Which serum is best for pigmentation? Experts recommend these ingredients to look for in an anti-pigmentation face serum

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Minimalist 10% Advanced Vitamin C Serum for Glowing Skin | Brightening & Dark Spot Treatment | Treats Uneven Skin Tone, Dullness & UV Damage | Daily Face Serum | 20 mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Pilgrim 10% Vitamin C Face Serum 10 ml for Glowing Skin with Niacinamide | Reduces Dark Spots & Evens Skin Tone | For Oily, Combination, Normal Skin Types | Skin Brightening Serum for Men & WomenView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LuxaDerme Korean Ultra Brightening Face Serum with 77% Yuzu, Vitamin C Rich, Glutathione & Niacinamide | Clinically Proven Patented Actives to Reduce Dark Spots & Hyperpigmentation | Vegan Korean Skincare for Men & Women | 30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Mamaearth Vitamin C Daily Glow Face SerumView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Plum 10% Niacinamide Serum with Rice Water | Provides Clear, Glowing & Brightening Skin | for Acne Prone, Combination, Oily & Sensitive Skin | Oil Control & Anti Acne Face Serum for Women & Men | 30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%, Brightening & Smoothing Serum for Blemish-Prone Skin, 30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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La Roche-Posay Mela B3 Anti-Dark Spot Serum with Melasyl & Niacinamide 30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LOreal Paris Glycolic Bright 8% [Melasyl + Niacinamide] Face Serum for Brightening Dark Spots 30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Anua Azelaic Acid 10 Hyaluron Redness Soothing Serum with Cica Soothes & Calms Acne-Prone SkinView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Hyphen Anti Acne 10% Azelaic Acid 2% Salicylic Acid Face Serum | 4% Niacinamide -Reduce Acne Marks, Fight Pimples | Tea Tree Extract -Soothes | Daily Serum for Women, Men | Oily, Acne Prone Skin -30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Derma Decode Azelaic Acid Serum with 10% Azelaic Encapsulated, 1% Kojic Acid, Face Serum for Triple Action Skin Brightening and Acne, Removes Pigmentation, Redness, Acne Marks and Dark Spots - 30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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aziclear serum micronized azelaic acid reduces acne, pigmentation, scars & lightens blemishes, 30 ml, helps to improve brightness & Radiant glowView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Asaya 2% Kojic Acid + 1% Alpha Arbutin Face Serum | Advanced Brightening & Pigmentation Correction | Lightweight Kojic Acid Serum for Even Tone & Radiant Skin | 30 mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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The Derma Co. 2% Kojic Acid Face Serum with Alpha Arbutin, Powered by Deep Penetration Formula™ | Fights Pigmentation | Fades Dark Spots | Brightens & Evens Skin Tone | 30 mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Get Nectar Happiness 6% Glycolic & 2% Kojic Acid Serum Cream Helps Reduce Pigmentation, Acne Scars, Dark, Age Spots, Blemishes & Uneven Skin Tone. Promotes a Brighter, Smoother-Looking Complexion 50mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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BAKE 2% Kojic Acid Face Serum with MelasRx Complex, Alpha Arbutin & Niacinamide for Dark Spots, Pigmentation & Brightening Glow Skin| For Tan Removal & Sun Damaged Skin | Brightening Glow | 30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Neutrogena Visible Repair Retinol Serum | With Derm Proven Retinol, Peptides & Soothing Complex | Boosts Collagen for Anti-Ageing | Visibly Smoothes Fine Lines, Wrinkles & Texture | Non Greasy, Lightweight & Fast Absorbing | Recommended by DermatologistsView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CeraVe Resurfacing Retinol Serum For Blemish-Prone Skin, Reduces Post Acne Marks & Pores, Formulated with Licorice Root Extract & Niacinamide, Non-Comedogenic, 30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Minimalist Anti-Aging Night Serum with 0.3% Retinol & Q10|Fine Lines & Wrinkles Reduction Serum for Beginners|Water-Free Formula for Stability & Nourishment|Suitable for All Skin Types|For Unisex|30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Derma Decode Retinol Night Serum for Face - 0.5% Retinol, 3% Peptides, 5% Niacinamide, 1% Hyaluronic Acid, Anti-Aging Serum for 30+ & 40+ - Ideal for Oily, Dry, Sensitive Skin - 30ml Airless PumpView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Fixderma Skarfix-TX Face Serum with 4% Kojic Acid, 4% Niacinamide Serum, 3% Tranexamic Acid & 2% Alpha Arbutin | Treats Hyper Pigmentation & Melasma | Reduce Acne Spots | brightening the Skin - 30mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Bio Code 2% Tranexamic Acid & 5% Vitamin C Radiance Renewal Serum (30ml) – with 3% Niacinamide, 1.5% Hyaluronic Acid & 0.5% Vitamin E | Dermatologist RecommendedView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Minimalist 3% Tranexamic Acid Serum for Brighter, Clearer Skin | 30 mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Hyphen 4% Tranexamic Acid + 5% Niacinamide Biphasic De-Pigmentation Serum | Correction & Prevents Hyperpigmentation, Dark Spots & Melasma| In-vivo tested & Non-Comedogenic| Deep Penetration - 30 mlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dot & Key Vitamin C + E Super Bright Sunscreen In-Vivo Tested SPF 50+ PA++++ With New-Age UV Filters, Water-Light Fluid, Boosts Glow, Reduces Dullness & Dark Spots, Checks Tanning, No White Cast| 50G,Pack Of 1View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Minimalist Sunscreen SPF 50 PA++++ with Niacinamide & Multi-Vitamins | Broad Spectrum | Hydrating Sun screen for Dry & All Skin Types | Face Sunscreen for Men & Women | 30gmView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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RE EQUIL Ultra Matte Dry Touch Sunscreen | SPF 50 PA++++ | Water & Sweat Resistant | No White Cast, Non-Greasy & Non-Comedogenic | For All Skin Types | 6G (Trial Pack)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASAYA | Spot Light Depigmenting Sunscreen SPF 50 PA++++ | In-VIVO Tested | Niacinamide + Licorice Extract | Oil-Free, No White Cast, Daily Sunscreen For All Skin Types | 50 gView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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