BJP races ahead in very early Bengal results trends, BJP's Suvendu Adhikari leads in Bhabanipur

Updated on: May 04, 2026 08:54 am IST
By HT News Desk
The Bharatiya Janata Party (BJP) raced ahead in very early trends and was leading over the ruling Trinamool Congress (TMC) in at least 10 seats at 8:40 am as Election Commission of India (ECI) began counting votes for the West Bengal assembly elections on Monday.

West Bengal results: BJP candidate for Bhabanipur and Nandigram constituencies, Suvendu Adhikari, visits a polling station in his constituency (PTI)

The counting of votes began at 8 am.

The BJP was ahead in 14 seats while the chief minister Mamata Banerjee-led TMC was leading in nine constituencies, according to data by analytics portal PValue. These, however, were very early trends, with possibilities of change. Track Bengal results real-time updates here

In an early setback for the TMC, Mamata Banerjee was trailing in Bhabanipur against BJP candidate and her ex-close aide Suvendu Adhikari.

Suvendu Adhikari, who is contesting from two seats, was ahead in Nandigram as well.

Bengal election results | Early trends at 8:45 am:

Alipurduars - Bharatiya Janata Party

Arambag - Bharatiya Janata Party

Asansol Dakshin - Bharatiya Janata Party

Pandabeswar - Bharatiya Janata Party

Purulia - Bharatiya Janata Party

Siliguri - Bharatiya Janata Party

Sitalkuchi - All India Trinamool Congress

Sonarpur - Dakshin Bharatiya Janata Party

Sreerampur - All India Trinamool Congress

Tufanganj - Bharatiya Janata Party

 
