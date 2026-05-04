BJP races ahead in very early Bengal results trends, BJP's Suvendu Adhikari leads in Bhabanipur
The Bharatiya Janata Party (BJP) raced ahead in very early trends and was leading over the ruling Trinamool Congress (TMC) in at least 10 seats at 8:40 am as Election Commission of India (ECI) began counting votes for the West Bengal assembly elections on Monday.
The counting of votes began at 8 am.
The BJP was ahead in 14 seats while the chief minister Mamata Banerjee-led TMC was leading in nine constituencies, according to data by analytics portal PValue. These, however, were very early trends, with possibilities of change. Track Bengal results real-time updates here
In an early setback for the TMC, Mamata Banerjee was trailing in Bhabanipur against BJP candidate and her ex-close aide Suvendu Adhikari.
Suvendu Adhikari, who is contesting from two seats, was ahead in Nandigram as well.
Bengal election results | Early trends at 8:45 am:
Alipurduars - Bharatiya Janata Party
Arambag - Bharatiya Janata Party
Asansol Dakshin - Bharatiya Janata Party
Asansol Uttar - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Balarampur - Bharatiya Janata Party{{/usCountry}}
Ballygunge - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Beleghata - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Bhabanipur - Bharatiya Janata Party{{/usCountry}}
Bhangar - All India Secular Front{{/usCountry}}
Bhatpara - Bharatiya Janata Party{{/usCountry}}
Chowrangee - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Dabgram-Fulbari - Bharatiya Janata Party{{/usCountry}}
Dinhata - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Entally - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Falakata - Bharatiya Janata Party{{/usCountry}}
Hingalganj - Bharatiya Janata Party{{/usCountry}}
Jangipur - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Kamarhati - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Manbazar - Bharatiya Janata Party{{/usCountry}}
Mangalkot - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Maniktala - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Mathabhanga - Bharatiya Janata Party{{/usCountry}}
Mekliganj - All India Trinamool Congress{{/usCountry}}
Mothabari - Indian National Congress{{/usCountry}}
Nandigram - Bharatiya Janata Party{{/usCountry}}
Pandabeswar - Bharatiya Janata Party
Purulia - Bharatiya Janata Party
Siliguri - Bharatiya Janata Party
Sitalkuchi - All India Trinamool Congress
Sonarpur - Dakshin Bharatiya Janata Party
Sreerampur - All India Trinamool Congress
Tufanganj - Bharatiya Janata Party