    Weekend Planner (May 16-17): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City’s Weekend Planner for May 16 (Saturday) and May 17 (Sunday).

    Published on: May 14, 2026 4:01 PM IST
    By HT Correspondent
    FLICK FIX

    A still from the film Pati Patni Aur Woh Do starring actors Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan.
    Where: In theatres

    Time: All day

    Pati Patni Aur Woh Do (Hindi)

    Cast: Ayushmann Khurrana, Wamiqa Gabbi, Rakul Preet Singh, Sara Ali Khan

    Hokum (English)

    Cast: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot, Austin Amelio

    Aakhri Sawal (Hindi)

    Cast: Sanjay Dutt, Namashi Chakraborty, Sameera Reddy, Amit Sadh

    BITE STOP

    Signature Cocktail Menu

    Where: Dirty Jungle by Dirty Good, Musical Fountain Park, Shaheed Sudhir Tyagi Marg, Netaji Nagar

    Time: Noon to 1am

    Punjab Da Swad

    Where: Food Exchange, Novotel New Delhi City Centre, Motia Khan, Sadar Bazaar

    Time: 7pm to 11pm

    PLAY DATE

    Saturday-Sunday

    Habitat International Film Festival 2026

    Where: India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 11am to 9pm

    Saturday

    Aise Kaise ft Amit Tandon

    Where: Kedarnath Sahni Auditorium, Press Enclave, Ajmeri Gate

    Time: 5.30pm & 8.15pm

    La Tomatina

    Where: The Sikkim Resort, Dhumaspur, Gurugram

    Timing: 10.30am to 4pm

    Sunday

    Espresso — The Saga of Tales

    Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House

    Time: 6.30pm

    GROOVE IT

    Saturday

    NAAD: The Sound of Universe

    Where: Amphitheatre, Bharat Mandapam, Pragati Maidan

    Time: 7pm

    Saturday

    DJ Perisha Live

    Where: Tubata, RCube Monad Mall, Pitampura

    Time: 9pm to 1.30pm

    POWER HOUR 

    Indian Super League

    Where: Jawaharlal Nehru Stadium, Lodhi Road

    Time: 5pm & 7.30pm

