Who won West Bengal election: Full list of BJP, TMC leads and trails in high-stakes battle
According to counting trends, the BJP was ahead in at least 190 of the total 293 seats being counted at around 2:30 pm.
Who won West Bengal election: Chief minister and Trinamool Congress (TMC) Mamata Banerjee asked her party supporters to wait for sunset as Bharatiya Janata Party (BJP) was briefly leading in a whopping 200 constituencies, according to trends of West Bengal election counting.
According to counting trends, the BJP first briefly touched the 200-mark and then dropped to lead in over 190 of the total 293 seats where counting was underway, way ahead of the majority mark of 248, according to data by analytics portal PValue at around 2:30 pm. Track West Bengal election results live here
The TMC was ahead in 83 seats.
Mamata Banerjee was leading from the Bhabanipur constituency after trailing in very early trends against BJP candidate and her ex-aide Suvendu Adhikari.
Who won West Bengal election: Leads and trails
Alipurduars - Bharatiya Janata Party
Amdanga - All India Trinamool Congress
Amta - All India Trinamool Congress
Arambag - Bharatiya Janata Party
Asansol Dakshin - Bharatiya Janata Party
Asansol Uttar - All India Trinamool Congress
Ashoknagar - All India Trinamool Congress
Ausgram - Bharatiya Janata Party
Baduria - All India Trinamool Congress
Bagda - Bharatiya Janata Party
Baghmundi - Bharatiya Janata Party
Bagnan - Bharatiya Janata Party
Baharampur - Bharatiya Janata Party
Baisnabnagar - All India Trinamool Congress
Balagarh - All India Trinamool Congress
Balarampur - Bharatiya Janata Party
Bally - All India Trinamool Congress
Ballygunge - All India Trinamool Congress
Balurghat - Bharatiya Janata Party
Bandwan - Bharatiya Janata Party
Bangaon Dakshin - Bharatiya Janata Party
Bangaon Uttar - Bharatiya Janata Party
Bankura - All India Trinamool Congress
Barabani - Bharatiya Janata Party
Baranagar - All India Trinamool Congress
Barasat - All India Trinamool Congress
Bardhaman Dakshin - Bharatiya Janata Party
Bardhaman Uttar - All India Trinamool Congress
Barjora - All India Trinamool Congress
Barrackpur - All India Trinamool Congress
Baruipur Paschim - Bharatiya Janata Party
Baruipur Purba - Bharatiya Janata Party
Basirhat Dakshin - Bharatiya Janata Party
Basirhat Uttar - Bharatiya Janata Party
Behala Paschim - Bharatiya Janata Party
Behala Purba - Bharatiya Janata Party
Beldanga - All India Trinamool Congress
Beleghata - All India Trinamool Congress
Bhabanipur - All India Trinamool Congress
Bhagabanpur - All India Trinamool Congress
Bhagawangola - All India Trinamool Congress
Bhangar - All India Secular Front
Bharatpur - All India Trinamool Congress
Bhatar - Bharatiya Janata Party
Bhatpara - All India Trinamool Congress
Bidhannagar - Bharatiya Janata Party
Bijpur - Bharatiya Janata Party
Binpur - Bharatiya Janata Party
Bishnupur - Bharatiya Janata Party
Bolpur - Bharatiya Janata Party
Budge Budge - Bharatiya Janata Party
Burwan - Bharatiya Janata Party
Canning Paschim - Bharatiya Janata Party
Canning Purba - Bharatiya Janata Party
Chakdaha - Bharatiya Janata Party
Chakulia - Bharatiya Janata Party
Champdani - Bharatiya Janata Party
Chanchal - Bharatiya Janata Party
Chandannagar - Bharatiya Janata Party
Chandipur - Bharatiya Janata Party
Chanditala - All India Trinamool Congress
Chandrakona - Bharatiya Janata Party
Chapra - Bharatiya Janata Party
Chhatna - Bharatiya Janata Party
Chopra - Bharatiya Janata Party
Chowrangee - Bharatiya Janata Party
Chunchura - Bharatiya Janata Party
Coochbehar Dakshin - All India Trinamool Congress
Coochbehar Uttar - Bharatiya Janata Party
Dabgram-Fulbari - Bharatiya Janata Party
Dantan - Bharatiya Janata Party
Darjeeling - Bharatiya Janata Party
Daspur - Bharatiya Janata Party
Debra - Bharatiya Janata Party
Deganga - All India Trinamool Congress
Dhanekhali - All India Trinamool Congress
Dhupguri - All India Trinamool Congress
Diamond Harbour - Bharatiya Janata Party
Dinhata - Bharatiya Janata Party
Domjur - All India Trinamool Congress
Domkal - Communist Party of India (Marxist)
Dubrajpur - All India Trinamool Congress
Dum Dum - All India Trinamool Congress
Dum Dum Uttar - All India Trinamool Congress
Durgapur Paschim - Bharatiya Janata Party
Durgapur Purba - Bharatiya Janata Party
Egra - All India Trinamool Congress
English Bazar - All India Trinamool Congress
Entally - All India Trinamool Congress
Falakata - Bharatiya Janata Party
Farakka - Bharatiya Janata Party
Gaighata - Bharatiya Janata Party
Galsi - Bharatiya Janata Party
Gangarampur - Bharatiya Janata Party
Garbeta - Bharatiya Janata Party
Gazole - Bharatiya Janata Party
Ghatal - Bharatiya Janata Party
Goalpokhar - Bharatiya Janata Party
Goghat - Bharatiya Janata Party
Gopiballavpur - Bharatiya Janata Party
Gosaba - Bharatiya Janata Party
Habibpur - Bharatiya Janata Party
Habra - Bharatiya Janata Party
Haldia - Bharatiya Janata Party
Hansan - Bharatiya Janata Party
Hariharpara - All India Trinamool Congress
Haringhata - Bharatiya Janata Party
Haripal - All India Trinamool Congress
Harirampur - All India Trinamool Congress
Harischandrapur - All India Trinamool Congress
Haroa - Bharatiya Janata Party
Hemtabad - Bharatiya Janata Party
Hingalganj - Bharatiya Janata Party
Howrah Dakshin - All India Trinamool Congress
Howrah Madhya - Bharatiya Janata Party
Howrah Uttar - Bharatiya Janata Party
Indus - Bharatiya Janata Party
Islampur - Bharatiya Janata Party
Itahar - All India Trinamool Congress
Jadavpur - Bharatiya Janata Party
Jagatballavpur - Bharatiya Janata Party
Jagatdal - Bharatiya Janata Party
Jalangi - All India Trinamool Congress
Jalpaiguri - Bharatiya Janata Party
Jamalpur - Bharatiya Janata Party
Jamuria - Indian National Congress
Jangipara - Bharatiya Janata Party
Jangipur - All India Trinamool Congress
Jaynagar - All India Trinamool Congress
Jhargram - Bharatiya Janata Party
Jorasanko - Independent
Joypur - Bharatiya Janata Party
Kakdwip - Bharatiya Janata Party
Kalchini - Bharatiya Janata Party
Kaliaganj - Bharatiya Janata Party
Kalimpong - Bharatiya Janata Party
Kalna - Bharatiya Janata Party
Kalyani - Bharatiya Janata Party
Kamarhati - All India Trinamool Congress
Kandi - All India Trinamool Congress
Kanthi Dakshin - Bharatiya Janata Party
Kanthi Uttar - All India Trinamool Congress
Karandighi - Bharatiya Janata Party
Karimpur - All India Trinamool Congress
Kasba - All India Trinamool Congress
Kashipur - Bharatiya Janata Party
Kashipur-Belgachhia - Bharatiya Janata Party
Katulpur - Bharatiya Janata Party
Katwa - Bharatiya Janata Party
Keshiary - Bharatiya Janata Party
Keshpur - All India Trinamool Congress
Ketugram - All India Trinamool Congress
Khanakul - Bharatiya Janata Party
Khandaghosh - Bharatiya Janata Party
Kharagpur - All India Trinamool Congress
Kharagpur Sadar - Bharatiya Janata Party
Khardaha - All India Trinamool Congress
Khargram - All India Trinamool Congress
Khejuri - All India Trinamool Congress
Kolkata Port - All India Trinamool Congress
Krishnaganj - All India Trinamool Congress
Krishnanagar Dakshin - Bharatiya Janata Party
Krishnanagar Uttar - Bharatiya Janata Party
Kulpi - All India Trinamool Congress
Kulti - Bharatiya Janata Party
Kumarganj - Bharatiya Janata Party
Kumargram - Bharatiya Janata Party
Kurseong - Bharatiya Janata Party
Kushmandi - Bharatiya Janata Party
Labpur - All India Trinamool Congress
Madarihat - Bharatiya Janata Party
Magrahat Paschim - All India Trinamool Congress
Mal - Bharatiya Janata Party
Malatipur - Bharatiya Janata Party
Maldaha - Bharatiya Janata Party
Manbazar - Bharatiya Janata Party
Mandirbazar - Bharatiya Janata Party
Mangalkot - Bharatiya Janata Party
Manikchak - Bharatiya Janata Party
Maniktala - Bharatiya Janata Party
Mathabhanga - Bharatiya Janata Party
Matigara-Naxalbari - Bharatiya Janata Party
Maynaguri - Bharatiya Janata Party
Mayureswar - Bharatiya Janata Party
Medinipur - Bharatiya Janata Party
Mekliganj - Bharatiya Janata Party
Memari - Bharatiya Janata Party
Metiaburuz - Bharatiya Janata Party
Minakhan - Bharatiya Janata Party
Monteswar - Bharatiya Janata Party
Mothabari - Bharatiya Janata Party
Moyna - Bharatiya Janata Party
Murarai - Bharatiya Janata Party
Murshidabad - Bharatiya Janata Party
Nabadwip - Bharatiya Janata Party
Nabagram - Bharatiya Janata Party
Nagrakata - Bharatiya Janata Party
Naihati - All India Trinamool Congress
Nakashipara - Bharatiya Janata Party
Nalhati - Bharatiya Janata Party
Nandakumar - Bharatiya Janata Party
Nandigram - Bharatiya Janata Party
Nanoor - All India Trinamool Congress
Narayangarh - Bharatiya Janata Party
Natabari - Bharatiya Janata Party
Nayagram - Bharatiya Janata Party
Noapara - Bharatiya Janata Party
Nowda - Aam Janata Unnayan party
Onda - Bharatiya Janata Party
Panchla - Bharatiya Janata Party
Pandabeswar - Bharatiya Janata Party
Pandua - Bharatiya Janata Party
Panihati - Bharatiya Janata Party
Panskura Paschim - Bharatiya Janata Party
Panskura Purba - All India Trinamool Congress
Para - Bharatiya Janata Party
Patashpur - Bharatiya Janata Party
Patharpratima - All India Trinamool Congress
Phansidewa - Bharatiya Janata Party
Pingla - Bharatiya Janata Party
Purbasthali Dakshin - Bharatiya Janata Party
Purbasthali Uttar - Bharatiya Janata Party
Pursurah - Bharatiya Janata Party
Purulia - Bharatiya Janata Party
Raghunathganj - All India Trinamool Congress
Raghunathpur - Bharatiya Janata Party
Raidighi - Bharatiya Janata Party
Raiganj - Bharatiya Janata Party
Raina - All India Trinamool Congress
Rajarhat Gopalpur - Bharatiya Janata Party
Rajarhat New Town - All India Trinamool Congress
Rajganj - Bharatiya Janata Party
Ramnagar - All India Trinamool Congress
Rampurhat - Bharatiya Janata Party
Ranaghat Dakshin - Bharatiya Janata Party
Ranaghat Uttar Paschim - Bharatiya Janata Party
Ranibandh - Bharatiya Janata Party
Raniganj - Bharatiya Janata Party
Raninagar - All India Trinamool Congress
Rashbehari - Bharatiya Janata Party
Ratua - Bharatiya Janata Party
Rejinagar - All India Trinamool Congress
Sabang - Bharatiya Janata Party
Sagar - Bharatiya Janata Party
Sagardighi - Bharatiya Janata Party
Sainthia - All India Trinamool Congress
Salboni - Bharatiya Janata Party
Saltora - Bharatiya Janata Party
Samserganj - Bharatiya Janata Party
Sandeshkhali - All India Trinamool Congress
Sankrail - All India Trinamool Congress
Santipur - All India Trinamool Congress
Saptagram - All India Trinamool Congress
Satgachhia - All India Trinamool Congress
Shibpur - Bharatiya Janata Party
Shyampukur - Bharatiya Janata Party
Shyampur - All India Trinamool Congress
Siliguri - Bharatiya Janata Party
Singur - Bharatiya Janata Party
Sitai - Bharatiya Janata Party
Sitalkuchi - Bharatiya Janata Party
Sonamukhi - All India Trinamool Congress
Sonarpur Dakshin - Bharatiya Janata Party
Sonarpur Uttar - Bharatiya Janata Party
Sreerampur - All India Trinamool Congress
Sujapur - All India Trinamool Congress
Suri - All India Trinamool Congress
Suti - All India Trinamool Congress
Swarupnagar - Bharatiya Janata Party
Taldangra - Bharatiya Janata Party
Tamluk - Bharatiya Janata Party
Tapan - Bharatiya Janata Party
Tarakeswar - Bharatiya Janata Party
Tehatta - Bharatiya Janata Party
Tollyganj - Bharatiya Janata Party
Tufanganj - Bharatiya Janata Party
Udaynarayanpur - All India Trinamool Congress
Uluberia Dakshin - All India Trinamool Congress
Uluberia Purba - All India Trinamool Congress
Uluberia Uttar - Bharatiya Janata Party
Uttarpara - Bharatiya Janata Party
The West Bengal elections 2026 is being seen as a contest mainly between the BJP and the ruling TMC, which is eyeing a fourth consecutive term. Voting for the Bengal elections took place in two phases - on April 23 and April 29 - and saw a record turnout of over 90 per cent.
The TMC has been in power since 2011, when it ended the 34-year long Left rule in the state.
The Congress and Left Front appeared to be pulling off a flop show in the West Bengal election result trends, with leads in single digits only.
