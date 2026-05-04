    Who won West Bengal election: Full list of BJP, TMC leads and trails in high-stakes battle

    According to counting trends, the BJP was ahead in at least 190 of the total 293 seats being counted at around 2:30 pm.

    Updated on: May 04, 2026 2:45 PM IST
    By HT News Desk
    Who won West Bengal election: Chief minister and Trinamool Congress (TMC) Mamata Banerjee asked her party supporters to wait for sunset as Bharatiya Janata Party (BJP) was briefly leading in a whopping 200 constituencies, according to trends of West Bengal election counting.

    TMC flags and posters featuring Mamata Banerjee line a street leading to her residence on the day of assembly election results, in Kolkata (PTI)

    According to counting trends, the BJP first briefly touched the 200-mark and then dropped to lead in over 190 of the total 293 seats where counting was underway, way ahead of the majority mark of 248, according to data by analytics portal PValue at around 2:30 pm. Track West Bengal election results live here

    The TMC was ahead in 83 seats.

    Mamata Banerjee was leading from the Bhabanipur constituency after trailing in very early trends against BJP candidate and her ex-aide Suvendu Adhikari.

    Who won West Bengal election: Leads and trails

    Alipurduars - Bharatiya Janata Party

    Amdanga - All India Trinamool Congress

    Amta - All India Trinamool Congress

    Arambag - Bharatiya Janata Party

    Asansol Dakshin - Bharatiya Janata Party

    Asansol Uttar - All India Trinamool Congress

    Ashoknagar - All India Trinamool Congress

    Ausgram - Bharatiya Janata Party

    Baduria - All India Trinamool Congress

    Bagda - Bharatiya Janata Party

    Baghmundi - Bharatiya Janata Party

    Bagnan - Bharatiya Janata Party

    Baharampur - Bharatiya Janata Party

    Baisnabnagar - All India Trinamool Congress

    Balagarh - All India Trinamool Congress

    Balarampur - Bharatiya Janata Party

    Bally - All India Trinamool Congress

    Ballygunge - All India Trinamool Congress

    Balurghat - Bharatiya Janata Party

    Bandwan - Bharatiya Janata Party

    Bangaon Dakshin - Bharatiya Janata Party

    Bangaon Uttar - Bharatiya Janata Party

    Bankura - All India Trinamool Congress

    Barabani - Bharatiya Janata Party

    Baranagar - All India Trinamool Congress

    Barasat - All India Trinamool Congress

    Bardhaman Dakshin - Bharatiya Janata Party

    Bardhaman Uttar - All India Trinamool Congress

    Barjora - All India Trinamool Congress

    Barrackpur - All India Trinamool Congress

    Baruipur Paschim - Bharatiya Janata Party

    Baruipur Purba - Bharatiya Janata Party

    Basirhat Dakshin - Bharatiya Janata Party

    Basirhat Uttar - Bharatiya Janata Party

    Behala Paschim - Bharatiya Janata Party

    Behala Purba - Bharatiya Janata Party

    Beldanga - All India Trinamool Congress

    Beleghata - All India Trinamool Congress

    Bhabanipur - All India Trinamool Congress

    Bhagabanpur - All India Trinamool Congress

    Bhagawangola - All India Trinamool Congress

    Bhangar - All India Secular Front

    Bharatpur - All India Trinamool Congress

    Bhatar - Bharatiya Janata Party

    Bhatpara - All India Trinamool Congress

    Bidhannagar - Bharatiya Janata Party

    Bijpur - Bharatiya Janata Party

    Binpur - Bharatiya Janata Party

    Bishnupur - Bharatiya Janata Party

    Bishnupur - Bharatiya Janata Party

    Bolpur - Bharatiya Janata Party

    Budge Budge - Bharatiya Janata Party

    Burwan - Bharatiya Janata Party

    Canning Paschim - Bharatiya Janata Party

    Canning Purba - Bharatiya Janata Party

    Chakdaha - Bharatiya Janata Party

    Chakulia - Bharatiya Janata Party

    Champdani - Bharatiya Janata Party

    Chanchal - Bharatiya Janata Party

    Chandannagar - Bharatiya Janata Party

    Chandipur - Bharatiya Janata Party

    Chanditala - All India Trinamool Congress

    Chandrakona - Bharatiya Janata Party

    Chapra - Bharatiya Janata Party

    Chhatna - Bharatiya Janata Party

    Chopra - Bharatiya Janata Party

    Chowrangee - Bharatiya Janata Party

    Chunchura - Bharatiya Janata Party

    Coochbehar Dakshin - All India Trinamool Congress

    Coochbehar Uttar - Bharatiya Janata Party

    Dabgram-Fulbari - Bharatiya Janata Party

    Dantan - Bharatiya Janata Party

    Darjeeling - Bharatiya Janata Party

    Daspur - Bharatiya Janata Party

    Debra - Bharatiya Janata Party

    Deganga - All India Trinamool Congress

    Dhanekhali - All India Trinamool Congress

    Dhupguri - All India Trinamool Congress

    Diamond Harbour - Bharatiya Janata Party

    Dinhata - Bharatiya Janata Party

    Domjur - All India Trinamool Congress

    Domkal - Communist Party of India (Marxist)

    Dubrajpur - All India Trinamool Congress

    Dum Dum - All India Trinamool Congress

    Dum Dum Uttar - All India Trinamool Congress

    Durgapur Paschim - Bharatiya Janata Party

    Durgapur Purba - Bharatiya Janata Party

    Egra - All India Trinamool Congress

    English Bazar - All India Trinamool Congress

    Entally - All India Trinamool Congress

    Falakata - Bharatiya Janata Party

    Farakka - Bharatiya Janata Party

    Gaighata - Bharatiya Janata Party

    Galsi - Bharatiya Janata Party

    Gangarampur - Bharatiya Janata Party

    Garbeta - Bharatiya Janata Party

    Gazole - Bharatiya Janata Party

    Ghatal - Bharatiya Janata Party

    Goalpokhar - Bharatiya Janata Party

    Goghat - Bharatiya Janata Party

    Gopiballavpur - Bharatiya Janata Party

    Gosaba - Bharatiya Janata Party

    Habibpur - Bharatiya Janata Party

    Habra - Bharatiya Janata Party

    Haldia - Bharatiya Janata Party

    Hansan - Bharatiya Janata Party

    Hariharpara - All India Trinamool Congress

    Haringhata - Bharatiya Janata Party

    Haripal - All India Trinamool Congress

    Harirampur - All India Trinamool Congress

    Harischandrapur - All India Trinamool Congress

    Haroa - Bharatiya Janata Party

    Hemtabad - Bharatiya Janata Party

    Hingalganj - Bharatiya Janata Party

    Howrah Dakshin - All India Trinamool Congress

    Howrah Madhya - Bharatiya Janata Party

    Howrah Uttar - Bharatiya Janata Party

    Indus - Bharatiya Janata Party

    Islampur - Bharatiya Janata Party

    Itahar - All India Trinamool Congress

    Jadavpur - Bharatiya Janata Party

    Jagatballavpur - Bharatiya Janata Party

    Jagatdal - Bharatiya Janata Party

    Jalangi - All India Trinamool Congress

    Jalpaiguri - Bharatiya Janata Party

    Jamalpur - Bharatiya Janata Party

    Jamuria - Indian National Congress

    Jangipara - Bharatiya Janata Party

    Jangipur - All India Trinamool Congress

    Jaynagar - All India Trinamool Congress

    Jhargram - Bharatiya Janata Party

    Jorasanko - Independent

    Joypur - Bharatiya Janata Party

    Kakdwip - Bharatiya Janata Party

    Kalchini - Bharatiya Janata Party

    Kaliaganj - Bharatiya Janata Party

    Kalimpong - Bharatiya Janata Party

    Kalna - Bharatiya Janata Party

    Kalyani - Bharatiya Janata Party

    Kamarhati - All India Trinamool Congress

    Kandi - All India Trinamool Congress

    Kanthi Dakshin - Bharatiya Janata Party

    Kanthi Uttar - All India Trinamool Congress

    Karandighi - Bharatiya Janata Party

    Karimpur - All India Trinamool Congress

    Kasba - All India Trinamool Congress

    Kashipur - Bharatiya Janata Party

    Kashipur-Belgachhia - Bharatiya Janata Party

    Katulpur - Bharatiya Janata Party

    Katwa - Bharatiya Janata Party

    Keshiary - Bharatiya Janata Party

    Keshpur - All India Trinamool Congress

    Ketugram - All India Trinamool Congress

    Khanakul - Bharatiya Janata Party

    Khandaghosh - Bharatiya Janata Party

    Kharagpur - All India Trinamool Congress

    Kharagpur Sadar - Bharatiya Janata Party

    Khardaha - All India Trinamool Congress

    Khargram - All India Trinamool Congress

    Khejuri - All India Trinamool Congress

    Kolkata Port - All India Trinamool Congress

    Krishnaganj - All India Trinamool Congress

    Krishnanagar Dakshin - Bharatiya Janata Party

    Krishnanagar Uttar - Bharatiya Janata Party

    Kulpi - All India Trinamool Congress

    Kulti - Bharatiya Janata Party

    Kumarganj - Bharatiya Janata Party

    Kumargram - Bharatiya Janata Party

    Kurseong - Bharatiya Janata Party

    Kushmandi - Bharatiya Janata Party

    Labpur - All India Trinamool Congress

    Madarihat - Bharatiya Janata Party

    Magrahat Paschim - All India Trinamool Congress

    Mal - Bharatiya Janata Party

    Malatipur - Bharatiya Janata Party

    Maldaha - Bharatiya Janata Party

    Manbazar - Bharatiya Janata Party

    Mandirbazar - Bharatiya Janata Party

    Mangalkot - Bharatiya Janata Party

    Manikchak - Bharatiya Janata Party

    Maniktala - Bharatiya Janata Party

    Mathabhanga - Bharatiya Janata Party

    Matigara-Naxalbari - Bharatiya Janata Party

    Maynaguri - Bharatiya Janata Party

    Mayureswar - Bharatiya Janata Party

    Medinipur - Bharatiya Janata Party

    Mekliganj - Bharatiya Janata Party

    Memari - Bharatiya Janata Party

    Metiaburuz - Bharatiya Janata Party

    Minakhan - Bharatiya Janata Party

    Monteswar - Bharatiya Janata Party

    Mothabari - Bharatiya Janata Party

    Moyna - Bharatiya Janata Party

    Murarai - Bharatiya Janata Party

    Murshidabad - Bharatiya Janata Party

    Nabadwip - Bharatiya Janata Party

    Nabagram - Bharatiya Janata Party

    Nagrakata - Bharatiya Janata Party

    Naihati - All India Trinamool Congress

    Nakashipara - Bharatiya Janata Party

    Nalhati - Bharatiya Janata Party

    Nandakumar - Bharatiya Janata Party

    Nandigram - Bharatiya Janata Party

    Nanoor - All India Trinamool Congress

    Narayangarh - Bharatiya Janata Party

    Natabari - Bharatiya Janata Party

    Nayagram - Bharatiya Janata Party

    Noapara - Bharatiya Janata Party

    Nowda - Aam Janata Unnayan party

    Onda - Bharatiya Janata Party

    Panchla - Bharatiya Janata Party

    Pandabeswar - Bharatiya Janata Party

    Pandua - Bharatiya Janata Party

    Panihati - Bharatiya Janata Party

    Panskura Paschim - Bharatiya Janata Party

    Panskura Purba - All India Trinamool Congress

    Para - Bharatiya Janata Party

    Patashpur - Bharatiya Janata Party

    Patharpratima - All India Trinamool Congress

    Phansidewa - Bharatiya Janata Party

    Pingla - Bharatiya Janata Party

    Purbasthali Dakshin - Bharatiya Janata Party

    Purbasthali Uttar - Bharatiya Janata Party

    Pursurah - Bharatiya Janata Party

    Purulia - Bharatiya Janata Party

    Raghunathganj - All India Trinamool Congress

    Raghunathpur - Bharatiya Janata Party

    Raidighi - Bharatiya Janata Party

    Raiganj - Bharatiya Janata Party

    Raina - All India Trinamool Congress

    Rajarhat Gopalpur - Bharatiya Janata Party

    Rajarhat New Town - All India Trinamool Congress

    Rajganj - Bharatiya Janata Party

    Ramnagar - All India Trinamool Congress

    Rampurhat - Bharatiya Janata Party

    Ranaghat Dakshin - Bharatiya Janata Party

    Ranaghat Uttar Paschim - Bharatiya Janata Party

    Ranibandh - Bharatiya Janata Party

    Raniganj - Bharatiya Janata Party

    Raninagar - All India Trinamool Congress

    Rashbehari - Bharatiya Janata Party

    Ratua - Bharatiya Janata Party

    Rejinagar - All India Trinamool Congress

    Sabang - Bharatiya Janata Party

    Sagar - Bharatiya Janata Party

    Sagardighi - Bharatiya Janata Party

    Sainthia - All India Trinamool Congress

    Salboni - Bharatiya Janata Party

    Saltora - Bharatiya Janata Party

    Samserganj - Bharatiya Janata Party

    Sandeshkhali - All India Trinamool Congress

    Sankrail - All India Trinamool Congress

    Santipur - All India Trinamool Congress

    Saptagram - All India Trinamool Congress

    Satgachhia - All India Trinamool Congress

    Shibpur - Bharatiya Janata Party

    Shyampukur - Bharatiya Janata Party

    Shyampur - All India Trinamool Congress

    Siliguri - Bharatiya Janata Party

    Singur - Bharatiya Janata Party

    Sitai - Bharatiya Janata Party

    Sitalkuchi - Bharatiya Janata Party

    Sonamukhi - All India Trinamool Congress

    Sonarpur Dakshin - Bharatiya Janata Party

    Sonarpur Uttar - Bharatiya Janata Party

    Sreerampur - All India Trinamool Congress

    Sujapur - All India Trinamool Congress

    Suri - All India Trinamool Congress

    Suti - All India Trinamool Congress

    Swarupnagar - Bharatiya Janata Party

    Taldangra - Bharatiya Janata Party

    Tamluk - Bharatiya Janata Party

    Tapan - Bharatiya Janata Party

    Tarakeswar - Bharatiya Janata Party

    Tehatta - Bharatiya Janata Party

    Tollyganj - Bharatiya Janata Party

    Tufanganj - Bharatiya Janata Party

    Udaynarayanpur - All India Trinamool Congress

    Uluberia Dakshin - All India Trinamool Congress

    Uluberia Purba - All India Trinamool Congress

    Uluberia Uttar - Bharatiya Janata Party

    Uttarpara - Bharatiya Janata Party

    The West Bengal elections 2026 is being seen as a contest mainly between the BJP and the ruling TMC, which is eyeing a fourth consecutive term. Voting for the Bengal elections took place in two phases - on April 23 and April 29 - and saw a record turnout of over 90 per cent.

    The TMC has been in power since 2011, when it ended the 34-year long Left rule in the state.

    The Congress and Left Front appeared to be pulling off a flop show in the West Bengal election result trends, with leads in single digits only.

