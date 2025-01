Zimbabwe vs Afghanistan Highlights: Afghanistan beat Zimbabwe by 72 runs

By

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Afghanistan beat Zimbabwe by 72 runs

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score, 2nd Test of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score:



First Innings



Afghanistan Score - 157/10 in 44.3 overs





Afghanistan batting performance

Rashid Khan 25(20)

Rahmat Shah 19(64)

Sikandar Raza 12-30-3

Newman Nyamhuri 8.3-42-3



Second Innings



Zimbabwe Score - 243/10 in 73.3 overs





Zimbabwe batting performance

Craig Ervine 75(165)

Sikandar Raza 61(104)

Rashid Khan 27.3-94-4

Yamin Ahmadzai 18-62-3



Third Innings



Afghanistan Score - 363/10 in 113.5 overs





Zimbabwe batting performance

Rahmat Shah 139(275)

Ismat Alam 101(181)

Blessing Muzarabani 29-95-6

Richard Ngarava 25.5-76-3



Fourth Innings



Zimbabwe Score - 205/10 in 68.3 overs





Zimbabwe batting performance

Craig Ervine 53(103)

Ben Curran 38(53)

Rashid Khan 27.3-66-7

Zia-ur-Rehman 15-44-2

