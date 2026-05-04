...
...
...
Next StoryDown Arrow

TVK surprise grips Tamil Nadu election results. Full list of winners

Vijay will become the first non-DMK non-AIADMK Tamil Nadu chief minister since 1967. His path to victory went through a host of welfare promises.

Published on: May 04, 2026 04:02 pm IST
By HT News Desk
Advertisement

The Tamil Nadu assembly elections 2026 results threw a surprise for many as actor-turned-politician Vijay is poised to become the state’s next chief minister.

No one saw TVK coming in at pole position, but internal surveys indicated that Vijay would get a sizable chunk of the votes. (PTI File)

Vijay's Tamilaga Vetri Kazhagam (TVK) is leading or has won 130 seats in the 234 member assembly. The incumbent DMK alliance has 42 leads and wins whereas the NDA, comprising of AIADMK and the BJP among others, has managed 56 wins and leads.

Vijay will become the first non-DMK non-AIADMK Tamil Nadu chief minister since 1967. His path to victory went through a host of welfare promises.

The incumbent-DMK was contesting on the plank of state autonomy, the anti-delimitation drive, apart from positioning CM MK Stalin as the only one standing up against delimitation exercise.

The AIADMK attacked the DMK for the alleged corruption, while the incumbent hit back, calling the opposition party “slaves of the BJP”. Both had largely dismissed TVK as a serious threat.

Tamil Nadu assembly election results: Full list of winners

Anthiyur- Haribaskar P (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Arakkonam- V. Gandhiraj (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Arani- Jayasudha L (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Aranthangi- Kavitha Srikanth (Bharatiya Janata Party) - Leading

Aravakurichi- Elango R (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Arcot- S. M. Sukumar (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Ariyalur- Rajendran S (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Athoor- I. Periasamy (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Attur- Jayasankaran A. P. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Avadi- R. Ramesh Kumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Avanashi- Kamali S (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Bargur- E. Muralidharan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Bhavani- Karuppanan K. C. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Bhavanisagar- V. P. Tamilselvi (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Bhuvanagiri- Mahalingam T (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Bodinayakanur- Narayanasamy V. T. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Chengalpattu- S. Thiyagarajan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Chengam- S. Velu (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Chepauk Thiruvallikeni- Selvam D (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Cheyyar- Dusi K Mohan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Cheyyur- Mohan Raja M. G. K (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Chidambaram- Nedunchezhiyan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Coimbatore (North)- V. Sampathkumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

 
ABOUT THE AUTHOR
HT News Desk

Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Hindustan Times' newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.

vijay chief minister dmk aiadmk bjp tamil nadu assembly election 2026
Check India news real-time updates, latest news from India and Election Result 2026 LIVE, West Bengal Election Result 2026, Kerala Election Result 2026, Assam Election Result 2026, TamilNadu Election Result 2026, Mamata vs Suvendu, on Hindustan Times and more across India.
Check India news real-time updates, latest news from India and Election Result 2026 LIVE, West Bengal Election Result 2026, Kerala Election Result 2026, Assam Election Result 2026, TamilNadu Election Result 2026, Mamata vs Suvendu, on Hindustan Times and more across India.
Home / India News / TVK surprise grips Tamil Nadu election results. Full list of winners
SHARE THIS ARTICLE ON
Sign in
Sign out
Subscribe Now
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.