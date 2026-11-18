Where: Russian House, 24, Firoz Shah Road, Mandi House

When: November 18

Timing: 11am to 6pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

Where: Shri Ram Centre For Performing Arts, Safdar Hashmi Marg, Mandi House

When: November 18

Timing: 6.30pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

#StepUp

What: Abhinandan Samaroh: Nritya Lahari – An Odissi presentation Ft. Vinod Kevin Bachan & Vrinda Chadha | Laasya Nartanam – Mohiniyattam presentation Ft. Hritika Aneesh, Gayathri Nambisan & Reshmi Mohan | Ganesh Vandana and Teen Taal Kathak Ft. Roopa Rani Das Borah | Jagannath Ashtakam – Odissi Ft. Shreya Rai, Mamali Nayak, Shriyadita Ghosh, Manasvi Mohan, Advikaa Chugh