    Bihar election 2025: Full list of candidates of Nitish Kumar's JD(U)

    Outgoing chief minister Nitish Kumar's JD(U) will contest on 101 seats in the 243-seat Bihar assembly. 

    Updated on: Oct 15, 2025 1:42 PM IST
    By HT News Desk
    Chief minister Nitish Kumar's Janata Dal (United) or JD(U) on Wednesday, October 15, released its first list of 57 candidates for the upcoming high-stakes Bihar assembly elections.

    JDU supporters wearing Nitish's masks holding dummy of Electronic Voting Machines (EVMs) ahead of Bihar assembly elections 2025. (Santosh Kumar/ Hindustan Times)
    The party will contest on 101 seats in the 243-seat Bihar assembly, under the NDA seat-sharing pact. Voting for the Bihar assembly elections will take place in two phases on November 6 and November 11, while the counting of votes is scheduled for November 14.

    The National Democratic Alliance (NDA), of which JD(U) is a part, announced its seat-sharing formula on Sunday. The Bharatiya Janata Party and JD(U) will fight on 101 assembly constituencies each, while Chirag Paswan's Lok Janshakti Party (Ram Vilas) will contest on 29 seats.

    ALSO READ | Bihar assembly poll: Does NDA’s seat sharing deal put Nitish Kumar's grip to test?

    Jitan Ram Manjhi-led Hindustani Awam Morcha (Secular) or HAM(S) and Upendra Kushwaha's Rashtriya Lok Morcha (RLM) will each contest on six seats.

    While the seat-sharing formula has been finalised. The alliance is still holding discussions over allocation of seats.

    List of JD(U) candidates for Bihar polls so far:

    Assembly constituencies - Candidate

    1. Alamnagar - Shri Narendra Narayan Yadav

    2. Bihariganj - Shri Niranjan Kumar Mehta

    3. Singheshwar (SC) - Shri Ramesh Rishidev

    4. Madhepura - Smt Kavita Saha

    5. Sonbarsa (SC) - Shri Ratnesh Sada

    6. Mahishi - Shri Gunjeshwar Sah

    7. Kusheshwar Asthan (SC) - Shri Atirek Kumar

    8. Benipur- Shri Vinay Kumar Chaudhary

    9. Darbhanga Rural - Shri Ishwar Mandal

    10. Bahadurpur - Shri Madan Sahni

    11. Gaighat - Shrimati Komal Singh

    12. Minapur - Shri Ajay Kushwaha

    13. Sakra (SC) - Shri Aditya Kumar

    14. Kanti - Engineer Ajit Kumar

    15. Kuchaikote - Shri Amarendra Kumar Pandey

    16. Bhore (SC) - Shri Sunil Kumar

    17. Hathua - Shri Ramsevak Singh

    18. Barauli - Shri Manjeet Singh

    19. Ziradei - Shri Bhishm Kushwaha

    20. Raghunathpur - Shri Vikas Kumar Singh alias Jishu Singh

    21 Barharia - Shri Indradev Patel

    22 Maharajganj - Shri Hem Narayan Sah

    23 Ekma - Shri Dhumal Singh

    24 Manjhi - Shri Randhir Singh

    25 Parsa - Shri Chhote Lal Rai

    26 Vaishali - Shri Siddharth Patel

    27 Raja Pakar (SC) - Shri Mahendra Ram

    28 Mahnar - Shri Umesh Singh Kushwaha

    29 Kalyanpur (SC) - Shri Maheshwar Hazari

    30 Warisnagar - Dr. Manjrik Mrunal

    31 Samastipur - Smt Ashwamegh Devi

    32 Morwa - Shri Vidyasagar Singh Nishad

    33 Sarairanjan - Shri Vijay Kumar Chaudhary

    34 Bibhutipur - Smt Ravina Kushwaha

    35 Hasanpur - Shri Raj Kumar Rai

    36 Cheria-Bariarpur - Shri Abhishek Kumar

    37 Matihani - Shri Rajkumar Singh

    38 Alauli (SC) - Shri Ramchandra Sada

    39 Khagaria - Shri Bablu Mandal

    40 Beldaur - Shri Panna Lal Patel

    41 Jamalpur - Shri Nachiketa Mandal

    42 Suryagarha - Shri Ramanand Mandal

    43 Sheikhpura - Shri Randhir Kumar Soni

    44 Barbigha - Dr. Kumar Pushpanjay

    45 Asthawan - Shri Jitendra Kumar

    46 Rajgir (SC) - Shri Kaushal Kishor

    47 Islampur - Shri Ruhel Ranjan

    48 Hilsa - Shri Krishna Murari Sharan alias Prem Mukhiya

    49 Nalanda - Shri Shravan Kumar

    50 Harnaut - Shri Harinarayan Singh

    51. Mokama - Shri Anant Singh

    52. Phulwari (SC) - Shri Shyam Rajak

    53. Masaurhi (SC) - Shri Arun Manjhi

    54. Sandesh - Shri Radha Charan Sah

    55. Jagdishpur - Shri Bhagwan Singh Kushwaha

    56. Dumraon - Shri Rahul Singh

    57. Rajpur (SC) - Shri Santosh Kumar Nirala

    This list will updated as and when the JD(U) announces names of more candidates.

