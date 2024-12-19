United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia score after 5 overs is 59/0
- 30 Mins agoSaudi Arabia at 59/0 after 5 overs
- 32 Mins agoUsman Khalid smashed a Four on Muhammad Jawadullah bowling . Saudi Arabia at 54/0 after 4.4 overs
- 34 Mins agoUsman Khalid smashed a Four on Muhammad Jawadullah bowling . Saudi Arabia at 50/0 after 4.2 overs
- 34 Mins agoUsman Khalid smashed a Six on Muhammad Jawadullah bowling . Saudi Arabia at 46/0 after 4.1 overs
- 35 Mins agoSaudi Arabia at 40/0 after 4 overs
- 36 Mins agoUsman Khalid smashed a Four on Dhruv Parashar bowling . Saudi Arabia at 39/0 after 3.5 overs
- 40 Mins agoSaudi Arabia at 33/0 after 3 overs
- 43 Mins agoFaisal Khan smashed a Four on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 30/0 after 2.4 overs
- 44 Mins agoFaisal Khan smashed a Six on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 26/0 after 2.3 overs
- 45 Mins agoFaisal Khan smashed a Six on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 20/0 after 2.1 overs
- 47 Mins agoSaudi Arabia at 14/0 after 2 overs
- 47 Mins agoUsman Khalid smashed a Four on Dhruv Parashar bowling . Saudi Arabia at 14/0 after 1.5 overs
- 51 Mins agoSaudi Arabia at 8/0 after 1 overs
- 51 Mins agoFaisal Khan smashed a Four on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 8/0 after 0.6 overs
- 55 Mins agoWelcome to the live coverage of Match 13 of Gulf Cricket T20I Championship, 2024
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Welcome to the live coverage of Match 13 of Gulf Cricket T20I Championship, 2024. Match will start on 19 Dec 2024 at 03:00 PM
Venue : ICC Academy, Dubai
United Arab Emirates squad -
Alishan Sharafu, Asif Khan, Muhammad Waseem, Ali Naseer, Dhruv Parashar, Muhammad Zuhaib, Nilansh Keswani, Rahul Chopra, Syed Haider, Tanish Suri, Junaid Siddique, Muhammad Jawadullah, Omid Rahman, Simranjeet Kang
Saudi Arabia squad -
Abdul Waheed, Faisal Khan, Mohammad Zuber, Waji Ul Hassan, Choudhry Muhammad Imran, Usman Khalid, Zuhair Muhammad, Abdul Manan Ali, Nawazish Akhtar, Sidharth Sankar, Ahmad Raza, Ishtiaq Ahmad, Usman Najeeb, Zain Ul Abidin...Read More
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 59/0 after 5 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score:
Saudi Arabia
Faisal Khan 26 (11)
Usman Khalid 30 (19)
United Arab Emirates
Muhammad Jawadullah 0/19 (1)
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Usman Khalid smashed a Four on Muhammad Jawadullah bowling . Saudi Arabia at 54/0 after 4.4 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards mid off.
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Usman Khalid smashed a Four on Muhammad Jawadullah bowling . Saudi Arabia at 50/0 after 4.2 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards mid on.
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Usman Khalid smashed a Six on Muhammad Jawadullah bowling . Saudi Arabia at 46/0 after 4.1 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Six! Played towards mid on.
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 40/0 after 4 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score:
Saudi Arabia
Usman Khalid 15 (14)
Faisal Khan 23 (10)
United Arab Emirates
Dhruv Parashar 0/13 (2)
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Usman Khalid smashed a Four on Dhruv Parashar bowling . Saudi Arabia at 39/0 after 3.5 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards covers.
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 33/0 after 3 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score:
Saudi Arabia
Usman Khalid 8 (8)
Faisal Khan 23 (10)
United Arab Emirates
Junaid Siddique 0/27 (2)
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 30/0 after 2.4 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards point.
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 26/0 after 2.3 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Six! Played towards square leg.
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 20/0 after 2.1 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Six! Played towards mid wicket.
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 14/0 after 2 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score:
Saudi Arabia
Usman Khalid 7 (7)
Faisal Khan 6 (5)
United Arab Emirates
Dhruv Parashar 0/6 (1)
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Usman Khalid smashed a Four on Dhruv Parashar bowling . Saudi Arabia at 14/0 after 1.5 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards covers.
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Saudi Arabia at 8/0 after 1 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score:
Saudi Arabia
Faisal Khan 5 (2)
Usman Khalid 2 (4)
United Arab Emirates
Junaid Siddique 0/8 (1)
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Junaid Siddique bowling . Saudi Arabia at 8/0 after 0.6 overs
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Live Score: Four! Played towards mid on.
Welcome to the live coverage of Match 13 of Gulf Cricket T20I Championship, 2024
United Arab Emirates vs Saudi Arabia Match Details
Match 13 of Gulf Cricket T20I Championship, 2024 between United Arab Emirates and Saudi Arabia to be held at ICC Academy, Dubai at 03:00 PM. Stay tuned for live updates.