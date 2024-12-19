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    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia score after 5 overs is 59/0

    By hindustantimes.com
    Dec 19, 2024 3:28 PM IST
    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 59/0 after 5 overs, Faisal Khan at 26 runs and Usman Khalid at 30 runs
    Key Events
    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score, Match 13 of Gulf Cricket T20I Championship, 2024
    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score, Match 13 of Gulf Cricket T20I Championship, 2024

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Welcome to the live coverage of Match 13 of Gulf Cricket T20I Championship, 2024. Match will start on 19 Dec 2024 at 03:00 PM
    Venue : ICC Academy, Dubai

    United Arab Emirates squad -
    Alishan Sharafu, Asif Khan, Muhammad Waseem, Ali Naseer, Dhruv Parashar, Muhammad Zuhaib, Nilansh Keswani, Rahul Chopra, Syed Haider, Tanish Suri, Junaid Siddique, Muhammad Jawadullah, Omid Rahman, Simranjeet Kang
    Saudi Arabia squad -
    Abdul Waheed, Faisal Khan, Mohammad Zuber, Waji Ul Hassan, Choudhry Muhammad Imran, Usman Khalid, Zuhair Muhammad, Abdul Manan Ali, Nawazish Akhtar, Sidharth Sankar, Ahmad Raza, Ishtiaq Ahmad, Usman Najeeb, Zain Ul Abidin    ...Read More

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    Dec 19, 2024 3:28 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 59/0 after 5 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score:
    Saudi Arabia
    Faisal Khan 26 (11)
    Usman Khalid 30 (19)
    United Arab Emirates
    Muhammad Jawadullah 0/19 (1)

    Dec 19, 2024 3:26 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Usman Khalid smashed a Four on Muhammad Jawadullah bowling . Saudi Arabia at 54/0 after 4.4 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards mid off.

    Dec 19, 2024 3:24 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Usman Khalid smashed a Four on Muhammad Jawadullah bowling . Saudi Arabia at 50/0 after 4.2 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards mid on.

    Dec 19, 2024 3:24 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Usman Khalid smashed a Six on Muhammad Jawadullah bowling . Saudi Arabia at 46/0 after 4.1 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Six! Played towards mid on.

    Dec 19, 2024 3:23 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 40/0 after 4 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score:
    Saudi Arabia
    Usman Khalid 15 (14)
    Faisal Khan 23 (10)
    United Arab Emirates
    Dhruv Parashar 0/13 (2)

    Dec 19, 2024 3:22 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Usman Khalid smashed a Four on Dhruv Parashar bowling . Saudi Arabia at 39/0 after 3.5 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards covers.

    Dec 19, 2024 3:18 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 33/0 after 3 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score:
    Saudi Arabia
    Usman Khalid 8 (8)
    Faisal Khan 23 (10)
    United Arab Emirates
    Junaid Siddique 0/27 (2)

    IPL 2024 Points Table

    See all
    1
    India
    UAE
    8Points
    4Played
    4Won
    +1.086NRR
    Recent form
    WWWW
    2
    India
    KUW
    4Points
    4Played
    2Won
    +0.601NRR
    Recent form
    WLLW
    3
    India
    BRN
    4Points
    4Played
    2Won
    +0.178NRR
    Recent form
    LWWL
    4
    India
    OMA
    4Points
    4Played
    2Won
    +0.035NRR
    Recent form
    LWLW
    5
    India
    SDA
    4Points
    4Played
    2Won
    -0.350NRR
    Recent form
    WLWL
    6
    India
    QAT
    0Points
    4Played
    0Won
    -1.693NRR
    Recent form
    LLLL
    Dec 19, 2024 3:15 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 30/0 after 2.4 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards point.

    Most Runs

    Muhammad Waseem
    Muhammad WaseemUAE
    214 Runs
    M4
    HS65
    SR162.12

    Most Wickets

    Junaid Siddique
    Junaid SiddiqueUAE
    9 Wickets
    Inn4
    Avg11.44
    SR10.66
    Dec 19, 2024 3:14 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 26/0 after 2.3 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Six! Played towards square leg.

    Dec 19, 2024 3:13 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 20/0 after 2.1 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Six! Played towards mid wicket.

    Dec 19, 2024 3:11 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 14/0 after 2 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score:
    Saudi Arabia
    Usman Khalid 7 (7)
    Faisal Khan 6 (5)
    United Arab Emirates
    Dhruv Parashar 0/6 (1)

    Dec 19, 2024 3:11 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Usman Khalid smashed a Four on Dhruv Parashar bowling . Saudi Arabia at 14/0 after 1.5 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards covers.

    Dec 19, 2024 3:07 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 8/0 after 1 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score:
    Saudi Arabia
    Faisal Khan 5 (2)
    Usman Khalid 2 (4)
    United Arab Emirates
    Junaid Siddique 0/8 (1)

    Dec 19, 2024 3:07 PM IST

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 8/0 after 0.6 overs

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards mid on.

    Dec 19, 2024 2:03 PM IST

    Welcome to the live coverage of Match 13 of Gulf Cricket T20I Championship, 2024

    United Arab Emirates vs Saudi Arabia Match Details
    Match 13 of Gulf Cricket T20I Championship, 2024 between United Arab Emirates and Saudi Arabia to be held at ICC Academy, Dubai at 03:00 PM. Stay tuned for live updates.

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    News cricket United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia score after 5 overs is 59/0
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