Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Highlights: Royal Challengers Bengaluru beat Chennai Super Kings by 43 runs
- 5:45 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru beat Chennai Super Kings by 43 runs
- 5:43 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 204/9 after 19 overs
- 5:42 PM IST, Apr 5Anshul Kamboj smashed a Six on Jacob Duffy bowling . Chennai Super Kings at 203/9 after 18.5 overs
- 5:38 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 190/9 after 18 overs
- 5:38 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Noor Ahmad is out and Chennai Super Kings at 190/9 after 17.6 overs
- 5:34 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 180/8 after 17 overs
- 5:31 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Jamie Overton is out and Chennai Super Kings at 178/8 after 16.1 overs
- 5:29 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 178/7 after 16 overs
- 5:22 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Prashant Veer is out and Chennai Super Kings at 165/7 after 15.1 overs
- 5:21 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 165/6 after 15 overs
- 5:19 PM IST, Apr 5Prashant Veer smashed a Four on Suyash Sharma bowling . Chennai Super Kings at 164/6 after 14.4 overs
- 5:17 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 157/6 after 14 overs
- 5:15 PM IST, Apr 5Prashant Veer smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 153/6 after 13.3 overs
- 5:14 PM IST, Apr 5Prashant Veer smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 143/6 after 13.1 overs
- 5:11 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 139/6 after 13 overs
- 5:07 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 136/6 after 12 overs
- 5:07 PM IST, Apr 5Jamie Overton smashed a Four on Romario Shepherd bowling . Chennai Super Kings at 134/6 after 11.4 overs
- 5:06 PM IST, Apr 5Jamie Overton smashed a Six on Romario Shepherd bowling . Chennai Super Kings at 130/6 after 11.3 overs
- 5:05 PM IST, Apr 5Jamie Overton smashed a Six on Romario Shepherd bowling . Chennai Super Kings at 124/6 after 11.2 overs
- 5:02 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 117/6 after 11 overs
- 4:58 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 109/6 after 10 overs
- 4:56 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Shivam Dube is out and Chennai Super Kings at 108/6 after 9.5 overs
- 4:51 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 105/5 after 9 overs
- 4:51 PM IST, Apr 5Shivam Dube smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 105/5 after 8.6 overs
- 4:48 PM IST, Apr 5Prashant Veer smashed a Four on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 98/5 after 8.1 overs
- 4:47 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 94/5 after 8 overs
- 4:46 PM IST, Apr 5Shivam Dube smashed a Four on Abhinandan Singh bowling . Chennai Super Kings at 94/5 after 7.4 overs
- 4:42 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 84/5 after 7 overs
- 4:40 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Kartik Sharma is out and Chennai Super Kings at 84/5 after 6.5 overs
- 4:39 PM IST, Apr 5Shivam Dube smashed a Six on Krunal Pandya bowling . Chennai Super Kings at 83/4 after 6.2 overs
- 4:36 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Sarfaraz Khan is out and Chennai Super Kings at 77/4 after 6.1 overs
- 4:35 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 77/3 after 6 overs
- 4:34 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Four on Abhinandan Singh bowling . Chennai Super Kings at 74/3 after 5.4 overs
- 4:33 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Four on Abhinandan Singh bowling . Chennai Super Kings at 70/3 after 5.3 overs
- 4:23 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Six on Bhuvneshwar Kumar bowling . Chennai Super Kings at 40/3 after 3.5 overs
- 4:22 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Four on Bhuvneshwar Kumar bowling . Chennai Super Kings at 34/3 after 3.2 overs
- 4:20 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 30/3 after 3 overs
- 4:19 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Sanju Samson is out and Chennai Super Kings at 30/3 after 2.5 overs
- 4:15 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 18/2 after 2 overs
- 4:15 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Four on Bhuvneshwar Kumar bowling . Chennai Super Kings at 18/2 after 1.6 overs
- 4:13 PM IST, Apr 5Sarfaraz Khan smashed a Four on Bhuvneshwar Kumar bowling . Chennai Super Kings at 14/2 after 1.3 overs
- 4:11 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Ayush Mhatre is out and Chennai Super Kings at 10/2 after 1.2 overs
- 4:09 PM IST, Apr 5Chennai Super Kings at 10/1 after 1 overs
- 4:08 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Ruturaj Gaikwad is out and Chennai Super Kings at 9/1 after 0.5 overs
- 4:07 PM IST, Apr 5Ruturaj Gaikwad smashed a Six on Jacob Duffy bowling . Chennai Super Kings at 9/0 after 0.4 overs
- 3:50 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 250/3 after 20 overs
- 3:50 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Four on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 250/3 after 19.6 overs
- 3:44 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Jamie Overton bowling . Royal Challengers Bengaluru at 231/3 after 18.5 overs
- 3:44 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Jamie Overton bowling . Royal Challengers Bengaluru at 225/3 after 18.4 overs
- 3:43 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Four on Jamie Overton bowling . Royal Challengers Bengaluru at 219/3 after 18.3 overs
- 3:41 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Jamie Overton bowling . Royal Challengers Bengaluru at 213/3 after 18.1 overs
- 3:40 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 207/3 after 18 overs
- 3:35 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Four on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 197/3 after 17.1 overs
- 3:33 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Noor Ahmad bowling . Royal Challengers Bengaluru at 192/3 after 16.5 overs
- 3:32 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Noor Ahmad bowling . Royal Challengers Bengaluru at 186/3 after 16.4 overs
- 3:31 PM IST, Apr 5Tim David smashed a Six on Noor Ahmad bowling . Royal Challengers Bengaluru at 180/3 after 16.3 overs
- 3:27 PM IST, Apr 5Rajat Patidar smashed a Four on Khaleel Ahmed bowling . Royal Challengers Bengaluru at 166/3 after 15.5 overs
- 3:25 PM IST, Apr 5Rajat Patidar smashed a Six on Khaleel Ahmed bowling . Royal Challengers Bengaluru at 162/3 after 15.3 overs
- 3:15 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Devdutt Padikkal is out and Royal Challengers Bengaluru at 151/3 after 14.1 overs
- 3:11 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 151/2 after 14 overs
- 3:10 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Four on Matt Henry bowling . Royal Challengers Bengaluru at 150/2 after 13.5 overs
- 3:07 PM IST, Apr 5Rajat Patidar smashed a Six on Matt Henry bowling . Royal Challengers Bengaluru at 143/2 after 13.1 overs
- 3:06 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 137/2 after 13 overs
- 3:06 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Four on Shivam Dube bowling . Royal Challengers Bengaluru at 137/2 after 12.6 overs
- 3:05 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Four on Shivam Dube bowling . Royal Challengers Bengaluru at 133/2 after 12.5 overs
- 3:04 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Six on Shivam Dube bowling . Royal Challengers Bengaluru at 129/2 after 12.4 overs
- 3:03 PM IST, Apr 5Rajat Patidar smashed a Six on Shivam Dube bowling . Royal Challengers Bengaluru at 122/2 after 12.2 overs
- 3:00 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 114/2 after 12 overs
- 2:59 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Six on Noor Ahmad bowling . Royal Challengers Bengaluru at 111/2 after 11.3 overs
- 2:57 PM IST, Apr 5Rajat Patidar smashed a Six on Noor Ahmad bowling . Royal Challengers Bengaluru at 104/2 after 11.1 overs
- 2:56 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 98/2 after 11 overs
- 2:56 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Four on Shivam Dube bowling . Royal Challengers Bengaluru at 98/2 after 10.6 overs
- 2:54 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Phil Salt is out and Royal Challengers Bengaluru at 93/2 after 10.4 overs
- 2:51 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 91/1 after 10 overs
- 2:47 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 87/1 after 9 overs
- 2:47 PM IST, Apr 5Devdutt Padikkal smashed a Four on Jamie Overton bowling . Royal Challengers Bengaluru at 86/1 after 8.5 overs
- 2:40 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 74/1 after 8 overs
- 2:36 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 64/1 after 7 overs
- 2:36 PM IST, Apr 5Phil Salt smashed a Four on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 63/1 after 6.5 overs
- 2:34 PM IST, Apr 5Phil Salt smashed a Six on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 57/1 after 6.3 overs
- 2:31 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 49/1 after 6 overs
- 2:31 PM IST, Apr 5Phil Salt smashed a Four on Khaleel Ahmed bowling . Royal Challengers Bengaluru at 49/1 after 5.6 overs
- 2:25 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 41/1 after 5 overs
- 2:24 PM IST, Apr 5Phil Salt smashed a Four on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 40/1 after 4.5 overs
- 2:21 PM IST, Apr 5Virat Kohli smashed a Four on Anshul Kamboj bowling . Royal Challengers Bengaluru at 35/0 after 4.2 overs
- 2:19 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 31/0 after 4 overs
- 2:19 PM IST, Apr 5Virat Kohli smashed a Four on Matt Henry bowling . Royal Challengers Bengaluru at 30/0 after 3.5 overs
- 2:14 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 15/0 after 3 overs
- 2:09 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 9/0 after 2 overs
- 2:05 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru at 3/0 after 1 overs
- 1:36 PM IST, Apr 5Royal Challengers Bengaluru Playing XI
- 1:09 PM IST, Apr 5Welcome to the live coverage of Match 11 of Indian Premier League, 2026
First Innings
Royal Challengers Bengaluru Score - 250/3 in 20.0 overs
Royal Challengers Bengaluru batting performance
Tim David 70(25)
Devdutt Padikkal 50(29)
Anshul Kamboj 4-52-1
Jamie Overton 3-42-1
Second Innings
Chennai Super Kings Score - 207/10 in 19.4 overs
Chennai Super Kings batting performance
Sarfaraz Khan 50(25)
Prashant Veer 43(29)
Bhuvneshwar Kumar 4-41-3
Abhinandan Singh 3.4-30-2
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: OUT! c Phil Salt b Abhinandan Singh.
Chennai Super Kings
Anshul Kamboj 17 (10)
Matt Henry 1 (1)
Royal Challengers Bengaluru
Jacob Duffy 2/58 (4)
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: SIX! Kamboj gets just enough on it.
Chennai Super Kings
Noor Ahmad 8 (8)
Anshul Kamboj 5 (5)
Royal Challengers Bengaluru
Bhuvneshwar Kumar 3/41 (4)
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: OUT! c Virat Kohli b Bhuvneshwar Kumar.
Chennai Super Kings
Noor Ahmad 1 (4)
Anshul Kamboj 3 (3)
Royal Challengers Bengaluru
Suyash Sharma 1/21 (4)
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: OUT! CAUGHT! Jamie Overton holes out.
Chennai Super Kings
Jamie Overton 37 (15)
Anshul Kamboj 2 (2)
Royal Challengers Bengaluru
Bhuvneshwar Kumar 2/31 (3)
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: OUT! TAKEN! A fine grab by Rajat Patidar. Prashant Veer's vigil comes to an end.
Chennai Super Kings
Prashant Veer 43 (28)
Jamie Overton 27 (11)
Royal Challengers Bengaluru
Suyash Sharma 0/19 (3)
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! Excellent shot!
Chennai Super Kings
Prashant Veer 37 (24)
Jamie Overton 25 (9)
Royal Challengers Bengaluru
Krunal Pandya 2/36 (3)
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! Wow..that is some shot from the youngster!
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! Powered away! Krunal Pandya bowls with the round-arm action, quicker and shorter, outside off. Prashant Veer gets his hands through the shot and uses the pace to crunch it through covers for a boudnary.
Chennai Super Kings
Prashant Veer 19 (18)
Jamie Overton 25 (9)
Royal Challengers Bengaluru
Suyash Sharma 0/11 (2)
Chennai Super Kings
Prashant Veer 17 (13)
Jamie Overton 24 (8)
Royal Challengers Bengaluru
Romario Shepherd 0/19 (1)
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! A boundary now!
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: SIX! Back-to-back sixes!
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: SIX! Gets hold of that one!
Chennai Super Kings
Prashant Veer 15 (11)
Jamie Overton 7 (4)
Royal Challengers Bengaluru
Suyash Sharma 0/8 (1)
Chennai Super Kings
Jamie Overton 1 (1)
Prashant Veer 13 (8)
Royal Challengers Bengaluru
Abhinandan Singh 1/27 (3)
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: OUT! c Jitesh Sharma b Abhinandan Singh.
Chennai Super Kings
Shivam Dube 17 (10)
Prashant Veer 11 (6)
Royal Challengers Bengaluru
Krunal Pandya 2/18 (2)
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! Top edge and away it goes!
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Score: FOUR! Gets it through!