluru at 71/0 after 6 overs
Royal Challengers Bengaluru
Virat Kohli 22 (14)
Phil Salt 47 (22)
Mumbai Indians
Jasprit Bumrah 0/16 (2)
- Sun, 12 Apr 2026 07:56:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 65/0 after 5 overs
Royal Challengers Bengaluru at 65/0 after 5 overs
Royal Challengers Bengaluru
Phil Salt 44 (19)
Virat Kohli 20 (11)
Mumbai Indians
Mitchell Santner 0/22 (1)
- Sun, 12 Apr 2026 07:55:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Six on Mitchell Santner bowling . Royal Challengers Bengaluru at 61/0 after 4.3 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: SIX! Salt is bossing Santner at the moment! Drops it short on middle. Phil Salt uses the drift and the depth of the crease to his benefit and executes the pull shot into the stands, behind deep square leg. Hat trick of sixes.
- Sun, 12 Apr 2026 07:54:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Six on Mitchell Santner bowling . Royal Challengers Bengaluru at 55/0 after 4.2 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: SIX! That is MASSIVE!
- Sun, 12 Apr 2026 07:54:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Six on Mitchell Santner bowling . Royal Challengers Bengaluru at 49/0 after 4.1 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: SIX! Greeted with a biggie! Short from Santner, on the stumps, with a bit of in-drift. Phil Salt stays dead-still and pulls it over deep square leg, dumping it into the Vijay Merchant Stand for a six.
- Sun, 12 Apr 2026 07:52:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 43/0 after 4 overs
Royal Challengers Bengaluru at 43/0 after 4 overs
Royal Challengers Bengaluru
Virat Kohli 20 (11)
Phil Salt 22 (13)
Mumbai Indians
Jasprit Bumrah 0/10 (1)
- Sun, 12 Apr 2026 07:50:52 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Virat Kohli smashed a Four on Jasprit Bumrah bowling . Royal Challengers Bengaluru at 37/0 after 3.2 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: FOUR! Up and over! Pace taken off, short and outside off. Kohli gets on the toes and uppercuts it over Trent Boult at short third for a boundary.
- Sun, 12 Apr 2026 07:48:22 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 33/0 after 3 overs
Royal Challengers Bengaluru at 33/0 after 3 overs
Royal Challengers Bengaluru
Phil Salt 19 (11)
Virat Kohli 13 (7)
Mumbai Indians
Trent Boult 0/24 (2)
- Sun, 12 Apr 2026 07:47:21 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Six on Trent Boult bowling . Royal Challengers Bengaluru at 33/0 after 2.4 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: SIX! That's dumped into the stands! Short of a length, on top of middle. Phil Salt stays put and nails the pull shot into the crowd behind deep square leg.
- Sun, 12 Apr 2026 07:44:21 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Virat Kohli smashed a Four on Trent Boult bowling . Royal Challengers Bengaluru at 26/0 after 2.1 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: FOUR! Handsomely played! Boult bowls it on a length, around off. Virat Kohli dances down the track and smacks it over mid off. It yorks the boundary cushions for a four. The replay confirms the same that it's a boundary.
- Sun, 12 Apr 2026 07:42:51 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 22/0 after 2 overs
Royal Challengers Bengaluru at 22/0 after 2 overs
Royal Challengers Bengaluru
Virat Kohli 8 (5)
Phil Salt 13 (7)
Mumbai Indians
Hardik Pandya 0/9 (1)
- Sun, 12 Apr 2026 07:39:21 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Four on Hardik Pandya bowling . Royal Challengers Bengaluru at 19/0 after 1.3 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: FOUR! Into the gap! Hits the hard length, shaping away, outside off. Phil Salt stands tall, lets the ball to curve and then slaps it to the right of the diving Rohit Sharma at cover for a cracking four.
- Sun, 12 Apr 2026 07:35:21 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Royal Challengers Bengaluru at 13/0 after 1 overs
Royal Challengers Bengaluru at 13/0 after 1 over
Royal Challengers Bengaluru
Phil Salt 6 (3)
Virat Kohli 7 (3)
Mumbai Indians
Trent Boult 0/13 (1)
- Sun, 12 Apr 2026 07:34:51 pmMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: Phil Salt smashed a Four on Trent Boult bowling . Royal Challengers Bengaluru at 12/0 after 0.5 overs
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: FOUR! Now this will give Salt a lot of confidence.