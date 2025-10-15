Bihar election 2025: Full list of candidates of Nitish Kumar's JD(U)

Chief minister Nitish Kumar's Janata Dal (United) or JD(U) on Wednesday, October 15, released its
first list of 57 candidates for the upcoming high-stakes Bihar assembly elections. JDU supporters wearing Nitish's masks holding dummy of Electronic Voting Machines (EVMs) ahead of Bihar assembly elections 2025. (Santosh Kumar/ Hindustan Times)
The party will contest on 101 seats in the 243-seat Bihar assembly, under the NDA seat-sharing pact. Voting for the Bihar assembly elections will take place in two phases on November 6 and November 11, while the counting of votes is scheduled for November 14.
The National Democratic Alliance (NDA), of which JD(U) is a part,
announced its seat-sharing formula on Sunday. The Bharatiya Janata Party and JD(U) will fight on 101 assembly constituencies each, while Chirag Paswan's Lok Janshakti Party (Ram Vilas) will contest on 29 seats.
Jitan Ram Manjhi-led Hindustani Awam Morcha (Secular) or HAM(S) and Upendra Kushwaha's Rashtriya Lok Morcha (RLM) will each contest on six seats.
While the seat-sharing formula has been finalised. The alliance is still holding discussions over allocation of seats.
List of JD(U) candidates for Bihar polls so far: Assembly constituencies - Candidate
1. Alamnagar - Shri Narendra Narayan Yadav
2. Bihariganj - Shri Niranjan Kumar Mehta
3. Singheshwar (SC) - Shri Ramesh Rishidev
4. Madhepura - Smt Kavita Saha
5. Sonbarsa (SC) - Shri Ratnesh Sada
6. Mahishi - Shri Gunjeshwar Sah
7. Kusheshwar Asthan (SC) - Shri Atirek Kumar
8. Benipur- Shri Vinay Kumar Chaudhary
9. Darbhanga Rural - Shri Ishwar Mandal
10. Bahadurpur - Shri Madan Sahni
11. Gaighat - Shrimati Komal Singh
12. Minapur - Shri Ajay Kushwaha
13. Sakra (SC) - Shri Aditya Kumar
14. Kanti - Engineer Ajit Kumar
15. Kuchaikote - Shri Amarendra Kumar Pandey
16. Bhore (SC) - Shri Sunil Kumar
17. Hathua - Shri Ramsevak Singh
18. Barauli - Shri Manjeet Singh
19. Ziradei - Shri Bhishm Kushwaha
20. Raghunathpur - Shri Vikas Kumar Singh alias Jishu Singh
21 Barharia - Shri Indradev Patel
22 Maharajganj - Shri Hem Narayan Sah
23 Ekma - Shri Dhumal Singh
24 Manjhi - Shri Randhir Singh
25 Parsa - Shri Chhote Lal Rai
26 Vaishali - Shri Siddharth Patel
27 Raja Pakar (SC) - Shri Mahendra Ram
28 Mahnar - Shri Umesh Singh Kushwaha
29 Kalyanpur (SC) - Shri Maheshwar Hazari
30 Warisnagar - Dr. Manjrik Mrunal
31 Samastipur - Smt Ashwamegh Devi
32 Morwa - Shri Vidyasagar Singh Nishad
33 Sarairanjan - Shri Vijay Kumar Chaudhary
34 Bibhutipur - Smt Ravina Kushwaha
35 Hasanpur - Shri Raj Kumar Rai
36 Cheria-Bariarpur - Shri Abhishek Kumar
37 Matihani - Shri Rajkumar Singh
38 Alauli (SC) - Shri Ramchandra Sada
39 Khagaria - Shri Bablu Mandal
40 Beldaur - Shri Panna Lal Patel
41 Jamalpur - Shri Nachiketa Mandal
42 Suryagarha - Shri Ramanand Mandal
43 Sheikhpura - Shri Randhir Kumar Soni
44 Barbigha - Dr. Kumar Pushpanjay
45 Asthawan - Shri Jitendra Kumar
46 Rajgir (SC) - Shri Kaushal Kishor
47 Islampur - Shri Ruhel Ranjan
48 Hilsa - Shri Krishna Murari Sharan alias Prem Mukhiya
49 Nalanda - Shri Shravan Kumar
50 Harnaut - Shri Harinarayan Singh
51. Mokama - Shri Anant Singh
52. Phulwari (SC) - Shri Shyam Rajak
53. Masaurhi (SC) - Shri Arun Manjhi
54. Sandesh - Shri Radha Charan Sah
55. Jagdishpur - Shri Bhagwan Singh Kushwaha
56. Dumraon - Shri Rahul Singh
57. Rajpur (SC) - Shri Santosh Kumar Nirala
This list will updated as and when the JD(U) announces names of more candidates.