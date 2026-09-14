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HT City Delhi Junction: Catch It Live on September 14, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Monday, September 14 promises lots of fun if you wish to explore the art-culture of Delhi-NCR. Before you plan the day, must check out HT City Delhi Junction!

Published on: Sep 14, 2026, 11:25:30 IST
By HT Correspondent
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#Staged

New Delhi, India - Sept. 13, 2026: People buy Ganesha idols ahead of Ganesh Chaturthi as artists give final touches to the idols at Jhandewalan in New Delhi, India, on Sunday, September 13, 2026. (Photo by Sanchit Khanna/ Hindustan Times) (Hindustan Times)
New Delhi, India - Sept. 13, 2026: People buy Ganesha idols ahead of Ganesh Chaturthi as artists give final touches to the idols at Jhandewalan in New Delhi, India, on Sunday, September 13, 2026. (Photo by Sanchit Khanna/ Hindustan Times) (Hindustan Times)

What: Chandra Shekhar Kambar's AKS Tamasha

Where: Abhimanch Auditorium, National School of Drama (NSD), Bahawalpur House, Bhagwandas Road, Mandi House

When: September 14

Timing: 6.30pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

#FleaSpree

What: Chaand Tara Dilli

Where: The Ashok Hotel, Chanakyapuri

When: September 14

Timing: 12pm to 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Lok Kalyan Marg (Yellow Line)

#TuneIn

What: Baba Hansraj Raghuvanshi

Where: Central Park Lawn & Banquet, Sector 12, Faridabad

When: September 14

Timing: 8.30pm to 10.30pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Bata Chowk (Violet Line)

#JustForLaughs

What: Kal Ki Chinta Nahi Karta ft. Ravi Gupta

Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

When: September 14

Timing: 9.30pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

 
htcitydelhi
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