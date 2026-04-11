Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Highlights: Peshawar Zalmi beat Lahore Qalandars by 76 runs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi beat Lahore Qalandars by 76 runs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
First Innings
Peshawar Zalmi Score - 173/7 in 20.0 overs
Peshawar Zalmi batting performance
Kusal Mendis 74(48)
Babar Azam 43(40)
Shaheen Afridi 4-22-3
Mustafizur Rahman 4-30-2
Second Innings
Lahore Qalandars Score - 97/10 in 17.0 overs
Lahore Qalandars batting performance
Abdullah Shafique 21(15)
Fakhar Zaman 21(19)
Michael Bracewell 4-18-3
Sufiyan Muqeem 4-21-3
...Read More
Follow all the updates here:
- Sat, 11 Apr 2026 06:23:18 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi beat Lahore Qalandars by 76 runs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Farhan Yousaf b Aamer Jamal.
- Sat, 11 Apr 2026 06:12:48 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 80/9 after 15 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Lahore Qalandars
Dunith Wellalage 8 (14)
Mustafizur Rahman 0 (1)
Peshawar Zalmi
Aamer Jamal 0/5 (1)
- Sat, 11 Apr 2026 06:06:48 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 75/9 after 14 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Lahore Qalandars
Mustafizur Rahman 0 (1)
Dunith Wellalage 3 (8)
Peshawar Zalmi
Sufiyan Muqeem 3/10 (3)
- Sat, 11 Apr 2026 06:04:48 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Ubaid Shah is out and Lahore Qalandars at 75/9 after 13.5 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! st Kusal Mendis b Sufiyan Muqeem.
- Sat, 11 Apr 2026 06:00:48 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 69/7 after 12 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Lahore Qalandars
Dunith Wellalage 1 (4)
Usama Mir 1 (1)
Peshawar Zalmi
Sufiyan Muqeem 2/9 (2)
- Sat, 11 Apr 2026 05:59:48 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Dunith Wellalage is out and Lahore Qalandars at 65/7 after 11.4 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! b Sufiyan Muqeem.
- Sat, 11 Apr 2026 05:46:48 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 59/5 after 10 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Lahore Qalandars
Sikandar Raza 10 (11)
Shaheen Afridi 2 (2)
Peshawar Zalmi
Sufiyan Muqeem 1/4 (1)
- Sat, 11 Apr 2026 05:43:48 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Asif Ali is out and Lahore Qalandars at 56/5 after 9.2 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! b Sufiyan Muqeem.
- Sat, 11 Apr 2026 05:41:47 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 55/4 after 9 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Lahore Qalandars
Asif Ali 0 (2)
Sikandar Raza 8 (8)
Peshawar Zalmi
Michael Bracewell 2/13 (3)
- Sat, 11 Apr 2026 05:41:17 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Haseebullah Khan is out and Lahore Qalandars at 55/4 after 8.4 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Aamer Jamal b Michael Bracewell.
- Sat, 11 Apr 2026 05:32:17 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 46/3 after 7 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Lahore Qalandars
Sikandar Raza 1 (4)
Haseebullah Khan 1 (2)
Peshawar Zalmi
Michael Bracewell 1/10 (2)
- Sat, 11 Apr 2026 05:30:47 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Fakhar Zaman is out and Lahore Qalandars at 45/3 after 6.3 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Babar Azam b Michael Bracewell.
- Sat, 11 Apr 2026 05:26:47 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 43/2 after 6 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Lahore Qalandars
Sikandar Raza 0 (2)
Fakhar Zaman 20 (17)
Peshawar Zalmi
Nahid Rana 1/4 (1)
- Sat, 11 Apr 2026 05:21:17 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 32/1 after 4 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Lahore Qalandars
Fakhar Zaman 19 (16)
Abdullah Shafique 12 (6)
Peshawar Zalmi
Shoriful Islam 1/17 (2)
- Sat, 11 Apr 2026 05:01:47 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 3/0 after 1 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Lahore Qalandars
Fakhar Zaman 2 (5)
Mohammad Naeem 1 (1)
Peshawar Zalmi
Iftikhar Ahmed 0/3 (1)
- Sat, 11 Apr 2026 04:38:46 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Farhan Yousaf is out and Peshawar Zalmi at 168/7 after 19.3 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! b Shaheen Afridi.
- Sat, 11 Apr 2026 04:36:16 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 165/6 after 19 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Peshawar Zalmi
Aamer Jamal 0 (2)
Iftikhar Ahmed 2 (2)
Lahore Qalandars
Mustafizur Rahman 2/30 (4)
- Sat, 11 Apr 2026 04:36:16 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Aamer Jamal is out and Peshawar Zalmi at 165/6 after 18.6 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Abdullah Shafique b Mustafizur Rahman.
- Sat, 11 Apr 2026 04:35:16 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Michael Bracewell is out and Peshawar Zalmi at 165/5 after 18.4 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Asif Ali b Mustafizur Rahman.
- Sat, 11 Apr 2026 04:30:46 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 157/4 after 18 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Peshawar Zalmi
Michael Bracewell 14 (7)
Iftikhar Ahmed 1 (1)
Lahore Qalandars
Ubaid Shah 1/29 (3)
- Sat, 11 Apr 2026 04:27:16 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Abdul Samad is out and Peshawar Zalmi at 153/4 after 17.3 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! lbw b Ubaid Shah.
- Sat, 11 Apr 2026 04:22:16 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 150/3 after 17 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Peshawar Zalmi
Kusal Mendis 74 (48)
Michael Bracewell 10 (4)
Lahore Qalandars
Shaheen Afridi 2/14 (3)
- Sat, 11 Apr 2026 04:22:16 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Kusal Mendis is out and Peshawar Zalmi at 150/3 after 16.6 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Abdullah Shafique b Shaheen Afridi.
- Sat, 11 Apr 2026 04:13:16 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Babar Azam is out and Peshawar Zalmi at 127/2 after 15.2 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Abdullah Shafique b Usama Mir.
- Sat, 11 Apr 2026 04:12:46 pmPeshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 126/1 after 15 overs
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
Peshawar Zalmi
Kusal Mendis 64 (41)
Babar Azam 43 (39)
Lahore Qalandars
Mustafizur Rahman 0/22 (3)