HT City Delhi Junction: Catch It Live on December 21 in Delhi, Noida and Gurugram

#StepUp
What: MORE MORE Paradise ft Les Petites Choses Production (LPCP)
Where: Amphitheatre, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House
When: December 21
Timing: Noon
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#TuneIn
What: The Burrah Project ft Mika Singh, Hargun Kaur, DJ Deepika, Taalbaaz, BYOB
Where: Major Dhyan Chand National Stadium (Gate 5), India Gate Circle
When: December 20
Timing: 2pm to 8pm
Entry: www.district.in
Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)
#DelhiTalkies
What: Christmas Pride Fair
Where: Depot 48, M9, Greater Kailash II
When: December 21
Timing: 2pm to 8pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line)
#TuneIn
What: Dastkar | Anwar Khan & Group Live (Rajasthani folk)
Where: Where: Nature Bazaar, Anuvrat Marg, Andheria Modh, Chhatarpur
When: December 19 to 21
Timing: Noon to 7pm
Entry: ₹40
Nearest Metro Station: Chhatarpur (Yellow Line)
Where: LTG Auditorium, 1 Copernicus Marg, Mandi House
When: December 21
Timing: 4.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#FleaSpree
What: Priya Carnival
Where: Priya Highstreet, 38, Poorvi Marg, near Priya Cinema Complex, Basant Lok
When: December 20 & 21
Timing: Noon to 10pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Vasant Vihar (Magenta Line)