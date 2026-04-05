    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Highlights: Royal Challengers Bengaluru beat Chennai Super Kings by 43 runs

    By hindustantimes.com
    Updated on: Apr 05, 2026 11:15:17 PM IST

    Key Events
    • 5:45 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru beat Chennai Super Kings by 43 runs
    • 5:43 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 204/9 after 19 overs
    • 5:42 PM IST, Apr 5Anshul Kamboj smashed a Six on Jacob Duffy bowling . Chennai Super Kings at 203/9 after 18.5 overs
    • 5:38 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 190/9 after 18 overs
    • 5:38 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Noor Ahmad is out and Chennai Super Kings at 190/9 after 17.6 overs
    • 5:34 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 180/8 after 17 overs
    • 5:31 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Jamie Overton is out and Chennai Super Kings at 178/8 after 16.1 overs
    • 5:29 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 178/7 after 16 overs
    • 5:22 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Prashant Veer is out and Chennai Super Kings at 165/7 after 15.1 overs
    • 5:21 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 165/6 after 15 overs
    • 5:19 PM IST, Apr 5Prashant Veer smashed a Four on Suyash Sharma bowling . Chennai Super Kings at 164/6 after 14.4 overs
    • 5:17 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 157/6 after 14 overs
    • 5:15 PM IST, Apr 5Prashant Veer smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 153/6 after 13.3 overs
    • 5:14 PM IST, Apr 5Prashant Veer smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 143/6 after 13.1 overs
    • 5:11 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 139/6 after 13 overs
    • 5:07 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 136/6 after 12 overs
    • 5:07 PM IST, Apr 5Jamie Overton smashed a Four on Romario Shepherd bowling . Chennai Super Kings at 134/6 after 11.4 overs
    • 5:06 PM IST, Apr 5Jamie Overton smashed a Six on Romario Shepherd bowling . Chennai Super Kings at 130/6 after 11.3 overs
    • 5:05 PM IST, Apr 5Jamie Overton smashed a Six on Romario Shepherd bowling . Chennai Super Kings at 124/6 after 11.2 overs
    • 5:02 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 117/6 after 11 overs
    • 4:58 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 109/6 after 10 overs
    • 4:56 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Shivam Dube is out and Chennai Super Kings at 108/6 after 9.5 overs
    • 4:51 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 105/5 after 9 overs
    • 4:51 PM IST, Apr 5Shivam Dube smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 105/5 after 8.6 overs
    • 4:48 PM IST, Apr 5Prashant Veer smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 98/5 after 8.1 overs
    • 4:47 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 94/5 after 8 overs
    • 4:46 PM IST, Apr 5Shivam Dube smashed a Four on Abhinandan Singh bowling . Chennai Super Kings at 94/5 after 7.4 overs
    • 4:42 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 84/5 after 7 overs
    • 4:40 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Kartik Sharma is out and Chennai Super Kings at 84/5 after 6.5 overs
    • 4:39 PM IST, Apr 5Shivam Dube smashed a Six on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 83/4 after 6.2 overs
    • 4:36 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Sarfaraz Khan is out and Chennai Super Kings at 77/4 after 6.1 overs
    • 4:35 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 77/3 after 6 overs
    • 4:34 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Four on Abhinandan Singh bowling . Chennai Super Kings at 74/3 after 5.4 overs
    • 4:33 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Four on Abhinandan Singh bowling . Chennai Super Kings at 70/3 after 5.3 overs
    • 4:23 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Six on Bhuvneshwar Kumar bowling . Chennai Super Kings at 40/3 after 3.5 overs
    • 4:22 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Four on Bhuvneshwar Kumar bowling . Chennai Super Kings at 34/3 after 3.2 overs
    • 4:20 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 30/3 after 3 overs
    • 4:19 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Sanju Samson is out and Chennai Super Kings at 30/3 after 2.5 overs
    • 4:15 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 18/2 after 2 overs
    • 4:15 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Four on Bhuvneshwar Kumar bowling . Chennai Super Kings at 18/2 after 1.6 overs
    • 4:13 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Four on Bhuvneshwar Kumar bowling . Chennai Super Kings at 14/2 after 1.3 overs
    • 4:11 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Ayush Mhatre is out and Chennai Super Kings at 10/2 after 1.2 overs
    • 4:09 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 10/1 after 1 overs
    • 4:08 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Ruturaj Gaikwad is out and Chennai Super Kings at 9/1 after 0.5 overs
    • 4:07 PM IST, Apr 5Ruturaj Gaikwad smashed a Six on Jacob Duffy bowling . Chennai Super Kings at 9/0 after 0.4 overs
    • 3:50 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 250/3 after 20 overs
    • 3:50 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Four on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 250/3 after 19.6 overs
    • 3:44 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Jamie Overton bowling . Royal Challengers Bengaluru at 231/3 after 18.5 overs
    • 3:44 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Jamie Overton bowling . Royal Challengers Bengaluru at 225/3 after 18.4 overs
    • 3:43 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Four on Jamie Overton bowling . Royal Challengers Bengaluru at 219/3 after 18.3 overs
    • 3:41 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Jamie Overton bowling . Royal Challengers Bengaluru at 213/3 after 18.1 overs
    • 3:40 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 207/3 after 18 overs
    • 3:35 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Four on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 197/3 after 17.1 overs
    • 3:33 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Noor Ahmad bowling . Royal Challengers Bengaluru at 192/3 after 16.5 overs
    • 3:32 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Noor Ahmad bowling . Royal Challengers Bengaluru at 186/3 after 16.4 overs
    • 3:31 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Noor Ahmad bowling . Royal Challengers Bengaluru at 180/3 after 16.3 overs
    • 3:27 PM IST, Apr 5Rajat Patidar smashed a Four on Khaleel Ahmed bowling . Royal Challengers Bengaluru at 166/3 after 15.5 overs
    • 3:25 PM IST, Apr 5Rajat Patidar smashed a Six on Khaleel Ahmed bowling . Royal Challengers Bengaluru at 162/3 after 15.3 overs
    • 3:15 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Devdutt Padikkal is out and Royal Challengers Bengaluru at 151/3 after 14.1 overs
    • 3:11 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 151/2 after 14 overs
    • 3:10 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Four on Matt Henry bowling . Royal Challengers Bengaluru at 150/2 after 13.5 overs
    • 3:07 PM IST, Apr 5Rajat Patidar smashed a Six on Matt Henry bowling . Royal Challengers Bengaluru at 143/2 after 13.1 overs
    • 3:06 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 137/2 after 13 overs
    • 3:06 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Four on Shivam Dube bowling . Royal Challengers Bengaluru at 137/2 after 12.6 overs
    • 3:05 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Four on Shivam Dube bowling . Royal Challengers Bengaluru at 133/2 after 12.5 overs
    • 3:04 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Six on Shivam Dube bowling . Royal Challengers Bengaluru at 129/2 after 12.4 overs
    • 3:03 PM IST, Apr 5Rajat Patidar smashed a Six on Shivam Dube bowling . Royal Challengers Bengaluru at 122/2 after 12.2 overs
    • 3:00 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 114/2 after 12 overs
    • 2:59 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Six on Noor Ahmad bowling . Royal Challengers Bengaluru at 111/2 after 11.3 overs
    • 2:57 PM IST, Apr 5Rajat Patidar smashed a Six on Noor Ahmad bowling . Royal Challengers Bengaluru at 104/2 after 11.1 overs
    • 2:56 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 98/2 after 11 overs
    • 2:56 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Four on Shivam Dube bowling . Royal Challengers Bengaluru at 98/2 after 10.6 overs
    • 2:54 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Phil Salt is out and Royal Challengers Bengaluru at 93/2 after 10.4 overs
    • 2:51 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 91/1 after 10 overs
    • 2:47 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 87/1 after 9 overs
    • 2:47 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Four on Jamie Overton bowling . Royal Challengers Bengaluru at 86/1 after 8.5 overs
    • 2:40 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 74/1 after 8 overs
    • 2:36 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 64/1 after 7 overs
    • 2:36 PM IST, Apr 5Phil Salt smashed a Four on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 63/1 after 6.5 overs
    • 2:34 PM IST, Apr 5Phil Salt smashed a Six on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 57/1 after 6.3 overs
    • 2:31 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 49/1 after 6 overs
    • 2:31 PM IST, Apr 5Phil Salt smashed a Four on Khaleel Ahmed bowling . Royal Challengers Bengaluru at 49/1 after 5.6 overs
    • 2:25 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 41/1 after 5 overs
    • 2:24 PM IST, Apr 5Phil Salt smashed a Four on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 40/1 after 4.5 overs
    • 2:21 PM IST, Apr 5Virat Kohli smashed a Four on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 35/0 after 4.2 overs
    • 2:19 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 31/0 after 4 overs
    • 2:19 PM IST, Apr 5Virat Kohli smashed a Four on Matt Henry bowling . Royal Challengers Bengaluru at 30/0 after 3.5 overs
    • 2:14 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 15/0 after 3 overs
    • 2:09 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 9/0 after 2 overs
    • 2:05 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 3/0 after 1 overs
    • 1:36 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru Playing XI
    • 1:09 PM IST, Apr 5Welcome to the live coverage of Match 11 of Indian Premier League, 2026
    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score, Match 11 of Indian Premier League, 2026
    First Innings

    Royal Challengers Bengaluru Score - 250/3 in 20.0 overs


    Royal Challengers Bengaluru batting performance
    Tim David 70(25)
    Devdutt Padikkal 50(29)
    Anshul Kamboj 4-52-1
    Jamie Overton 3-42-1

    Second Innings

    Chennai Super Kings Score - 207/10 in 19.4 overs


    Chennai Super Kings batting performance
    Sarfaraz Khan 50(25)
    Prashant Veer 43(29)
    Bhuvneshwar Kumar 4-41-3
    Abhinandan Singh 3.4-30-2

    Apr 05, 2026 11:15:17 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Royal Challengers Bengaluru beat Chennai Super Kings by 43 runs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: OUT! c Phil Salt b Abhinandan Singh.

    Apr 05, 2026 11:13:17 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 204/9 after 19 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Anshul Kamboj 17 (10)
    Matt Henry 1 (1)
    Royal Challengers Bengaluru
    Jacob Duffy 2/58 (4)

    Apr 05, 2026 11:12:17 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Anshul Kamboj smashed a Six on Jacob Duffy bowling . Chennai Super Kings at 203/9 after 18.5 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: SIX! Kamboj gets just enough on it.

    Apr 05, 2026 11:08:17 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 190/9 after 18 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Noor Ahmad 8 (8)
    Anshul Kamboj 5 (5)
    Royal Challengers Bengaluru
    Bhuvneshwar Kumar 3/41 (4)

    Apr 05, 2026 11:08:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: It’s a Wicket. Noor Ahmad is out and Chennai Super Kings at 190/9 after 17.6 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: OUT! c Virat Kohli b Bhuvneshwar Kumar.

    Apr 05, 2026 11:04:17 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 180/8 after 17 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Noor Ahmad 1 (4)
    Anshul Kamboj 3 (3)
    Royal Challengers Bengaluru
    Suyash Sharma 1/21 (4)

    Apr 05, 2026 11:01:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: It’s a Wicket. Jamie Overton is out and Chennai Super Kings at 178/8 after 16.1 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: OUT! CAUGHT! Jamie Overton holes out.

    Apr 05, 2026 10:59:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 178/7 after 16 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Jamie Overton 37 (15)
    Anshul Kamboj 2 (2)
    Royal Challengers Bengaluru
    Bhuvneshwar Kumar 2/31 (3)

    Apr 05, 2026 10:52:46 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: It’s a Wicket. Prashant Veer is out and Chennai Super Kings at 165/7 after 15.1 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: OUT! TAKEN! A fine grab by Rajat Patidar. Prashant Veer's vigil comes to an end.

    Apr 05, 2026 10:51:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 165/6 after 15 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Prashant Veer 43 (28)
    Jamie Overton 27 (11)
    Royal Challengers Bengaluru
    Suyash Sharma 0/19 (3)

    Apr 05, 2026 10:49:46 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Prashant Veer smashed a Four on Suyash Sharma bowling . Chennai Super Kings at 164/6 after 14.4 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! Excellent shot!

    Apr 05, 2026 10:47:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 157/6 after 14 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Prashant Veer 37 (24)
    Jamie Overton 25 (9)
    Royal Challengers Bengaluru
    Krunal Pandya 2/36 (3)

    Apr 05, 2026 10:45:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Prashant Veer smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 153/6 after 13.3 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! Wow..that is some shot from the youngster!

    Apr 05, 2026 10:44:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Prashant Veer smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 143/6 after 13.1 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! Powered away! Krunal Pandya bowls with the round-arm action, quicker and shorter, outside off. Prashant Veer gets his hands through the shot and uses the pace to crunch it through covers for a boudnary.

    Apr 05, 2026 10:41:46 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 139/6 after 13 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Prashant Veer 19 (18)
    Jamie Overton 25 (9)
    Royal Challengers Bengaluru
    Suyash Sharma 0/11 (2)

    Apr 05, 2026 10:37:46 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 136/6 after 12 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Prashant Veer 17 (13)
    Jamie Overton 24 (8)
    Royal Challengers Bengaluru
    Romario Shepherd 0/19 (1)

    Apr 05, 2026 10:37:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Jamie Overton smashed a Four on Romario Shepherd bowling . Chennai Super Kings at 134/6 after 11.4 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! A boundary now!

    Apr 05, 2026 10:36:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Jamie Overton smashed a Six on Romario Shepherd bowling . Chennai Super Kings at 130/6 after 11.3 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: SIX! Back-to-back sixes!

    Apr 05, 2026 10:35:46 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Jamie Overton smashed a Six on Romario Shepherd bowling . Chennai Super Kings at 124/6 after 11.2 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: SIX! Gets hold of that one!

    Apr 05, 2026 10:32:46 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 117/6 after 11 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Prashant Veer 15 (11)
    Jamie Overton 7 (4)
    Royal Challengers Bengaluru
    Suyash Sharma 0/8 (1)

    Apr 05, 2026 10:28:46 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 109/6 after 10 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Jamie Overton 1 (1)
    Prashant Veer 13 (8)
    Royal Challengers Bengaluru
    Abhinandan Singh 1/27 (3)

    Apr 05, 2026 10:26:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: It’s a Wicket. Shivam Dube is out and Chennai Super Kings at 108/6 after 9.5 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: OUT! c Jitesh Sharma b Abhinandan Singh.

    Apr 05, 2026 10:21:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Chennai Super Kings at 105/5 after 9 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score:
    Chennai Super Kings
    Shivam Dube 17 (10)
    Prashant Veer 11 (6)
    Royal Challengers Bengaluru
    Krunal Pandya 2/18 (2)

    Apr 05, 2026 10:21:16 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Shivam Dube smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 105/5 after 8.6 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! Top edge and away it goes!

    Apr 05, 2026 10:18:15 PM IST

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: Prashant Veer smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 98/5 after 8.1 overs

    Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! Gets it through!

