Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Highlights: Peshawar Zalmi beat Lahore Qalandars by 76 runs

By hindustantimes.com
Apr 11, 2026 06:23:18 pm IST

Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi beat Lahore Qalandars by 76 runs

Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score, Match 19 of Pakistan Super League, 2026

Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:

First Innings

Peshawar Zalmi Score - 173/7 in 20.0 overs


Peshawar Zalmi batting performance
Kusal Mendis 74(48)
Babar Azam 43(40)
Shaheen Afridi 4-22-3
Mustafizur Rahman 4-30-2

Second Innings

Lahore Qalandars Score - 97/10 in 17.0 overs


Lahore Qalandars batting performance
Abdullah Shafique 21(15)
Fakhar Zaman 21(19)
Michael Bracewell 4-18-3
Sufiyan Muqeem 4-21-3
  • Sat, 11 Apr 2026 06:23:18 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi beat Lahore Qalandars by 76 runs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Farhan Yousaf b Aamer Jamal.

  • Sat, 11 Apr 2026 06:12:48 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 80/9 after 15 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Dunith Wellalage 8 (14)
    Mustafizur Rahman 0 (1)
    Peshawar Zalmi
    Aamer Jamal 0/5 (1)

  • Sat, 11 Apr 2026 06:06:48 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 75/9 after 14 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Mustafizur Rahman 0 (1)
    Dunith Wellalage 3 (8)
    Peshawar Zalmi
    Sufiyan Muqeem 3/10 (3)

  • Sat, 11 Apr 2026 06:04:48 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Ubaid Shah is out and Lahore Qalandars at 75/9 after 13.5 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! st Kusal Mendis b Sufiyan Muqeem.

  • Sat, 11 Apr 2026 06:00:48 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 69/7 after 12 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Dunith Wellalage 1 (4)
    Usama Mir 1 (1)
    Peshawar Zalmi
    Sufiyan Muqeem 2/9 (2)

  • Sat, 11 Apr 2026 05:59:48 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Dunith Wellalage is out and Lahore Qalandars at 65/7 after 11.4 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! b Sufiyan Muqeem.

  • Sat, 11 Apr 2026 05:46:48 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 59/5 after 10 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Sikandar Raza 10 (11)
    Shaheen Afridi 2 (2)
    Peshawar Zalmi
    Sufiyan Muqeem 1/4 (1)

  • Sat, 11 Apr 2026 05:43:48 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Asif Ali is out and Lahore Qalandars at 56/5 after 9.2 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! b Sufiyan Muqeem.

  • Sat, 11 Apr 2026 05:41:47 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 55/4 after 9 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Asif Ali 0 (2)
    Sikandar Raza 8 (8)
    Peshawar Zalmi
    Michael Bracewell 2/13 (3)

  • Sat, 11 Apr 2026 05:41:17 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Haseebullah Khan is out and Lahore Qalandars at 55/4 after 8.4 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Aamer Jamal b Michael Bracewell.

  • Sat, 11 Apr 2026 05:32:17 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 46/3 after 7 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Sikandar Raza 1 (4)
    Haseebullah Khan 1 (2)
    Peshawar Zalmi
    Michael Bracewell 1/10 (2)

  • Sat, 11 Apr 2026 05:30:47 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Fakhar Zaman is out and Lahore Qalandars at 45/3 after 6.3 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Babar Azam b Michael Bracewell.

  • Sat, 11 Apr 2026 05:26:47 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 43/2 after 6 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Sikandar Raza 0 (2)
    Fakhar Zaman 20 (17)
    Peshawar Zalmi
    Nahid Rana 1/4 (1)

  • Sat, 11 Apr 2026 05:21:17 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 32/1 after 4 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Fakhar Zaman 19 (16)
    Abdullah Shafique 12 (6)
    Peshawar Zalmi
    Shoriful Islam 1/17 (2)

  • Sat, 11 Apr 2026 05:01:47 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 3/0 after 1 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Fakhar Zaman 2 (5)
    Mohammad Naeem 1 (1)
    Peshawar Zalmi
    Iftikhar Ahmed 0/3 (1)

  • Sat, 11 Apr 2026 04:38:46 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Farhan Yousaf is out and Peshawar Zalmi at 168/7 after 19.3 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! b Shaheen Afridi.

  • Sat, 11 Apr 2026 04:36:16 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 165/6 after 19 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Aamer Jamal 0 (2)
    Iftikhar Ahmed 2 (2)
    Lahore Qalandars
    Mustafizur Rahman 2/30 (4)

  • Sat, 11 Apr 2026 04:36:16 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Aamer Jamal is out and Peshawar Zalmi at 165/6 after 18.6 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Abdullah Shafique b Mustafizur Rahman.

  • Sat, 11 Apr 2026 04:35:16 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Michael Bracewell is out and Peshawar Zalmi at 165/5 after 18.4 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Asif Ali b Mustafizur Rahman.

  • Sat, 11 Apr 2026 04:30:46 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 157/4 after 18 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Michael Bracewell 14 (7)
    Iftikhar Ahmed 1 (1)
    Lahore Qalandars
    Ubaid Shah 1/29 (3)

  • Sat, 11 Apr 2026 04:27:16 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Abdul Samad is out and Peshawar Zalmi at 153/4 after 17.3 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! lbw b Ubaid Shah.

  • Sat, 11 Apr 2026 04:22:16 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 150/3 after 17 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Kusal Mendis 74 (48)
    Michael Bracewell 10 (4)
    Lahore Qalandars
    Shaheen Afridi 2/14 (3)

  • Sat, 11 Apr 2026 04:22:16 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Kusal Mendis is out and Peshawar Zalmi at 150/3 after 16.6 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Abdullah Shafique b Shaheen Afridi.

  • Sat, 11 Apr 2026 04:13:16 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Babar Azam is out and Peshawar Zalmi at 127/2 after 15.2 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Abdullah Shafique b Usama Mir.

  • Sat, 11 Apr 2026 04:12:46 pm
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 126/1 after 15 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Kusal Mendis 64 (41)
    Babar Azam 43 (39)
    Lahore Qalandars
    Mustafizur Rahman 0/22 (3)

