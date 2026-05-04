TVK surprise grips Tamil Nadu election results. Full list of winners
Vijay will become the first non-DMK non-AIADMK Tamil Nadu chief minister since 1967. His path to victory went through a host of welfare promises.
The Tamil Nadu assembly elections 2026 results threw a surprise for many as actor-turned-politician Vijay is poised to become the state’s next chief minister.
Vijay's Tamilaga Vetri Kazhagam (TVK) is leading or has won 130 seats in the 234 member assembly. The incumbent DMK alliance has 42 leads and wins whereas the NDA, comprising of AIADMK and the BJP among others, has managed 56 wins and leads.
The incumbent-DMK was contesting on the plank of state autonomy, the anti-delimitation drive, apart from positioning CM MK Stalin as the only one standing up against delimitation exercise.
The AIADMK attacked the DMK for the alleged corruption, while the incumbent hit back, calling the opposition party “slaves of the BJP”. Both had largely dismissed TVK as a serious threat.
Tamil Nadu assembly election results: Full list of winners
Coonoor- M. Raju (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won{{/usCountry}}
Gudalur- Dhravidamani M (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won{{/usCountry}}
Melur- P. Viswanathan (Indian National Congress) - Won{{/usCountry}}
Thanjavur- R. Vijaysaravanan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Won{{/usCountry}}
Valparai- Kutty (Alias) Sudhakar A (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won{{/usCountry}}
Alandur- M. Harish (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading{{/usCountry}}
Alangudi- Siva V. Meyyanathan (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading{{/usCountry}}
Alangulam- Paul Manoj Pandian (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading{{/usCountry}}
Ambasamudram- Dr. Esakki Subaya (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading{{/usCountry}}
Ambattur- Balamurugan G (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading{{/usCountry}}
Ambur- Imthiyaz Pandarattudu Abdu (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading{{/usCountry}}
Anaikattu- D. Velazhagan (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading{{/usCountry}}
Andipatti- Maharajan A (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading{{/usCountry}}
Anna Nagar- V. K. Ramkumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Won{{/usCountry}}
Anthiyur- Haribaskar P (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Arakkonam- V. Gandhiraj (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Arani- Jayasudha L (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Aranthangi- Kavitha Srikanth (Bharatiya Janata Party) - Leading
Aravakurichi- Elango R (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Arcot- S. M. Sukumar (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Ariyalur- Rajendran S (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Athoor- I. Periasamy (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Attur- Jayasankaran A. P. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Avadi- R. Ramesh Kumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Avanashi- Kamali S (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Bargur- E. Muralidharan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Bhavani- Karuppanan K. C. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Bhavanisagar- V. P. Tamilselvi (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Bhuvanagiri- Mahalingam T (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Bodinayakanur- Narayanasamy V. T. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Chengalpattu- S. Thiyagarajan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Chengam- S. Velu (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Chepauk Thiruvallikeni- Selvam D (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Cheyyar- Dusi K Mohan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Cheyyur- Mohan Raja M. G. K (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Chidambaram- Nedunchezhiyan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Coimbatore (North)- V. Sampathkumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading