Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Highlights: Punjab Kings beat Sunrisers Hyderabad by 6 wickets
First Innings
Sunrisers Hyderabad Score - 219/6 in 20.0 overs
Sunrisers Hyderabad batting performance
Abhishek Sharma 74(28)
Heinrich Klaasen 39(33)
Shashank Singh 3-20-2
Arshdeep Singh 4-50-2
Second Innings
Punjab Kings Score - 223/4 in 18.5 overs
Punjab Kings batting performance
Shreyas Iyer 69(33)
Priyansh Arya 57(20)
Shivang Kumar 4-33-3
Harsh Dubey 4-38-1
- Sat, 11 Apr 2026 07:13:19 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings beat Sunrisers Hyderabad by 6 wickets
- Sat, 11 Apr 2026 07:09:19 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Punjab Kings at 209/4 after 17.4 overs
- Sat, 11 Apr 2026 07:06:19 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 202/4 after 17 overs
Punjab Kings
Shashank Singh 3 (3)
Shreyas Iyer 61 (28)
Sunrisers Hyderabad
Harsh Dubey 1/38 (4)
- Sat, 11 Apr 2026 07:01:49 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 197/3 after 16 overs
Punjab Kings
Shreyas Iyer 59 (26)
Nehal Wadhera 14 (13)
Sunrisers Hyderabad
Eshan Malinga 0/46 (3)
- Sat, 11 Apr 2026 07:01:49 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Six on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 197/3 after 15.6 overs
- Sat, 11 Apr 2026 07:00:19 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Six on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 191/3 after 15.4 overs
- Sat, 11 Apr 2026 06:59:19 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 185/3 after 15.3 overs
- Sat, 11 Apr 2026 06:55:19 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Four on Harshal Patel bowling . Punjab Kings at 173/3 after 14.5 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: MISFIELD AND FOUR! Length ball around off, Iyer takes a step across to the off side and hammers it flat and over the bowler's head. Heinrich Klaasen sprints to his right from long off and slides in but gets it on the half-volley and fails to get his body behind the ball, resulting in a boundary
- Sat, 11 Apr 2026 06:47:49 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 161/3 after 14 overs
Punjab Kings
Shreyas Iyer 26 (17)
Nehal Wadhera 12 (10)
Sunrisers Hyderabad
Harsh Dubey 0/33 (3)
- Sat, 11 Apr 2026 06:45:49 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Four on Harsh Dubey bowling . Punjab Kings at 158/3 after 13.2 overs
- Sat, 11 Apr 2026 06:44:19 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 154/3 after 13 overs
Punjab Kings
Shreyas Iyer 20 (13)
Nehal Wadhera 11 (8)
Sunrisers Hyderabad
Shivang Kumar 3/33 (4)
- Sat, 11 Apr 2026 06:40:49 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 150/3 after 12 overs
Punjab Kings
Shreyas Iyer 18 (10)
Nehal Wadhera 9 (5)
Sunrisers Hyderabad
Nitish Kumar Reddy 0/20 (2)
- Sat, 11 Apr 2026 06:40:49 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Four on Nitish Kumar Reddy bowling . Punjab Kings at 150/3 after 11.6 overs
- Sat, 11 Apr 2026 06:39:49 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Six on Nitish Kumar Reddy bowling . Punjab Kings at 146/3 after 11.5 overs
- Sat, 11 Apr 2026 06:35:19 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Nehal Wadhera smashed a Six on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 136/3 after 10.6 overs
- Sat, 11 Apr 2026 06:32:48 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: It’s a Wicket. Cooper Connolly is out and Punjab Kings at 128/3 after 10.2 overs
- Sat, 11 Apr 2026 06:31:18 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Cooper Connolly smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 128/2 after 10.1 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: FOUR! Swung away into the gap. Tossed up on middle and leg, Cooper Connolly clears the front leg to go for the slog sweep but clofts it between deep backward square leg and deep mid-wicket for a boundary.
- Sat, 11 Apr 2026 06:29:48 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 124/2 after 10 overs
Punjab Kings
Shreyas Iyer 5 (5)
Cooper Connolly 7 (10)
Sunrisers Hyderabad
Nitish Kumar Reddy 0/6 (1)
- Sat, 11 Apr 2026 06:24:48 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 118/2 after 9 overs
Punjab Kings
Shreyas Iyer 1 (1)
Cooper Connolly 5 (8)
Sunrisers Hyderabad
Shivang Kumar 2/17 (2)
- Sat, 11 Apr 2026 06:23:48 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: It’s a Wicket. Prabhsimran Singh is out and Punjab Kings at 117/2 after 8.5 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: OUT! c Heinrich Klaasen b Shivang Kumar.
- Sat, 11 Apr 2026 06:22:48 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Prabhsimran Singh smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 117/1 after 8.4 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: FOUR! FIFTY FOR PRABHSIMRAN!
- Sat, 11 Apr 2026 06:19:48 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 109/1 after 8 overs
Punjab Kings
Prabhsimran Singh 46 (22)
Cooper Connolly 3 (6)
Sunrisers Hyderabad
Harsh Dubey 0/26 (2)
- Sat, 11 Apr 2026 06:14:48 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 101/1 after 7 overs
Punjab Kings
Cooper Connolly 1 (3)
Prabhsimran Singh 42 (19)
Sunrisers Hyderabad
Shivang Kumar 1/8 (1)
- Sat, 11 Apr 2026 06:11:48 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Priyansh Arya smashed a Six on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 99/0 after 6.1 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: SIX! Field restrictions lifted? Does not matter for Priyansh Arya.
- Sat, 11 Apr 2026 06:07:48 pmPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 93/0 after 6 overs
Punjab Kings
Priyansh Arya 51 (18)
Prabhsimran Singh 41 (18)
Sunrisers Hyderabad
Harshal Patel 0/21 (1)