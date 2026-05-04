TVK surprise grips Tamil Nadu election results. Full list of winners

The Tamil Nadu assembly elections 2026 results threw a surprise for many as actor-turned-politician Vijay is poised to become the state’s next chief minister.

No one saw TVK coming in at pole position, but internal surveys indicated that Vijay would get a sizable chunk of the votes. (PTI File)

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

Vijay's Tamilaga Vetri Kazhagam (TVK) is leading or has won 130 seats in the 234 member assembly. The incumbent DMK alliance has 42 leads and wins whereas the NDA, comprising of AIADMK and the BJP among others, has managed 56 wins and leads.

Vijay will become the first non-DMK non-AIADMK Tamil Nadu chief minister since 1967. His path to victory went through a host of welfare promises.

The incumbent-DMK was contesting on the plank of state autonomy, the anti-delimitation drive, apart from positioning CM MK Stalin as the only one standing up against delimitation exercise.

The AIADMK attacked the DMK for the alleged corruption, while the incumbent hit back, calling the opposition party “slaves of the BJP”. Both had largely dismissed TVK as a serious threat.

Tamil Nadu assembly election results: Full list of winners

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

{{^usCountry}} Coonoor- M. Raju (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Coonoor- M. Raju (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won {{/usCountry}}

Read More

{{^usCountry}} Gudalur- Dhravidamani M (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Gudalur- Dhravidamani M (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Melur- P. Viswanathan (Indian National Congress) - Won {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Melur- P. Viswanathan (Indian National Congress) - Won {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Thanjavur- R. Vijaysaravanan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Won {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Thanjavur- R. Vijaysaravanan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Won {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Valparai- Kutty (Alias) Sudhakar A (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Valparai- Kutty (Alias) Sudhakar A (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Alandur- M. Harish (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Alandur- M. Harish (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Alangudi- Siva V. Meyyanathan (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Alangudi- Siva V. Meyyanathan (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Alangulam- Paul Manoj Pandian (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Alangulam- Paul Manoj Pandian (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Ambasamudram- Dr. Esakki Subaya (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Ambasamudram- Dr. Esakki Subaya (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Ambattur- Balamurugan G (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Ambattur- Balamurugan G (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Ambur- Imthiyaz Pandarattudu Abdu (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Ambur- Imthiyaz Pandarattudu Abdu (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Anaikattu- D. Velazhagan (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Anaikattu- D. Velazhagan (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Andipatti- Maharajan A (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Andipatti- Maharajan A (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading {{/usCountry}}

{{^usCountry}} Anna Nagar- V. K. Ramkumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Won {{/usCountry}}

{{#usCountry}} Anna Nagar- V. K. Ramkumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Won {{/usCountry}}

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

Anthiyur- Haribaskar P (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Arakkonam- V. Gandhiraj (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Arani- Jayasudha L (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Aranthangi- Kavitha Srikanth (Bharatiya Janata Party) - Leading

Aravakurichi- Elango R (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Arcot- S. M. Sukumar (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Ariyalur- Rajendran S (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Athoor- I. Periasamy (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Attur- Jayasankaran A. P. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Avadi- R. Ramesh Kumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Avanashi- Kamali S (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Bargur- E. Muralidharan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Bhavani- Karuppanan K. C. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

{{^htLoading}} {{/htLoading}}

Bhavanisagar- V. P. Tamilselvi (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Bhuvanagiri- Mahalingam T (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Bodinayakanur- Narayanasamy V. T. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Chengalpattu- S. Thiyagarajan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Chengam- S. Velu (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

Chepauk Thiruvallikeni- Selvam D (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Cheyyar- Dusi K Mohan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Cheyyur- Mohan Raja M. G. K (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Chidambaram- Nedunchezhiyan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

Coimbatore (North)- V. Sampathkumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

ABOUT THE AUTHOR HT News Desk ...Read More Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Hindustan Times' newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered. Read Less

{{^htLoading}} Advertisement

SHARE THIS ARTICLE ON