    HT City Delhi Junction: Catch It Live on December 21 in Delhi, Noida and Gurugram

    Sunday, Dec 21 has lots of events for those wanting to explore NCR's art, film, food and shopping culture. Check out HT City Catch It Live to plan your day!

    Published on: Dec 21, 2025 10:29 AM IST
    By HT Correspondent
    #StepUp

    Gram it: Visitors at Kartavya Path walk amid a layer of smog as the entire sky above them appears engulfs in toxic air. Some weekend revellers add the much needed holiday cheer to the greys by flaunting red Santa caps! Delhi's AQI continues to remain 'very poor' as it stays above 300. (Photo: ANI)
    What: MORE MORE Paradise ft Les Petites Choses Production (LPCP)

    Where: Amphitheatre, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House

    When: December 21

    Timing: Noon

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #TuneIn

    What: The Burrah Project ft Mika Singh, Hargun Kaur, DJ Deepika, Taalbaaz, BYOB

    Where: Major Dhyan Chand National Stadium (Gate 5), India Gate Circle

    When: December 20

    Timing: 2pm to 8pm

    Entry: www.district.in

    Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)

    #DelhiTalkies

    What: Christmas Pride Fair

    Where: Depot 48, M9, Greater Kailash II

    When: December 21

    Timing: 2pm to 8pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line)

    #TuneIn

    What: Dastkar | Anwar Khan & Group Live (Rajasthani folk)

    Where: Where: Nature Bazaar, Anuvrat Marg, Andheria Modh, Chhatarpur

    When: December 19 to 21

    Timing: Noon to 7pm

    Entry: 40

    Nearest Metro Station: Chhatarpur (Yellow Line)

    #Staged

    What: Padosan

    Where: LTG Auditorium, 1 Copernicus Marg, Mandi House

    When: December 21

    Timing: 4.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #FleaSpree

    What: Priya Carnival

    Where: Priya Highstreet, 38, Poorvi Marg, near Priya Cinema Complex, Basant Lok

    When: December 20 & 21

    Timing: Noon to 10pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Vasant Vihar (Magenta Line)

    For more, follow HT City Delhi Junction

